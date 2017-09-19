Военный бюджет США на 2018-й год

Сенат США утвердил параметры бюджета Пентагона на 2018-й год.Новый бюджет чуть-чуть не дотянул до 700 млрд долларов. Из них 60 млрд. пойдут на ведение текущих войн – Сирия, Ирак, Афганистан, а также операций на территории других стран (Йемен, Пакистан, страны Африки, Украина и т.д)Стоит напомнить, что в 2016 бюджет составлял 534 млрд. долларов. А в 2017 – он составил от 580 до 602 млрд.Для сравнения – Россия в 2017 году потратила на оборону 69 млрд. Китай – 146 млрд.В итоге, военный бюджет США на 83 млрд. долларов превысил существующие финансовые ограничения, сохранявшиеся еще со времен Обамы. С учетом того, что на потолок гос.долга недавно решили совсем забить, выглядит это в стиле "гулять так гулять".Само повышение оборонных расходов было ожидаемым, так как поддержка американского военно-промышленного комплекса значилось в числе основных положений избирательной кампании Трампа, а текущие внутриполитические проблемы вынуждают администрацию искать поддержки у оборонного лобби путем расширения бюджетного финансирования. В этом плане "наследие Обамы", при котором военный бюджет сократился до самых низких значений со времен конца Холодной Войны, действительно похоронено.Также в новом бюджете не обошл вниманием и и Украину. По словам Порошенко, на следующий год Украина получит около 500 млн. долларов на оборонные расходы, включая различное оборонительное вооружение. Упоминаются: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны. Но как обычно этим не ограничатся.Надо понимать, что и общие оборонные расходы на операции в Восточной Европе также совокупно вырастут (тем более, что они ежегодно росли с 2014 года), в рамках поддержки стратегии "сдерживания России", что будет связано с поддержкой армий стран Восточной Европы (поставки вооружений, работа инструкторов и частных военных компаний, развертывание центров информационной и кибервойны, расширение средств технического мониторинга и разведки и т.д. и т.п.).Также Пентагону запретили использовать продукты "Лаборатории Касперского" и вроде как утвердили поправку Трампа, запрещающую трансгендерам служить в армии.Согласованный вариант с более чем 300 поправок должен быть в ближайшем будущем отправлен на подпись Трампу.В целом, по мере исчерпания других механизмов контроля над распадающимся поздневашингтонским мироустройствам, США достаточно предсказуемо делают ставку на наращивание своего военного превосходства как в интересах ведения текущих войн, так и с прицелом на ожидаемые конфликты с крупными региональными державами, которые откровенно шатают существующий миропорядок.

Источник: colonelcassad.livejournal.com