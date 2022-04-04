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Военный бюджет США 2023

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Военный бюджет США 2023 На 2023 финансовый год Пентагон запрашивает $773 млрд. В американском Минобороны уже заявили, что из-за инфляции реальное увеличение расходов на оборону составит всего 1,5% (по сравнению с прошлым годом) или около 3,1% от ВВП, что близко к минимуму в период после холодной войны. Администрация США называет Китай "растущей угрозой", а Россию — "острой угрозой", поэтому делает ставку не на существующие, а перспективные виды вооружения. На что хотят потратить: -Перспективные исследования в области искусственного интеллекта и применения 5G – $130 млрд -Противоракетная оборона (ПРО) – $24,7 млрд -Космические силы – 27,6 млрд -Тихоокеанской инициативы по сдерживанию Китая – $6,1 млрд -Сухопутные войска – $177,5 млрд против $174,7 млрд в прошлом году -ВМС – получит 9 новых кораблей и выведет из эксплуатации 24. Общее число судов к 2027 году сократится с 298 до 280 единиц. Реальная потребность в случае конфликта с Китаем (по мнению американских экспертов) – 500 единиц. -ВВС – рассчитывают получить 33 истребителя F-35 вместо запрошенных ранее 48 единиц техники. И это все...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: riafan.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7539203.html
Метки: гонка вооружений, Китай, пентагон, Россия, США, холодная война
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