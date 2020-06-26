Новости Украины и Новороссии 26 июня 2020

На Украине, как известно, жизнь течёт по своим особым законам, один из которых — «Ни дня без зрады!» На сей раз зрада пришла откуда не ждали: так, беглый президент Грузии и глава украинского «Офиса простых решений» Михаил Саакашвили уверен, что Россия далеко обошла Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности фискальной системы.

Об этом он сообщил в ходе видеоконференции.

«Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины», — в частности заявил Саакашвили. По его словам, российские власти слушают бизнес гораздо активнее, чем это делают на Украине, власти которой «все разговаривают».

Михаил Саакашвили также заявил, что Россия «выигрывает у нас войну на фронте реформ», уточнив, что реформы «были главным коньком» Киева.

Забавное название «Офис простых решений» сейчас носит бывший национальный совет реформ Украины. Офисом Зеленский в принципе называет всё, что угодно, начиная с президентской администрации. В данном случае это не более чем калька с английского office, например, Foreign Office — министерство иностранных дел. Но переименования на эффективности работы не сказываются.

Напомним, накануне в интервью пропагандисту Гордону Саакашвили заявил, что Украина стоит на грани голода.

Богат был вчерашний день и на странные новости с участием Саакашвили: сперва он рассказывал, как Путин вонзил в него ногти, а потом Тина Канделаки описывала, как ей пришлось отбиваться от любвеобильного соотечественника с кулаками.

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