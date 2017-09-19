Логика властных либералов: Цены растут, пособие – нет, и ладно – безработица же минимальна!

В точном соответствием с правилом загрузки – у РФ есть успехи там, куда вложилось государство (сельское хозяйство и др.), и нет успехов там, куда не вкладывались. Ничего об этом знать не желая, Орешкин уверяет нас:

Почему каждый работник мясокомбината, даже с начальным уровнем образования, понимает, что для выхода фарша нужно загрузить в мясорубку мясо?

Широко презентованное в новостях «учение» главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина (преемника одиозного Улюкаева, и судя, по всему, «достойного» преемника) – показывает и всю тупиковость либерально-рыночных экономических взглядов, и всю степень либерального хвастовства и самохвальства. Орешкин говорит об «успехах», искусственно высчитанных с помощью хитроумных методик. По-другому и получилось бы. У команды либеральных экономистов не было, нет, и не может быть реальных успехов, по той простой причине, что им НЕ ИЗ ЧЕГО ВЗЯТЬСЯ.

- Безработица в России остаётся на крайне низком уровне и будет сокращаться и далее, при этом рост реальных заработных плат продолжится.



Ситуация на рынке труда остаётся вполне комфортной — в России в настоящее время рекордно низкая безработица, около 5%, в частности, сообщил глава Минэкономразвития на совещании российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передаёт РИА «Новости».



Видимо, вдохновлённый этим сообщением коллег из Минэкономразвития Минтруд оставил пособие по безработице на 2018 год прежним. Цены растут, пособие нет, и ладно: безработица же минимальна!

Орешкин ожидает, что в течение ближайших трёх лет уровень безработицы будет постепенно снижаться и окончательно упадёт до отметки 4,7%.

Меня всегда поражали эти пафосные речи либералов о микромире! Слова-то какие: в течении многих лет… постепенно… снижаться… и окончательно… упадёт ажник на 0,3%!!!

Незадолго до этого они такими же словесами говорил о росте ВВП РФ на… 0,1%!

Орешкин выступил оптимистом по части зарплат, пообещал их рост, но… «При этом министр указал на зависимость зарплат от уровня производительности труда». Ну, куда уж без этой липы и химеры, если ведёшь беседу с тронутым рыночным и либеральным маразмом собеседником!

Далее Орешкин посетовал, что рабочих рук маловато: «У российской экономики есть существенные демографические ограничения — очень маленькое поколение входит в состав рабочей силы, так как в 1999 году был минимум рождаемости в России, этому поколению сейчас 18 лет, оно входит в состав рабочей силы, поэтому поддержка экономического роста достаточно слабая»…

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Что во всём этом пустомельстве реального? Почти ничего. Хвалёная со времён президентства Медведева низкая планка безработицы – всего лишь зеркальное отражение патологической нетребовательности к работодателям в стране. Это прямое и очевидное следствие низкой МРОТ, никак не умеющей догнать даже официального ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА.

Стоит поднять МРОТ до каких-то не то что нормальных, а хотя бы просто вменяемых величин – и количество безработных тут же вспухнет на порядок.



Потому что в экономической науке «занятым» считается не тот, кто работает, а тот, кто получает зарплату. Неужели Орешкин, как и Улюкаев, пропустил в студенческие годы лекцию, на которой это объясняли?

Миллионам якобы "трудоустроенных" правительство РФ работу нашло, не спорю. Только зарплату найти "забыло"… Трудоустроенных же принято считать не по работе, а по зарплате!

Если считать, что всякий, кто работает – уже не безработный, то это открывает шлюзы полной отчётной невменяемости и циничному очковтирательству. Ковыряется человек на огороде? Вот он уже и не безработный!

Дали человеку на улице тарелку супа от «Армии спасения» – вот ему и заработок, и не нужно ему пособие по безработице! Пошёл человек по улице, ногами шевелит – это в физическом смысле «работа» (то есть движение) – следовательно, пешеход не безработный!

На самом деле всё это либеральный бред (в числе которого есть и радикальное предложение вообще отменить МРОТ) – а ИСТИННО ЗАНЯТЫЙ – лишь тот, кому платят за работу приличные (не большие, а хотя бы просто приличные) деньги.

И по этому критерию в РФ было бы гораздо больше безработных, чем в Испании, если бы в РФ действовали испанские нормы оплаты труда и охраны труда (впрочем, сегодня Испания и Европа нас быстро догоняют по скверне – там ведь свои либералы есть!).

Так что либеральный миф о низкой безработице в России – лишь миф, порождение чудовищной, сложившейся в 90-е годы, БЕЗЗАБОТНОСТИ отношения государства к доходам работающих (формально занятных) людей. На самом деле в РФ очень высокая безработица, но она носит скрытый характер.

Например, по данным Минтруда, самозанятых граждан в России насчитывается около 22,5 млн человек. Это БРОШЕННЫЕ ЛЮДИ, брошенные на произвол судьбы, они нигде не числятся – в том числе и в рядах безработных.



Нужно понимать, что в САМОЗАНЯТЫЕ они подались не от хорошей жизни, не от нечего делать, а просто потому, что в сфере занятости не нашли для себя НИЧЕГО. 5 млн работников в РФ, в сельском хозяйстве, в сфере культуры и др. – получают настолько низкие зарплаты, что безнравственно и цинично называть их зарплатами.

Эти 5 млн должны идти по графе «волонтёры», «активисты гражданского общества на безвозмездной основе», «участники бесплатных общественно-полезных работ», «клиенты богадельни» – как угодно, но только не по графе «трудоустроенные»!

Как может человек, зарабатывающий 5 тыс. рублей в месяц, считаться трудоустроенным?! Тогда уж считайте трудоустроенными любого, кто на презентации в магазине съест подарочный кубик колбасы на шпажке или выпьет презентационного молока… Или понюхает пробник парфюма…

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Ничего этого правительство РФ понимать не хочет – ему нужны успехи, которых нет (и при людях с либеральным образованием быть не может), и они «находят» успехи для отчётов, благо, что одна и та же кодла отчёты составляет и принимает.

Безработица в «учении» Орешкина (отражающем классику мракобесия от ВШЭ) «низкая», а то, что зарплаты маленькие – так, блин, производительность труда же! Вот палочка-выручалочка для всех бездарей, разваливших в любой стране сферу снабжения и жизнеобеспечения!

Это как если бы горе-машинист пущенного под откос поезда винил бы во всём пассажиров: мол, они, негодяи вагоны раскачали…

Как экономист, ставил вопрос много раз. Предлагаю ставить вопрос уже прокурорам, в рамках следствия:

-Что такое ваша «производительность труда»? Как вы её измеряете, если точно доказано, что инструментов её измерения не существует (пока или вообще – спорный вопрос, но пока их точно нет)?

Отсылки к «производительности труда» подобны отсылкам к «неведомой долбанной херне» – которую никто не видел, как она выглядит, никто не знает – но предполагается, что именно она, неведомая – источник всех бедствий.

Производительность труда, измеряемая в деньгах, показывает наивысшую степень себя у наиболее высокооплачиваемых работников. От этого «в лидерах» производительности труда всегда наркодиллеры, финансовые аферисты, и американцы, которые на весь мир доллары печатают неограниченно.



Производительность труда, измеряемая в штуках изделий – не учитывает ни потребностей общества, ни фактора необходимости, ни платежной способности населения.

Обе системы подсчёта производительности труда просто БРЕДОВЫ (например, производительность труда врачей растёт в них не тогда, когда общество здорово, а когда в нём адская пандемия)…

А Орешкин даже ведь не указывает, какую из двух систем подсчёта он имеет в виду! Он как считал: в штуках изделий на работника или в рублях прибыли, выручаемых с одного работника?

Вы хоть понимаете, господа либералы, что это две совершенно разные системы, по которым получаются совершенно разные результаты, разные цифры (хотя в обоих случаях бесполезные для сущностного анализа)?

Одно дело мерить жидкость литрами, а другое – измерить в квадратных метрах площадь её поверхности…

Хотя по жизни разумно сперва определить, что это: молоко, вода, масло или ещё что-то? Ибо глупо есть сопоставлять литры воды с литрами молока – что пытаются сделать люди, помешанные на фейке "измерения производительности труда"…

Так какой же шкалой считал Орешкин? Или вообще никак не считал, а только привычно сморозил глупость, чтобы заморозить зарплаты?

Да и зачем Орешкину высокие зарплаты? Из-за них ведь можно испортить «блестящий» показатель безработицы? И станет она, как в Испании, 30%, среди молодёжи 40% – просто потому, что там на хреновую работу никто наниматься не желает, а у наших выбора нет?

Точно такая же цена и рассуждениям министра о малочисленности рабочих рук, малолюдности поколения 1999 года (когда был минимум рождаемости в России).



Только сумасшедший либерал, не умеющий связать концы с концами, может думать, будто приток рабочих рук в экономику что-то там может понять и выправить!

Приток рабочих рук усилил бы конкурс за каждую вакансию, и ещё более снизил бы «рыночными методами» цену труда в России и СНГ, а цена труда у нас и сейчас постыдна. Только малолюдство молодёжи и сдерживает совсем уж чудовищные малазийско-индонезийские практики «опускания» человека ниже всех плинтусов в погоне человека за корочкой чёрствого хлеба…

Где в современной структуре экономики РФ Орешкин увидел, что «нужны люди»?! Ведь заполнены не только все реальные рабочие места (около 30 млн.), но и все богадельни под видом рабочих мест[1] забиты до отказа.

Конечно, если была бы другая экономика, сталинская – выстроенная на импортозамещении, на великих стройках и мегапроектах (высмеянных в литературе как «Котлован»), то люди потребовались бы, и их могло бы не хватить.

Но у этой-то модели какая экономика кроме трубы, да в последнее время – немножко трактористов на пашне?!

Современное сельское хозяйство, механизированное и компьютеризированное, не может дать высокой занятости населения, ему достаточно 3% трудоспособного населения, это ведь не сохой пахать. Тем более не может дать высокой занятости ельцинская «экономика сырья», тупой выкачки недр первого передела.

Какие люди нужны Орешкину? Он что, собирается менять ущербную модель «второй Канады» (население Канады 25 млн. чел., и хватает вполне) на сталинскую космическую? Или он просто безответственно балаболит, лишь бы что-нибудь сказать?

Увы, я склоняюсь ко второму варианту.

Экономикой и её развитием в РФ занимается человек, который, как и его предшественник Улюкаев, не знает, что такое безработица, не знает об отсутствии в современном мире инструментов по замеру производительности труда, не знает, сколько рабочих рук требуется той экономике, которую он поставлен развивать и т.п.

В худших традициях 90-х и неизжитого ельцинизма этот человек болтает невесть что, пользуясь режимом монолога, пользуясь тем, что ему обеспечен льготный режим «самопроверки» – когда оценку работе выставляет тот, кто работу и делал.

-А хорошо ли поработало Минэкономразвития РФ? – спрашивает Орешкин у себя. И сам же себе отвечает:

-Да, хорошо! Просто отлично!

Улюкаев до него тоже так поступал. Ну, дело известное – сам себя не похвалишь, весь день как оплёванный ходишь…

Однако с такими министрами, которые изобретают методы высчитывания «успехов» вместо демонстрации всем понятных и очевидных, реальных успехов – у страны может совсем не остаться ни экономики, ни развития…



[1] Богадельней под видом рабочего места я называю такие вакансии, которые не нужны никому, кроме замещающего их лица, и которые существуют вне всякой потребности общества – только для того, чтобы прокормить человека и его семью. Когда такая богадельня закрывается – это очень болезненно для занятых на ней, но обществу это вообще незаметно, оно не ощущает никаких перемен – потому что и раньше никакой пользы от богадельни не получало.





В.Л. Авагян





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