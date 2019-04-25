Тоталитарная секта прозападных либералов

Откройте форумы, где обычно тусуется либеральная общественность и вы там прочтёте много чего интересного — и про «русское ватное быдло» , посмевшее восстать против «украинской демократии» , и про «Луганду» (это про Донецкую и Луганскую народные республики), познакомитесь с глумливыми шуточками про «шашлычки из жаренных колорадов» (о трагедии в Одесском Доме профсоюзов)…

Однако по Донбассу российские либералы заняли совсем иную позицию — позицию безусловных сторонников киевской хунты и её зверских методов подавления русского восстания.

Наблюдая за нашими либералами на фоне украинских событий я обратил внимание на сюрреализм их поведения . В своих политических декларациях они много кричат о правах человека, о праве на самоопределение для любого народа, о недопустимости применения военной силы с целью подавления протестных выступлений…



Образованщина

В общем-то, всё это можно объяснить традиционной русофобией наших либералов. Такая русофобия не является секретом — об этом мы писали не раз и не два на страницах нашего сайта. Но думаю здесь дело не только в русофобии. Смею утверждать, что наши либералы представляют собой самую настоящую тоталитарную секту со всеми признаками фашизма…

Наших либералов к сектантам, на основе многолетнего изучения, приравнял московский социолог Вадим Нифонтов.



В одной из своих статей он справедливо отметил следующие признаки секты, существующие в либеральной среде, – догматическая идеология, абсолютно не приемлющая какие-то иные взгляды на окружающую жизнь; существование собственной внутренней иерархии.

Действительно, либеральные интеллигенты молятся только на религию, которую другой социолог, Сергей Кара-Мурза, назвал «догмой общечеловеческих ценностей». Согласно этой догме, рано или поздно развитие человечества приведёт разные народы к единой мировой модели жизнеустройства.

Либералы считают, что наилучшим таким способом жизнеустройства может быть только либеральная рыночная экономика и демократия западного типа. Мол, эта модель уже достигнута на Западе, а другие народы просто запоздали. Поэтому сопротивляться этой модели никак нельзя – это всё равно что идти против рода человеческого.

Вот почему либералы почти с ненавистью относятся к тем, кто сомневается в их идеологии. Своих оппонентов они автоматически причисляют к «ретроградам», «мракобесам» и «фашистам». Такая ненависть основана ещё и на том, что в своём большинстве либералы, несмотря на наличие у многих из них университетских дипломов, очень плохо разбираются в истории собственной страны. Россия для них всегда была местом «дремучего деспотизма» и обитания «дикого русского народа», который они иногда именуют просто — «быдло».

Ох, не зря Александр Солженицын назвал эту категорию людей, обладающих очень поверхностными знаниями в сложных вопросах общественных отношений, «образованщиной»! Впрочем, для любого сектанта любые глубокие знания не просто не характерны, но и противоестественны. Иначе он и не был бы сектантом…

Что же касается иерархии «образованщины», то она делится примерно на три категории.

Первыми идут так называемые «властители дум» или «совесть нации» (своего рода волхвы, шаманы секты). Их изречения обычно воспринимаются сектой как руководство к практическим деяниям.



Следом маячат вполне прагматичные либеральные функционеры, которым их принадлежность к секте приносит вполне ощутимые денежные доходы. Ну а третьими значатся «профаны», то есть бескорыстные приверженцы учения, создающие либерально-демократическую массовку.

Всё истинное нутро этой секты проявилось после распада Советского Союза, когда полуграмотный самодур, бывший член Политбюро ЦК КПСС Борис Ельцин, захвативший власть в стране, призвал либеральных сектантов под свои знамёна.

Бориску на царство!

Волхвы секты быстренько стали главными советниками первого российского президента. И на первом этапе своего правления Ельцин практически не принимал ни одного важного решения без их участия.

Именно под влиянием деятелей, вроде профессиональной вдовы академика Сахарова Елены Боннэр, бывшего коммунистического идеолога, «совести КПСС» Александра Яковлева и прочих «властителей дум», Ельцин отдавал команду на расстрел оппозиционного «красно-коричневого» Верховного Совета осенью 1993 года.



А неистовый поэт-либерал, ранее воспевавший коммунистическую номенклатуру, Евгений Евтушенко лично в те дни выезжал на погромы оппозиционных печатных изданий, посмевших засомневаться в незыблемости либеральной идеологии.

Мало того, ради полного торжества своей идеи они готовы были даже пойти на установление единоличного ельцинского самовластия. Так, поэт-пародист Александр Иванов через печатные средства массовой информации страстно призывал «дорогого Бориса Николаевича» установить в стране либеральную диктатуру наподобие правления Пиночета в Чили.

Сектанты уже вовсю готовились к такому повороту событий, в том числе и через словесное облизывание будущего диктатора. Очевидцы рассказывают, как на одном кремлёвском мероприятии признанный любимец московской либеральной публики театральный режиссёр Марк Захаров чуть ли не со слезами на глазах поведал полупьяному Ельцину, как накануне всю ночь он читал очередные ельцинские мемуары. Ибо эти мемуары, по словам Захарова, своим уровнем ничем не уступают слову самого… Льва Толстого(?!)

Думается, что либеральная диктатура тогда не удалась только по причине пьянства самого кандидата в диктаторы, ежедневно накачивавшего себя алкоголем. Тем не менее, либералы сделали всё, чтобы повторно в 1996 году протащить тяжелобольного правителя на престол. Неважно, что Ельцин уже не контролировал ситуацию в стране. На «эту страну» сектантам всегда было плевать, для них главным было одно – Ельцин свой, он гарант их неприкосновенности.

А своё истинное отношение к России либералы проявили во время первой чеченской войны. Безумный диссидент, неоднократно при Советской власти сидевший в дурдоме, Сергей Адамович Ковалёв в 90-е годы стал представителем президента по вопросам прав человека.



Именно он первым выступил на защиту чеченских сепаратистов, коих объявил «жертвами наглой агрессии русского имперского фашизма». В сопровождении чеченских боевиков этот представитель президента в начале 1995 года ездил по улицам горящего Грозного и призывал солдат Российской Армии сложить оружие!

И эту явно предательскую риторику «демократического гуру» подхватила тогда вся без исключения либеральная общественность. Мало того, сегодня уже достоверно известно — столичные либералы опустились даже до того, что передавали боевикам ставшие им известными наши военные планы.



В частности, секретная информация поступала прямиком из администрации президента, которой тогда командовал видный политик Сергей Филатов, организатор нескольких конгрессов либеральной интеллигенции.

Поэтому закономерным итогом всей этой антироссийской вакханалии стал подписанный в 1997 году больным Ельциным позорный мир с бандитской Чечнёй, откуда терроризм стал распространяться по всему Кавказу…

Дорого же нам приходится платить за политические выкрутасы либеральных шаманов!

Чубайс там правил бал

И всё же больше всех от развала Советского Союза выиграл другой уровень руководителей секты – либеральные функционеры, оседлавшие различные властные и руководящие экономические структуры.

В советские времена эти люди так бы и остались на уровне завлабов заштатных НИИ, коими в своём большинстве они и были. Но в эпоху новейшей истории они стали лидерами великой державы.

А что делает вчерашний рядовой обыватель, не обременённый ни знаниями, ни опытом серьёзной управленческой школы, нежданно получивший огромную власть? Обычно без зазрения совести набивает карманы за счёт своего служебного положения.



Либеральные политики не стали исключением. И очень скоро по стране загремели скандалы, где мелькали фамилии тех, кто перед крушением СССР на демократических митингах громче всех кричал о борьбе с привилегиями коммунистической номенклатуры.

Так, уже упоминавшегося Сергея Филатова выгнали с руководства президентской администрации за коррупционную связь с группой израильских бизнесменов. Активист движения «Демократическая Россия» Александр Савостьянов лишился высокой должности в той же администрации за то, что получал вторую зарплату из кармана олигарха Владимира Гусинского. Другой видный «деморосс» — Сергей Станкевич — серьёзно подозревался в крупных взятках, которые брал, находясь на ответственной должности в мэрии Москвы…

Подобные «подвиги» наших либералов можно перечислять ещё долго. Но, пожалуй, всех их переплюнул «экономический бог» всей российской либеральной общественности, бывший ещё в конце 80-х годов доцентом Ленинградского инженерно-экономического института, Анатолий Борисович Чубайс.

Уже много написано про то, как этот человек вкупе со своим приятелем завлабом из Москвы Егором Гайдаром цинично ограбил россиян, проведя либерализацию цен, в результате которой оказались обесцененными банковские вклады миллионов наших граждан. Затем Чубайс провёл ещё две масштабные аферы под название залоговые аукционы и торговля государственными казначейскими обязательствами (ГКО).

В первом случае якобы под данные государству кредиты узкому кругу частных лиц практически задарма Чубайс отдал нефтяные и газовые ресурсы страны. Тем самым были заложены основы олигархического процветания таких деятелей, как Ходорковский, Березовский, Потанин, Абрамович и прочие. А во втором — была создана настоящая финансовая пирамида по торговле ГКО, гарантом которой выступала российская казна.

Итог спекуляций на рынке ГКО известен – дефолт августа 1998 года, едва не похоронивший всю российскую экономику, спасать которую пришлось «ретроградам» из правительства Евгения Примакова. Зато Анатолий Борисович к концу 90-х годов стал одним из самых богатых людей мира…

Сегодня очевидно одно – основа нынешней коррупции была заложена именно тогда, в 90-е годы, годы торжества идей либерализма, когда его адепты в небывалых доселе масштабах начали превращать государственную должность в источник личных доходов.

Нацистская тусовка либеральной массовки

От правления секты ничего не получила либеральная массовка, чьи представители, когда-то собиравшиеся на антисоветские митинги миллионными толпами, пострадали в 90-е годы не менее остальных граждан страны.



Впрочем, столь печальная участь характерна для любого рядового члена любой тоталитарной секты – ведь их задача как раз и состоит в том, чтобы бесплатно, «за идею» горбатиться на своих духовных отцов и функционеров.

Однако жалости и сочувствия эти люди никак не вызывают! Ибо они, словно зомби, продолжают поклонятся своим «богам» и «кумирам». При этом, вслед за своими «кумирами», не просто презирают простых людей, они их просто считают «недочеловеками».

«Должны быть установлены жёсткие предельные нормативы рождаемости с учётом уровня производительности и размеров накопленного каждой страной богатств. Нельзя, чтобы быстрее всех плодились нищие… Наиболее перспективным представляется генетический контроль ещё на стадии зародыша и тем самым постоянная очистка генофонда человечества».

Кто думаете это сказал? Нет, не шеф СС Генрих Гиммлер, а один из гуру либеральной интеллигенции Гавриил Попов в своём блоге на страницах либеральной газеты «Московский комсомолец». А вот ещё одно высказывание — известного либерального общественного деятеля, профессора-экономиста Владислава Иноземцева:

«Государству следует обеспечить все условия для ускорения „революции интеллектуалов“ и в случае возникновения конфликтных ситуаций, порождаемых социальным движением „низов“, быть готовым не столько к уступкам, сколько к жёсткому подавлению и следованию избранным курсом».

И эти человеконенавистнические и антидемократические высказывания до сих пор находят полное одобрение у либеральной массовки!

Точно также, эта массовка до сих пор восхищается словами ныне покойной Валерии Новодворской, мечтавшей о том, «чтобы по улицам Москвы ездили мерседесы, а «быдло» смотрело и лопалось от зависти» или «журналистки» Юлии Латыниной, которая недавно на страницах либеральной «Новой газеты» отказал русскому народу право иметь собственную культуру: «Только три современные развитые нации — евреи, китайцы и индийцы — могут претендовать на тысячелетнюю автохтонность культур. Все остальные — привой, помесь, грязнокровки»…

В общем, нацизм в чистом виде! Так что стоит ли удивляться единению российской либеральной секты с украинскими наци? Это единение выглядит вполне закономерным…



В. Андрюхин

***

.

.