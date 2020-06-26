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Новости Украины и Новороссии 26 июня 2020

10:31. 26 июня 2020 129 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Саакашвили рассказал, как Россия побеждает Украину (ВИДЕО)

Саакашвили рассказал, как Россия побеждает Украину (ВИДЕО) | Русская весна

На Украине, как известно, жизнь течёт по своим особым законам, один из которых — «Ни дня без зрады!» На сей раз зрада пришла откуда не ждали: так, беглый президент Грузии и глава украинского «Офиса простых решений» Михаил Саакашвили уверен, что Россия далеко обошла Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности фискальной системы.

Об этом он сообщил в ходе видеоконференции.

«Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины», — в частности заявил Саакашвили. По его словам, российские власти слушают бизнес гораздо активнее, чем это делают на Украине, власти которой «все разговаривают».

Михаил Саакашвили также заявил, что Россия «выигрывает у нас войну на фронте реформ», уточнив, что реформы «были главным коньком» Киева.

Забавное название «Офис простых решений» сейчас носит бывший национальный совет реформ Украины. Офисом Зеленский в принципе называет всё, что угодно, начиная с президентской администрации. В данном случае это не более чем калька с английского office, например, Foreign Office — министерство иностранных дел. Но переименования на эффективности работы не сказываются.

Напомним, накануне в интервью пропагандисту Гордону Саакашвили заявил, что Украина стоит на грани голода.

Богат был вчерашний день и на странные новости с участием Саакашвили: сперва он рассказывал, как Путин вонзил в него ногти, а потом Тина Канделаки описывала, как ей пришлось отбиваться от любвеобильного соотечественника с кулаками.

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Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране

Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины обратилось к НАТО и Евросоюзу с просьбой о помощи в связи с наводнениями на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает RT.

«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Уточняется, что ведомство рассчитывает на поддержку партнёрами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья украинцев, а также объектов критической инфраструктуры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.

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Пушков прокомментировал протест Киева из-за парадов в Крыму

Фото: Flickr / © Совет Федерации
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter ноту протеста Украины из-за проведения военных парадов в Крыму, передает РИА Новости.
МИД Украины ранее направил России ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе “без согласования с украинской стороной”. Парады, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, прошли 24 июня в Симферополе, городах-героях Севастополь и Керчь. Кроме того, свои парады победы провели Донецкая и Луганская народные республики.
“МИД Украины в своем репертуаре: заявил, будто парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Странно, что беспокоится: Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет. А к эскалации приводят обстрелы Донбасса – не парады”, – написал сенатор.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя “протест” Украины, заявила, что представители Киева “не устают плодить заявления, порожденные извращенным восприятием реальности”.
Украина неоднократно выражала подобные протесты, в том числе из-за визитов в Крым российских первых лиц. Москва возвращает такие ноты без рассмотрения и реакции.

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Враг у границ: плацдарм гибридной войны Запада против России — как действуют «небратья»

Враг у границ: плацдарм гибридной войны Запада против России — как действуют «небратья» | Русская весна

Подрывная работа коллективного Запада против России на информационном поле относится у них к числу «приоритетных задач». А поскольку в самой России «буревестникам свободы» хорошо обломали «крылья», ставка делается на «внешний контур». Конкретно — на одну «небратскую» страну, где хоть и пытаются всеми силами забыть русский язык, однако до сих пор в достатке тех, кто владеет им, можно сказать, профессионально.

Именно поэтому на Украине, как сообщает руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, прочно окопались британские военнослужащие специфических военных специальностей:

«Например, несколько групп военных из секретной 77-й бригады британской армии давно и плотно находятся на Украине. В подразделении три основных направления работы — выполнение военных задач в интернете, психологическое воздействие и информационные операции».

И вот свежая и довольно-таки интересная информация: принято решение регионального командования НАТО на базе как минимум четырех Центров информационно-психологического обеспечения Сил специальных операций Министерства обороны Украины развернуть штабы активного противодействия конституционному волеизъявлению на территории России.

С целью реализации данной «инициативы» старшим командным составом 16-го и 72-го центров информационно-психологических операций (ИПО) МО Украины по согласованию с прикомандированными офицерами НАТО и, предположительно, сотрудниками межгосударственного центра кибербезопасности североатлантического блока разработана активная программа дезинформации в Сети.

Ее инструментарий — всевозможные сомнительные сайты и псевдо-СМИ, а также работа в социальных сетях, пабликах, естественно, в русскоязычном сегменте.

Украинские «бот-фермы» (работающие там сотрудники) регулярно вбрасывают дезинформацию, направленную на дискредитацию голосования по конституционным поправкам. Главная цель (программа-максимум), которую преследуют фейкометы — сформировать протестное голосование.

Всячески раздувается коронавирусная истерия. Это искажение и преувеличение статистки заболеваемости и смертности. Якобы власть занижает данные, чтобы повысить порог явки.

В арсенале фабрикация поддельных документов от лица различных властных структур, обязывающих бюджетников и прочих «зависимых» от государства людей принять участие в голосовании под страхом увольнения и прочих репрессивных мер.

«Правильное» голосование якобы надо фиксировать на фото или даже на видео.

Еще одним оружием информационной войны являются всевозможные мемы и фотожабы, тиражируемые в соцсетях.

Социальные сети вообще стали настоящим объектом массированной атаки. Наши «оппоненты», повторимся, прекрасно знают русский язык, хотя, бывает, нет-нет, да и проскочит в их призывных речах какой-нибудь украинизм.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Украина больше других страдает от кризиса, — МВФ

Украина больше других страдает от кризиса, — МВФ | Русская весна

Отсутствие финансовых накоплений у домохозяйств и возможностей для увеличения налогов являются причинами, по которым экономика Украины в текущем году потеряет 8,2%.

Такое мнение в четверг, 25 июня, выразил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации.

«Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый — у украинских домохозяйств нет таких денежных буферов, как в других странах», — сказал он.

Поэтому уровень потребления очень сильно упал и продолжит падать еще больше, пояснил Люнгман. 

Кроме того, отсутствует база для введения новых налогов, которые могли бы увеличить поступления в бюджет и государственные расходы, в том числе на поддержку населения, отметил он.

Представитель МВФ уточнил, что в сравнении с другими странами Украина находится где-то посередине по уровню поддержки, оказываемой экономике в этом кризисе, но она ограничивается фискальным пространством и финансовой нестабильностью.

Как сообщалось, ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз, в соответствии с которым производительность украинской экономики не достигнет докризисного уровня до 2023–2024 года.

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У Украины есть уникальный шанс заставить Путина уйти с Донбасса и из Крыма, — Порошенко

У Украины есть уникальный шанс заставить Путина уйти с Донбасса и из Крыма, — Порошенко | Русская весна

Экономический кризис в России является «уникальным шансом» для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить ее уйти из Крыма и Донбасса. Для этого надо укреплять международную солидарность вокруг Украины, заявил бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Он также поделился впечатлениями от встреч с Путиным в рамках «нормандского формата».

«Я постоянно видел его глаза, но в составе “нормандского формата”, когда рядом со мной были канцлер Германии и президент Франции. Желание мира я там точно не увидел. Ненависть к Украине и украинцам я там видел.

Именно Путин внес в Совет Федерации РФ законопроект о предоставлении ему разрешения на применение вооруженных сил на территории других стран. Путин подписал указ об аннексии Крыма, именно Путин дал директивы начальнику Генштаба для того, чтобы ворвались российские десантники в августе 2014-го», — сказал Порошенко.

Впрочем, по его мнению, совместными усилиями Украина способна победить.

Порошенко убежден, сегодня, когда упала цена на нефть, когда в России «глубокий кризис с 5-процентным падением ВВП», есть уникальный шанс укрепить международную солидарность и «заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением “нормандского формата”, ЕС и американских партнеров».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

О реформах на Украине



"Куратор" украинских реформ Михаил Саакашвили обсуждает ход и перспективы реформ в "европейской стране" и очень удивляется, когда ему говорят, что что-то идет не так.



Выглядит как подготовка к выпуску сюжета на Первом канале. Зрада на зраде сидит и зрадой погоняет.
Рано просыпаться, самые интересные сны еще впереди.

PS. Ваш прогноз – год на должности Саакашвили протянет или погонят раньше?

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

На Украине разворачивают больницы для второй волны коронавируса

На Украине разворачивают больницы для второй волны коронавируса | Русская весна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине начинают разворачивать больницы второй волны для приема больных Covid-19.

По его словам, это связано с тем, что 25 июня зафиксирован очередной антирекорд — почти тысяча новых случаев.

«Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости», — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, который, в свою очередь, ссылается на медиков, причиной антирекордов является то, что люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать.

«Похожая модель адаптивного карантина используется не только в Украине. Но в других странах при ослаблении ограничительных мер и соблюдении карантинных правил количество заболевших не растет, а держится на умеренном уровне.

Поэтому если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь — вместе придерживаться ограничений, предложенных в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть честными и с ответственностью относиться к простым правилам», — заявил премьер.

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Метки: важное, компиляция

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