Почему бы не закрыть некомпетентную контору?

Скандал с Росавиацией — первое лобовое столкновение интересов В. Путина с интересами корпорации Боинг. Пока Боинг выигрывает по очкам. Вот ответный удар: Нерадько решил добить авиаперевозки введя дополнительный аэропортовский сбор и возложив его на авиакомпании, следовательно, на пассажиров. Ну не офшорки же с Кипра закрывать? То есть, из-за некомпетентности или злого умысла руководство Росавиации предложило «в интересах пассажиров», разумеется, поднять цены на авиабилеты. Не знаю, что скажет правительство Российской Федерации на это предложение, но Госдеп однозначно поддержит.

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/economics/logistics/44330-posaviatsiya-ppedlozhila-vvesti-novyy-sbop-s-passazhipov.html

Росавиация предложила ввести практику создания страхового резерва на случай банкротства авиакомпании. Однако создавать этот резерв собираются за счет пассажиров, увеличив стоимость билета на 10 рублей,пишет Интерфакс со ссылкой на заявление главы Росавиации Александра Нерадько. По словам Нерадько, новый сбор позволит создать резерв в 1 млрд рублей. Сами авиакомпании выступают против таких нововведений. Поводом для подобного предложения послужила ситуация с «ВИМ-Авиа». Перевозчик с лета 2017 года регулярно отменяет или задерживает рейсы. Позже выяснилось, что компания фактически банкрот: долги «ВИМ-Авиа» по кредитам составляют семь миллиардов рублей. Для продолжения ее регулярных полетов государству необходимо выделить 200 млн рублей. С 25 сентября перевозчик прекратил выполнение регулярных чартеров. Председатель ГД РФ Вячеслав Володин призвал коллег подумать о законопроекте, который не даст подобной ситуации повториться. Руководство «ВИМ-Авиа» заподозрили в хищении пассажирских денег: авиакомпания продавала билеты, зная, что не сможет расплатиться за топливо и обслуживание самолетов в аэропортах. Владелец компании Рашид Мурсекаев, по данным агентства «Интерфакс», покинул Россию.

Министерство культуры у нас отвечает за туризм.

http://classic.newsru.com/russia/28sep2017/isk_vimavia.html?utm_source=tema-comment

Авиакомпания “ВИМ-Авиа”, остановившая 25 сентября выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств, и попавшая под расследование Следственного комитета РФ по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере из-за хищения денежных средств пассажиров, оказалась зарегистрирована в небольшом поселке в Татарстане. Ее адрес регистрации расположен в Сабинском районе республики в поселке городского типа Богатые Сабы. Ранее компания была зарегистрирована в Москве, но в начале 2016 года официально переехала в Татарстан, хотя основной офис компании так и находится в столице – в бизнес-центре “Ринг парк” на Новохохловской улице. В поселке Богатые Сабы проживает около 8 тыс. человек. А само одноэтажное здание, где зарегистрирована авиакомпания, общая кредиторская задолженность которой равняется 7 млрд рублей, оказалась связана с “ВИМ-Авиа” только красной вывеской. У журналистов издания “Татар-Информ” на дорогу из Казани до этого офиса ушло полтора часа на автомобиле и еще час на поиски дома, затерявшегося среди непримечательных построек на окраине поселка. Внутри офиса их встретили две сотрудницы “МПП ЖКХ”, которое и сдает всего одну комнатку в аренду авиакомпании за 15 тыс. рублей. Но журналистам удалось встретиться с представителем авиакомпании Русланом Степановым – юрисконсультом “ВИМ-Авиа” в Богатых Сабах. По его словам, он живет в поселке, никакими данными о финансовом состоянии авиакомпании не обладает и узнает последние новости о компании из СМИ. В Приволжской транспортной прокуратуре заявили, что проводили проверку законности регистрации авиакомпании “ВИМ-Авиа” в Татарстане. По адресу находился представитель с доверенностью от “ВИМ-Авиа”, принимавший корреспонденцию и взаимодействовавший с госорганами. Однако с 2016 года повторных проверок законности регистрации авиакомпании не проводилось. По данным “СПАРК-Интерфакс”, дата регистрации этого адреса в Федеральной налоговой службе – 29 февраля 2016 года. Владельцами ООО “ВИМ-Авиа” являются Светлана и Рашид Мурсекаевы, причем Светлане принадлежит 99%. Некоторые из руководителей авиакомпании на данный момент ужезадержаны. А сами владельцы объявлены в розыск. Контрагентом авиакомпании является банк “Зенит”, которому авиакомпания должна более 1 млрд рублей. В число кредиторов входит также “Татнефть” и еще пять банков-кредиторов. Сумма задолженности авиаперевозчика по зарплате перед работниками на 15 сентября составила 206,5 млн рублей. Кроме того, прокуратура проверяет ситуацию с нарушениями прав пассажиров из-за задержек. Но непосредственно от самих пассажиров обращения в Приволжскую транспортную прокуратуру пока не поступали.

Раньше Мединский с Соколовым не знали, что офис «Вим-Авиа» находится в деревенском гараже в 100 км. от Казани? Пословица «два дебила — это сила» не про них была придумана? Но если верный «матильдовец» А. Мединский, дабы избежать высочайшего гнева, пытается спешно изобразить кипучую деятельность и возложить всю вину на Ростуризм, ему же подчиняющийся:

https://news.rambler.ru/business/38023775-rossiyanam-zapretyat-bilety-v-odin-konets/?utm_source=Smi2_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=news&utm_term=bottom&utm_content=free

Министр культуры Владимир Мединский потребовал от Ростуризма принять меры в отношении туроператоров, отправляющих россиян на отдых без обратных билетов. Об этом сообщается на официальном сайте Минкультуры РФ.

Такую тему глава ведомства поднял во время совещания с представителями Ростуризма (Минкультуры руководит деятельностью этого агентства) и «Турпомощи».

По словам Мединского, большинство туристов, которые не смогли вернуться в Россию из-за проблем с «ВИМ-Авиа», не имели обратных билетов. «Туроператоры не имеют права отправлять туристов без обратного билета! Это прямое нарушение Федерального закона и Постановления Правительства от 22 сентября 2014 года», — подчеркнул министр.

Представители Ростуризма и «Турпомощи» в ответ заявили, что туроператоры полностью оплатили авиабилеты в оба конца, но оказались заложниками авиакомпании.

Мединский подчеркнул, что Ростуризм «должен занять более жесткую позицию в контактах с Росавиацией» для защиты прав туристов. Он поручил «немедленно предупредить» туроператоров о том, что отправление туристов без обратных билетов приведет к приостановке деятельности компаний, а также их возможному исключению из реестра туроператоров. По закону, исключение из реестра автоматически ведет к уходу туроператора с рынка.

Двадцать пятого сентября «ВИМ-Авиа» полностью прекратила чартерные перелеты. Этому решению предшествовали десятки задержанных рейсов в российских и зарубежных аэропортах. СК 25 сентября завел дело против сотрудников «ВИМ-Авиа» о хищении средств пассажиров по статье 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере). По версии следствия, сотрудники компании продавали билеты на рейсы, заведомо зная, что перелет не состоится. Следователи считают, что таким способом авиаперевозчик получил более миллиона рублей. СК 28 сентября задержал гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа».

То у Максима Соколова и Александра Нерадько фарт, похоже, закончился. В Петербурге женщина с ребенком упали с высоты более трех метров с трапа самолета:

http://www.rosbalt.ru/piter/2017/09/28/1649486.html(28 сентября 2017)

В Петербурге женщина с ребенком упали с высоты более трех метров из-за обрушения трапа самолета. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, в четверг около 19 часов при сходе пассажиров с самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» (рейс 091), прибывшего из Москвы в Петербург, произошло обрушение части площадки самоходного трапа. В результате женщина с малолетним ребенком получили травмы. Пострадавшие госпитализированы. На место происшествия выехал работник петербургской транспортной прокуратуры, организована проверка. Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей и криминалистов.

А чем же занималось ведомство А. Нерадько все это время, если даже не удосужились проверить наличие офиса у Вим-Авиа? «Прибивали под себя» аэропорты… И даже на фоне трагедии в Санкт-Петербурге и скандала с Вим-Авиа не забыли перетащить обслуживание Вам-Авиа из Домодедово во Внуково, откуда другие авиакомпании «бегут» по причине запредельной дороговизны обслуживания и цен на авиационный керосин.

https://www.kommersant.ru/doc/3423891?from=hotnews(29.09.2017)

Все самолеты «ВИМ-Авиа», взятые в лизинг, остаются под оперативным управлением перевозчика, сообщил «РИА Новости» представитель авиакомпании. За последние трое суток менеджмент «ВИМ-Авиа» провел встречи с представителями собственников воздушных судов. «В основном это крупные иностранные компании, в частности CitiBank, Veling, MCAP. Переговоры прошли в конструктивном русле. Лизингодатели с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказалась компания, и выразили готовность поддержать ее в этот сложный момент»,— рассказал представитель «ВИМ-Авиа». … Все операции самой «ВИМ-Авиа» переведены из Домодедово во Внуково, представители аэропорта вместе с «Аэрофлотом» также будут участвовать в антикризисном управлении перевозчиком.

Чем еще занималась Росавиация, что ей было недосуг проверять работу авиакомпаний?

Еще пытались «прибить под себя» или закрыть летные школы, в чем немало преуспели, вызвав крупный скандал. Непримиримая борьба с подготовкой в России собственных летных кадров – это уж точно по заданию иностранцев. Только представьте на минутку, что большинство пилотов российских авиалиний — иностранцы, которые, в случае очередного витка антироссийских санкций, вдруг, в один день все уволились? Представили? А Росавиация делает все, чтобы уничтожить подготовку собственных летных кадров и максимально усложнить переход военных пилотов в гражданскую авиацию. Скандал с отменой удостоверений пилотов прогремел не только на всю страну, а на весь мир.

https://lenta.ru/news/2017/05/04/icaopridi/ (4 мая 2017) В Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) обратились с жалобой работники отрасли, требующие «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров». Об этом в четверг, 4 мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на петицию. В тексте отмечается, что ведомство аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством, еще тысяча удостоверений пилотов может быть аннулирована в скором времени. По утверждению авторов петиции, Росавиация «действует, не объясняя причин или по-разному трактуя законы». Речь идет о лицензиях, выданных негосударственными авиационными учебными центрами. В федеральном агентстве утверждают, что свидетельство коммерческих пилотов гражданской авиации можно получить только в летном училище или профильном вузе, но пилоты считают, что ведомство «проводит карательную политику», пытаясь прикрыть собственные упущения после завершения расследования катастрофы самолета Boeing-737 в Казани в 2013 году. Тогда стало известно, что ЧП произошло из-за неподготовленности экипажа — командир воздушного судна не проходил обучение на пилота и летный сертификат получил необоснованно. Работники, подавшие жалобы, отмечают, что ведомство само разрешило создавать учебные центры, а полученные в них летные свидетельства соответствовали положениям ИКАО. ​Они просят привлечь для разбирательства международных специалистов, а также вернуть отозванные летные удостоверения. В противном случае, утверждают они, рынок рискует лишиться четверти пилотов.

Но если авиакомпании стараются привлечь российских пилотов к работе на российских авиалиниях, то Росавиация дает зеленый свет иностранцам, иногда, в ущерб нашим пилотам, получившим образование за границей:

https://takiedela.ru/news/2017/08/18/finskaya-aviakompaniya/

(18. 08. 2017) Авиакомпания Finnair заявила о готовности принять на работу с обучением тех российских пилотов, чьи пилотские удостоверения не были валидированы Росавиацией, сообщает 18 августа Шереметьевский профсоюз летного состава (ПЛС). Финская авиакомпания, базирующаяся в Хельсинки, также готова принять на работу действующих вторых пилотов при условии, что они пройдут обучение для работы в иностранной компании. Руководитель ПЛС Игорь Морозов отметил, что часть российских пилотов не может работать в России по причине того, что они проходили обучение заграницей. «Дело доходит до абсурда. В одной из российских авиакомпаний пилотом работает гражданин Чехии, прошедший обучение в США. А россиянин, который учился вместе с ним на одном курсе, летать здесь не может — его пилотское удостоверение Росавиация не валидировала», — рассказал Морозов. В мае стало известно, что четверть российских пилотов рискуют остаться без летных свидетельств, поскольку Росавиация готова аннулировать около тысячи лицензий. В июле сообщалось, что за последние два с половиной года из России уехали работать в Азию более 300 пилотов, и еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства. Главная причина отъездов в том, что за границей пилотам больше платят. Авиакомпании пытаются препятствовать массовому оттоку пилотов — например, отказываются подтверждать иностранным компаниям лицензию пилота или предоставлять документы, ссылаясь на закон о защите персональных данных. В конце июля «Коммерсантъ» выяснил, что авиакомпания «Россия»планировала направить авиационным властям Бермудских островов письмо с просьбой не подтверждать валидацию летных свидетельств российских пилотов. Кроме этого, в «России» анализируют данные уволенных летчиков, в том числе находящихся в декретном отпуске, но одновременно работающих за рубежом. Данные тех пилотов, которые специализируются на самолетах Boeing 737 и 767, передают «в службу развития персонала для привлечения летного состава».

Вот очередной удар Росавиации по очередной частной летной школе:

https://www.kommersant.ru/doc/3423881?utm_source=smi2

(29.09.2017) Городской суд Копейска запретил Челябинскому летному училищу гражданской авиации — единственному частному летному училищу — готовить пилотов из-за отсутствия сертификата авиационного учебного центра. Об этом говорится в сообщении на сайте суда. Как сообщал «Ъ-Челябинск», срок действия сертификата, выданного училищу Росавиацией, истек в 2014 году. В Росавиации сообщили, что работа по выдаче документа ведется. Руководство училища утверждает, что они не занимаются подготовкой авиационных специалистов с августа 2016 года и готовят пилотов по программам, не требующим сертификата. В августе «Ъ» сообщал, что Росавиация решила признать недействительными программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, действовавшие в 2006–2016 годах. Эта мера может затронуть выпускников частных и государственных училищ, в результате свидетельств могут лишиться около 5 тыс. действующих пилотов.

Кстати, почему, когда факты коррупции и злоупотреблений в Росавиации заметны невооруженным глазом, никаких громких расследований от А. Навального до сих пор не последовало? Руки не дошли, или агент агенту глаз не выклюет?