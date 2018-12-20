Новости Украины и Новороссии 20 декабря 2018

МВФ решил выделить Украине еще денег.

«Перемога!» — пишет в Facebook Минфин Украины.

«Решение фонда является важным подтверждением признания нашего бесспорного прогресса в области макроэкономической стабилизации и подтверждения успеха в проведении реформ», — пишет в Facebook президент Порошенко.

Имеет смысл разобраться, в чем же перемога и признание бесспорного прогресса.

Международный валютный фонд утвердил новую программу поддержки экономики Украины, одобрив выделение Киеву кредита на 3,9 миллиарда долларов в режиме stand-by на 14 месяцев.

Первый транш в 1,4 миллиарда долларов вроде как ожидается уже 25 декабря.

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Решения по дальнейшим траншам будут приниматься отдельно. Так сказать, после обзора успехов Украины по выполнению условий текущего меморандума — в мае и в ноябре 2019 года.

Что при этом особенно важно: новая программа кредитования Украины принята взамен той, что действовала с 11 марта 2015 года. Предыдущая четырехлетняя программа предусматривала выделение кредита Украине не в 3,9 миллиарда долларов, а в 17,5 миллиарда долларов.

Но не сложилось.

В марте 2015 года Международным валютным фондом был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда.

В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов.

И на этом, собственно, — все. И что тут самое интересное: именно та, отмененная, программа и была настоящей программой «макроэкономической помощи».

Кредит stand-by — это не о «макроэкономической помощи». Это несколько о другом.

Киев был вынужден договариваться с фондом о кредите на короткий срок из-за неспособности выполнить требования предыдущей программы.

А кредитная линия stand-by — это даже не «выделение», а всего-навсего резервирование жестких цифр, которые кредитор обязуется погасить в прописанные программой сроки и которые может использовать только на решение оговоренных в кредитном соглашении задач. В данном случае — на выплаты по обслуживанию суверенного долга, который Украина уже просто не в состоянии обслуживать сама.

Политическая составляющая договора тут совершенно понятна.

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Часть долга 2018–2019 годов, которую украинские власти не могут обслужить самостоятельно, жестко переносится на выплаты года 2020-го. И не просто так, а под довольно неприятные проценты. И не потому, что у Украины к этому времени появятся деньги, чтобы платить долги.

Откуда? При хронически отрицательном внешнеторговом сальдо и дефицитном бюджете деньгам там взяться неоткуда даже чисто математически.

Выделяемые средства всего-навсего нужны для решения двух сугубо политических задач.

1) Для проведения президентских и парламентских выборов не «на фоне дефолта». Чтобы к власти там пришли более или менее ответственные люди, которые согласятся признать суверенные долговые обязательства.

Собственно, это уже прямым текстом подтвердил даже глава Национального банка Украины Яков Смолий, который заявил журналистам, что повышение уровня национальных резервов «является залогом макроэкономической стабильности в период выборов».

2) Для создания «ситуации форс-мажора», в которой долговые обязательства с разной степенью изящности можно будет попробовать переложить на кого-нибудь еще.

Допустим просто в качестве примера: втянуть Россию в большую войну, бросить ВСУ под российскую армию, а самим по-быстрому успеть добежать до канадской границы (и тут это отнюдь не фигура речи).

А там — организовать «правительство в изгнании», приобретя тем самым определенный иммунитет, в том числе и чисто имущественный: капиталы нынешняя киевская элита вывела за пределы «неньки» уже довольно давно.

А долги радостно переложить на «российских агрессоров», заодно попытавшись запретить очередной «северный поток» и предложив «кураторам правительства в изгнании» другие политические и экономические ништяки.

Для России это неприятный и ненужный сценарий.

Получить десятки миллиардов украинского суверенного долга и разворованную территорию с частично недружественным после многолетней обработки населением ей сейчас ни к чему. Это не самый лучший фон для необходимого нам экономического рывка.

Поэтому Россия, как ее ни упрашивай, небратьев по своей воле трогать не станет — и даже в случае откровенной реализации Киевом провокации по «грузинскому сценарию» ограничится обезвреживанием атакующих.

Но Киев, скорее всего, будет искренне пытаться придумать что-нибудь, что можно выдать за полномасштабный конфликт. Ибо на все про все ему назначены очень жесткие сроки.

Те самые 14 месяцев, на которые и рассчитана stand-by программа Международного валютного фонда. Которую нужно либо исполнять, либо объявлять жесткий дефолт: она не предусматривает пролонгаций по платежам.

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Дмитрий Лекух