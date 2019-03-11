О “военных играх”. США vs Китай и РФ
12:10. 11 марта 2019 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О "военных играх". США vs Китай и РФ
В военных играх, имитирующих полномасштабные боевые действия против России или Китая, США часто проигрывают, рассказали два опытных военных аналитика, специалиста по военным играм.
Как сообщил портал Breaking Defense, Дэвид Очманек, военный аналитик корпорации RAND, объяснял в четверг в Center for a New American Security – «В наших играх, когда мы воюем с Россией и Китаем, „синие“ [обычно] получают по рогам» (В этих симуляционных военных играх американские войска обычно окрашены в синий цвет.) «Мы теряем много людей. Мы теряем много техники. Мы обычно не достигаем нашей цели – предотвращения агрессии со стороны противника», – сказал он.
На начальной стадии этих конфликтов все пять сфер боевых действий – земля, море, воздух, космос и киберпространство – являются оспариваемыми, что означает, – США могут бороться за достижение превосходства [в этих сферах], превосходства которым они обладали в прошлом.
В этих смоделированных боях, «красные» агрессоры часто уничтожают американские истребители-”невидимки” на взлетно-посадочной полосе, отправляют американские военные корабли на дно, уничтожают американские базы и критически важные военные системы США.
«Во всех известных мне случаях, F-35-е контролировали небо, когда они были в небе», – заявил в четверг Роберт Уорк, бывший заместитель министра обороны и опытный специалист по военным играм. «Но на земле они гибнут в большом количестве».
Ни Китай, ни Россия не создали истребитель пятого поколения с такими же возможностями, как F-35, но приземляться должны даже самые лучшие самолеты. Это делает их уязвимыми для атак.
«У надводного флота будут большие трудности», сказал Очманек.
Авианосцы, традиционные символы американской военной мощи, становятся все более уязвимыми. Их может быть трудно уничтожить, но значительно проще вывести из строя.
По оценкам военно-морских экспертов, американским авианосцам теперь необходимо держаться на расстоянии не менее 1000 морских миль от материковой части Китая, чтобы держаться подальше от противокорабельных ракет Китая, сообщает USNI News.
Американские и польские солдаты смотрят на батарею ПРО "Патриот" во время учений в Сохачеве, недалеко от Варшавы, 21 марта 2015 г.(Reuters / Franciszek Mazur / Agencja Gazeta)
«Если бы мы начали воевать в Европе, то там была бы одна батарея «Патриот», и она пошла бы к Рамштайну [в Германии]. И это все», – объяснил Уорк, согласно Breaking Defense. «У нас есть 58 бригадных боевых команд, но у нас нет ничего, чтобы защитить наши базы. Так какая разница?»
Проще говоря, военные базы США, разбросанные по всей Европе и Тихому океану, не располагают средствами противовоздушной и противоракетной обороны, необходимыми для борьбы с подавляющей огневой мощью противника, с которой они столкнутся в конфликте высокой интенсивности.
В конфликте с практически равным по силе противником, американские спутники связи, системы командования и управления и беспроводные сети будут выведены из строя.
«Мозг и нервная система, которая соединяет все эти части, будут подавлены, если не разрушены», – сказал Очманек об этом сценарии. Уорк говорит, что китайцы называют этот тип атаки «разрушением системы».
По словам Уорка, китайцы будут «беспощадно атаковать американские боевые сети на всех уровнях, и они будут делать это постоянно». «В наших военных играх, когда “красные” силы действительно нарушают командование и контроль, мы прекращаем упражнение и говорим: «Давайте перезапустим [игру]»
"Это то, что военные игры показывают снова и снова, поэтому нам, без вопросов, нужен новый американский способ ведения войны», – подчеркнул Уорк.
И Очманек, и Уорк видят что [симуляционные] военные игры оканчиваются для США крайне нежелательным образом, и их убийственные наблюдения подтверждают результаты оценки, сделанной прошлой осенью.
«Если Соединенным Штатам придется сражаться с Россией в балтийских условиях или с Китаем в войне за Тайвань, американцы могут потерпеть сокрушительное военное поражение», – говорится в ноябрьском отчете Комиссии по стратегии национальной обороны – двухпартийной группы экспертов, созданной Конгрессом для оценки Стратегии национальной обороны.
В отчете обращено внимание на ослабление военной мощи США со стороны конкурирующих держав, а именно – России и Китая, которые разработали «набор передовых возможностей, которыми до сих пор обладали только США».
Комиссия пришла к выводу, что США "подвержены большему риску, чем когда-либо за десятилетия".
http://perevodika.ru/articles/1205151.html – цинк
Как не трудно догадаться из этого "Плача Ярославны", идет серьезная работа по обоснованию увеличения оборонного бюджета США на 2020-й год.
Соответственно, необходимо всячески демонстрировать достижения Китая и РФ в современных вооружениях (как реальные, так и вымышленные), а также выпячивать недостатки военной машины США (как реальные, так и вымышленные).
Задача простая – выбить под стратегическое противостояние с РФ и Китаем еще больше денег, хотя даже сейчас военный бюджет США существенно больше совокупного военного бюджета Китая и РФ.
Но оборонным подрядчикам этого мало – нужны еще больше гос.заказов под обеспечение "гарантированного превосходства". Например, представьте себе, сколько необходимо средств для обеспечения прикрытия всех (!) аэродромов базирования F-35 от современных систем ракетного нападения. Корпорация Raytheon в этом случае может оказаться в положении жадного раджи, которого заваливает деньгами золотая антилопа из Сенатского комитета по обороне.
Глава корпорации Raytheon в ожидании военного бюджета 2020.
Плюс стоит помнить, что под аналогичные стенания на тему военных игр на авиабазе Раммштайн (где моделировалось столкновение войск США и РФ на территории Прибалтийских лимитрофов) было осуществлено наращивание контингентов США и НАТО в Прибалитике (с сопутствующим увеличением финансирования армий восточно-европейских государств), а схожие материалы на тему учений РФ в Белоруссии, которые якобы представляли угрозу в Европе, создавали информационный фон для развертывание танковой дивизии США в Польше. Центры типа RAND или Stratfor в данном случае помогают Пентагону формирующей аналитикой.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4834209.html