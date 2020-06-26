Новости Украины и Новороссии 26 июня 2020
- 08:58 Саакашвили рассказал, как Россия побеждает Украину (ВИДЕО).
- 07:51 Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране.
- 07:46 Пушков прокомментировал протест Киева из-за парадов в Крыму.
- 05:30 Враг у границ: плацдарм гибридной войны Запада против России — как действуют «небратья».
- 03:30 Украина больше других страдает от кризиса, — МВФ.
- 02:30 У Украины есть уникальный шанс заставить Путина уйти с Донбасса и из Крыма, — Порошенко.
- 01:05 О реформах на Украине.
- 00:29 На Украине разворачивают больницы для второй волны коронавируса.
Саакашвили рассказал, как Россия побеждает Украину (ВИДЕО)
На Украине, как известно, жизнь течёт по своим особым законам, один из которых — «Ни дня без зрады!» На сей раз зрада пришла откуда не ждали: так, беглый президент Грузии и глава украинского «Офиса простых решений» Михаил Саакашвили уверен, что Россия далеко обошла Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности фискальной системы.
Об этом он сообщил в ходе видеоконференции.
«Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины», — в частности заявил Саакашвили. По его словам, российские власти слушают бизнес гораздо активнее, чем это делают на Украине, власти которой «все разговаривают».
Михаил Саакашвили также заявил, что Россия «выигрывает у нас войну на фронте реформ», уточнив, что реформы «были главным коньком» Киева.
Забавное название «Офис простых решений» сейчас носит бывший национальный совет реформ Украины. Офисом Зеленский в принципе называет всё, что угодно, начиная с президентской администрации. В данном случае это не более чем калька с английского office, например, Foreign Office — министерство иностранных дел. Но переименования на эффективности работы не сказываются.
Напомним, накануне в интервью пропагандисту Гордону Саакашвили заявил, что Украина стоит на грани голода.
Богат был вчерашний день и на странные новости с участием Саакашвили: сперва он рассказывал, как Путин вонзил в него ногти, а потом Тина Канделаки описывала, как ей пришлось отбиваться от любвеобильного соотечественника с кулаками.
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Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Украины обратилось к НАТО и Евросоюзу с просьбой о помощи в связи с наводнениями на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает RT.
Уточняется, что ведомство рассчитывает на поддержку партнёрами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья украинцев, а также объектов критической инфраструктуры.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
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Пушков прокомментировал протест Киева из-за парадов в Крыму
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Враг у границ: плацдарм гибридной войны Запада против России — как действуют «небратья»
Подрывная работа коллективного Запада против России на информационном поле относится у них к числу «приоритетных задач». А поскольку в самой России «буревестникам свободы» хорошо обломали «крылья», ставка делается на «внешний контур». Конкретно — на одну «небратскую» страну, где хоть и пытаются всеми силами забыть русский язык, однако до сих пор в достатке тех, кто владеет им, можно сказать, профессионально.
Именно поэтому на Украине, как сообщает руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, прочно окопались британские военнослужащие специфических военных специальностей:
«Например, несколько групп военных из секретной 77-й бригады британской армии давно и плотно находятся на Украине. В подразделении три основных направления работы — выполнение военных задач в интернете, психологическое воздействие и информационные операции».
И вот свежая и довольно-таки интересная информация: принято решение регионального командования НАТО на базе как минимум четырех Центров информационно-психологического обеспечения Сил специальных операций Министерства обороны Украины развернуть штабы активного противодействия конституционному волеизъявлению на территории России.
С целью реализации данной «инициативы» старшим командным составом 16-го и 72-го центров информационно-психологических операций (ИПО) МО Украины по согласованию с прикомандированными офицерами НАТО и, предположительно, сотрудниками межгосударственного центра кибербезопасности североатлантического блока разработана активная программа дезинформации в Сети.
Ее инструментарий — всевозможные сомнительные сайты и псевдо-СМИ, а также работа в социальных сетях, пабликах, естественно, в русскоязычном сегменте.
Украинские «бот-фермы» (работающие там сотрудники) регулярно вбрасывают дезинформацию, направленную на дискредитацию голосования по конституционным поправкам. Главная цель (программа-максимум), которую преследуют фейкометы — сформировать протестное голосование.
Всячески раздувается коронавирусная истерия. Это искажение и преувеличение статистки заболеваемости и смертности. Якобы власть занижает данные, чтобы повысить порог явки.
В арсенале фабрикация поддельных документов от лица различных властных структур, обязывающих бюджетников и прочих «зависимых» от государства людей принять участие в голосовании под страхом увольнения и прочих репрессивных мер.
«Правильное» голосование якобы надо фиксировать на фото или даже на видео.
Еще одним оружием информационной войны являются всевозможные мемы и фотожабы, тиражируемые в соцсетях.
Социальные сети вообще стали настоящим объектом массированной атаки. Наши «оппоненты», повторимся, прекрасно знают русский язык, хотя, бывает, нет-нет, да и проскочит в их призывных речах какой-нибудь украинизм.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Украина больше других страдает от кризиса, — МВФ
Отсутствие финансовых накоплений у домохозяйств и возможностей для увеличения налогов являются причинами, по которым экономика Украины в текущем году потеряет 8,2%.
Такое мнение в четверг, 25 июня, выразил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации.
«Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый — у украинских домохозяйств нет таких денежных буферов, как в других странах», — сказал он.
Поэтому уровень потребления очень сильно упал и продолжит падать еще больше, пояснил Люнгман.
Кроме того, отсутствует база для введения новых налогов, которые могли бы увеличить поступления в бюджет и государственные расходы, в том числе на поддержку населения, отметил он.
Представитель МВФ уточнил, что в сравнении с другими странами Украина находится где-то посередине по уровню поддержки, оказываемой экономике в этом кризисе, но она ограничивается фискальным пространством и финансовой нестабильностью.
Как сообщалось, ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз, в соответствии с которым производительность украинской экономики не достигнет докризисного уровня до 2023–2024 года.
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У Украины есть уникальный шанс заставить Путина уйти с Донбасса и из Крыма, — Порошенко
Экономический кризис в России является «уникальным шансом» для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить ее уйти из Крыма и Донбасса. Для этого надо укреплять международную солидарность вокруг Украины, заявил бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
Он также поделился впечатлениями от встреч с Путиным в рамках «нормандского формата».
«Я постоянно видел его глаза, но в составе “нормандского формата”, когда рядом со мной были канцлер Германии и президент Франции. Желание мира я там точно не увидел. Ненависть к Украине и украинцам я там видел.
Именно Путин внес в Совет Федерации РФ законопроект о предоставлении ему разрешения на применение вооруженных сил на территории других стран. Путин подписал указ об аннексии Крыма, именно Путин дал директивы начальнику Генштаба для того, чтобы ворвались российские десантники в августе 2014-го», — сказал Порошенко.
Впрочем, по его мнению, совместными усилиями Украина способна победить.
Порошенко убежден, сегодня, когда упала цена на нефть, когда в России «глубокий кризис с 5-процентным падением ВВП», есть уникальный шанс укрепить международную солидарность и «заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением “нормандского формата”, ЕС и американских партнеров».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
О реформах на Украине
"Куратор" украинских реформ Михаил Саакашвили обсуждает ход и перспективы реформ в "европейской стране" и очень удивляется, когда ему говорят, что что-то идет не так.
Выглядит как подготовка к выпуску сюжета на Первом канале. Зрада на зраде сидит и зрадой погоняет.
Рано просыпаться, самые интересные сны еще впереди.
PS. Ваш прогноз – год на должности Саакашвили протянет или погонят раньше?
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На Украине разворачивают больницы для второй волны коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине начинают разворачивать больницы второй волны для приема больных Covid-19.
По его словам, это связано с тем, что 25 июня зафиксирован очередной антирекорд — почти тысяча новых случаев.
«Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости», — отметил премьер.
По словам Шмыгаля, который, в свою очередь, ссылается на медиков, причиной антирекордов является то, что люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать.
«Похожая модель адаптивного карантина используется не только в Украине. Но в других странах при ослаблении ограничительных мер и соблюдении карантинных правил количество заболевших не растет, а держится на умеренном уровне.
Поэтому если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь — вместе придерживаться ограничений, предложенных в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть честными и с ответственностью относиться к простым правилам», — заявил премьер.
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