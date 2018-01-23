Правительство США испытало на американцах новое оружие, а обвиняет в этом Россию!

Готовясь к войне с Россией, правительство США, похоже, испытало новый вид оружия массового поражения, сделав это под шумок о лесных пожарах, охвативших расположенные на западе страны штаты. У ястребов из Пентагона не было возможности испытать новое оружие незаметно во время военного конфликта в Сирии, поскольку там для его применения не было политических условий. Очевидно, только поэтому а также в силу того, что у них "времени не осталось" , и было принято правительством США решение испытать новое оружие на своём же американском народе, замаскировав его действие под стихийные "лесные пожары"!

Это невероятно, однако, похоже, что это факт!

А на тот случай, если среди американцев кто-то всё же догадается и станет трубить на весь свет, что "дело вовсе не в природных аномалиях, а в чьём-то злом умысле!", правительство США придумало тактически хитрый ход — распустило слух о возможном использовании Россией против США некоего "климатического оружия"!

Кроме того в превентивном порядке, чтобы никто даже не подумал заподозрить правительство США в таком злодеянии против своего же народа, был назначен спецпрокурор "по вмешательству России в климат США"!

Источник.

Должен сказать, что в США у меня есть друзья, и это от них я узнал, что среди американцев распространён слух, будто бы Россия уничтожает Америку неким климатическим оружием.

8 января 2018 года я получил сообщение от своей знакомой Татьяны, где были и такие строки: "A mozhet otvetka prihodit v Americu? Californiya gorit, Florida zatoplena, seychas tam moroz, oranges myerznut, seredina Americi zasipana snegom i bolyshie morozi. Mi s muzhem ne protiv razvala imperii zla..." Перевод с латиницы на кириллицу: "...А может ответка приходит в Америку? Калифорния горит, Флорида затоплена, сейчас там мороз, апельсины мёрзнут, середина Америки засыпана снегом и стоят большие морозы. Мы с мужем не против развала империи зла..."

Когда я чисто из любопытства решил посмотреть видеозаписи, на которых с документальной точностью запечатлены происходящие в США ужасы, я был шокирован как масштабами американской трагедии, так и ложью американских и мировых СМИ.

Посмотрите на эту картинку. На её переднем плане пепелище от пяти сгоревших домов. Бросается в глаза, что эти пять домов сгорели буквально дотла. Причём, судя по тончайшему слою пепла, оставшемуся от домов, температура горения была такой, что стёкла и металл расплавились! Даже унитазов не осталось! При этом на рядом растущих деревьях даже листва не пострадала!!! Это как такое может быть???

Вот ещё фотография сгоревших домов в городе Санта-Розе. Зацените картинку. Дома сожжены дотла! Росшие рядом деревья остались стоять зелёные!

Прочтите как эту трагедию комментировали СМИ:

"Масштабные последствия оставило после себя стихийное бедствие в США, штате Калифония, на севере. Пожары там бушуют уже не первый месяц, на сегодняшний день жителей городка Санта-Роза эвакуировали. Более 1,5 тысяч зданий уничтожено огнём. Стихия продолжает нарастать... Пожар уничтожил почти весь городок. Фото и масштабы бедствия ужасают... Огонь переносится по деревьям и охватывает дома. За стихийным бедствием следят тысячи пользователей он-лайн. Ситуация критическая и из-за того, что ветер в данном районе усиливается, и возгорание распространяется быстро..." Источник.

Где здесь видно, что огонь переносился по деревьям? Или что распространению страшного пожара способствовал сильный ветер?

Был бы ветер, разносящий огонь и жар, он бы обязательно сжёг деревья вместе с домами! Но очень многие деревья, окружавшие дома, остались целыми и невредимыми!

Поскольку в США немало умных людей, они сразу не поверили, что это обычные пожары. Они увидели как раз другое, что это необычные пожары!

Автор нижеприведенного видео, выложенного на Youtube, прокомментировал его следующими словами:

"Чего только власти США ни расскажут вам о так называемых «лесных пожарах» в северной Калифорнии. Я считаю, что эти пожары были прямым результатом технологии, называемой направленным энергетическим оружием. Вы можете сказать, глядя на эти разрушения, что это обычные пожары? Что вы думаете?"

Так было до пожара в Санта-Розе. Так было до пожара в Санта-Розе.

Так стало после пожара в Санта-Розе. Так стало после пожара в Санта-Розе.

А вот уже российская аналитика этих событий от Натальи Ф.:

Если сегодня вопрос, связанный с трагедией в США, поставлен так, что американцы должны думать, что за этим стоит правительство России, то я предлагаю всем считать, что за этим стоит правительство США, которое, готовясь к войне с Россией, испытало на американцах новое оружие массового поражения.

Американская политика за последние 200 лет уже не одну сотню раз демонстрировала буквально дьявольскую натуру своих президентов и военачальников. Об этом же говорит и официально существующая в США с 1966 года Церковь Сатаны (The Church of Satan). В стране, где есть "Церковь Сатаны", от правительства можно ожидать чего угодно, любой подлости!

The Church of Satan в Лос-Анджелесе (США). The Church of Satan в Лос-Анджелесе (США).

Что любопытно, киноиндустрия "Голливуд", располагающаяся в той же Калифорнии, предвосхитила американскую трагедию созданием фантастической киноленты-катастрофы "GEOSTORM". Её съёмка происходила в течение 2016 года, а премьера состоялась в США 20 октября 2017 года, аккурат к пику американской катастрофы.

Как заметил недавно в своём сенсационном заявлении актёр "Голливуда" Киану Ривз (Keanu Reeves): "Голливуд используется для социального программирования и контроля сознания...". Подробности здесь.

Поэтому виновных в современной американской трагедии надо искать не в России, а в США!

Скажу более того, правду надо искать между вот этими двумя видеоматериалами:

1. Израильский каббалист М.Лайтман прямо из студии израильского телеканала пророчит начало следующего истребления евреев на территории США, говоря при этом, что оно будет более масштабным, более глубоким, чем было в Германии.

2. Лекция М.Матаева в американском Бруклине (район Нью-Йорка), где он пророчит (причём уже давно!), что города США однажды превратятся буквально в "каменные джунгли" и выживут в них только крысы и те евреи, которые станут заниматься людоедством.

Вот между этими двумя взглядами на будущее США и надо искать правду о сегодняшних событиях, случающихся мистическим образом в империи Зла.

23 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин