Программа Путина 3.0: самовыдвижение в президенты, политическая реформа, отставка Медведева

Эксперты предостерегли главу государства от ошибок, допущенных Горбачевым, и предсказали судьбу действующего правительства

Главная традиция современной России заключается в том, что после каждых президентских выборов мы просыпаемся в новой стране, даже если президент остается прежним. Именно поэтому уместным выглядело словосочетание «Путин, версия 2.0», возникшее с подачи Кремля шесть лет назад. А теперь самое время ожидать новой версии — Путин 3.0, ведь уже известно, что на грядущие выборы действующий глава государства пойдет с новой программой реформ. В понедельник из источников в Администрации президента стало известно, что это будут реформы: политическая, экономическая и судебная. О том, в чем они могут заключаться, «МК» спросил у бывшего министра Андрея НЕЧАЕВА и ведущего политолога Алексея МУХИНА. Невозможно было обойти стороной и вопрос о том, останется ли во главе правительства, вынужденного решать новые задачи, премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

- Разрабатываются разные варианты политической реформы, но их объединяет одно: курс на кардинальное омоложение руководящих кадров как на федеральном, так и на региональном уровне. Это уже видно на примере губернаторского корпуса. (Добавим, что многие политологи утверждают: через шесть лет Путин будет выбирать себе преемника из числа нынешних молодых назначенцев — глав субъектов Федерации, - М.З.).

Что касается структурных политических изменений, то внимательно рассматривается вопрос о том, чтобы повысить роль Госдумы и Совета Федерации в принятии стратегических решений, и — о реформировании правительства. В частности, предполагается слияние аппаратов правительства и президента, благо конституционных изменений такая реформа не потребует. Честно говоря, структурная реформа правительства вызывает у меня обеспокоенность...

- Как она отразится на роли правительства, не превратится ли кабинет министров в один из департаментов Администрации президента?

- В том и проблема, что это не понятно. Сейчас всем ясно, что президент ставит задачи, а правительство в ответе за их исполнение. А единый аппарат приведет к серьезному смешению стилей и моделей управления, и — к неразберихе. Если аппарат правительства будет растворен в аппарате президента, то станет неясно: кто виноват в проблемах и неудачах. А в элитах возникнет когнитивный диссонанс: ей станет непонятно, кто же главный в стране? Мне представляется, что эту часть реформы следует отложить до 2023 года, когда встанет вопрос о преемнике.

Кроме того не нужно забывать, что Россия продолжает испытывать серьезное внешнее давление, и в такие периоды серьезные структурные реформы во власти, спецслужбах и гражданских ведомствах нежелательны и даже вообще противопоказаны.

- В числе возможных реформ упоминается отмена или модернизация муниципального фильтра перед губернаторскими выборами...

- Эта дискуссия идет очень живо, и в ее ходе экспертное сообщество раскололось на две части. Одни говорят, что муниципальный фильтр необходимо сохранить, но видоизменить, другие настаивают на его полной отмене. Итоговое решение будет зависеть от того, насколько сильно у федеральной власти желание усилить влияние партий на избирательный процесс. Если Администрация президента хочет, чтобы партии были не только влиятельными, но и многочисленными, то им нужно дать возможность выдвигать кандидатов с минимальными преградами. Дело в том, что иначе к 2019 году большинство зарегистрированных в России партий закончат летальным исходом. Для того, чтобы жить, партия должна принимать участие во всех федеральных и региональных кампаниях. Если на протяжении нескольких циклов она не может выдвинуть своих кандидатов — то просто автоматически упраздняется Минюстом. То есть, если фильтр останется прежним, то вместо слухов о либерализации мы увидим вторую волну зачистки «партийной поляны». (Система, как во второй половине «нулевых», станет семипартийной, или даже меньше, - М.З. - Кстати, уже тот факт, что Путин планирует выдвигаться в президенты не от партии, а в качестве самовыдвиженца, должен навести партийных боссов на грустные мысли).

- Премьер Медведев вписывается в программу готовящихся путинских реформ, или его может ожидать отставка?

- По информации моих источников, до майской инаугурации президента это правительство досидит. Хотя все будет возможно, если вдруг в ближайшие месяцы резко ухудшится экономическая конъюнктура.

Андрей НЕЧАЕВ, бывший министр экономики России:

- Готовящаяся экономическая реформа — не новость. Когда Путин создавал несколько экспертных групп по разработке новой социально-экономической программы — было понятно, что реформа готовится под его новый президентский срок. И он сам, и авторы программ не скрывали необходимости скорректировать экономический курс. Наиболее известные авторы — это группа Алексея Кудрина, группа Бориса Титова и — Министерство экономики, которое занимается этим по долгу службы. В разных программах много общего: говорится о развитии рыночных институтов, о необходимости судебной реформы, о снижении административно-коррупционного давления на бизнес... То есть, – обо всем, что называется созданием благоприятного предпринимательского климата. Но есть одно принципиальное различие.

Титов предлагает провести так называемую управляемую эмиссию: напечатать денег и раздать их целевым образом под те проекты, которые могут стать локомотивами экономики. А для того, чтобы за всем этим наблюдать и отвечать — создать при правительстве некий центр модернизации.

Кудрин категорически против такой эмиссии.

Пока президент принял к сведению эти предложения и проекты программ, но не анонсировал, какой вариант ему более симпатичен. Время для принятия решения у него есть, но сокращается.

Чего боюсь я: что Путин пойдет по пути Михаила Сергеевича. У Горбачева в свое время тоже была альтернатива: правительственная программа Рыжкова и рыночная - «500 дней», которую делали Явлинский и Шаталин. Но Михаил Сергеевич не смог сделать выбора и как человек, склонный к компромиссам, предложил всем сесть за общий стол и сделать единую программу. В итоге совместить несовместимое не получилось. Какая-то программа была написана, но она оказалась совершенно неприменимой, и все закончилось коллапсом советской экономики.

Чтобы избежать печальных последствий, нужно четко определиться: либо мы идем на управляемую эмиссию понимая, что уровень огосударствления экономики остается при этом по-прежнему высоким, либо мы идем развивать рыночные институты. Это — разные позиции, совместить которые невозможно, и тут президент должен определится, выбрать что-то одно, и в дальнейшем следовать этому курсу, не метаться.

- Те или иные реформы могут повлиять на судьбу правительства и спровоцировать отставку Медведева?

- Я отнюдь не уверен, что отставка правительства вообще произойдет в ближайшие годы. Но если это и случится — то еще до выборов. Это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в экономике. Пока она вселяет скромный, но все же — оптимизм. Это значит, что позиции Медведева вполне прочны. Понятно, что отставка правительства — просто способ выпустить пар и «спустить всех собак», обвинить кабинет в кризисных явлениях. Это хороший пиаровский и политический ход, но — только когда в нем есть необходимость. Путин не любит расставаться со своими преданными кадрами, у него их не так много, поэтому без особой необходимости делать этого не станет. Поэтому я сомневаюсь, что мы увидим нового премьера.