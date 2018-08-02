В США приняли новый военный бюджет

К утверждению военного бюджета США.Как и ожидалось, бюджет в очередной раз вырос, достигнув 727 млрд. долларов, что очевидно связано с попытками США реализовать свои силовые инструменты для поддержания шатающейся гегемонии. Информационные кампании против России, Китая, Ирана и КНДР служат обоснованием дальнейшего роста оборонных расходов.Последний бюджет принятый при Обаме составлял 622 млрд. долларов.Что примечательно, Демократическая Партия, которая постоянно крыла Трампа за "плохую внешнюю политику" практически в полном составе проголосовала за "агрессивный" вариант военного бюджета. И даже липовый "социалист" Берни Сандерс оказался в их числе.Как говорилось еще в 2017 году, сделав ставку на оборонно-промышленное лобби, Трамп вынужден оплачивать политические векселя, наращивая оборонные расходы государства, в качестве платы за политическую поддержку со стороны кругов связанных с ВПК и Пентагоном, а также "чайной партии".Увеличение происходит на фоне и без того колоссального разрыва в расходах на "оборону" между США и другими лидерами "величины военного бюджета".Очевидно, что величина расходов США прямо зависит от политической необходимости поддерживать существующую гегемонию и свое присутствие практически во всех регионах мира через сеть военных баз и развернутых контингентов, не считая двух войн и различных более мелких операций.Вкупе с наращиванием кампании давления на России с развертыванеим в Восточной Европе и наращивания давления на позиции КНР в ЮВА, можно предположить, что эта тенденция продолжится и в следующем году, когда бюджет вырастет до 750-770 млрд, а то и за 800 перевалит.Времена сокращения оборонных расходов при Обаме безвозвратно ушли в прошлое. Разумеется, все эти расходы потребут силовых действий от американской внешней политики, чтобы все это оправдать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com