Новости Украины и Новороссии 20 декабря 2018
- 12:53 По Донбассу стреляет Украина, — Путин (+ВИДЕО).
- 12:31 Перспективы пугают: на что подписалась Украина за $4 млрд от МВФ.
- 11:10 “Не вполне понимаю, на чем Украина будет выживать”.
- 10:20 В кабмин внесён проект об увеличении срока пребывания в РФ жителей Донбасса.
- 07:37 Белорусская церковь запретила своим прихожанам связываться с «ПЦУ».
- 01:30 Украина выступила за перенос переговоров из Минска.
- 01:00 В Кремле ответили на заявления Порошенко по Чёрному морю.
- Вчера 23:30 Киевский суд отпустил подозреваемого в покушении на Бабченко.
- Вчера 23:09 Губернатор сбежал, мэр сбежал, все сбежали….
- Вчера 21:55 ФСБ задержала в Крыму украинского боевика, готовившего теракты (ФОТО, ВИДЕО).
По Донбассу стреляет Украина, — Путин (+ВИДЕО)
Скандально известный украинский журналист Роман Цымбалюк, который неизменно получает слово на ежегодных пресс-конференциях Владимира Путина, в своём фирменном хамоватом стиле задал российскому президенту вопрос о деньгах, которые Москва якобы «выкидывает» на поддержку Донбасса.
В ответ президент России подчеркнул, что именно Киев организовал блокаду Донбасса и именно ВСУ стреляют по мирным жителям.
«Мы действительно оказываем гуманитарную помощь людям, проживающим на Донбассе, чтобы их окончательно не раздавили, не съели.
И будем продолжать это делать», — подчеркнул Владимир Путин.
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Перспективы пугают: на что подписалась Украина за $4 млрд от МВФ
МВФ решил выделить Украине еще денег.
«Перемога!» — пишет в Facebook Минфин Украины.
«Решение фонда является важным подтверждением признания нашего бесспорного прогресса в области макроэкономической стабилизации и подтверждения успеха в проведении реформ», — пишет в Facebook президент Порошенко.
Имеет смысл разобраться, в чем же перемога и признание бесспорного прогресса.
Международный валютный фонд утвердил новую программу поддержки экономики Украины, одобрив выделение Киеву кредита на 3,9 миллиарда долларов в режиме stand-by на 14 месяцев.
Первый транш в 1,4 миллиарда долларов вроде как ожидается уже 25 декабря.
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Решения по дальнейшим траншам будут приниматься отдельно. Так сказать, после обзора успехов Украины по выполнению условий текущего меморандума — в мае и в ноябре 2019 года.
Что при этом особенно важно: новая программа кредитования Украины принята взамен той, что действовала с 11 марта 2015 года. Предыдущая четырехлетняя программа предусматривала выделение кредита Украине не в 3,9 миллиарда долларов, а в 17,5 миллиарда долларов.
Но не сложилось.
В марте 2015 года Международным валютным фондом был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда.
В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов.
И на этом, собственно, — все. И что тут самое интересное: именно та, отмененная, программа и была настоящей программой «макроэкономической помощи».
Кредит stand-by — это не о «макроэкономической помощи». Это несколько о другом.
Киев был вынужден договариваться с фондом о кредите на короткий срок из-за неспособности выполнить требования предыдущей программы.
А кредитная линия stand-by — это даже не «выделение», а всего-навсего резервирование жестких цифр, которые кредитор обязуется погасить в прописанные программой сроки и которые может использовать только на решение оговоренных в кредитном соглашении задач. В данном случае — на выплаты по обслуживанию суверенного долга, который Украина уже просто не в состоянии обслуживать сама.
Политическая составляющая договора тут совершенно понятна.
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Часть долга 2018–2019 годов, которую украинские власти не могут обслужить самостоятельно, жестко переносится на выплаты года 2020-го. И не просто так, а под довольно неприятные проценты. И не потому, что у Украины к этому времени появятся деньги, чтобы платить долги.
Откуда? При хронически отрицательном внешнеторговом сальдо и дефицитном бюджете деньгам там взяться неоткуда даже чисто математически.
Выделяемые средства всего-навсего нужны для решения двух сугубо политических задач.
1) Для проведения президентских и парламентских выборов не «на фоне дефолта». Чтобы к власти там пришли более или менее ответственные люди, которые согласятся признать суверенные долговые обязательства.
Собственно, это уже прямым текстом подтвердил даже глава Национального банка Украины Яков Смолий, который заявил журналистам, что повышение уровня национальных резервов «является залогом макроэкономической стабильности в период выборов».
2) Для создания «ситуации форс-мажора», в которой долговые обязательства с разной степенью изящности можно будет попробовать переложить на кого-нибудь еще.
Допустим просто в качестве примера: втянуть Россию в большую войну, бросить ВСУ под российскую армию, а самим по-быстрому успеть добежать до канадской границы (и тут это отнюдь не фигура речи).
А там — организовать «правительство в изгнании», приобретя тем самым определенный иммунитет, в том числе и чисто имущественный: капиталы нынешняя киевская элита вывела за пределы «неньки» уже довольно давно.
А долги радостно переложить на «российских агрессоров», заодно попытавшись запретить очередной «северный поток» и предложив «кураторам правительства в изгнании» другие политические и экономические ништяки.
Для России это неприятный и ненужный сценарий.
Получить десятки миллиардов украинского суверенного долга и разворованную территорию с частично недружественным после многолетней обработки населением ей сейчас ни к чему. Это не самый лучший фон для необходимого нам экономического рывка.
Поэтому Россия, как ее ни упрашивай, небратьев по своей воле трогать не станет — и даже в случае откровенной реализации Киевом провокации по «грузинскому сценарию» ограничится обезвреживанием атакующих.
Но Киев, скорее всего, будет искренне пытаться придумать что-нибудь, что можно выдать за полномасштабный конфликт. Ибо на все про все ему назначены очень жесткие сроки.
Те самые 14 месяцев, на которые и рассчитана stand-by программа Международного валютного фонда. Которую нужно либо исполнять, либо объявлять жесткий дефолт: она не предусматривает пролонгаций по платежам.
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Дмитрий Лекух
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“Не вполне понимаю, на чем Украина будет выживать”
Начало – https://youtu.be/v46qqgf_W0A
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В кабмин внесён проект об увеличении срока пребывания в РФ жителей Донбасса
МВД РФ внесло в правительство проект постановления об увеличении срока временного пребывания в России жителей Донбасса до 180 суток, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
Ранее проект «Об увеличении срока временного пребывания на территории РФ граждан Украины, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей Украины» был опубликован на сайте МВД для общественного обсуждения.
В настоящее время срок временного пребывания иностранца, приехавшего в Россию в порядке, не требующем получения визы, ограничен 90 сутками в течение полугодия. Непрерывный срок пребывания также не может превышать 90 дней.
В ведомстве отметили, что внесенный в правительство в конце ноября проект согласован со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Данное постановление призвано облегчить положение русскоязычных соотечественников, прибывших в РФ из зоны вооруженного конфликта. Тем более что некоторые из них лишились на родине средств к существованию и своих жилищ.
Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ о снятии, установленных более 20 лет назад ограничений, не позволяющих предоставлять убежище политическим беженцам. При этом в Кремле пояснили, что решения в каждом конкретном случае будут приниматься индивидуально с учетом государственных интересов России.
Порядок предоставления убежища беженцам был утвержден в 1995 году. В нем содержались определенные условия, в силу которых иностранец не мог обращаться к властям РФ с просьбой о предоставлении убежища.
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Белорусская церковь запретила своим прихожанам связываться с «ПЦУ»
Официальный представитель Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергей Лепин заявил, что православные белорусы не имеют права участвовать в «таинствах» наспех слепленной «православной церкви Украины» (ПЦУ).
Он подчеркнул, что БПЦ относится к созданию ПЦУ так же, как и Русская православная церковь (РПЦ).
«Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической православной церкви», — пояснил Лепин.
Представитель БПЦ отдельно отметил, что руководство Белорусской православной церкви не направляло поздравлений «предстоятелю ПЦУ» Епифанию.
На вопрос журналистов, будут ли поддерживаться контакты между БПЦ и «ПЦУ», Лепин ответил отрицательно.
«Какие контакты?.. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно.
Ни о каких-либо канонических, литургических отношениях речь не идет. Они невозможны с этой „церковью“», — подчеркнул он.
Лепин отдельно отметил, что БПЦ относится к «ПЦУ», как к «представителям другой конфессии: так же, как к католикам, униатам или к каким-либо раскольникам».
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Украина выступила за перенос переговоров из Минска
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко предлагает перенести работу ТКГ из Беларуси на нейтральную территорию.
По мнению Геращенко, переговоры по Донбассу стоит проводить в другой, «действительно нейтральной» стране.
«Сегодняшнее подписание Путиным военной доктрины Союзного государства вместе с Беларусью еще больше ставят под сомнение заявленную Минском нейтральность. Это исключительно мое мнение, но — возможно, мирные переговоры стоит перенести в действительно нейтральную страну», — отметила она.
Геращенко добавила, что Украина благодарна Беларуси за предоставленную площадку. Однако назвала «нейтральность и беспристрастность партнеров» критерием, который важнее, чем комфорт.
Нардеп также подчеркнула, что в данном контексте показательным стало голосование Казахстана на Генассамблее ООН за резолюцию по демилитаризации Азовского и Черного морей.
«Впервые Казахстан воздержался, и это действительно нейтральная позиция. Возможно, и действительно стоит перенести переговорную площадку в Астану?» — спрашивает представитель Украины.
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В Кремле ответили на заявления Порошенко по Чёрному морю
В заявлениях президента Украины Петра Порошенко по ситуации вокруг Керченского пролива нет новизны, добавилась лишь предэлекторальная палитра, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дело в том, что подобные заявления президента Украины, в них нет ничего нового. Это была попытка провокации», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».
«Единственное, что добавилось, скажем так, палитра предэлекторальная, которая лишь усилила все провокационные элементы в риторике руководства Украины», — добавил Песков.
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Киевский суд отпустил подозреваемого в покушении на Бабченко
Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко — одного из подозреваемых по делу о покушении на бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко.
Главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинение в подготовке теракта.
В то же время он признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд назначил ему наказание в пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. Служба безопасности Украины задержала Стельмашенко 13 июня, тогда в его квартире нашли незарегистрированный пистолет с патронами. Правоохранители узнали о его личности из телефона Бориса Германа, который на тот момент находился под арестом как непосредственный заказчик инсценированного убийства пропагандиста.
В СБУ тогда заявили, что в мае Стельмашенко вместе с еще двумя гражданами Украины посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. Обратные билеты в Украину Стельмашенко и его спутникам покупал Герман по просьбе Вячеслава Пивоварника — его следствие считает главным организатором ряда предотвращенных терактов. Впрочем, Борис Герман на судебных заседаниях объяснял журналистам, что лично не знаком со Стельмашенко и не знает, зачем он ездил в Ростов.
На отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих подготовку его клиента к терактам, настаивал и защитник Стельмашенко Олег Юрченко.
Выйдя на свободу, Стельмашенко отказался отвечать на вопрос о причинах поездки в Ростов-на-Дону, отметив, что не знаком ни с Германом, ни с Пивоварником. Прокурор Роман Цыб также не захотел комментировать изменение позиции обвинения.
В четверг, 20 декабря, Шевченковский районный суд Киева проведет подготовительное заседание по делу Вячеслава Пивоварника. Он до сих пор находится в розыске, однако СБУ заочно обвинила его в государственной измене, организации приготовления к теракту, финансировании терроризма и незаконном обороте оружия.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Губернатор сбежал, мэр сбежал, все сбежали…
От нормальных людей 842, 843
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ФСБ задержала в Крыму украинского боевика, готовившего теракты (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали украинского боевика.
«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 57-летнему гражданину России, задержанному при въезде в Крым 12 декабря. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).
Установлено, что обвиняемый весной 2018 года организовал оборудование на территории республики тайника с боеприпасами и взрывчатыми веществами для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова», — говорится в сообщении.
«Cотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили указанный схрон, в котором находилось 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию», — отметили в ведомстве.
По информации ФСБ, задержанный причастен к деятельности батальона им. Номана Челибиджихана (подконтролен Ленуру Ислямову, организатору подрыва ЛЭП на территории Херсонской области в 2015 году).
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ПЦУ, БПЦ и РПЦ денежные потоки от прихожан перераспределяют. РПЦ терпит убытки.