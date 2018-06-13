На армейском форуме представят новейший российский танк Т-14 «Армата»

На форуме «Армия–2018» Министерство обороны покажет новое достижение военной техники: российский танк Т-14 «Армата».

Уже в августе подмосковный парк «Патриот» станет основной ареной для мероприятий в рамках Международного военно-технического форума «Армия–2018». С 21 по 26 августа каждый желающий сможет увидеть новейший российский танк на открытой площадке выставочного центра парка. Как рассказали в Министерстве обороны, «Армата» превосходит любые другие виды бронетехники по степени пассивной и активной броневой защиты, но при этом имеет высокую подвижность и проходимость, а также огневую мощь.

Современная армия РФ оснащена новейшей отечественной техникой. В том числе в российской армии создали самообучающееся оружие с искусственным интеллектом. Как сообщил индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов, на данный момент российский концерн «Калашников» ведет разработку военных систем с искусственным интеллектом и способностью к самообучению. «Алгоритм работы его бортового компьютера базируется на алгоритмах работы человеческого мозга, поэтому модуль способен самообучаться в процессе боевого применения», – отметили в концерне. В том числе, пояснили разработчики, модуль сможет отличать безоружных людей и мирных граждан от врага и самостоятельно уводить огонь в сторону от них. Данный боевой модуль также будет продемонстрирован на форуме «Армия–2018». На прошлогоднем форуме отечественные разработчики уже представляли различные новинки, в том числе интеллектуальные системы вооружения: электромагнитное ружье «Ступор» для борьбы с беспилотниками, боевой модуль с применением нейросетевых технологий, Бронемашину «Тигр-УС», которая может трансформироваться в пункт управления и разведки, узел защищенной связи или мобильный центр обработки данных.

Стоит отметить, что современная армия уделяет внимание не только техническому оснащению, но и самим бойцам, их подготовке и условиям службы. Российский солдат получает один из самых калорийных рационов в мире, который к тому же сбалансирован и разнообразен. Само питание организовано по системе «шведский стол», то есть с возможностью выбора блюд, а во многих казармах уже внедрена электронная система контроля питания по отпечатку пальцев. В прошлом году Министр обороны России Сергей Шойгу указал, что при строительстве новых воинских частей комнаты отдыха личного состава будут оснащаться мультимедийными техническими средствами и интернетом, чтобы организовать досуг военнослужащих интересно и познавательно. «Нужно менять стандарты и подходы, избегать казёнщины при оформлении мест отдыха военнослужащих. Здесь должны быть новейшие технические средства, которые бы позволяли пользоваться электронными библиотеками, давали возможность связываться по интернету с родными и близкими людьми», – заявил он. Все нововведения последних лет позволили значительно повысить престиж военной службы, а также укрепить доверие населения к армии и военным.