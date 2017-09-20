Программа Путина 3.0: самовыдвижение в президенты, политическая реформа, отставка Медведева
Эксперты предостерегли главу государства от ошибок, допущенных Горбачевым, и предсказали судьбу действующего правительства
Главная традиция современной России заключается в том, что после каждых президентских выборов мы просыпаемся в новой стране, даже если президент остается прежним. Именно поэтому уместным выглядело словосочетание «Путин, версия 2.0», возникшее с подачи Кремля шесть лет назад. А теперь самое время ожидать новой версии — Путин 3.0, ведь уже известно, что на грядущие выборы действующий глава государства пойдет с новой программой реформ. В понедельник из источников в Администрации президента стало известно, что это будут реформы: политическая, экономическая и судебная. О том, в чем они могут заключаться, «МК» спросил у бывшего министра Андрея НЕЧАЕВА и ведущего политолога Алексея МУХИНА. Невозможно было обойти стороной и вопрос о том, останется ли во главе правительства, вынужденного решать новые задачи, премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:
- Разрабатываются разные варианты политической реформы, но их объединяет одно: курс на кардинальное омоложение руководящих кадров как на федеральном, так и на региональном уровне. Это уже видно на примере губернаторского корпуса. (Добавим, что многие политологи утверждают: через шесть лет Путин будет выбирать себе преемника из числа нынешних молодых назначенцев — глав субъектов Федерации, - М.З.).
Что касается структурных политических изменений, то внимательно рассматривается вопрос о том, чтобы повысить роль Госдумы и Совета Федерации в принятии стратегических решений, и — о реформировании правительства. В частности, предполагается слияние аппаратов правительства и президента, благо конституционных изменений такая реформа не потребует. Честно говоря, структурная реформа правительства вызывает у меня обеспокоенность...
- Как она отразится на роли правительства, не превратится ли кабинет министров в один из департаментов Администрации президента?
- В том и проблема, что это не понятно. Сейчас всем ясно, что президент ставит задачи, а правительство в ответе за их исполнение. А единый аппарат приведет к серьезному смешению стилей и моделей управления, и — к неразберихе. Если аппарат правительства будет растворен в аппарате президента, то станет неясно: кто виноват в проблемах и неудачах. А в элитах возникнет когнитивный диссонанс: ей станет непонятно, кто же главный в стране? Мне представляется, что эту часть реформы следует отложить до 2023 года, когда встанет вопрос о преемнике.
Кроме того не нужно забывать, что Россия продолжает испытывать серьезное внешнее давление, и в такие периоды серьезные структурные реформы во власти, спецслужбах и гражданских ведомствах нежелательны и даже вообще противопоказаны.
- В числе возможных реформ упоминается отмена или модернизация муниципального фильтра перед губернаторскими выборами...
- Эта дискуссия идет очень живо, и в ее ходе экспертное сообщество раскололось на две части. Одни говорят, что муниципальный фильтр необходимо сохранить, но видоизменить, другие настаивают на его полной отмене. Итоговое решение будет зависеть от того, насколько сильно у федеральной власти желание усилить влияние партий на избирательный процесс. Если Администрация президента хочет, чтобы партии были не только влиятельными, но и многочисленными, то им нужно дать возможность выдвигать кандидатов с минимальными преградами. Дело в том, что иначе к 2019 году большинство зарегистрированных в России партий закончат летальным исходом. Для того, чтобы жить, партия должна принимать участие во всех федеральных и региональных кампаниях. Если на протяжении нескольких циклов она не может выдвинуть своих кандидатов — то просто автоматически упраздняется Минюстом. То есть, если фильтр останется прежним, то вместо слухов о либерализации мы увидим вторую волну зачистки «партийной поляны». (Система, как во второй половине «нулевых», станет семипартийной, или даже меньше, - М.З. - Кстати, уже тот факт, что Путин планирует выдвигаться в президенты не от партии, а в качестве самовыдвиженца, должен навести партийных боссов на грустные мысли).
- Премьер Медведев вписывается в программу готовящихся путинских реформ, или его может ожидать отставка?
- По информации моих источников, до майской инаугурации президента это правительство досидит. Хотя все будет возможно, если вдруг в ближайшие месяцы резко ухудшится экономическая конъюнктура.
Андрей НЕЧАЕВ, бывший министр экономики России:
- Готовящаяся экономическая реформа — не новость. Когда Путин создавал несколько экспертных групп по разработке новой социально-экономической программы — было понятно, что реформа готовится под его новый президентский срок. И он сам, и авторы программ не скрывали необходимости скорректировать экономический курс. Наиболее известные авторы — это группа Алексея Кудрина, группа Бориса Титова и — Министерство экономики, которое занимается этим по долгу службы. В разных программах много общего: говорится о развитии рыночных институтов, о необходимости судебной реформы, о снижении административно-коррупционного давления на бизнес... То есть, – обо всем, что называется созданием благоприятного предпринимательского климата. Но есть одно принципиальное различие.
Титов предлагает провести так называемую управляемую эмиссию: напечатать денег и раздать их целевым образом под те проекты, которые могут стать локомотивами экономики. А для того, чтобы за всем этим наблюдать и отвечать — создать при правительстве некий центр модернизации.
Кудрин категорически против такой эмиссии.
Пока президент принял к сведению эти предложения и проекты программ, но не анонсировал, какой вариант ему более симпатичен. Время для принятия решения у него есть, но сокращается.
Чего боюсь я: что Путин пойдет по пути Михаила Сергеевича. У Горбачева в свое время тоже была альтернатива: правительственная программа Рыжкова и рыночная - «500 дней», которую делали Явлинский и Шаталин. Но Михаил Сергеевич не смог сделать выбора и как человек, склонный к компромиссам, предложил всем сесть за общий стол и сделать единую программу. В итоге совместить несовместимое не получилось. Какая-то программа была написана, но она оказалась совершенно неприменимой, и все закончилось коллапсом советской экономики.
Чтобы избежать печальных последствий, нужно четко определиться: либо мы идем на управляемую эмиссию понимая, что уровень огосударствления экономики остается при этом по-прежнему высоким, либо мы идем развивать рыночные институты. Это — разные позиции, совместить которые невозможно, и тут президент должен определится, выбрать что-то одно, и в дальнейшем следовать этому курсу, не метаться.
- Те или иные реформы могут повлиять на судьбу правительства и спровоцировать отставку Медведева?
- Я отнюдь не уверен, что отставка правительства вообще произойдет в ближайшие годы. Но если это и случится — то еще до выборов. Это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в экономике. Пока она вселяет скромный, но все же — оптимизм. Это значит, что позиции Медведева вполне прочны. Понятно, что отставка правительства — просто способ выпустить пар и «спустить всех собак», обвинить кабинет в кризисных явлениях. Это хороший пиаровский и политический ход, но — только когда в нем есть необходимость. Путин не любит расставаться со своими преданными кадрами, у него их не так много, поэтому без особой необходимости делать этого не станет. Поэтому я сомневаюсь, что мы увидим нового премьера.
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Очередные обещания ни о чем, с 2000 года одни обещания ни одно из которых не выполнено,просто срок подошел сейчас очередной лапши новой марки навешают.
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Страна 2017 года и страна 2000 года просто не сравнимы,Путин успешно избежал не только расчленения России,но и обеспечил подъём экономики,вывел страну в первый ряд на международной арене.Без РФ теперь не решается ни одна международная проблема,Запад в истерике,добалделись в своём море комфорта.
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заслуги у Путина конечно есть. Но относиться к нему однозначно нельзя. На протяжении всей его власти МРОТ ниже прожиточного минимума. Это продолжение геноцида начатого Ельциным. За все его правление пенсионеры так и не смогли вздохнуть. Пенсии наших поколений под вопросом. От медицины уже ни чего не осталось. Образование направлено на оболванивание и отупление. Смотреть страшно на сегодняшних выпускников ВУЗов. Осторожно специалист с полностью стертой человеческой матрицей. Все перечисленное только усугубляется. Судя по всему просвета этому не будет при либералистической, проамериканской, воровской власти. Размеры взятки только возросли аж в 27 раз за это время. Власть ни когда нельзя хвалить. Иначе она станет еще хуже. И глупо сравнивать с плохим. Разницу нужно искать на фоне хорошего. Так весь мир живет. Иначе просто не будет прогресса и развития. Равняйся на туземцев и делать ни чего не надо. Так наша власть и делает.
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Если ВВП до выборов не уберёт антинародное правительство и не пообещает сменить социальный строй, наРОД может на выборы и не пойти!
Власть в России захватили БИОРОБОТЫ и НЕ ЛЮДИ! Да,,,да, я не преувеличиваЮ!!! Есть такое понятие как ЧЕЛО-ВЕК и лЮДИ. В России страной управляют НЕ ЧЕЛОВЕКИ(НЕЛЮДИ) и БИОРОБОТЫ с 44ХХ генотипом мозга. Их можно отнести к классу животных гуманоидного типа. У них НЕТ в человеческом понятии ДУШИ- это лЮДИ гуманоидного типа или класс разумных животных. Вдумайтесь кому мы подчиняемся и кому служит наша Армия и Милиция, извените обшибся “поЛИЦИЯ”.
На планете Земля до 2011 года власть принадлежала инопланетным оккупантам паукам и они очень много проводили на планете с человечеством генетических экспериментов, в итоге к власти практически во всех государствах были приведены управляемые оккупантами через програмное управление НЕЛЮДИ.
24 апреля 2011 года на планете Земля системная власть поменялась и планета полностью избавилась от оккупации, но власть осталась в руках у ГМО БИОРОБОТОВ. Задумайтесь как от них избавиться и что нас ожидает??? В конце 2019 года или в начале 2020 года у биороботов начнут отказывать мозги, это будет заметно по их не адекватному поведению, а затем они начнут вымирать и это продлится до 2025 года. Сколько они ещё смогут принести бедствий ЧЕЛО-ВЕЧЕСТВУ???
Могу сказать достоверно, что В.В.Путин ЧЕЛОВЕК- это могут подтвердить экстрасенсы, если захотите проверить.
Задумайтесь над полученной информацией!!!
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Был у нас один дебил, который имел в своём распоряжении 1/6 часть суши и 1/3 всех мировых ресурсов. Сейчас этот дебил кормится подачками своих хозяев, читая лекции американским жыдам, как он лихо сосал звёздно-волосатый, причмокивая при этом “Ах, как скусно!”, хотя звёздно-волосатый его об этом даже не просил. Хочется надеяться, что ВВП не дебил и ту мизерную власть, которую он себе отвоевал, из рук не выпустит. И плевать на “демократию”, “выборы” и недоумков, которые считают, что “Путин во всём виноват”. У него есть цель – восстановить отечество в границах 1991 года, к которой он движется, и пусть у него всё получится…
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Мухин переживает, что к 2019 году большинство партий закончат летальным
исходом. :)
А зачем нам 72 зарегистрированных партий?
5-10 штук за глаза хватит.
Что касается реформ и программ, то они с ельцинских времен продолжаются.
Например, в Китае по программе строят социализм с рыночными отношениями,
там на рынке конкурируют между собой в основном госпредприятия. Что нам мешает?
Следовательно, и в России огосударствление экономики на высоком уровне принесет огромную пользу, а не только частный капитал. Главное, чтобы
госпредприятия были прибыльными и работали эффективно, на пользу стране и людям.
Поэтому совместить получится, были бы воля и желание Путина.
Чисто капиталистический путь развития- это тупик для России.