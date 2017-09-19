Приехавшие с Украины по уровню жестокости выделялись особо: через что прошел герой ВДВ Анатолий Лебедь

Фото: Владимир Вяткин РИА Новости / Минобороны РФ

История жизни и боевой опыт гвардии подполковника спецназа ВДВ Анатолия Лебедя идет вразрез со всеми существующими правилами и предписаниями военной науки и не подпадает под определение «нормальной». И дело даже не в нескольких тяжелых ранениях и беспрецедентном профессионализме, а в особом чутье и уважении к боевым товарищам, пишет “Звезда”

Афганский Рэмбо

На свою первую войну Анатолий Лебедь, тогда еще выпускник авиационно-технического училища, попал в 1987 году. Однако молодой лейтенант, служба которого в Афганистане началась в составе 239-й отдельной вертолетной эскадрильи ВВС, на фоне остальных бортмехаников стал выделяться практически сразу. Все дело заключалось в специфике работы экипажей армейской авиации с наземными силами – командир борта, на котором службу бортмехаником проходил Анатолий Лебедь, работал с группами спецназа ГРУ – отрядами, совершавшими длительные рейды в тыл противника. При высадке группы бортмеханик часто могли использовать пулемет, смонтированный на вертолетах Ми-8. Однако, помимо умения грамотно организовывать прикрытие десантируемой группе и обеспечить, при необходимости, поддержку огнем, Анатолий Лебедь отличался умением выходить из «вертушки» с минимальным снаряжением и боекомплектом, и в ходе короткого боя уничтожать огневые точки противника.

Такие авантюры откровенно не нравились ни командирам бортов, ни начальству - в случае ранения или смерти, вероятность того, что командование полка пойдет под трибунал могла приблизиться к ста процентам. Ветераны спецназа отмечают, что бортмеханик, согласно уставу, не должен принимать непосредственного участия в боестолкновении на земле. Однако именно за такие вылазки, граничащие с нарушениями устава, мускулистый и подтянутый лейтенант и получил свое прозвище – «Рэмбо». Правда, в отличие от художественного персонажа, похождения русского «Рэмбо» оказывались вполне себе реальными. Вряд ли режиссеры голливудского фильма представляли себе, что два человека – бортмеханик и второй пилот, высадившись в паре километров от огневой точки противника, могут с минимальным вооружением и почти без защиты не только выбить засевшего пулеметчика, но и спастись от града пуль боевиков, просто закидывая преследователей гранатами. Такая скорость передвижения, по словам ветеранов войны в Афганистане, объяснилась довольно просто – в «наземку» Анатолий Лебедь ходил практически без какой-либо защиты, а из вспомогательного снаряжения под рукой могли оказаться лишь штык-нож, да несколько магазинов к автомату.

Чувство справедливости

После непростых для страны в целом и для армии в частности 90-х годов Анатолий Лебедь с началом боевых действий на Балканах уезжает добровольцем в Югославию. О невероятном чутье «русского Рэмбо» позднее в многочисленных интервью расскажет его сослуживец – приехавший в Югославию из Осетии доброволец Альберт Андиев. Заметить свежесрезанные ветки, под которыми укрывались боевики, едва заметные следы в лесу, необычные звуки и даже запахи – такую невероятно сложную по своей структуре работу, выполнял Анатолий Лебедь. На вопросы о том, зачем все-таки человеку с уникальным боевым опытом потребовалось ехать за две тысячи километров, Анатолий Лебедь отвечал просто: «Справедливость должна быть». Тогда же Лебедь, обычно скрытный и спокойный, расчувствовавшись, рассказал боевым товарищам о своей главной страсти – мотоциклах.

Старший головного дозора

После возвращения на Родину Анатолий Лебедь не берет отпуск и даже не думает отправлять отдыхать – буквально на его глазах в конце 90-х начинают разгораться конфликты в Дагестане и Чечне. На Кавказе Анатолий Лебедь приступил к выполнению самой сложной, с точки зрения выполнения задач сухопутными войсками, работы – «примерил» на себя должность старшего головного дозора разведгруппы. Необыкновенное чутье, присущие лишь рожденным с таким качеством людям, отмечали все сослуживцы Анатолия. Его талант «чувствовать» опасность, планировать и проводить боевую операцию часто сравнивают с навыками другого, без преувеличения, гениального российского разведчика – Алексея Ефентьева с позывным Гюрза.

По признаниям сослуживцев и подчиненных, внешне спокойный и хладнокровный командир крайне тяжело перенес гибель псковских десантников у высоты 776. Погодные условия и другие боевые задачи не позволили группе Лебедя оперативно выдвинуться на помощь бойцам 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Именно увиденное на месте боя с боевиками, по признаниям разведчиков, в значительной степени повлияло на озлобленность по отношению к противникам Лебедя и его стремление уничтожить любого бандита, взявшего в руки оружие.

Группе Лебедя принадлежат и другие неприятные открытия второй чеченской кампании. В частности – бои с большим количеством наемников, приехавших воевать за твердую валюту на Кавказ. Ветераны спецназа, выполнявшие боевые задачи в ходе боевых действий на Кавказе, отмечают, что, помимо арабов, на поле боя случалось находить и граждан других стран, границы которых не всегда находятся в непосредственной близости от территории России.

«Конечно, это уже давно не секрет. Были и чернокожие наемники, и граждане Турции с целыми сумками документов и денег, и что характерно, боевики-националисты УНА-УНСО (националистическая организация, запрещенная на территории РФ), приехавшие с Украины. Последние, к слову, по уровню жестокости даже на фоне основной массы боевиков выделялись особо», – поясняют ветераны спецназа.

Вопреки ранениям

Впервые старший лейтенант Анатолий Лебедь попал на операционный стол летом 2003 года. И хотя ранение, полученное заместителем командира разведывательной группы 218-го батальона 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ, было не смертельным, приятного в сложившейся ситуации было мало. В ходе боя близ населенного пункта Улус-Керт сработавшая противопехотная мина раздробила Анатолию кость и пальцы правой стопы. В ходе операции раздробленные фрагменты стопы опытному военному хирургу Алексею Щукину не удалось «собрать» обратно и часть стопы пришлось ампутировать. Однако тяжелейшая операция почти никак не отразилась на моральном и психологическом состоянии старшего лейтенанта. Сознавая ценность специалиста и важность выполняемых им задач, командование армии пошло на встречу десантникам и дало Анатолию Лебедю добро на продолжение службы. В дальнейшем, по словам ветеранов спецназа, Лебедь еще раз наступал на мину, которая, взорвавшись, разворотила протез ступни, но не ограничила подвижность старшего лейтенанта, просто примотавшего часть уцелевшего протеза к ноге обычной изолентой.

Позднее, уже после протезирования и нескольких месяцев тяжелого восстановления состоится и самый невероятный бой с участием старшего лейтенанта Лебедя и его группы.

Спецоперация в районе села Сельментаузен Веденского района значительно отличалась от всего, что федеральным войскам приходилось делать в рамках боевых действий. Важность района обуславливалась большим скоплением боевиков, в числе которых могли находиться и связные хорошо известных на тот момент полевых командиров. Однако поиски с воздуха больших успехов не принесли, и на поиски боевиков были брошены лучшие подразделения специального назначения.

«У дозора есть всегда четкая задача – обнаружить, доложить, передать координаты и скоординировать авиацию, если позволяет погода. Ну или дождаться подхода дополнительных сил. В то утро, когда группа Лебедя обнаружила лагерь боевиков в горах и приняла бой, действовать иначе было нельзя. За промедление своими жизнями могли расплатиться все бойцы без исключения», – отметил офицер спецназа Сергей Кононенко.

Первым отрядом, оказавшимся в районе предполагаемой стоянки боевиков, оказались разведчики и головной дозор, первым номером которого шел Анатолий Лебедь. Ветераны спецназа говорят, что неожиданным начало боя оказалось только для боевиков – разведчики хорошо понимали, в какой район направляются, а сам Лебедь, благодаря невероятному, даже по меркам разведчиков, чутью, вывел группу ровно на оборудованный полевой лагерь.

Во время боя вместе со вторым номером головного дозора Лебедь не только обезвредил часовых, но и огнем из стрелкового оружия уничтожал отходящих боевиков. Первый подсчет потерь у противника показал – головной дозор из нескольких человек нейтрализовал не менее 80 бандитов. Эффективность налета на полевой лагерь боевиков повергла в шок руководство полка, поскольку операцией старший лейтенант Анатолий Лебедь руководил, уже будучи инвалидом второй группы.

За сохранение жизней боевых товарищей, профессионализм и мужество Анатолий Лебедь в апреле 2005 получит золотую звезду Героя Российской Федерации из рук Владимира Путина.

Авторитет

Во время событий августа 2008 года «Человек мира», как прозвали его сослуживцы, проявил себя вновь. В ходе мероприятий в одном из населенных пунктов Лебедь в ходе личного разговора склонит офицера грузинского спецназа сложить оружие и сдаться. Избежать огневого контакта в ходе встречи с грузинским спецназом Лебедю помогли не только профессионализм и выучка, но и личностные качества. Сослуживцы отмечают, что, не подбирая особым образом слова, (тогда уже) Герой России мог найти подход к любому человеку. За проявленный героизм и мужество в ходе событий августа 2008 года Анатолий Лебедь получит второй Георгиевский крест.

После 2008 года, с учетом боевого опыта и заслуг перед Отечеством, командованием было принято решение о выдвижении Лебедя на вышестоящую должность. Однако в ходе беседы с руководством Генерального штаба Герой России от повышения отказался.

«Сидеть в штабе – это не мое», – сказал Лебедь.

Философия профессионала и отношение к воинской службе Анатолия Лебедя были таковы, что все необходимое определялось поставленной задачей. Различий в проведении войсковых операций на территории страны и за ее пределами Анатолий Лебедь никогда не делал. Не боялся он и смерти. На все вопросы о своем отношении к самому страшному Лебедь всегда говорил: «Главное, чтобы не погибли те, с кем вместе выполняем боевую задачу».

Совокупность личных качеств и профессионализма позволяла гвардии подполковнику находить общий язык не только с подчиненными, но и откровенно, порой даже слишком прямо и без особой цензуры, обсуждать насущные вопросы с начальством.

Смерть Героя России в ДТП в 2012 году рядом с парком «Сокольники» в Москве повергла в шок не только сослуживцев, но и всех, кто когда-либо слышал про разведку спецназа ВДВ. О профессионализме, выдержке и мужестве Анатолия Лебедя сделают выводы и позднее. Вскрытие тела показало, что незадолго до смертельной аварии Анатолий Лебедь перенес операцию на сердце – просто для того, чтобы и дальше оставаться в строю и служить вместе с товарищами в спецназе ВДВ. Должность старшего головного дозора Анатолий Лебедь занимал без малого 23 года – на протяжении всей службы в Воздушно-десантных войсках.

Дмитрий Юров

Источник: voicesevas.ru