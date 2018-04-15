Новости Украины и Новороссии 15 апреля 2018

Гpaф Дякyла и нужная вceм труба

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В Киеве возле здания “Киевэнерго” прогремел взрыв

В Киеве в ночь на 15 апреля в Святошинском районе произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Взрыв произошел проспекте Победы, 93 возле здания “Киевэнерго”.

“Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, однако выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату”, – сообщают в полиции.

На месте происшествия работали полицейские и сотрудники взрывотехнической службы.

Оперативники разыскивают причастных к взрыву лиц.

Четыре года АТО: История предательства Донбасса, или «Равнодушие страшней снарядов»

Сегодня исполнилось ровно 4 года с того дня, когда преступная прозападная хунта в Киеве начала войну против народа Донбасса, не пожелавшего признать бандеровскую русофобскую власть самозванцев. За эти годы только по официальным данным и только мирных жителей было убито почти 6 тысяч человек. Как заявляют в ДНР и ЛНР, число погибших от рук прозападных карателей мирных жителей в 2014 году на территории Донбасса, ныне подконтрольной режиму Порошенко, подсчитать крайне сложно. К ним надо прибавить и тысячи погибших защитников Новороссии, как из числа жителей Донбасса, так и приехавших добровольцами из России.

Так уж устроено современное информационное общество, что обсуждают и сопереживают в основном тому, что показывают по центральным телеканалам, или что попадает в топы новостей в поисковиках интернета. Вот сегодня все мировые СМИ наполнены сообщениями об ударе по Сирии. В результате этого «мощнейшего» удара пострадало трое сирийцев. Да, это тоже преступление «западной коалиции». Но много ли шума и переживаний было 11 апреля, когда в очередной раз подверглись жёсткому обстрелу мирные кварталы Донецка, в результате чего было тоже ранено трое мирных жителей, в том числе многодетная мать? А многие ли возмутились, что 12 апреля в посёлке Зайцево (ДНР), был обстрелян автобус, и погиб военный, спасавший ехавших в автобусе детей? И нет конца этим обстрелам и смертям. Да и сегодня, 14 апреля точно так же били прозападные украинские каратели всё по тому же многострадальному Зайцево и другим населённым пунктам ДНР и ЛНР.

Каждый раз, когда я возвращаюсь из зоны боевых действий в Донбассе, меня буквально трясёт от того, в каких условиях живут там мирные жители. И за военных, многие из которых совсем молодые ребята, сердце не спокойно. Многие в Донбассе уже не знают, во что верить.

В этих условиях российское общество не должно впадать в равнодушие, и соглашаться с центральными телеканалами, которые в основном освещают тупиковый «минский процесс», практически не рассказывая, что происходит на самом деле на линии фронта в Донбассе. Неслучайно последнее «пасхальное перемирие» оказалось самым провальных из всех прежних «перемирий» — интенсивность обстрелов со стороны ВСУ только возросла.

Так давайте всё же в России не забывать о наших соотечественниках, которых так горячо многие поддерживали в 2014 году, когда на телеканалах не было ещё табуировано слово Новороссия. Давайте напоминать власти, что в 2014 году она повторяла лозунг «Своих не бросаем», а до сих пор даже не выдаёт российские паспорта всем, кто этого хочет в Донбассе. Давайте не будем уподобляться непоследовательной и нередко лицемерной власти.

Сегодня 14 апреля клуб «Словороссия» при информационной поддержке «Свободной прессы» организовал серию одиночных пикетов в центре Москвы у здания украинского посольства. Акция носила символичное название «Равнодушие страшней снарядов».

Под надуманным предлогом трусливые чиновники ЦАО Москвы отказали организаторам в проведении массового пикета, но помешать проявить активистам гражданскую позицию они не смогли. Кстати, все они не раз бывали в Донбассе в качестве волонтёров.

— Уже четыре года продолжается война на Донбассе, спрятанная украинскими властями за названием АТО. Конечно, это никакая не борьба с террористами, это борьба с народом Донбасса, призванная изгнать его со своей земли, запретить ему быть частью большого русского мира, лишить его исторической памяти, — говорит поэт и блогер Григорий Шувалов. — Как русский человек, я не могу закрывать глаза на ежедневные страдания Донбасса. К сожалению, сегодня в нашем обществе возникла некая успокоенность, уверенность в том, что проблему Донбасса должны решать политики. Но, как мы видим, все договоренности с Украиной действуют только на бумаге. Я пришёл к посольству Украины в Москве, чтобы указать властям Украины на преступность их действий и напомнить, что немало граждан России поддерживают жителей Донбасса и будут им помогать в их справедливой борьбе. Народ Донбасса сделал свой выбор в пользу России, и Украине придется это признать. Точно так же придётся признать это и российской власти.

— Глубоко символично, что в четвёртую годовщину начала карательной операции против республик Донбасса был совершён ракетный удар по Сирии, — говорит поэт и публицист Алексей Шорохов. — Это было сделано хозяевами киевских властей, которые и давали отмашку на начало так называемой «АТО». Я считаю, что в мире вообще мало случайного. А значит, такое совпадение только подтверждает, что всему миру хотят навязать новое античеловеческое устройство. Мы должны в меру сил противостоять этому хотя бы вот таким способом — выражением поддержки соотечественникам в Донбассе.

— Считаю, что в правом деле защиты интересов своего народа компромиссов быть не должно, — говорит писатель и педагог Людмила Семёнова. — Мы или с жителями Донбасса, поверившими России, или придётся признать себя отступниками. Замалчивание того, что происходит в Донбассе со стороны многих федеральных СМИ — негласное предательство. И. конечно, мы хотели бы повлиять на российскую власть, чтобы она, наконец, избавила миллионы русских людей Донбасса от той гнетущей неопределённости, в которой им приходится жить, преодолевая бесконечное множество трудностей.

Алексей Полубота

Всё стабильно: в Киеве установили рекорд по прыжкам на скакалке (ВИДЕО)

Пока вокруг бушуют угрожающие события, есть в нашем неспокойном мире островок стабильности, где мало что меняется: на Украине скачут как скакали. В Киеве почти две тысячи человек (1 тыс. 832 человека) установили рекорд Украины по прыжкам на скакалке. Специалисты Национального реестра рекордов Украины зафиксировали соответствующее событие 12 апреля. Напомним, цивилизованные страны в этот день отмечали День космонавтики. Об этом важнейшем событии сообщает Министерство образования и науки Украины. «Проведению мероприятия предшествовали многие организационные вопросы. Но приятно, что наши усилия были не напрасными. Важно, что мероприятие заинтересовало как известных спортсменок, так и неравнодушных к спорту женщин. Это помогло нам провести такую масштабную акцию и привлечь внимание молодежи к важности активного и здорового образа жизни», — отметил заместитель Министра образования и науки Украины Роман Греба. Участие в событии, в частности, приняли чемпионка по плаванию Яна Клочкова и альпинистка Татьяна Яловчак. Читайте также: «Путин будет ликвидирован мной»: украинский генерал угрожает президенту РФ (+ВИДЕО)

Как Австрия из русинов Галиции создала украинцев

Галиция в общественном сознании прочно ассоциируется с украинским национализмом самого крайнего толка. Результаты всех выборов на ее территории, когда обязательным условием успеха отдельного кандидата или партии является декларируемая русофобия, роль западно-украинских «активистов» в перевороте 2014 года, вся история прошедшего века, включающая ОУН-УПА* и СС «Галичину», доказывают, что это в целом отвечает действительности. Но так ли было всегда? Внимательное изучение прошлого доказывает, что нет. Галицкая Русь веками хранила свою русскость в неприкосновенности, как величайшую святыню, и отважно боролась за нее. Сломить же ее русский дух удалось исключительно благодаря жесточайшему государственному давлению мощного репрессивного и идеологического аппарата Австро-Венгерской империи, включая на завершающем этапе применение прямого массового террора. Столетиями отторгнутые от единого тела Руси галичане продолжали считать себя русскими. Считали, несмотря на жестокие преследования со стороны польской власти, предпринимавшей всё, чтобы они забыли о своей глубинной связи с единокровной и единоверной Россией и отреклись от русского имени. Даже Брестская уния, по замыслу Варшавы предназначенная для разделения русских через веру и превращения галичан в поляков, принципиально ничего не изменила. Подавляющее большинство новообращенных греко-католиков считало унию лишь временной уступкой. Многие униатские священники долгое время проповедовали русское единство и не считали православие враждебным исповеданием. Лишь при митрополите Андрее Шептицком греко-католическая церковь Галиции стала постепенно превращаться в механизм антирусского и антиправославного влияния, но и тогда его действенность была достаточно ограниченной. Показательно, что при освобождении русскими войсками в Первую мировую войну Галицкой Руси в веру предков по своей инициативе массово возвращались целые приходы, часто во главе со священниками. Вплоть до войны самоназвание большинства галичан было «русины»: независимо от формального отхода от православия они ощущали себя частью русского народа. И это сознание было подлинно массовым. Сохранились, в частности, многочисленные свидетельства участников венгерского похода русских войск под командованием генерал-фельдмаршала Паскевича-Эриванского в 1849 году. По единодушному утверждению, население Галиции встречало русские войска с восторгом, видя в них освободителей, а себя называло исключительно русинами. Если бы не излишняя рыцарственность Николая I, не пожелавшего воспользоваться катастрофическим положением молодого австрийского императора, то присоединение земель бывшей Червонной Руси к Российской империи прошло бы тогда без малейших затруднений под единодушное ликование русинов Галиции. Бескорыстная помощь России в подавлении венгерского национального восстания спасла Австрию от крушения, но Вена с ужасом увидела, насколько сильны позиции России среди русинского населения, в том числе среди его образованной части. Сам Михаил Грушевский в своей отнюдь не русофильской «Истории Украины-Руси» был вынужден констатировать факт ориентации на Петербург русинской интеллигенции, определявшей и позицию большинства народа: «Надеялись, что русский царь заберет Галицию от Австрии, и в этих надеждах проповедовали сближение с русским языком и культурой». Не только понимая степень опасности отделения Галиции, но и в первую очередь готовя ее использование для захвата русской Малороссии в готовящейся вместе с Германией войне с Россией, Вена начала тщательно продуманную долгосрочную программу ментальной «перепрошивки» русинов. Памятуя о провале политики ополячивания, главным инструментом которой был отказ от православия и переход в католичество (сохранившее для удержания верующих старую обрядность), был избран принципиально новый сценарий. Венские стратеги главную ставку сделали на внушение галичанам, что они не русины, а «украинцы». Ранее это наименование вообще не применялось в Галиции, как, кстати, оно ни разу не встречается и в творчестве Тараса Шевченко (в своем дневнике писавшем «наше русское сердце»). И потом именно из Галиции оно начало свой путь на Великую Украину как инструмент разрушения Российской империи посредством разжигания сепаратизма. Путь был избран, как показывает опыт истории, наиболее эффективный (во многом потом вновь примененный Западом для подготовки первого и второго майданов). Понимая влиятельность немногочисленной национальной интеллигенции, основной упор был сделан на то, чтобы она прониклась идеологией «украинства» (приверженцы которого назывались «народовцами»). Целью австрийской политики было навсегда разорвать внутреннюю связь русинской элиты с общерусской культурой. С этой целью постоянно, на протяжении более полувека, выделялись значительные средства из государственного бюджета на печатные издания, проповедовавшие ненависть к России и искусственно созданный украинский национализм. На государственные стипендии в антирусском духе обучались не только народные учителя, но и все непосредственно контактирующие с населением представители интеллигенции: врачи, агрономы, ветеринары и прочие. Отказ от русской самоидентификации стал обязательным условием принятия на государственную службу, в которую входили и учебные заведения всех уровней — от начальных школ до университетов. А всему многочисленному австрийскому государственному аппарату в Галиции борьба с «москвофильством» была поставлена главной задачей. Суть «народовской» идеологии окончательно сформулировал в 1890 году в выступлении в Галицком сейме депутат Юлиан Романчук, провозгласивший, что галичане ничего общего не имеют с Россией и русским народом. Показательно, что данное программное выступление «народовцев» вызвало в народе крайнее негодование: на специально созванном собрании представителей более чем 6000 городов и сел Галиции оно было резко осуждено. Антирусская пропаганда неизменно встречала и далее неприятие в народе. Как писал выдающийся галицкий общественный деятель, писатель и поэт Василий Ваврик: «Для народных масс непонятной была проповедь звериной ненависти к „москалям“. Верной интуицией, непосредственным восприятием угадывали и чувствовали родство с ними, как и с белорусами, считая их самыми близкими племенами». Одновременно власть применяла весь широкий репрессивный инструментарий — от «запретов на профессию» для «москвофилов» до постоянного инициирования судебного преследования за «антиавстрийскую пропаганду». Против наиболее активных русинских деятелей организовывались процессы по фальсифицированным обвинениям в шпионаже в пользу России (часто даже при предвзятом отношении австрийских судов заканчивавшиеся оправдательными решениями). О реальной степени влияния «москвофилов» на русинское население в начале ХХ века позволяют судить итоги выборов в 1907 году в австрийский рейхсрат. Тогда в парламент от русинов Галиции в условиях противодействия всей австрийской государственной машины прошли пять депутатов, открыто разделявших идеологию русского единства. Более того, уже в парламенте почти все избранные галицийскими русинами депутаты, даже представители «украинских» партий, вошли в «Руский парляментарний клюб», позиционируя себя, таким образом, именно русскими. А в следующем году при выборах в Галицкий сейм даже после грубейших махинаций при подсчете голосов избранные русинским населением представители русофильских и антирусских партий получили почти равное количество мандатов. О том, что русский дух жил в народе Галицкой Руси, свидетельствовали события 1914–1915 годов, когда русские войска большинство русинов встречали так же радостно, как в 1849 году, и поставленная русская администрация получала самое широкое содействие. Но, несмотря на все сопротивление, проводившаяся десятилетиями политика государственной «украинизации» русинов к началу ХХ века начала давать свои результаты. Перед войной уже сформировался достаточно многочисленный фанатичный слой, воспитанный на идеологии антирусского украинства. Стать полностью господствующей новая «украинская интеллигенция» смогла после отступления русских войск из Галиции, получив неограниченные возможности для уничтожения с помощью австрийцев своих идеологических противников. Василий Ваврик, прошедший через ад австрийских концлагерей Терезин и Талергоф, писал об иудиной работе предшественников «евромайдана»: «…жандармы… делали каинову работу в силу своих обязанностей. Поэтому можно до некоторой степени простить им провинение, но каинова работа галицко-украинской интеллигенции достойна самого острого публичного осуждения… „сечевики“ набросились в Лавочном в Карпатах с прикладами и штыками на арестованных, чтобы переколотить ненавистных им „кацапов“, хотя там не было ни одного великоросса, а все были галичане… эти стрелки, прославленные украинскими газетами, как народные герои, избивали родной народ до крови, отдавали его на истребление немцам, сами делали самосуд родных». Уход русских войск означал и конец Галицкой Руси. Прекрасно понимая, что их ждет после возвращения австрийцев, более 100 тысяч русинов навсегда ушли в глубь России вместе с отступавшими войсками. Родную землю покидали целые села. Например, галицкое село Скоморохи ушло всё до единого человека и поселилось в Пензенской губернии. Оставшихся ждал страшный террор возвратившихся австрийцев и их местных пособников: казни, пытки и заключение в концлагеря, из которых мало кто возвращался живым. Массовому террору подверглось около 120 тысяч человек. Только заподозренных в сочувствии России греко-католических священников было казнено более трехсот. Русинской интеллигенции Галиции, противостоящей идеологии русофобии и воспитывавшей в духе русского единства народные массы, не стало. Двуединой монархии оставалось существовать считанные месяцы, но перед своим падением задача тотальной «украинизации» Галиции с целью последующей интервенции на Великую Украину ею была выполнена. Читайте также: Снайпер ДНР уничтожил комвзвода ВСУ (ФОТО, ВИДЕО) Дмитрий Тесленко * запрещенная в РФ экстремистская организация

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