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Опубликован доклад о тайной сделке Кремля с криптовалютой

14:35. 19 сентября 2017 Просмотров - 236 Один комментарий Опубликовал:

Только что опубликован аналитический доклад АКБ «Зачем Путину блокчейн?».

Россия уходит от санкций в блокчейн. Утекает, как песок сквозь американские пальцы, перестраивая «оборонку» на торговлю криптовалютой. Умело заметает следы, пропуская транзакции через шредер misty borders — мглистых границ.

Это сон Кремля или реальность? Если и сон — то вещий, — уверены авторы исследования путей российского ОПК в криптономику.

Чем ответят на этот дерзкий выпад в Вашингтоне? Специально для АКБ — комментарий аналитика ЦРУ, главы оперативного департамента. «Помешательство» Кремля или вопрос сохранения режима?

Читайте/скачивайте доклад «Зачем Путину блокчейн?» здесь.http://cyber-safety.ru/wp-content/uploads/2017/09/AKB-Bogchei-n-Actual-.pdf

Источник: http://cyber-safety.ru/2017/09/skoro/

Источник: pravosudija.net

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