Природные аномалии продолжаются: Новый цикл исчезновения океанской воды у берегов Бразилии

Странный атлантический феномен, который начался в августе 2017 года в Уругвае, продолжается, сообщает strangesounds.org

Ученые говорят, что явление отхода океана происходит из-за огромного шторма, всасывающего воду и создающего штормовой нагоны

Это уже четвертый раз, когда такой аномальный приливный эффект регистрируется вдоль Атлантического побережья Бразилии и до Уругвая. И есть большие сомнения, что каждый раз гигантский ураган был причиной. Так что же на самом деле происходит вдоль южноамериканского побережья Атлантики?

Атлантический феномен начался в августе 2017 года в Уругвае, а не в Бразилии.

Начало сентября. 2017 г., морская вода исчезла на Багамских островах. Создание штормовых нагонов ураганом Ирма, скорее всего, отвечало за отступление воды на Багамских островах:

Теперь фотографии и видео ясно показывают, что вода снова начала отступать вдоль пляжей Гуаратубы, Бразилия.

Но у берегов нет гигантских штормов. Ничего не всасывает воду. Нет других причин, таких как цунами. Итак, почему океанская вода таинственно уходит? И куда она вся уходит?

Похоже, что что-то другое, более загадочное океанское явление, играет главную роль в ситуацию в Южной Америке.

У тех, кто наблюдает загадочное явление, нет достаточной квалификации, чтобы определить, что именно происходит и почему. Но дело в том, что вода исчезает вдоль Атлантического побережья Южной Америки, и никто не может объяснить причину!

Источник: nashaplaneta.su