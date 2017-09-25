Почему либералов «колбасит» от автомата Калашникова?

В Москве открылся памятник гениальному русскому конструктору Михаилу Калашникову.

Монументальная композиция, автором которой выступил народный художник РФ Салават Щербаков, установлена на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. В художественной композиции — земной шар и образ святого Георгия Победоносца, как символ сохранения мира и победы «над силами зла». Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество.

«Конечно, это необычный памятник, — сказал на церемонии министр культуры России Владимир Мединский. — Михаил Калашников — в какой-то степени Кулибин XX века, воплощение лучших черт русского человека.

Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант — все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите отечества, среди которой, конечно, автомат Калашникова — настоящий культурный бренд России. Не случайно несколько лучших экземпляров сейчас находятся в Оружейной палате, рядом с лучшими образцами русского оружия».

Однако памятник гениальному русскому изобретателю, которым восхищается весь мир, сразу вызвал недовольно-презрительную реакцию со стороны либералов.

«Бездарной» и «уродливой» назвал скульптуру на «Эхе Москвы» музыкант Андрей Макаревич, который отличился недавно тем, что ездил на Украину, где развлекал киевских карателей.

«Ну, хорошо. Памятник Калашникову. Пусть нам будет, чем гордиться, — презрительно кривит губы Макаревич. — Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. Хотя вот что интересно — войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? На Украине? В Африке?».

Да, господин Макаревич, именно там и защищал! Защищал везде, где героически сражались наши воины, и с террористами-душманами на территории Афганистана, и отражая гнусное нападение на наших миротворцев и мирный Цхинвал во время «грузинской кампании», и именно его держат сейчас в руках отважные герои-ополченцы Донбасса, отражая агрессию неонацистов-бандеровцев. Да и в Африке, во Вьетнаме, в Корее и в других местах АКМ верно служил нашим воинам-интернационалистам и нашим союзникам, которые отражали агрессию США и их пособников.

Но Макаревичу не нравится не только автомат — гениальное изобретение русского мастера. Не нравится ему и сама монументальная скульптура оружейника, гордо возвышающаяся сейчас в центре столицы.

«Но почему такая бездарная, уродливая скульптура? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?» — негодует поп-музыкант, которому, видно, больше по вкусу монстры, действительно уродующие Москву.

На этот выпад Макаревича ответил автор памятника, народный художник России Салават Щербаков, который посоветовал лидеру «Машины времени» «не лезть в профессию».

«Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел», — заметил архитектор. Скульптор назвал слова музыканта грубыми и неэтичными, отметив, что сам не высказывается по поводу песен лидера «Машины времени», хотя они ему и не нравятся.

Однако не только Макаревичу не по вкусу памятник гению русского оружия. На монумент Калашникову ополчилась «вся либеральная рать».

Некий Шабельников, глава московского офиса Института «Право общественных интересов» от Колумбийского университета США, заявил с претензией на сарказм: «Это как если бы администрация Трампа поставила где-нибудь в Мемфисе новый памятник генералу Ли с барельефом в виде рабов в кандалах на постаменте».

При этом добавив, что монумент, с его точки зрения, «совершенно однозначно читается как символ имперских комплексов и агрессии».

«Открытие в Москве памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову свидетельствует о милитаризации сознания россиян», — пугает в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист некоего Комитета антивоенных действий, член движения «Солидарность» Михаил Кригер. «Я с большой тревогой отмечаю, что почему-то у русских пропал страх перед войной. Поговорка „Хоть бы не было войны“, мне кажется, она уже уходит на какой-то задний план», — сетует он.

«Это автомат, из которого миллионы людей «положили», а тут с такой любовью величайший конструктор смотрит на этот автомат и, очевидно, нянчит его, как дитя, — вторит ему архитектор Николай Шумаков. — Центр города должен приносить людям радость, а в этом памятнике ее нет».

Конечно, какая же тут радость для либералов? Ведь это они, подобно твердят, что русский народ кроме лаптей и водки больше ни на что не способен. А тут памятник в центре Москвы гениальному русскому конструктору, которым восхищается весь мир.

«Автомат Калашникова на протяжении полувека был символом России и освободительных движений, — отвечает либеральным критиканам историк Борис Юлин. — Именно автомат Калашникова стал символом независимости Вьетнама во время войны. Автомат Калашникова не увеличил количество жертв, а изменил свой баланс. То есть позволил людям не умереть, а победить своих противников».

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Николай Петров