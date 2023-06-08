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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска ЗВО

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◽️ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на арсеналах и базах хранения Западного военного округа проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции.

◽️ В ходе работы на одной из Баз резерва глава российского военного ведомства проверил организацию проведения мероприятий по приему и содержанию бронетанкового вооружения и техники, а также подготовку к её отправке в войска.

◽️ Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить её для отправки в подразделения Вооруженных Сил РФ.

◽️ Также Сергей Шойгу обратил внимание командования базы и руководства Главного автобронетанкового управления МО РФ на установку перед отправкой бронетехники в воинские части дополнительной защиты с учетом опыта специальной военной операции.

◽️ Начальник Базы резерва доложил Министру обороны о проведении личным составом мероприятий по сокращению сроков подготовки техники и отметил, что по отдельным видам работ удалось повысить оперативность в несколько раз.

◽️ На арсенале хранения артиллерийских боеприпасов и ракет глава российского военного ведомства проверил организацию выполнения регламентного технического обслуживания, ремонта и снаряжения боеприпасов.

◽️ Сергей Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки.

◽️ В ходе общения с представителями предприятия промышленности Министр обороны РФ указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону СВО, с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику.

«Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», – подчеркнул Сергей Шойгу.

Источник: https://t.me/mod_russia/27221
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