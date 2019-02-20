Шойгу рассказал о новом российском оружии (ВИДЕО)

Новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов и без втягивания в гонку вооружений, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в беседе с журналистами после Послания президента РФ Федеральному собранию

«В Послании Федеральному собранию Верховный Главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже в железе. А отдельные — и в эксплуатации. Всё это — абсолютная реальность», — подчеркнул глава военного ведомства.

Он отметил, что «самое главное достоинство новейших российских систем — недосягаемая эффективность».

«При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США», — заявил министр обороны.

«А что касается реализации планов, то уже сегодня полным ходом идет подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развертыванию первого полка с комплексом “Авангард”. В декабре этого года полк встанет на боевое дежурство. Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата “Посейдон”. Личный состав подводной лодки-носителя “Посейдонов” прошел обучение», — сообщил Сергей Шойгу.

Министр обороны также рассказал о том, что «экипажи МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”, выполнили уже более 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей».

«Мы приступили к следующему этапу испытаний ракеты комплекса “Сармат”. Продолжается плановое перевооружение стратегических ядерных сил и сил общего назначения. Главная цель этой работы — мгарантированное обеспечение военной безопасности нашей страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений», — заключил министр обороны.

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