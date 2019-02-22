Новости Украины и Новороссии 22 февраля 2019

Волкер презентовал сайт «об агрессии России на Украине» (ФОТО)

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер презентовал сайт «об агрессии России на Украине». «Пожалуйста, посетите наш новый веб-сайт “Противодействие российской агрессии в Украине” — инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине»», — пишет Волкер на своей странице в соцсети. Напомним, в годовщину подписания Минских соглашений Волкер заявил, что Россия «на протяжении четырех лет ежедневно продолжает их нарушать». Читайте также: В России ответили на угрозы Украины расторгнуть договор по Азовскому морю

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Лавров заявил, что Киев готовит новый «прорыв» в Керченском проливе

Украинское руководство готовит новую провокацию в Керченском проливе, приводит РБК заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанное на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

“Как мне говорят, Киев готовит очередную незаконную попытку прорыва без лоцманов и без предупреждения. Хотят, чтобы в этом участвовали силы НАТО”, - сказал Лавров.

Его слова прокомментировала представитель МИД Мария Захарова.



Она отметила, что российские дипломаты ведут целенаправленную работу для недопущения новых провокаций.





“Такие провокации допускаться не будут. Для этого ведется, в том числе, политическая и дипломатическая работа”, сказала Захарова.



Но если провокация всё же произойдет, то, как ранее заявляло российское руководство, будут предприняты меры, аналогичные тем, которые общественность наблюдала при первой попытке прорыва, отметила она.





“Такие же действия, безусловно, будут предприниматься нашими правоохранительными органами и силовыми структурами”, - добавила представитель МИД РФ.



Между тем министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил накануне, что договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря от 2003 года будет разорван «в обозримой перспективе».



При этом он отметил, что разрыв соглашения не является панацеей для Киева, поскольку этот шаг не остановит «российской агрессии»: по этому вопросу необходимо работать сразу в трех направлениях.





“То, что происходит вокруг российской узурпации прав по Керченскому проливу и ползучей оккупации Азовского моря, имеет ответ, только если мы работаем одновременно в сферах безопасности, экономической и в юридической. Работа только в сфере безопасности не имеет смысла”, - сказал Климкин.



Поэтому, выход Украины из договора произойдет после того, как Киев зафиксирует свою юридическую позицию и решит вопросы по международному арбитражу, пояснил он.



Напомним, первая попытка прорыва через Керченский пролив украинская сторона предприняла в ноябре 2018 года. В результате инцидента были задержаны три украинских судна вместе с экипажами. СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

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Порошенко назвал Малевича «украинским» художником (ФОТО)

Петр Порошенко широким жестом сделал советского художника Казимира Малевича украинским. Об этом можно узнать, почитав страницу Порошенко в соцсети, где тот показывает фото посещения премьеры документального фильма «Малевич». Картина посвящена 140-летнему юбилею живописца «Казимир Малевич является одним из наиболее важных художников современности, чьё творчество обозначило развитие искусства на века. Благодарю всех (дякую всім — укр.), кто работал над созданием этой ленты, которая возвращает имя великого украинского художника авангарда в историю и культурное наследие Украины», — написал Порошенко, не забыв «подякувати». Российский и советский художник-авангардист польского происхождения Казимир Малевич родился в Российской империи в 1879 году. Широкой публике известен своим «Черным квадратом», написанным в 1915 году. После «Квадрата» он прожил еще два десятка лет и работал до последнего часа. В досталинское время дослужился до должности наркома, ведал сектором ИЗО по линии Наркомпроса и продолжал писать картины. Умер в Ленинграде в возрасте 56 лет. Порошенко не впервые попадает впросак, называя советское наследие украинским: так, в прошлом году он был жестоко высмеян за пост о юбилее советского самолета «Мрия», который тоже внезапно «стал» украинским. Читайте также: У властей Украины не всё в порядке с головой, — Кучма

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К годовщине кровавой кульминации Майдана (ФОТО)

Пять лет назад множество россиян и украинцев с ужасом приникли к телеэкранам — в центре столицы Украины — крупной восточноевропейской страны — хладнокровно расстреливали людей. Все шло к тому, что протесты, еще месяц назад незначительные, грозят закончиться государственным переворотом и гражданской войной. И они закончились. 21 ноября 2013-го Украина приняла постановление о приостановке процесса подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Напротив, президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с Россией о выделении поддерживающего кредита угасающей украинской промышленности. Курс на Европу сменился на курс на Таможенный союз. Это и вызвало недовольство у определенной категории украинцев. facebook.com/olga.znachkova Сначала на главной площади Киева — Майдане Незалежности — собралось не столь уж много людей. «Побузят, как обычно, и разойдутся», — надо полагать, думали украинские элиты и были недалеки от истины. Ситуацию переломил странный инцидент с избиением нескольких десятков митингующих студентов — внезапно посреди ночи на них набросились сотрудники украинской милиции, избивая так, что студентам пришлось искать убежища в церкви. По еще более странной случайности поблизости оказались журналисты телеканала «Интер», связанного с группой газонефтяных украинских олигархов, одним из которых был глава администрации президента Сергей Левочкин. Левочкин вскоре вышел показательно каяться перед митингующими, отрекаясь от преступного президента. Ситуация изменилась: украинцы стекались на Майдан уже не за евроинтеграцию, а за вполне понятные ценности. «Мы не хотим, чтобы наших детей избивали», — говорили многие из них, и это был, опять-таки, близкий многим лозунг. Вспомнилась коррупция президента Януковича и его окружения, вспомнилась нищета, надоевшая за 25 лет после развала Союза. В итоге ответственность за все бедствия возложили на украинское правительство и президента, потребовав его отставки. Там же оказались и радикалы, до того времени считавшиеся маргинальной, но безвредной группой: все эти украинские националисты, каждый год ходившие с факельным шествием 1 января, в день рожденья Степана Бандеры. Все думали, что радикалов мало, но их оказалось неожиданно много, и вооружение у них было приличное — на Майдан стекались сотни тысяч человек. Вполне возможно, что многие прекраснодушные интеллигенты даже не подозревали, что по соседству с ними стоят ревущие обезьяны в форме «Правого сектора»* — запрещенной в РФ организации. И все равно еще можно было обойтись без большой крови. Договориться с президентом, чтобы он пошел на уступки, или, напротив, чтобы дал силовикам команду разогнать митингующих… 20 февраля ситуация резко изменилась. Митингующие в очередной раз пошли в наступление — отбивать стелу Независимости, и снова «Беркут» — милицейское спецподразделение — отошел назад, забрасывая радикалов гранатами со слезоточивым газом; им все еще было запрещено использование более серьезного вооружения. Радикалы открыли огонь из всего, что было — снайперские винтовки, охотничьи ружья, карабины… откуда они только взялись. Десятками сдавались в плен безоружные бойцы внутренних войск. И тут начали стрелять снайперы. www.globallookpress.com Из окон зданий на улице Институтской вели огонь на поражение. В первые же минуты семь человек были убиты. Потом их количество возросло до нескольких десятков — до 53 человек, если точнее, четверо из которых были сотрудниками правоохранительных органов. Счет раненых шел на сотни. Милиционеры из Западной Украины переходили на сторону митингующих, депутаты из правящей Партии Регионов массово писали заявления на выход: стало понятно, что началась война. Митингующие вели огонь по милиционерам, нападали на своих противников — так называемый Антимайдан (так в Черкасской области 31 человек пропал без вести), массово уничтожали памятники Ленину. На следующий день, 21 февраля, Виктор Янукович подписал соглашение, в котором выполнялись почти все требования митингующих, а к вечеру бесследно исчез, объявившись уже в российском Ростове. Митингующие победили. © РИА Новости / Андрей Стенин Кто же были эти загадочные снайперы, заострившие ситуацию противостояния до первого эпизода гражданской войны? До сих пор неизвестно. Те, кто тогда стоял на Майдане, а потом пришел к власти, естественно, утверждают, что это были люди, работавшие по указанию правительства Украины и лично Виктора Януковича. Однако дело это до сих пор не закрыто — за пять-то лет. Через две недели появилась аудиозапись разговора главы МИД Эстонии Урмаса Паэта и главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон (в МИД Эстонии подтвердили ее подлинность). Паэт сказал следующее: — Стремительно растет понимание того, что за этими снайперами стоял не Янукович, а за ними стоял кто-то из новой коалиции. Впрочем, современная Украина, разумеется, в это верить отказывается. Очень тяжело верить, что твои искренние порывы цинично использовали, не пожалев при этом десятков жизней. Меньше чем через месяц от Украины отделился Крым, где не пожелали поддерживать новую власть. Через три месяца прошел референдум о независимости в Донбассе. Началась настоящая война. Читайте также: У властей Украины не всё в порядке с головой, — Кучма Анна Долгарёва *Запрещенная в России экстремистская организация

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Первых людей на майдане убили люди Кличко

Бывший народный депутат Украины Олег Царев в интервью изданию Украина.ру рассказал, на ком лежит вина за произошедшее в центре Киева пять лет назад. — Объясните, пожалуйста, почему политиков, политологов так волнует тема «Небесной сотни» или киевских снайперов. Ведь вроде бы это дела минувших дней? Зачем оглядываться в прошлое, если надо смотреть в будущее? — Дело в том, что дело снайперов — это краеугольный камень, от которого выстроена вся идеологическая конструкция Майдана. Это фундамент. Разрушь его — и посыпется все. Как объясняют в Киеве все, что произошло после 21 февраля 2014 года, — незаконный переворот, разгул преступности, потерю территорий, гражданскую войну, снижение уровня жизни? Киевские апологеты Майдана говорят, что Янукович совершил преступление: отдал приказ стрелять по людям, и поэтому не было другого выхода, как брать власть. Законно это было или нет — не важно. Именно поэтому я считаю очень важным вернуться к тем событиям. Разобраться, что на самом деле произошло и кто за этим стоял. В основе тех двух Майданов, свидетелем которых я был, лежали преступления и ложь. В основе «оранжевого» Майдана — фиктивное отравление Ющенко. В основе последнего — расстрел «Небесной сотни». Ющенко договорился с Януковичем в обмен на поддержку последнего на президентских выборах, что обман с его отравлением не будет раскрыт. Но что касается дела снайперов на Майдане, я уверен, оно будет раскрыто. Да, в общем, раскрывать-то нечего. Надо просто собрать воедино показания, доказательства, фото и видео. Кто не может понять логику кадровых назначений на Украине сразу после Майдана, обратите внимание, кто оказался на вершине пирамиды власти. У власти находятся люди, повязанные кровью между собой. Кровью погибших милиционеров и протестующих. Мы должны вместе разобраться с тем, что произошло тогда на Майдане, для того чтобы убрать преступников из власти. Кровь и разруха не прекратятся на Украине, пока эти люди будут руководить страной. Вспомните, как развивались события на Майдане. 20 февраля 2014 года «Беркут» стоял в оцеплении Майдана. Снайперы начали стрелять по милиции, чтобы спровоцировать ответный огонь. Но откуда им было знать, что власть, несмотря ни на что, так и не разрешила раздать огнестрельное оружие и патроны милиционерам? Около десяти милиционеров погибли от пуль снайперов, раненых на порядок больше, но ответа в сторону безоружных протестующих практически нет. «Беркут», понимая, что, находясь на открытом пространстве, он не сможет подавить огонь снайперов, отступает. Поставленная цель — спровоцировать стрельбу милиции в сторону протестующих — не достигнута. Тогда снайперы начинают стрелять по протестующим. Когда протестующие отходят к Майдану, чтобы спрятаться от пуль, Парубий призывает к наступлению. Люди вновь падают под пулями. Обратите внимание, что в это время лидеры Майдана находятся в самом удобном для стрельбы по ним месте — на сцене Майдана. Стреляй — не хочу. Но нет. По ним никто не стреляет. Подавляющее количество жертв со стороны Майдана погибло от рук наемников снайперов. На следующий день, 21 февраля, Янукович согласился на все требования Запада и оппозиции, тем самым фактически загоняя в угол и оппозицию, и Запад. Во-первых, все преступления, совершенные на Майдане, должны быть объективно расследованы независимой комиссией с участием представителей Януковича, Европы и тогдашней оппозиции. Можно себе представить «воодушевление» Запада и оппозиции от того, что дело снайперов будет объективно расследовано. Во-вторых, будут выборы. Законные выборы, в которых может свободно участвовать кто угодно, а самое главное, сам Янукович. Что было неприемлемо для организаторов переворота — это выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины. Именно поэтому на следующий день все договоренности были перечёркнуты, и Администрация президента была захвачена. В очередной точке бифуркации вектор исторического развития Украины, поколебавшись, повернул в сторону разрухи, большой крови и гражданской войны. — Как вы объясните то, что в Киеве показывают видео со стреляющими милиционерами с желтыми лентами на рукаве? — Да. Все верно. Стрелять в милицию начали до восьми часов утра, а вооруженный огнестрельным оружием «Беркут» с желтыми полосками отправили в районе десяти исключительно для того, чтобы подавить огонь снайперов. — Когда вы впервые поняли, что на Майдане прольётся кровь? — В январе месяце. Технология Джина Шарпа, направленная на несиловое свержение власти на Украине, из-за аморфности и нерешительности самого свергаемого руководителя начала давать сбой. Технология Шарпа — это когда выходят люди на протест, их власть неоправданно жестоко разгоняет, и это собирает ещё больше людей. После Нового года протесты пошли на убыль. Лидеры оппозиции погрязли в переговорах с Януковичем. Люди устали. Им надоело. Именно поэтому ЦРУ в страну направило сотрудников по организации силового захвата власти.

Не надо забывать о риске того, что некоторые лидеры Майдана сольют Майдан в обмен на деньги и другие ништяки. Такие переговоры шли, причём довольно успешно. Я в них не участвовал. Но знал о них. Представляете — Запад потратил столько сил и средств на организацию Майдана, а его вдруг возьмут и сольют? — Почему СБУ разрешила им въезд и не пресекла деятельность иностранных государств на территории Украины? — Я так понимаю, что СБУ делало то, что могло при отсутствии позиции первого лица. Кого могло, не пускало. Вспомните: сколько крика было, когда в страну не пустили Шустера. А когда я обратился в МИД и СБУ со списком политтехнологов, что работали на Майдан? Вспомните, его назвали списком Царева. Какой был крик, когда включённых в него лиц сделали персонами нон грата. Сколько критики тогда я получил, в том числе со стороны своих однопартийцев. Тем не менее, насколько я знаю, СБУ пыталась выполнять свою работу, несмотря ни на что. Я приведу пример. В январе в Украину под своим паспортом, под своей фамилией прилетает Аудрюс Буткявичкус. Прошу обратить внимание на этого человека. Аудрюсу Буткявичюсу был официально закрыт въезд на Украину, поскольку его обвиняли в командовании снайперами, убивавшими протестующих в Вильнюсе в 1991 году и в Киргизии в 2005 году, а также в руководстве ЧВК в Грузии во время «революции Роз». Но тем не менее Аудрюс въехал в Украину. Запрет на въезд Буткявичкусу Аудрюсу снял, скрыв это от своих сослуживцев, высокопоставленный сотрудник СБУ. — Вы уже говорили про это. Кстати, то, что вы говорите, уже есть в Википедии, если зайти на страницу «Аудрюс Буткявичкус». Там написано — информация со слов Царева. Но при этом вы не называете имя сотрудника СБУ, который снял запрет на его въезд. Кроме того, эта запись помечена маркёром — недостоверные сведения. — Конечно. Недостоверные сведения! Генерал СБУ Петр Шатковский. До сентября 2013-го — первый заместитель главы СБУ. После в резерве, но с сохранением кабинета и возможностей. Когда вскрылось, кто обеспечил прохождение границы Аудрюсу, то был большой скандал в СБУ. А не вскрыться не могло. По приезду Аудрюса сразу обнаруживают — он посещает посольство США и проводит несколько встреч с Турчиновым и Наливайченко. Насколько я знаю, генерала тогда отстранили от работы. Об этом событии знали многие сотрудники СБУ. Но новая власть быстро исправила это. Майданная пресса никак не могла понять почему генерал СБУ работающий с Януковичем был отправлен в отставку только в январе 2015 года.

Разгадка проста. Возвращаюсь к помощи Майдану из-за рубежа. В Украину на смену политтехнологам, таким как Марко Ивкович — организатор революции в Югославии, приезжают люди с навыками военных. Кроме грузин о которых сняли фильм итальянцы в Украину приехали специалисты из Польши, Австралии, Прибалтики. Начинают обучение как руководителей сотен Майдана, потом самих сотен. Обучали как работать дубинами, держать строй, использовать зажигательные коктейли. Американцы привезли специалистов которые научили наших добавлять какую-то химию в коктейли Молотова так что пламя не возможно было затушить до того момента пока оно само не выгорит. — Вот вы все это рассказываете. Судя по всему, об этом знали и правоохранительные органы. Почему ничего не предпринимали? — Отвечу. Янукович не давал. Его ближайшее окружение было против. Представьте зима, необычно для Украины холодно. Народ по ночам не расходится только по одной причине.Они греются в захваченных зданиях. Вы знаете сколько раз поднимался вопрос о том, что бы отключить воду, тепло и свет в захваченных зданиях? Пытались закрыть метро выходящее на Крещатик. Ничего не получалось. Сразу сверху звучал начальственный окрики — не трогать. На уровне рядовых сотрудников силовых структур устроили диверсию на подстанции — так она была отремонтирована в самые короткие сроки. Мер Киева член Партии регионов. Энергопоставляющие компании в Киеве принадлежат регионалу, олигарху, партнеру и другу Януковича. Вот, например, лабораторией, где готовились «коктейли Молотова» и взрывчатка, занимался иностранный специалист. Звали его Роберт. Те, кто были на Майдане, должны были его помнить: молодой парень лет тридцати пяти, с косичкой. Лаборатория располагалась в гаражах. Наши специалисты дождались, пока Роберт вышел из лаборатории, и взорвали ее. — А могли бы не дожидаться, пока он покинет лабораторию? — Не знаю как взорвать, но задержать и арестовать его они просто были обязаны. Сколько ребят тогда погорело. Но не на Украине и не при той власти. У силовиков были связаны руки. Потом лабораторию организовали в одной из гостиниц рядом с Майданом. По моему в Казацкую. После того как и там обнаружили её перенесли в здание профсоюзов. Здание профсоюзов кстати альфовцы захватывали из-за лаборатории. Во время захвата протестующие её подожгли, поэтому так быстро все здание вспыхнуло что там было много горючих веществ. — Как мне тогда говорили, в огне якобы сгорела касса Майдана. Около двухсот пятидесяти миллионов долларов. — Не знаю точно. Другие говорят, что она только якобы сгорела в том пожаре, на самом деле была украдена. Неважно. Это скорее важно для организаторов майдана — куда делись их деньги. — Давайте вернёмся к снайперам. Вы помните, как произошли первые убийства на Майдане? — Первые убийства на Майдане совершила служба безопасности Кличко. Надеюсь вы помните, что возглавлял службу безопасности Кличко?- Валентин Наливайченко. Я думаю, многие участники Майдана помнят, как на Майдане появились спортивные, подтянутые люди, одетые в одинаковую униформу. Эти ребята держались особняком и подчинялись Жану (Одинцову Евгению) и Медведю (Жерновому Анатолию). Медведь из Кривого Рога. Жан родом из Сум. После того как я назвал имена Жана и Медведя неплохое своё расследование провёл Николай Дульский — рекомендую. Сохранились свидетели, как и кому из мною перечисленных попадала информация о первых жертвах. Помните, первые погибшие были белорус и армянин. Первые сакральные жертвы выбирались из неэтнических украинцев, чтобы придать трагедии международный статус. Бедный Сергей Нигоян, его участь решила видеозапись, где он проникновенно читает стихи Шевченко. Он идеально подходил на роль жертвы. Его семья проживает в селе в моем избирательном округе Днепропетровской области. Я думаю, что его родители должны знать, кто дал команду на убийство их сына. Где его убивали. Через какие двери и коридоры несли его тело. Мне бы хотелось, чтобы эту информацию они узнали из СМИ, и мне не пришлось бы по возвращении на Украину рассказывать им это лично. Но вернёмся к первым погибшим. Общественный резонанс от их смерти не оправдал надежды организаторов убийств. Версия протестующих о том что они бы застрелены милицией на Майдане, на котором работали все камеры мира, и никто этот момент не заснял, расползалась как мокрая газета в руках. Были ещё выводы судмедэкспертизы и много ещё чего. Не надо забывать о том сколько на тот момент погибло и было ранено милиционеров. На этом фоне гибель нескольких протестующих не вызвала резонанса. Я думаю тогда у организаторов Майдана возникло понимание, что жертвы должны быть массовыми для того что бы всколыхнуть общество. — Вы можете назвать по именам тех, кто организовывал расстрел людей на Майдане? — Из того что я знаю за политическую поддержку Майдана отвечало посольство США. За силовую часть — ЦРУ. — Кто на Украине из американцев отвечал за силовую часть? — Это не секрет — официальный представитель ЦРУ на Украине и 1-й секретарь посольства США. Так вот на ЦРУ непосредственно выходил Турчинов с Парубием и Пашинским и отдельно напрямую работал Наливайченко со своей группой. Также под ЦРУ было обучение сотен и лаборатория, которая занималась взрывчаткой. Не могу претендовать на то что я кого нибудь не пропущу. Но общеизвестно, что реальным администратором Майдана был Турчинов. Под ним были Парубий и Пашинский. Уже под Парубием и Пашинским были те кто непосредственно стреляли- Парасюки отец и сын с их односельчанином. Львовянин Иван Бубенчик вёл огонь из АК74 по сотрудникам «Беркута». Впоследствии не раз в СМИ публиковались его признания. Парасюк тоже не скрывает то что стрелял. Мне рассказывали об этом коллеги из Верховной Рады. Причём он то говорит, что он стрелял, а его не ценят. То говорит, что один за всех сидеть не будет. Что в случае чего- сдаст всех. Так же в стрельбе принимала участие молодёжка от Свободы. Впоследствии на базе неё образовалась С14 на руках которой на сегодня не только убийства на Майдане но расправы и убийства над политическими противниками режима после Майдана. Были ещё иностранцы. Грузины, прибалты и др. Многие из них на сегодняшний момент признались о том что они делали. — Мы все говорим про столицу. Скажите: вся антиправительственная деятельность сосредотачивалась в Киеве? Регионы в протестах как участвовали? — Мне сложно говорить за всю страну, но в Днепропетровск, откуда я родом, во время Майдана приехали чеченцы. Дудаевцы. Пробыли недолго. Руководство, семь человек — одна женщина и шесть мужчин остановились в гостинице «Астория», принадлежащей Коломойскому, передвигались на двух джипах, принадлежащих Приватбанку. Женщина мастерски уходила от наружки. Например, заходила в магазин — переодевалась и выходила полностью другим человеком. Остальная группа, около ста пятидесяти человек, остановились на территории военного полигона в Новомосковске. После Днепропетровска эта группа уехала на Майдан, после Майдана участвовала в АТО. Можно сказать все-таки, что основная протестная деятельность была сосредоточена в столице. На Западной Украине блокировали администрации, но это было не определяющим. — Луценко дело снайперов, судя по всему, не хочет расследовать. Скажите, есть шанс все-таки расследовать это дело? Ведь многих свидетелей уже нет в живых. Многие доказательства уничтожены. — Расследовать легко. Надо только чтобы власть поменялась. Вы посмотрите. Турчинова не случайно поставили главным до Порошенко в Украине. Его задача была замести следы. Сейчас он тоже во власти. Руководит СНБО, которому специально расширили полномочия. Парубий — глава Верховной Рады. Наливайченко после Майдана — руководитель СБУ. Этот список можно продолжать и дальше. Страной руководят люди связанные кровью. Надо опросить сотрудников силовых ведомств, которые работали на Майдане. Которые снимали все и записывали. Часть из них уехали из Украины. Часть осталась. Было много сотрудников работающих под прикрытием. Уверен, им всем есть что рассказать. Я точно знаю, что на Майдане были люди, которым предлагали организовывать группы снайперов и были те кому предлагали пойти в снайперы. Я знаю таких, кто отказались. Отказались, несмотря на то что, отказавшись, они рисковали сами попасть в ряды «Небесной сотни». Я знаю тех, кто им настойчиво предлагал стрелять в своих. Сейчас я не буду называть их имена, но в случае необходимости их можно будет опросить. Надо будет спросить у руководителя медслужбы Майдана, а ныне руководителя комитета здравоохранения Богомолец, кто у неё изъял пули с убитых и раненых. Спросить у мэрии Киева, кто издал распоряжение спилить каштаны на Крещатике. Опросить сотрудников МВД и прокуратуры, тех, кто начинал проводить расследование по стрельбе на Майдане и зафиксировал факты, указывающие, откуда шла стрельба. Из каких видов вооружения. И кто у них впоследствии изъял эти материалы, чтобы впоследствии уничтожить. Расследовать факт заявления о том, что якобы найдено оружие «Беркута», из которого шла стрельба на Майдане. Вспомните: было такое заявление, которое впоследствии было стыдливо забыто. Опросить экспертов, которых заставили переписывать и подгонять экспертизы под официальную версию по убитым и раненым. Пообщаться с бойцами «Белого Молота», которые хотели задержать снайперов и которых Парубий не пустил под дулами автоматов в здание гостиницы Украина. Каштаны в центре Киева спилили, чтобы не осталось свидетельств того, откуда стреляли снайперы. Но можно опросить сотрудников мэрии, кто дал команду пилить деревья. Думаю, мы не должны откладывать дело в долгий ящик. Мы должны собирать свидетельства и доказательства преступлений, совершенных на Майдане, не дожидаясь того, что власть в Киеве поменяется. Читайте также: После драки со стрельбой в Москве задержан чеченец, готовивший покушение на Кадырова Украина.ру

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По ту сторону баррикад

Сегодня на Украине киевская власть отмечает пятилетие Майдана. Нам же хочется еще раз поблагодарить милиционеров, бойцов “Беркута”, военнослужащих Внутренних войск, которые в те дни стояли на защите правопорядка. В них, безоружных, летели коктейли Молотова, булыжники, пули, но они стояли, оставаясь верными долгу и присяге. Никогда не забуду как мама одного из солдат срочной службы Сергея Демина, который на тот момент находился в Киеве, обратилась к своему девятнадцатилетнему сыну: “Держись сынок! Мы все молимся за тебя и твоих товарищей! Я горжусь тобой!”

Слава! Слава вам, наши герои! И низкий поклон!

Интервью с сотрудником правоохранительных органов, который с 23 января по 23 февраля находился в самом эпицентре событий в Киеве, датировано 2014 годом. Но и сегодня воспоминания непосредственного участника тех событий показывают насколько лживо нынешнее руководство Украины, выдавая государственный переворот в так называемую революцию достоинств.

“Правительственный квартал. Брусчатка. Коктейль Молотова. Пули. Мишень – военнослужащие Внутренних войск, бойцы “Беркута”, милиционеры. Их избивали, жгли, в них стреляли, но они стояли, выполняя свой долг. Сегодня одни украинцы из прославляют, другие – презирают. События, начавшиеся в Киеве в ноябре 2013 года, приковали украинцев к экранам телевизоров. К сожалению, в какой-то момент украинские телеканалы начали показывать каждый свою «правду». Иной раз об одном и том же событии СМИ подавали практически противоположную информацию. Чтобы хоть как-то прояснить для себя ситуацию, мы обратились к непосредственным участникам происходящего. Нам удалось поговорить с одним из шести сотрудников городского отдела УМВД Украины в Донецкой области, которые с 23 января по 22 февраля 2014 года находились в самом эпицентре событий в Киеве. Наш собеседник рассказал о том, что видел и с чем ему и его товарищам пришлось столкнуться в столице. Единственное, в целях личной безопасности милиционера и его семьи мы решили не указывать персональные данные рассказчика.

“Вечером 22 января (в тот день у меня был выходной) мне позвонили и сказали, что мое имя в списке командированных в Киев, и что в пять утра сбор около Енакиевского городского отдела милиции. Родные отпускать не хотели. На тот момент мамы дома не было: новость она узнала от меня во время разговора по скайпу. Очень расстроилась и просила не ехать. Любимая девушка тоже плакала. Из-за того, что собираться пришлось в срочном режиме, не успел с ней даже лично попрощаться. Отец сначала не поверил, но когда понял, что я не шучу, зная, что это моя работа, не отговаривал. Собравшись в Енакиеве, я и еще пятеро ребят из нашего горотдела отправились в Донецк – в Главное управление милиции в Донецкой области. Там с нами провели первичный инструктаж, на котором сказали, что в столице будем охранять общественный порядка. И сразу предупредили, что в Киеве будет очень сложно. Мы были к этому готовы. По дороге в столицу страха не было. Юношеский авантюризм, желание увидеть все воочию и… адреналин. В три часа ночи уже приехали на Грушевского. Нас сразу поставили на охрану общественного порядка. Пробыли там сутки. Никаких действий не происходило. Затем нас перевели к Верховной Раде. Руководство сразу предупредило, чтобы были крайне осторожными. Передвигаться можно только в группе по пять человек.

После дежурства нас поселили в воинской части в поселке Васильково. Условия, конечно, шокировали. Горячей воды нет. На улице около 10 градусов мороза, а из-под крана – поток ледяной воды. Но выбора не было, принимали холодный душ. Привели себя в порядок после дороги и дежурства. По распорядку мы спустились на ужин, но его отменили из-за того, что часть заблокировали митингующие. Необходимо было срочно собирать вещи и ехать на Грушевского. Поспать так и не удалось. В общей сложности в этой части мы пробыли часа четыре. Пока наши командиры думали, где нас можно поселить, мы дежурили на Грушевского еще двое суток. Затем было принято решение, что жить будем в национальной академии МВД. На одном из факультетов первоначальной подготовки казарменное положение, там выделили нам помещение – спортивный зал. Около четырехсот правоохранителей из Донецкой области жили в одном спортзале. Спали на полу. Очень часто отключали отопление. Тогда из-за холода приходилось ложиться спать в полном обмундировании. Однако мы быстро вошли в ритм. Для несения службы нас разделили по областям.

Правоохранители из Донецкой области дежурили на Грушевского с восьми утра до восьми вечера, на ночь нас сменяли ребята из других областей. Так прошло около двух недель. Из всех киевлян, которых приходилось видеть, процентов десять пытались угостить чем-нибудь. Мы отказывались. Стыдно. Как по мне, лучше перетерпеть голод. Когда только приехали, вдоль дорог стояли представители «антимайдана», которые при виде милиционеров кричали: «Слава!». Было очень приятно. Но чаще всего люди были агрессивно настроены. Большинство, используя нецензурные выражения, кричали, чтобы мы уезжали из Киева. Обидно было, когда женщина примерно 55 лет обзывала наших матерей женщинами легкого поведения за то, что они подарили нам жизнь. Морально было тяжело. Постоянно кричали, что мы стоим против народа Украины. Ну а мы тогда кто? Разве мы не народ?! Винили, как будто это мы нападаем. А это же нас забрасывали брусчаткой и бутылками с зажигательными смесями в то время, когда мы были полностью безоружными.

Было очень интересно узнать, кто же финансирует майдановцев. Своими глазами видели, как продукты им привозили целыми грузовиками. Причем не просто крупы и хлеб, а кукуруза, зеленый горошек, оливки, маслины, различные деликатесы. Все банки были перевязаны ленточкой со знаком Евросоюза. Тоже самое было и с обмундированием. Им выдавали все: начиная от касок и бронежилетов и заканчивая носками и трусами. 16 февраля группа девушек лет двадцати обрисовала всю технику, стоящую на пропускных пунктах. Художество было со своеобразным смыслом. Всякие сердечки в желто-голубых цветах и надписи «Схід і захід разом», «Україна – це одне ціле» и другие в этом духе.

Затем в Интернете появилась информация, что для того, чтобы поддержать принятие решений на заседании Верховной Рады 18 февраля, протестующие пойдут в мирное наступление. Как наступление может быть мирным, понять так и не смогли. Нас предупредили, что 18 февраля заступать мы будем в 8 часов утра, но уже не как обычно по 12-13 человек, а всем составом. Около семи утра со стороны митингующих уже начали собираться люди, которые шли непрерывным потоком часа два. Протестующие стали штурмовать улицы Шелковичную и Грушевского (на пересечении с Институтской), там, где был расположен «антимайдан». Затем они разгромили Центральный офис Партии регионов. А потом очередь дошла и до нас. На тот момент наш пост был на пересечении улиц Грушевского и Садовой. Мы стали в положение защиты. Митингующие остановились напротив нашего блокпоста и решили подпалить КАМАЗы. Они начали сносить к машинам покрышки. Бойцы из оцепления попытались помешать этому, но численность майдановцев была больше, и уже через 15-20 минут гора покрышек была подожжена зажигательной смесью. Как только транспортное средство загорелось, сквозь огонь в нас полетели камни и брусчатка, затем стальные шипованные шары 3-4 сантиметра в диаметре и коктейли Молотова. Мы стояли в первой шеренге. Интересно, что на тот момент страшно даже не было. Желание выстоять было сильнее страха. Они забрасывали нас камнями и бутылками с зажигательной смесью и все время, видимо, для большего эффекта, били палками и битами по столбам, железкам, дорожным знакам и указателям. Везде стоял непрекращающийся гул. Мужчина, который стоял во втором ряду и прикрывал нас щитом сверху, загорелся. Я бросаюсь ему на помощь, но чувствую, что тушить начинают меня: загорелись руки и ноги. После того, как пожарные обдали нас из огнетушителя, мы остались стоять в шеренге насквозь мокрые. Через несколько часов тела уже не чувствовал. Изначально планировалось, что милиционеры в заграждении должны были стоять третьей линией. Первые стоят солдаты Внутренних войск, за ними бойцы спецподразделения «Беркут», которые ведут активную оборону, а за ними уже мы. Но так получилось, что 18 февраля на Грушевского никого, кроме правоохранителей из Донецкой области не было. В четыре часа вечера к нам на усиление прибыли солдаты Внутренних войск. Стало немного легче. Улица узкая, а протестующие все время жгли покрышки, и как по закону подлости, ветер дул в нашу сторону. Было темно, как ночью, только и слышишь, что в тебя что-то летит. Так через какое-то время мы и услышали, что майдановцев отогнали. Нам дали команду «Вольно!». Это было около шести вечера. Страшно стало в тот момент, когда появилась возможность просто оглянуться по сторонам, – от осознания того, что в действительности могло произойти что угодно. Подойдя к санчасти я стал свидетелем того, как бойцы «Беркута» несли на плаще окровавленного медика с криками: «Огнестрел в шею! Срочно нужна помощь!». Скорее всего, врач находился на передовой, пытаясь оказать кому-то помощь. На нем была медицинская жилетка. Потом узнали, что до больницы его не довезли. У многих ребят были телесные повреждения и ожоги.

Непосредственно на майдан нас уже не пустили, сказали ожидать особого распоряжения. Мы трое суток провели в автобусах: грязные и мокрые, но нас не выпускали. На улице, где мы стояли, митингующие сожгли несколько гражданских автомобилей, разгромили магазины и аптеки. Все, что почему-то не нравилось – жгли. А потом во всем обвиняли «титушек». Ночью 18 февраля все ждали, что бойцы «Беркута» пойдут в наступление. По численности правоохранителей было в несколько раз больше. Еще четыре области подкрепления – это минимум две тысячи милиционеров, которые просто стояли в ожидании того, что дадут команду. Но команду идти в наступление так и не дали. Утром 19 февраля по распоряжению руководства почти все ушли с Крещатика. Остались только ряды «Беркута», которые просто стояли. Затем пошли слухи, что все беркутовцы, кто стоял ночью, будут привлечены к уголовной ответственности.

Спустя какое-то время протестующие разместили в Интернете информацию, что утром 20 февраля они будут опять занимать свои позиции на Грушевского и восстанавливать свои блокпосты, которые разгромили правоохранители. Они и попытались это сделать, но мы смогли отстоять взятые позиции. Все события, которые происходили в Киеве с 18 февраля, – это в прямом смысле настоящая война, настоящие боевые действия. Вечером, 19 февраля, у Президента и лидеров оппозиции должны были пройти переговоры, но спустя пару минут после начала они закончились. Янукович не согласился на их условия. Говорили, его шантажировали тем, что если не согласится вернуть Конституцию 2004 года, то митингующие начнут стрелять (ходили слухи, насколько это правда – неизвестно). Пока в Киеве проходили боевые действия, во многих западных областях были разгромлены административные здания, городские отделы милиции и их оружейные хранилища. Когда «самообороновцы» везли оружие в Киев, их остановил экипаж сотрудников ГАИ, – его расстреляли.

20 февраля в 8 утра к нам поступила информация, что протестующим привезли два КАМАЗа огнестрельного оружия – полторы тысячи автоматов. В 8:04 раздались первые выстрелы. Пока протестующие вооружались, несколько снайперов отгоняли беркутовцев, открыв по ним огонь. Примерно через час, когда оружие было роздано, сотрудников спецподразделения «Беркут» начали обстреливать уже с баррикад. Безоружные правоохранители начали отступать. Отпор бойцы «Беркута» смогли дать только намного позже, когда им выдали оружие и к ним присоединились спецподразделения «Альфа» и «Омега». Потом их обвинят во всех смертях. Хотя в Интернете есть очень много видеороликов, где четко видно, что снайперы этих спецподразделений стреляли по земле в метрах пяти от митингующих. Мы обратили внимание на то, что «Голос Майдана» (мужчина, который всегда говорил без умолку) все время кричал, чтобы протестующие не стреляли друг другу в спины.

После того, как бойцы самообороны майдана начали стрелять из огнестрельного оружия, нам поступила команда срочно вернуться на место дислокации, которое на тот момент у нас находилось в нескольких километрах от Киева. Мы ехали какими-то объездными путями. Всю дорогу нас сопровождал «автомайдан», видимо, они боялись, чтобы мы не начали наступление с других сторон. По всему Киеву стояли блокпосты, организованные представителями самообороны. Возле воинской части, куда нас привезли, было установлено три блокпоста. По прибытии в часть мы получили приказ оставаться здесь до особого распоряжения. Несмотря на то, что поступила информация о том, что ночью бойцы самообороны собираются напасть на часть, мы оставались безоружными. Какое-то время мы провели в автобусах – в спортзал не пошли, ожидали поджога. В это время наше руководство вело переговоры с местными жителями и депутатом ВО «Батькивщина». В результате один из местных водителей согласился показать нам маршрут выезда из Киевской области, на котором расположено минимальное количество блокпостов, а депутат, в случае возникновения проблем, должен был каким-то образом договориться, чтобы нас пропустили. После чего мы покинули территорию воинской части. Передвигались колонной.

В километрах двух от блокпоста автобусы останавливались, а наше руководство с депутатом ехали к «пропускному пункту» договариваться, чтобы нас беспрепятственно пропустили, после чего возвращались за нами. Наши автобусы под крики: «Ганьба! Геть!» разрисовывали, били в них стекла и все это снимали на видеокамеры. У самообороновцев было требование, чтобы никто из милиционеров не смотрел в окно. Они сказали, что если кто-то высунется – откроют огонь без предупреждения. Всю дорогу держал бронежилет возле окна, так, на всякий случай. На нашем пути было очень много блокпостов, которые были оборудованы противотанковыми «ежами». На каждом пункте дежурило большое количество людей. И без их разрешения никто пересечь преграду не смог бы. На одном из пунктов лежала перевернутая фура с лесом. Просто потому, что дрова охрана блокпоста решила оставить себе, чтобы греться. Около четырех часов проводник вывозил нас из Киевской области. Затем он развернулся и поехал обратно в Киев, а мы двинулись дальше. Всю дорогу из Киева все ребята молчали. Говорить не было сил.

22 февраля около 12:00 мы приехали в Красноармейск. Нас высадили в каком-то поле. Мы забрали свои сумки, позвонили заместителю начальника милиции Андрею Леонидовичу. Невозможно передать те чувства, которые охватили нас, когда мы увидели его, приехавшего за нами. Сразу появилось ощущение, что мы дома. Мы поехали в Енакиевский горотдел, там уже нас встречали родители, любимые жены и девушки. Встречали очень тепло. Начальник Енакиевского ГО собрал нас шестерых у себя в кабинете и поблагодарил за службу. Этого было очень неожиданно и приятно. Затем было общее собрание, где руководство еще раз поблагодарило нас уже при всем личном составе. Нас поздравили с 23 февраля, вручили медали «Защитника Отечества» и дали десять дней отпуска, чтобы могли отоспаться и отдохнуть от пережитого в Киеве. У меня часто спрашивают, если бы была возможность вернуть время, поехал бы я в Киев? Да, поехал бы. Мы сами сознательно выбрали нашу работу и в Киеве мы выполняли свой служебный долг. Даже тогда, когда в нас бросали камни, коктейли Молотова, мы стояли и охраняли государственные здания от захвата.

Во время интервью, я ловила себя на мысли, что мой собеседник сглаживает все происходящее в столице. Он не хотел жаловаться или нагонять страх. Он все время говорил, что солдатам из Внутренних войск было куда страшнее. Да и «Беркуту» досталось. Когда я утверждала, что выстоять там, не испугаться и не уйти – это настоящий подвиг, он скромно отвечал, что это его работа. И что он готов и дальше отстаивать правду, лишь бы в его стране наступило долгожданное спокойствие и не было войны.

Карина Казакова”

Фото предоставлены героем публикации

P.S

В момент опубликования статьи ни автор, ни герой публикации даже предположить не могли, что впереди бойцов “Беркута” западных областей Украины ждут “коридоры позора” и издевательства, Бандера станет героем, а памятники советскому солдату будет разрушаться националистами. Через несколько месяцев, пришедшая к власти хунта, направит против жителей Донбасса вооруженную украинскую армию. И начнется война, которая продолжается до сих пор. Наш герой встанет на защиту родной земли. Будет тяжело ранен в одном из боев.

К сожалению, нам не удалось связаться с героем публикации, который пять лет назад рассказал о том, что пережил он и другие правоохранители в пылающем Киеве, поэтому и сегодня не называем его фамилии. Обращаясь к нему, говорю большое спасибо за стойкость и мужество. За то, что встал на защиту родного Донбасса! И в предверии 23 февраля хочу поздравить его с Днем защитника Отечества.

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«Угроза прорыва к Крыму»: Военные катера Украины отправились в «боевой поход» (+ФОТО, ВИДЕО)

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Воспетый в легендах украинский флот направил в море 2 бронекатера «Гюрза» и один десантно-штурмовой катер типа «Кентавр». «Корабли» вышли в открытое море с подразделением морской пехоты на борту: на них загрузились морпехи с полным обмундированием и личным оружием. На кадрах ниже: утром 20 февраля группа морской пехоты в полном обмундировании заползает на катер «Кентавр» и выходит в открытое море, «что является подготовкой на случай отражения военной угрозы со стороны России с моря», сообщили украинские СМИ. Официально заявленная цель выхода в море — учения. Но ряд СМИ утверждают, что есть обоснованные подозрения, что готовится новая провокация в окрестностях Керченского пролива. Следует отметить, что информацию о подготовке Киевом новой попытки обострения сегодня, 21 февраля, озвучил глава МИД России Сергей Лавров. «Сейчас они уже готовят очередной прорыв, тоже с нарушением правил прохода этой сложной акватории. Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана», — заявил глава дипломатического ведомства РФ. Заголовки украинских СМИ, как обычно, звучат устрашающе: «Украина предупредила Москву о последствиях: в открытое море вышли “Кентавры” с морпехами ВСУ», «Курс на Крым? Военные катера из Одесского порта отправились в боевой поход» и т.д. Следует отметить, что, вполне возможно, мы наблюдаем просто плановые учения ВМС Украины, чьи скромные силы регулярно совершают морские манёвры у своих берегов. Читайте также: ВАЖНО: Киев готовит покушение на кандидатов в президенты и Медведчука, — МГБ ДНР

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В России ответили на угрозы Украины расторгнуть договор по Азовскому морю

Российские политики ответили на заявление главы МИД Украины Павла Климкина о намерении Киева расторгнуть договор по Азовскому морю. Ранее дипломат обвинил Россию в «узурпации прав относительно Керченского пролива» и анонсировал расторжение соглашение «в обозримой перспективе». Сенатор Сергей Цеков убежден, что заявление Климкина является предвыборной риторикой. Парламентарий объяснил слова главы МИД тем, что сейчас внимание граждан Украины приковано к ситуации в Азовском море. «У них в стране нет особых побед и достижений, только проигрыши. Хотя они, конечно, делают хорошую мину при плохой игре», — заявил сенатор в комментарии телеканалу RT. Более того, Цеков усомнился, что Украина все же решится разорвать соглашение. «Такое действие направлено, прежде всего, против самих украинцев. <…> Безусловно, в этой ситуации они многое потеряют», — заключил он. В свою очередь, депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал заявление Климкина нонсенсом и абсурдом. Он отметил, что Азовское море является внутренним. «Вся процедура пользования им определяется сопредельными государствами. Международное морское право не может работать во внутренних водах. И какова процедура дальнейших действий после разрыва, Климкин, скорее всего, не объяснил», — заявил Вололацкий. Кроме того, депутат также связал подобную риторику с приближающимися выборами на Украине и объяснил ее стремлением Киева «полностью оторваться от России». «Главное, чтобы Европа и США ее приласкали, обогрели и продолжили кормить с руки», — отметил он. Ситуация с судоходством в Азовском море ухудшилась в начале прошлого года. В марте украинские власти задержали российский траулер «Норд», а капитана судна обвинили в незаконном посещении Крыма. В августе в Херсоне задержали танкер «Механик Погодин». В России действия Киева назвали «морским терроризмом» и усилили пограничный досмотр в подконтрольной части Азовского моря. На Украине обвинили Россию в «жесткой политике задержания и осмотра судов», хотя даже в украинском МИД согласились, что все проверки проходят в соответствии с международным правом. Украинские власти также анонсировали усиление военного присутствия в Азовском море и сообщили о планах создать там военно-морскую базу. Читайте также: У властей Украины не всё в порядке с головой, — Кучма

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Жизнь за кусочек дороги

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