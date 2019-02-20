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Шойгу рассказал о новом российском оружии (ВИДЕО)

18:49. 20 февраля 2019 Просмотров - 223 Один комментарий Опубликовал:
Шойгу рассказал о новом российском оружии (ВИДЕО) | Русская весна

Новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов и без втягивания в гонку вооружений, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в беседе с журналистами после Послания президента РФ Федеральному собранию

«В Послании Федеральному собранию Верховный Главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже в железе. А отдельные  и в эксплуатации. Всё это  абсолютная реальность»,  подчеркнул глава военного ведомства. 

Он отметил, что «самое главное достоинство новейших российских систем  недосягаемая эффективность». 

«При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США»,  заявил министр обороны. 

«А что касается реализации планов, то уже сегодня полным ходом идет подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развертыванию первого полка с комплексом “Авангард”. В декабре этого года полк встанет на боевое дежурство. Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата “Посейдон”. Личный состав подводной лодки-носителя “Посейдонов” прошел обучение»,  сообщил Сергей Шойгу. 

Министр обороны также рассказал о том, что «экипажи МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”, выполнили уже более 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей». 

«Мы приступили к следующему этапу испытаний ракеты комплекса “Сармат”. Продолжается плановое перевооружение стратегических ядерных сил и сил общего назначения. Главная цель этой работы  мгарантированное обеспечение военной безопасности нашей страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений»,  заключил министр обороны. 

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Источник: http://rusvesna.su/news/1550667287

Метки: Новости

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Один комментарий»

  • 6485 1902
    nikolay 20 февраля 2019 в 20:48 Ссылка
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    Кавалер Мальтийского ордена врёт в поддержку Путина. Пытался продать Китаю ракетный комплекс С-400, который Китай возвратил. Производство военных самолётов приостановлено, так как вся импортная электроника перестала поступать. По причине разрушенного станкостроения, невозможно создать ни один вид современного оружия. Читайте статью Виктора Алксниса о положении дел в ВПК!

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