Либералы разные, а всё равно слеплены все из деградации

Потому что одно дело лечить – другое умерщвлять. Не всякий врач высшей категории, иной, скорее, коновал, чем врач: грубый, малообразованный, неловкий… Но и такой врач лучше прекрасного и высоко квалифицированного специалиста по убийству. Потому что даже у неловкого врача-ветеринара всё же нет цели уничтожить пациента. А у киллера – есть такая цель, неуклонно воплощаемая.

Конечно, история предлагает широкое богатство форм, порой весьма экзотических. Но та эстафета, которую Порошенко передал Зеленскому от Ющенко и Кравчука – НОЛЬ ПОЛЕЗНОГО ЛЮДЯМ.

Формы анти-цивилизации, кислотой разъедающие всё, составляющее цивилизованный образ жизни – это Порошенко и Зеленский. Если шагнуть чуть глубже в историю – то и Ельцин. Пост-майданные власти имеют форму, и форма, конечно, разная. Но всех их роднит суть.

Лукашенко – мне друг, но истина дороже. Он старый, и он всё равно уйдёт. Как и любой из людей. Лукашенко – это лишь форма (и далеко не блестящая) – в которую отлились попытки человеческой цивилизации защитить себя от агрессивной и едкой анти-цивилизации.

Но вот что я хочу вам сказать: отрицание формы не должно приводить к отрицанию содержания. Например, уродливая работа из мрамора – не должна вести к отрицанию мрамора, как материала. Одно дело – разбить конкретную скульптуру. И другое – вообще отказаться от мрамора, как от поделочного материала.

…Цивилизация должна остаться . .. Старый вопрос о форме и содержании. Есть некое содержание, и оно заключено в ту или иную форму. Например, лёд. Он может быть глыбой, фигурной статуей или бесформенной глыбой. Тем не менее, это лёд. Форма может раздражать и содержать в себе токсичные, посторонние, вредные примеси. Не всякая ледяная скульптура из чистого льда. Есть и такие, что со всякой грязью, тиной. Да и мраморные скульптуры, хоть их и роднит материал – бывают очень разные. Одна прекрасна, другая безобразна и корява.



Победа прозападных либералов – в самых разных странах, что подтверждает их сущностную общность, несмотря на национальные специфики – много крахов и одно торжество.

Это крах экономики и территориальной целостности, фундаментальной науки и массовой школы, высокой культуры и нравственных ориентиров. И это торжество двух асоциальных фигур: хищника и скота.

Интернет перед вами, друзья. Полазайте в нём, почитайте официальные биографии регрессоров либерализма, проводников влияния США за последние полвека! И вы обнаружите то, что – покопавшись в источниках – обнаружил я: ВСЁ, что они делали, буквально ВСЁ, от начала до конца, от первого дня у власти, и до последнего – или во благо хищникам, или во благо скотства, насаждения животной низости.

Ни в одной из сфер жизни они не насаждают ничего другого, и не адресованы благу никаких иных фигур.

От них страдают и чернорабочий, и высоколобый профессор, и дворник, и офицер, и крестьянин, и горожанин, люди и физического, и умственного труда. От них получают поддержку только воры и психопаты. У них две программы: вскармливать цинизм хищников и распространять животное скотство в массах.

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И тут вопрос совсем не в Лукашенко: он, конечно же, не во всём прав, не во всём виртуоз, далеко не лучшая форма цивилизованной власти – но цивилизованной.

А знаете, какая главная и первая примета цивилизованной власти?

Она считается цивилизованной, если не хочет, чтобы люди нищали, дичали, спивались, превращались в деклассированный люмпен-пролетариат.

Она цивилизована, если хочет построить разумную жизнь. Как у неё получается – второй вопрос. Может быть хорошо, а может, и не очень. На то и есть понятие РАЗНЫХ УРОВНЕЙ цивилизованности.

Но: очевидно желание развития – пусть и не всегда успешно воплощаемое. И очевидно нежелание деградации общества – пусть и не всегда предотвращаемое.

Низшие формы цивилизованной власти могут быть грубыми, глупыми и топорными, малограмотными и косноязычными. Но они на вашей стороне, а не на стороне вашей смерти. В этом матче по имени бытие, они пытаются играть за вашу команду, а не за команду вашей погибели.

Не всякий воин – хороший воин. Есть такие воины, что без слёз не глянешь: старый, сутулый, очкастый, стрелять не умеет, маскироваться не умеет, из рук всё валится. Но на нём шинель советской армии. А вот другая шинель, вермахта: и в ней атлет, снайпер, зоркий, как орёл, и ловкий, как барс… Хорошо вам будет с такого «хорошего солдата»? Если он не на вашей стороне – то тем он лучше, тем вам хуже.

Либералы-западники играют против славян. Это – совершенно очевидный факт, на них уже официально шинели гитлеровцев, над их головами флаги гитлеровцев. Как вы можете за них отрицать их ненависть к «недочеловекам»-славянам, если они сами всё это надели и подняли?

Если либералы-западники умнее Лукашенко, расторопнее его, ловчее в шулерстве и демагогии – то тем хуже для вас, и точка. Радоваться их «сверхспособностям» нечего: всё равно, что индейцам ликовать, видя мощь огнестрельного оружия белых истребителей. Или неграм – восхищаться ловкостью работорговцев, отлавливающих их на берегу слоновой кости, чтобы запихать в трюм…

У цивилизации много сторон. Есть экономическая – отодвигающая от человека голод и нищету. Есть вопрос безопасности – отодвигающий нож и пулю. Есть вопрос познания – отодвигающий от человека невежество и недоразвитость. Есть медицинская сторона, цель которой – побеждать болезни, есть квартирный вопрос (повышение доступности жилья) и т.п.

Так вот: все эти вопросы рыночный либерализм решает в отрицательном смысле. Снимаются социальные гарантии на будущее, растёт преступность и угроза войны, человек в странах торжествующих «западных советников» нищает, дичает, морально и физически опускается, он не становится ни умнее, ни здоровее. Уверенность в светлом будущем, которая, по самой сути прогресса – должна крепнуть из года в год, наоборот, снимается, тает и гаснет.

Будущее под властью либералов-западников темно, как задний проход афроамериканца. И про эту тьму ясно только одно: она полна чудовищ.

14 марта 2016 года во время визита в Киев бывшая глава государственного департамента США эпохи Буша-младшего, г-жа Кондолиза Райс объяснила разницу между «сделано в СССР» и «сделано в США»[1]. Она сравнивала постсоветскую Украину, которую делали в СССР, правда, недолго, и Либерию, которую делали США, гораздо дольше, чем УССР.

Трудно сказать, чего добилась бы УССР, если бы КПСС развивала её с 1822 года, без войн и оккупаций. Но с Либерией всё ясно: Либерия не добилась за двести лет американской опеки ничего хорошего.

Госпожа Райс начала с предупреждения в неизбежном разочаровании нынешней властью. Мол, понятно, что люди, пожившие по-человечески, это скотство примут неласково. Всем недовольным Райс предложила поехать для сравнения в Либерию, чтобы убедиться, что надо радоваться быть украинцем.

200 лет неусыпного контроля США, попросту выкупивших территорию Либерии для своих переселенцев – и в итоге одна из беднейших стран мира!

Цивилизация так работать не может. Так работает только анти-цивилизация, которая не вытаскивает из ямы, а углубляет яму для своих подопечных.

Так в чём же цель Запада на оккупированных им территориях?

Тем или иным способом вбомбить их или заманить в каменный век.

Поэтому любой национальный лидер, каким бы неумехой ни был, при всех недостатках – лучше антилидера, навязываемого антицивилизацией. Вы поменяете фельдшера не на врача, а на киллера.

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Какова же программа человеческой цивилизации?

А разве это секрет?!

Спросите себя – разве кто-то когда-то скрывал, чего люди ждут от цивилизации, или не знал этого?!

Заводы и фабрики должны работать, а не закрываться.

Люди – зарабатывать, а не оставаться без средств к существованию.

Это камушек в огород либерализма.

Культура должна совершенствоваться, а не превращаться в примитив.

Это камушек в огород проамериканской масс-антикультуры.

Образование должно развиваться, а не деградировать.

Это камушек в огород «болонских систем» и прочих экспериментов над самым лучшим в мире советским образованием.

Люди должны жить в солидарности и сотрудничестве, а не во вражде и ненависти.

Это камушек в огород рыночной конкуренции.

Человечеству нужен мир, а не война.

Это камушек в огород НАТО и западных спецслужб-«разжигателей».

Здравоохранение должно быть доступно людям.

Это камушек в огород платной медицины.

Уважением должны пользоваться созидатели, а не воры.

Это камушек в огород приватизации.

Наверняка читатели, уже просчитав логику моих пунктов О ЦИВИЛИЗОВАННОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ – и сами смогут дополнить их несколькими своими.

Вспомнить, например, что в идеале нормального человека наркомания и преступность должны снижаться. А на Западе они всё время растут, и про них уже говорят, как о «плате за свободу».

Можно и нужно говорить о расцвете содомии, черномагических и оккультных мракобесий современного Запада, можно и нужно говорить о распаде и шельмовании института семьи, и о многом другом.

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Всякому психически здоровому человеку понятно, что война, ненависть, схлопывание экономики, образования и культуры, вымогательство у людей неподъёмных денег врачами, содомия и легальные бордели с расцветом наркопритонов – НЕ ЕСТЬ ИДЕАЛ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Как ни крутите, как ни вывёртывайтесь в рамках иррациональной демагогии, но если вопрос поставить рационально, ребром, то ответ совершенно очевиден.

Что хотите со мной делайте, но когда рабочие места сокращаются, пенсионный возраст растёт вместе с наркоманией и преступностью – ЭТО НЕ ЕСТЬ ПРОГРЕСС.

И тут спорить не о чем, всякому понятно, что перечислены «чёрные дыры» человеческой цивилизации, а не «точки роста» её сущности.

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Но если это так – то современный Запад проводник регресса и деградации. Ведь всё перечисленное он несёт с собой – и ничуть не думает этого скрывать!

Он же только это и преподносит в качестве светлого настоящего и светлого будущего! И это не мои злопыхательства, об этом говорит каждый голливудский фильм, каждое американское или европейское статистическое исследование.

Миру нужны новые ориентиры – хотя бы потому, что у Запада, сделавшего ставку на зоологическую распущенность свободы для животного нет ориентиров для «человека разумного». Если бы у Запада были ориентиры пути – мы бы их, конечно, обсудили, но их же нет! Мы не можем их отвергнуть именно по той же причине, по которой не можем их и принять: они отсутствуют.

Не отрицая тайной (возможно, сатанинской) стратегии – мы должны признать, что никакой явной, официально заявленной стратегии ни США, ни Европа не имеют. Не отыщите вы такой брошюры, в которой они внятно и с гарантиями описали бы, чего ждут от будущего, что предоставят человеку в своих рядах через пять, десять, двадцать, пятьдесят лет.

Это не значит, что у них вообще нет планирования. У них очень мощная школа планирования, но в основном деструктивных процессов. А позитивного планирования у них нет по факту, и они идеологически подвергли Госплан анафеме. То есть они не только не описали образ грядущего, но и заведомо запретили (этой анафемой) его описывать.

Вся их позитивная повестка (о деструктивной, негативной не говорю) сводится к тавтологии: через 5, 10, 20, 50 лет «всё сложится, как сложится».

Любой вопрос о будущем упирается в «непредсказуемость рынка» – при том, что самого рынка давно уж нет, и потому осталась от него костью только непредсказуемость. Удобная ширма для произвола и самодержавия крупнейших корпораций (внутри себя давно уж плановых, административно-забюрократизированных)!

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Суть «рыночной» непредсказуемости – в том, что хозяева западного общества не желают себе связывать рук. Ничем. Их тяготили бы и гарантии вашего благополучия по итогам развития событий, и даже гарантии вашего простого выживания. Они не сулят вам ни счастья, ни даже просто жизни, уходя от вопроса с помощью формулы «рынок покажет»…

Если вымести из «майданного дела» всё карнавальное конфетти, все шутовские колпаки и песни с плясками «шоу маст гоу он», всякие забавы от аниматоров для великовозрастных инфантилов, если удалить из майдана его заводные клоунады и расплывчатые посулы каждому – чего он хочет, то что останется?

Полная, абсолютная и страшная в своей тотальности НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ.

Место расчищается от старых форм, факт. Но ПОД ЧТО оно расчищается?! Чего они выстроят взамен сносимого бульдозерами?!

Оттого любые вопросы о будущем упираются в глухой тупик:

- Скажите, а у меня будет собственный дом через 20 лет?

- Кто ж знает, какая тогда будет рыночная конъюнктура!

- А сколько будет через двадцать лет безработных? Наркоманов? Сколько будет производиться тонн колбасы или булок?

- Кто ж знает, какая тогда будет рыночная конъюнктура!

Вопросы о будущем в западной модели не просто лишены ответа. У них сознательно и искусственно АМПУТИРОВАН ответ.

Мысли о будущем в западном искусстве (проверьте меня личными впечатлениями от книг и фильмов из США!) – это, в двух словах, постоянное предвкушение того или иного апокалипсиса, колоссальной катастрофы.

Её описывают или показывают не с благородной целью предотвратить, а нелепо смакуя, как заранее предрешённую неизбежность. Почему?

Потому что те же самые книги и фильмы столь же сладострастно смакуют человеческие низости, низшие инстинкты, освящают право человека на скотство. И эта низость так важна в идеологии Запада, что ей нельзя повредить – даже понимая, что впереди апокалипсис.

Ведь чтобы предотвратить беду – надо прекратить низменное скотство. А как же это сделать?! Ну, не в подобие же СССР превращаться!!! Не начинать же в плановом порядке ЗАРАНЕЕ бороться с причинами, ведущими к катастрофе!

Это же придётся двуногого скота к чему-то принуждать, заставлять работать – а ну как он не хочет?! Нет уж, лучше погубить всю планету – чем в чём-то "подвинуть" человеческое скотство и распущенность, ибо они неприкосновенны есмь!

И когда встаёт вопрос о цене – то ценность человеческой низости, распущенности, его право зверино безобразничать в своё удовольствие – перевешивает ценность спасения от глобальной катастрофы. Им, получается, погибнуть легче – чем прирезать, во спасение, «священную корову» права на низшие инстинкты.

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Перефразируя слова Сталина – «Лукашенки приходят и уходят, а цивилизация должна оставаться». Прогресс может ускоряться или замедлятся, достигаться более или менее эффективными средствами. Но его не должен сменять регресс, противоположный вечным и неизменным чаяниям человечества вектор.

А Запад предлагает всякому, кто покупается на его «революции» – под видом прогресса «прогрессивный паралич». Если цель цивилизации (постоянная и устойчивая) – мирное развитие экономики и разума, то цель западников (ими не скрываемая) прямо противоположна. Вражда, регресс, мародёрство на руинах, духовное одичание, умственная деградация людей, Содом и Гоморра.

Когда они говорят, что бесконечно растущая преступность – «плата за свободу», и повсеместная наркомания – «плата за свободу», и погром национальной промышленности – «плата за свободу», и нищета – «плата за свободу», конкурирующая ненависть между людьми и равнодушие ко всему кроме наживы – «плата за свободу», то поневоле спросишь: а не слишком ли велика цена за вашу «свободу»?!

И в каких отношениях такая «свобода» (явно зоологических корней) находится с базовыми устоями человеческой цивилизации, с целями и задачами человеческой культуры?

Вопрос, как вы понимаете, риторический…

Лукашенко, конечно, уйдёт – сейчас или потом. Он человек, а люди стареют, и, наконец – смертны.

НЕ ДОЛЖНО УЙТИ то, что Лукашенко, умело или неумело, защищал (или только пытался защитить?) от западных деструкторов и регрессоров, от тех, кто хочет вбить нас всех в каменный век.

А это – ныне и присно, во веки веков, всегда и всюду, где есть или будет цивилизация:

Работающие заводы и зарабатывающие люди

Полноценные школы

Доступные больницы

Трезвость взамен европейской наркомании и норма вместо психопатии, полноценные семьи вместо содомии.

Мир и солидарность в Общем Деле вместо войн. Как обычных войн, так и гниющей десятилетиями мятежевойны рыночных и нацистких «взаимо-подлянок».

И вот это главное, о чём следует помнить всем, кто не хочет проснуться завтра в каменном веке!

[1] Либерию, как проект «Страны Свободии» американцы стали строить в 1822 году. Для помощи поселенцам, рабам-вольноотпущенникам, было создано «Американское колонизационное общество».

Дм. Николаев



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