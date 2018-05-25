Новости Украины и Новороссии 25 мая 2018
- 09:19 Спасти Порошенко: США решили увеличить военное финансирование Украины в 2019.
- 06:52 В Лондоне призвали Порошенко дать СМИ России работать на Украине.
- 06:00 «Поразительно грязная сделка»: Порошенко заплатил за встречу с Трампом и сделал ему «подарок».
- 05:00 Официальный идиот: парламентский кризис украинской нации.
- 03:30 Петя и волк. Как Украина пополнила список жертв МВФ.
- 00:37 Раскрасьте себе лица.
- 00:15 Киев не стремится к решению ситуации в Донбассе, — Путин.
- Вчера 23:45 Кадыров высмеял Порошенко и рассказал о своём отношении к украинцам.
- Вчера 22:53 Путин прокомментировал доклад международного расследования по Боингу MH17 (ВИДЕО).
- Вчера 22:35 Путин и Макрон обсудили Донбасс.
- Вчера 22:28 «Северный поток — 2» ставит Украину в уязвимое положение, — Волкер.
- Вчера 21:55 По поводу трибунала по “Боингу”.
Спасти Порошенко: США решили увеличить военное финансирование Украины в 2019
Заместитель министра обороны США по вопросам закупок Элен Лорд заявила о том, что Вашингтон озабочен поисками посредника, который в конечном итоге отвечал бы за поставки американского оружия на Украину. Такая схема в отношении ряда других стран уже реализуется в рамках программы о защите национальной обороны, которая в США подкреплена законом. Так, США через посреднические компании продают определённые типы вооружений Японии, Румынии, Южной Корее, Саудовской Аравии.
На этом фоне американский Конгресс одобрил программу выделения Украине четверти миллиарда долларов в будущем году на закупку летальных вооружений.
Изначально планировалось выделить не более 100 млн долларов, однако конгрессмены-«ястребы» решили, что «поддержку Украины» в военно-финансовом плане необходимо увеличить. Выборы же…
Объявлено, что на сумму в 250 млн долларов будут осуществлены закупки «летальных оборонительных вооружений». Судя по всему, противотанковые ракетные комплексы США тоже причисляют именно к оборонительным, зато когда речь заходит о поставках Россией кому-либо зенитных ракетных комплексов, то сразу же объявляют российские средства ПВО чуть ли не разновидностью современного наступательного оружия.
На этой неделе на территории Украины, кстати, впервые были осуществлены стрельбы с применением американских ПТРК Javelin. Президент Порошенко назвал это «величайшим днём для обороноспособности Украины».
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В Лондоне призвали Порошенко дать СМИ России работать на Украине
Базирующаяся в США международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) призвала президента Украины Петра Порошенко отменить указ, запрещающий в стране работу ряда российских СМИ.
«Мы призываем украинские власти воздержаться от запрета источников информации, будь то с благоприятным или неблагоприятным освещением. Борьба с пропагандой путем цензуры не только недемократична, но и неэффективна.
Мы призываем Украину отменить запрет на российские СМИ», — говорится в заявлении координатора программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нины Огняновой.
В организации напоминают, что под санкциями на Украине также находятся российские каналы ВГТРК, НТВ, РЕН-ТВ и другие.
Кроме того, CPJ напоминает, что украинские власти ранее арестовали главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и обыскали офис агентства, обвинив журналиста в государственной измене, а агентство в «информационной войне» против Украины. Оценку этим обвинения в Комитете защиты журналистов не дают.
Киев в четверг включил в санкционный список МИА «Россия сегодня» и портал «РИА Новости Украина», а также заблокировал доступ к сайтам «Россиясегодня. рф», Sputniknews.com , Ria.ru , Rsport.ria.ru , 1prime.ru , realty.ria.ru .
Арест Вышинского
Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. После этого их вызвали на допрос в СБУ.
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Журналиста этапировали в Херсон. 17 мая его арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.
Реакция на произвол
Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского «беспрецедентной».
«Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню», — сказал Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
В МИД России назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил глава министерства Сергей Лавров, действия Киева неприемлемы. Посольство России направило в украинский МИД две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
Позднее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина. Задержание Вышинского также осудили в международной организации «Репортеры без границ».
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, со своей стороны, заявил, что власти Украины должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование журналистов.
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА «Россия сегодня», но является информационным партнером агентства.
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«Поразительно грязная сделка»: Порошенко заплатил за встречу с Трампом и сделал ему «подарок»
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн втайне получил, по меньшей мере, $400 тыс. за организацию переговоров президента Украины Петра Порошенко с американским лидером, сообщает BBC со ссылкой на свои источники в Киеве.
По информации источников, платёж был организован посредниками, действовавшими от лица украинского президента. При этом Коэн вопреки американскому законодательству не был зарегистрирован в США как лицо, представляющее интересы Киева.
Вскоре после встречи Трампа с Порошенко в июне украинское антикоррупционное ведомство прекратило расследование в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.
Высокопоставленный сотрудник украинских спецслужб в администрации президента Украины рассказал BBC о событиях перед визитом Порошенко в Вашингтон.
По его словам, украинской стороне потребовались услуги Коэна по причине того, что украинским лоббистам и посольству не удалось организовать Порошенко практически ничего, кроме краткой фотосессии с Трампом. Порошенко же, однако, нужна была встреча, которую можно было бы представить как «переговоры».
По этой причине, по словам источника канала, украинский лидер принял решение наладить неофициальный канал доступа к Трампу. Выполнение задачи было возложено на бывшего помощника президента, который попросил о содействии одного украинского депутата.
Тот в свою очередь воспользовался имеющимися связями с еврейской благотворительной организацией Chabad of Port Washington. В итоге цепочка привела к адвокату Трампа Майклу Коэну, который получил $400 тыс. По данным другого источника канала, Коэн получил не 400, а $600 тыс.
Хотя сначала пресс-служба президента Украины отказалась комментировать это дело, затем она назвала эти сообщения «явной ложью, клеветой и подделкой».
В июне прошлого года, напоминает BBC, Порошенко мог лишь гадать, сколько времени ему уделит Трамп. В расписании Белого дома говорилось только о том, что украинского лидера введут в Овальный кабинет, когда Трамп будет проводить совещание со своими сотрудниками.
По словам высокопоставленного источника BBC, Коэну заплатили за то, чтобы у Порошенко было «больше времени, нежели несколько неловких минут обмена любезностями и рукопожатий». Тем не менее переговоры об организации встречи продолжались до глубокой ночи накануне того дня, когда она должна была состояться.
Источник отметил, что украинская сторона была крайне недовольна, потому что Коэн взял «сотни тысяч долларов» за нечто, чего он, как казалось, был не способен обеспечить. По этой причине до самого последнего момента украинский президент не был уверен, что «не окажется в унизительной ситуации».
«Люди из ближнего круга Порошенко были поражены тем, насколько грязной была вся эта сделка», — рассказал источник BBC в Киеве.
Кроме того, Порошенко отчаянно хотел встретиться с Трампом из-за доклада, опубликованного газетой The New York Times. По данным американского издания, глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт получал миллионы долларов от «лиц, представлявших российские интересы на Украине». После этой публикации Манафорт был вынужден уйти со своего поста.
По данным нескольких украинских источников, эта утечка произошла с согласия Порошенко, так как он был уверен в победе на выборах Хиллари Клинтон.
«Если дело так и обстояло в действительности, то это была катастрофическая ошибка: Украина поддержала на американских выборах проигравшего кандидата. Вне зависимости от того, как произошла эта утечка, она нанесла ущерб победителю — Дональду Трампу», — отмечает BBC.
Судя по всему, предполагает канал, Порошенко почувствовал облегчение, когда он, широко улыбаясь, приветствовал Дональда Трампа в Овальном кабинете. Кроме того, после встречи украинский лидер похвастался тем, что ему удалось встретиться с Трампом раньше, чем президенту России Владимиру Путину.
Через неделю после переговоров Трампа и Порошенко украинское Национальное антикоррупционное бюро объявило о прекращении расследования в отношении Манафорта. Хотя Украина и не стала полностью закрывать дело Манафорта, оно было передано в прокуратуру. Там его, как отмечает BBC, «положили под сукно».
«Мы не получали прямого указания закрыть дело Манафорта, но по тому, как продвигается расследование, совершенно очевидно, что наше начальство пытается ему помешать», — заявил по этому поводу BBC курирующий это дело прокурор Сергей Горбатюк.
По словам источника BBC в Киеве, Порошенко сделал Трампу своего рода «подарок», устроив так, чтобы на Украине нельзя было больше найти никаких улик, которые можно было бы передать американским следователям, ведущим дело о возможном «сговоре» членов избирательной кампании Трампа с Россией.
По словам другого источника канала, Порошенко понимал, что если этого не сделать, то он фактически «плюнул бы Трампу в лицо». Кроме того, согласно докладу, подготовленному одним из сотрудников западной разведки, в окружении Порошенко полагают, что заключили с Трампом своего рода «пакт о ненападении», подводит итог BBC.
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Официальный идиот: парламентский кризис украинской нации
Суд назначил спикеру Андрею Парубию психолого-лингвистическую экспертизу.
Автор иска (Виктор Медведчук) сомневается в адекватности председателя высшего законодательного органа власти Украины и просит провести освидетельствование Парубия на предмет наличия у него «индивидуальных психологических особенностей».
Если выражаться проще, то Медведчук обратился к экспертам с просьбой дать ответ на вопрос: не е…лся ли господин Парубий и если да, то можно ли получить соответствующий документ? Суд поддержал лидера «Украинского выбора».
Причем, что интересно, в экспертизе согласился участвовать юрист Верховной Рады, поскольку бурная девиантная деятельность председателя ВР достала уже всех. Официальное признание Парубия дол…ебом может инициировать давно уже назревший и даже перезревший процесс досрочных парламентских выборов. В соответствии с местной Конституцией, о существовании которой вспоминают только в экстренных случаях, связанных с перераспределением денег, есть семь оснований для лишения депутата мандата. Третий случай — признание парламентария психом. Вот как раз в данном направлении и лупит Медведчук. Если Парубий будет признан в результате принудительного освидетельствования неадекватом, то он теряет мандат. Следовательно, не имеет права занимать должность спикера. Начинается парламентский кризис, который прогнозируемо должен закончиться досрочными выборами.
Это всего лишь один из путей развала парламента, но, согласитесь, весьма и весьма яркий. На протяжении почти четырех лет законодательным органом нации руководил идиот с многочисленными расстройствами психики, ярко выраженными дефектами дикции и врожденной олигофренией. Очень символично.
Нынешний состав Рады практически полностью исчерпал свой потенциал. Де-факто в парламенте вообще не существует парламентского большинства, что является конституционным основанием для прекращения его деятельности. По легенде, большинство состоит из двух фракций — «Народного фронта» Арсения Яценюка и «Блока Петра Порошенко». Но даже если просто сложить численность этих фракций (136+81), то получится 217 депутатов (надо 226). Спикер Парубий утверждает, что коалиционное соглашение подписали еще и внефракционные парламентарии. Однако он категорически отказывается показывать полный список большинства с подписями. Говорит, что он (список) лежит у него в сейфе. Ну идиот, что тут говорить.
Просто для прикола напомню: сразу после проведения досрочных выборов осенью 2014 года в Раде было создано большинство в составе пяти фракций. Оно насчитывало свыше трехсот депутатов и получило пафосное название «За европейскую Украину». Затем из большинства официально вышли три группировки — «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Самопомичь» львовского мэра Андрея Садового и пи… простите, «радикалы» Олега Ляшко. Остались «НФ» и «БПП». Большинства нет, однако официально хоронить его и назначать новые выборы пока никто не решается.
Почему? Очень просто: все выжидают удобный момент. В результате Рада недееспособна. В частности, парламент не способен провести ни одно результативное голосование по кадровым вопросам. Два года обязанности министра здравоохранения исполняет американская гражданка Ульяна Супрун. Судя по ее постам в «Фейсбуке», она тоже нуждается в психологической экспертизе. Но правительство Гройсмана даже не пытается внести ее кандидатуру на утверждение Рады, как того требует Конституция. Все равно провалят.
Механизм кадровых назначений через Раду документально описал беглый олигарх Александр Онищенко. К примеру, за утверждение на должности генерального прокурора собутыльника президента Юрия Луценко депутатам раздали свыше десяти миллионов долларов кэшем. Почему так дорого? Потому что необходимо было еще и внести изменения в действующее законодательство, поскольку будущий прокурор мало того, что идиот и алкоголик, так еще и без профильного юридического образования. Называет себя «физиком».
Сумки с налом стали основой функционирования пропрезидентского большинства на протяжении первых двух лет деятельности новой «антикоррупционной Рады». Покупались голоса «радикалов», фракции Тимошенко, «Возрождения» и, само собой разумеется, «Воли народа».
Группировка «Воля народа» была создана как «тайная порошенковская структура». Формально она не входит в состав большинства, но почти все ее члены получают либо деньги, либо преференции для ведения бизнеса. Уже упомянутый Онищенко как раз и состоял в данной фракции. Сбежав от угрозы преследования в Украине, он стал систематически «жарить» высшую власть нации с помощью аудиозаписей, сделанных в кабинете президента на «дешевые китайские часы с магнитофоном». Плюс написал документальный триллер о коррупции в высших эшелонах власти.
Разоблачительная деятельность Онищенко вышла депутатам боком. Практически всем им перестали платить. В качестве рычага воздействия был избран «кнут» в виде представления на лишение депутатской неприкосновенности. Генпрокурор без проблем пачками выписывал подобные представления, создавая атмосферу страха под куполом. Но теперь и это не работает, поскольку до очередных парламентских выборов остается чуть больше года и во фракциях, в том числе и «БПП», начались разброд и шатания. Остро встала проблема выживания. «НФ» по всем опросам набирает меньше одного процента голосов, и «фронтовики» засуетились. Часть депутатов «НФ», ориентирующихся на министра внутренних дел Арсена Авакова, ведет переговоры с Юлией Тимошенко. Другая часть, в частности формальный лидер «Фронта» Арсений Яценюк и его микрогруппа, делают ставку на премьера Гройсмана и создаваемую им политическую силу, «фейсом» которой должен стать певец ртом Слава Вакарчук.
«Блок Петра Порошенко» вчистую проигрывает не только «Батькивщине» Тимошенко, но даже мифической политсиле экс-министра обороны Анатолия Гриценко и фейковой партии «Слуга народа» шоумена Зеленского из «95-го квартала». Потихоньку народ из «БПП» отползает от «главного тела» нации, распределяя между собой мажоритарные округа и ведя переговоры с той же Тимошенко. «Самопомочь», ориентирующаяся исключительно на галичанский электорат, тупо занимается только проблемой самосохранения, надеясь лишь на преодоление пятипроцентного парламентского барьера. План объединения «БПП» с «НФ» похоронен окончательно, поскольку никто не хочет иметь дело с будущим политическим трупом. В данном случае их целых два. Интересная ситуация, не правда ли?
Весь этот хаос и явное разложение уже нашли свое отражение в деятельности Рады. В последнее время парламент древней нации принимает одни лишь декларации и обращения к законодательным органам мира. То депутаты просят признать Россию агрессором, то не признавать результаты российских президентских выборов в Крыму, то обращаются к патриарху Варфоломею срочно прислать «томос» о признании «единой автокефальной православной церкви». Кстати, уже больше месяца Варфоломей молчит, как в рот воды набрал. Ни тебе «томоса», ни привета. Одно лишь бюрократическое извещение о том, что обращение Рады за подписью легального идиота Парубия получено. Точка.
Рада стала неуправляемой. В начале апреля Администрация президента попыталась провести давно запланированную замену премьера Гройсмана на Луценко. В качестве формального повода был выбран годовой отчет премьера о проделанной работе. Однако главкома технично кинули. Отчет перенесли на июнь, когда начинаются парламентские каникулы. Это привело в ярость лидера нации, которого Гройсман уже достал своей пиаровской кампанией. То он автобаны строит, то пенсии и зарплаты всем повышает. Причем ни слова о «великом реформаторе Порошенко». В результате президент вынужден открывать чуть ли не туалеты в регионах. Как главкому идти на выборы с голой ж…пой, то есть с Гройсманом в тылу?
Поскольку большинства в Раде нет, то и правительство является нелегитимным. Оно не в состоянии провести кадровые назначения. Министр здравоохранения исполняет обязанности, глава фискальной службы и. о., министр аграрной промышленности тоже исполняет, министр финансов подал в отставку, поскольку против него возбуждено три уголовных дела, даже министр информационной политики, кум президента, тоже написал заявление об увольнении с должности по состоянию здоровья. Дурдом полный. Если бы не Путин, то все бы развалилось как карточный домик из дерьма. Все держится на «внешней угрозе агрессии». Без войны система власти не имеет никаких шансов.
Более того, в АП опасаются образования антипрезидентского большинства уже в нынешнем составе Рады. Игорь Коломойский готов проспонсировать поиздержавшихся депутатов, чтобы они сплотились вокруг Тимошенко. Очень гармоничным завершением общей картины является признание судом спикера Парубия недееспособным. Все настолько прогнило, что достаточно легкого толчка для начала прекрасного апокалипсиса.
Александр Зубченко
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Петя и волк. Как Украина пополнила список жертв МВФ
Призыв депутата Верховной рады шантажировать Международный валютный фонд «по примеру Греции» показывает, до какой степени отчаяния дошли украинские власти. Требования МВФ грозят стране экономическим крахом, но не выполнять их Киев не может. О разнице между Украиной и Грецией и о печальных перспективах украинской экономики — в материале РИА Новости.
По мнению депутата Верховной рады от партии «Народный фронт» Александра Кирша, Украина должна пригрозить МВФ дефолтом, чтобы добиться смягчения условий предоставления кредитов. Прежде всего, речь идет о тарифах на газ.
«Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену на газ, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать», — заявил Кирш.
Повышение цен на газ — одно из главных условий МВФ для выделения Украине очередного транша финансовой помощи на 1,9 миллиарда долларов. Без этих денег Киев не справится с внешними выплатами, которые предстоят в ближайшие месяцы, и страна юридически будет признана страной-банкротом.
По оценкам украинских экспертов, для получения нового транша правительству придется сейчас повысить цену газа для населения с семи до 11 гривен за кубометр, а с октября — до 13–14 гривен. Таким образом, к новому отопительному сезону тариф вырастет вдвое.
Это очень плохая перспектива для киевских властей, поскольку страна вступила в предвыборную кампанию: весной 2019 года состоятся президентские выборы, а осенью — парламентские. Все понимают, что повышение тарифов — не лучший способ добиваться благосклонности избирателя.
Премьер-министр Владимир Гройсман оправдывается: «Я знаю, что есть много людей, которые хотят мне надеть это на голову, чтобы сказать: вот, Гройсман в этом виноват. Но не Гройсман в этом виноват и не украинцы. Это обязательства Украины, чтобы выровнять импортный паритет».
Киев долго надеялся на компромисс с МВФ. Еще в середине апреля замминистра финансов Сергей Марченко уверял, что добьется согласия на более плавное повышение тарифов. Но МВФ в компромиссах не заинтересован. И украинцам осталось только пугать кредиторов дефолтом.
Украина — не Греция
Если не вникать в детали, то украинская ситуация вроде бы мало отличается от греческой. На 31 января 2018 года сумма непогашенных долгов Греции перед МВФ — 12,8 миллиарда долларов, Украины — 11,93 миллиарда.
Разница невелика, и, казалось бы, если греческий кризис удалось залить деньгами, то и с Украиной этот номер пройдет. Но есть нюансы.
Во-первых, львиную долю финансовой помощи Греции оказал не МВФ, а Евросоюз. Украина не входит в ЕС, и на это рассчитывать не приходится.
Во-вторых, Грецию спасали, потому что ее дефолт означал обесценивание греческих гособлигаций, скупленных в большом количестве европейскими банками. Образовалась бы дыра в банковских балансах, которая вполне могла привести к новому широкомасштабному финансовому кризису, как обесценивание ипотечных ценных бумаг породило кризис 2007–2008 годов. Но украинские облигации особым спросом никогда не пользовались, в инвестиционных портфелях западных банков их объемы ничтожны, и угроза дефолта по ним никого, в сущности, не волнует.
Граффити «Смерть евро» в центре Афин
Наконец, Греция угрожала выйти из зоны евро, что сильно повредило бы имиджу объединенной Европы (Brexit пять лет назад европейские лидеры не могли представить даже в кошмарах). Украина по понятным причинам лишена такого рычага давления. В результате на украинские угрозы дефолта никто на Западе просто не обратил внимания.
Украинцы и сами понимают, что сопротивляться МВФ бесполезно. «Нафтогаз Украины» уже объявил, что с 1 июня повышает цену на газ, отпускаемый крупным промышленным потребителям, на 8,9 процента — до 9950 гривен (393 доллара) за тысячу кубометров. Для других покупателей цена увеличится на 8,5 процента — до 10 900 гривен (420 долларов) за тысячу «кубов».
Это экономическое решение грозит серьезными политическими последствиями. По слухам из Киева, премьер Владимир Гройсман собирается подать в отставку, чтобы его не обвиняли в очередном повышении цен. Ожидается, что кабинет возглавит нынешний первый вице-премьер Степан Кубив, готовый пожертвовать личной популярностью ради благоволения МВФ. Об этих кадровых перестановках должно быть объявлено на заседании кабмина 30 мая.
Спираль банкротства
Повышение цен на газ приведет к очередному витку экономического кризиса на Украине из-за резкого роста затрат промышленных предприятий. Мало того, этим дело вряд ли ограничится.
Лишившись российского газа, Украина вынуждена закупать энергоносители на международных рынках, а мировые цены растут. В 2017 году страна импортировала угля на 2,5 миллиарда долларов, газа — на 3,1 миллиарда, нефти и нефтепродуктов — на 4,1 миллиарда. Всего — 9,7 миллиарда.
За последние 12 месяцев цены на нефть увеличились в полтора раза, а к ним привязаны и цены на газ. Энергетический уголь подорожал на 20 процентов. То есть в этом году импорт энергоносителей обойдется Украине примерно в 11 миллиардов долларов, если цены сохранятся на нынешнем уровне.
Но аналитики ожидают дальнейшего подорожания энергоносителей: нефть по 100 долларов за баррель — общее место в прогнозах ведущих мировых банков. Значит, цена на газ для украинских потребителей с сегодняшних примерно 400 долларов за тысячу кубометров поднимется до 500 и более долларов. А с учетом неизбежной девальвации гривны (особенно если МВФ так и не предоставит очередной транш) это добавит еще процентов 30–40 к уже запланированному удвоению украинских газовых тарифов.
Абсурда сложившейся ситуации добавляет то, что при действующих ценах на газ правительство зимой было вынуждено выделять субсидии на оплату отопления шести украинцам из десяти. При новых тарифах субсидии потребуются практически всем.
«Мы в Минфине должны быть как акробаты: и получить от МВФ положительное решение относительно транша, и не расширять при этом расходы бюджета на субсидии, — жаловался в апреле министр финансов Украины Сергей Марченко.
— Если будет повышение тарифов, понадобятся дополнительные расходы на субсидии. Мы не сторонники роста несбалансированных расходов, но, с другой стороны, понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы».
Не дружите с МВФ
То, что украинская экономика обречена, было ясно сразу после запуска программы помощи от МВФ. Пережить эту помощь удается очень немногим счастливчикам (Россия в их числе). Чаще всего результат — полный развал национальной экономики и утрата экономического суверенитета.
Так было, например, в Руанде, обратившейся к МВФ после многолетней засухи. Африканцам предоставили кредиты, но с жесткими условиями — девальвация национальной валюты, отказ от политики продовольственного самообеспечения и от государственной поддержки фермерских хозяйств.
Итог — галопирующая инфляция, рост внешнего долга в пять раз за три года и массовое разорение фермеров, чьи земли скупили западные корпорации. Сегодня экономика Руанды работает исключительно на выплату процентов по кредитам.
Сомали получила помощь МВФ, гарантировав политику жесткой экономии, закупки по демпинговым ценам американского зерна и девальвацию сомалийского шиллинга. Девальвация взвинтила цены на топливо и удобрения, а демпинг американского зерна сделал нерентабельным собственное сельское хозяйство. Крестьяне разорились и перестали покупать товары в городах, что привело к массовому банкротству производителей ширпотреба. Экономика страны рухнула.
Мексика, сорок лет назад считавшаяся одной из самых развитых стран Латинской Америки, попросила помощи у МВФ после обвала цен на нефть в восьмидесятых годах прошлого века. Фонд потребовал отменить все протекционистские меры, защищавшие внутренний рынок и внутреннего производителя, узаконить свободное перемещение капиталов и провести широкомасштабную приватизацию.
В результате из страны утекло в США 45 миллиардов долларов, импорт североамериканских товаров разорил внутреннего производителя, а из-за льгот западным корпорациям мексиканский бюджет лишился огромных налоговых поступлений. Финал-апофеоз — знаменитый мексиканский экономический кризис 1994 года, когда разорились 20 тысяч предприятий, а 700 тысяч человек остались без работы.
Можно также вспомнить Аргентину, которая по требованию МВФ установила для иностранных инвесторов беспрецедентные налоговые льготы, вплоть до полного освобождения от налогов на 25 лет. В страну поступило 40 миллиардов долларов иностранных инвестиций, но затем инвесторами было вывезено 280 миллиардов долларов прибыли — вдвое больше внешнего долга Аргентины. Судя по всему, очень скоро к этому печальному списку добавится и Украина.
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Максим Рубченко
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Раскрасьте себе лица
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Киев не стремится к решению ситуации в Донбассе, — Путин
Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что украинские власти не стремятся к решению ситуации в Донбассе.
«Что касается ситуации в Донбассе, то, действительно, процесс идёт очень медленно, и мы видим, я глубоко убеждён, что сегодняшние власти Киева не стремятся к урегулированию, там разворачивается новая внутриполитическая ситуация, связанная с подготовкой к выборам президента и парламента», — сказал Путин.
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Кадыров высмеял Порошенко и рассказал о своём отношении к украинцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введение против него санкций Украиной.
Мне весь день задают вопросы, как отношусь к санкциям украинских властей. Отвечаю предельно кратко: «Никак». Да, никак не отношусь! Как говорят чеченцы, «Шийла, йовха йац». А по-русски звучит так: «Ни жарко и ни холодно».
Думаю, что многие ещё помнят киевский комический дуэт Тарапуньку и Штепселя. Гениальные были артисты. Но и они не смогли бы придумать ничего подобного тому, чем занимаются сегодня в Киеве.
Петру Порошенко так хочется понравиться своим заокеанским хозяевам, что повторяет вслед за ними каждый чих. Он услышал про санкции США и Европы вот и решил выслужиться перед барином. При этом никак не может понять, что смешит весь честной люд своими детскими играми в санкции.
А знаете, если честно, обидно за Украину и украинский народ, к которому отношусь с огромным уважением. Это братский славянский народ, который после всех бурь и потрясений всё равно останется близким и родным для народов России.
Порошенко мне объявляет санкции, а наши предки спасли от голодной смерти тысячи украинцев, которых голод гнал на Северный Кавказ. Чеченцы приютили, одели, обули и накормили бесчетное количество женщин, стариков, детей.
Ни одному не отказали в крове, ни одного не оставили голодным. И сегодня их потомки живут в Чечне. Это не укор и не упрёк. Это напоминание Порошенко, что только российские народы придут на помощь украинцам в час беды, а не американцы и их сателлиты.
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Путин прокомментировал доклад международного расследования по Боингу MH17 (ВИДЕО)
Россию не допускают к расследованию катастрофы малайзийского лайнера рейса MH17 на Донбассе, Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин отметил, что поскольку весь день работал с французским коллегой, не успел ознакомиться с выводами группы следователей.
«Но могу вам сказать сразу, даже не знакомясь с тем, что там есть. Наше отношение к делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают.
Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, но она работает, а Россия нет», — заявил Путин.
«Поэтому нам не известно, что там пишут, на чем основано то, что эта комиссия пишет. Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании. Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста», — добавил Путин.
Международная следственная группа JIT в четверг представила промежуточные результаты расследования. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.
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Путин и Макрон обсудили Донбасс
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Донбассе.
Путин сообщил, что стороны подчеркнули «важность неукоснительного выполнения минских договоренностей». По мнению Москвы и Парижа, это необходимо «для обеспечения устойчивого всеобъемлющего разрешения внутриукраинского кризиса», передает ТАСС.
Президент России отметил, что для урегулирования ситуации в Донбассе нет других инструментов, кроме минских переговоров и «нормандского формата». Москва готова поддерживать последний на любом уровне, но встречи должны быть «хорошо подготовлены и должны чем-то позитивным заканчиваться».
При этом Путин отметил, что в Киеве не стремятся к урегулированию конфликта, мирный процесс в Донбассе идет очень медленно.
Макрон сказал, что для урегулирования конфликта в Донбассе «основой являются минские соглашения», но и «нормандский формат» очень полезен. Макрон призвал «достичь новых компромиссов, чтобы достичь прогресса по Донбассу». По его словам, речь идет о «ближайших неделях», передает РИА «Новости».
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«Северный поток — 2» ставит Украину в уязвимое положение, — Волкер
Проект газопровода «Северный поток — 2» поставит Украину в гораздо более уязвимое положение. Такое мнение выразил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
«Северный поток — 2» вызывает озабоченность, потому что в том числе меняет тенденцию последних лет, когда Европа стремилась к увеличению диверсификации энергопоставок», — приводит слова Волкера РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что доходы Украины от транзита газа не имеют решающего значения для пополнения госбюджета.
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По поводу трибунала по “Боингу”
Касательно вопросов по "Боингу" в комментариях, то просто напоминаю пост 2015 года.
1. Сегодня собираются вынести в СБ ООН вопрос о создании трибунала по "Боингу". Это было ожидаемо, как ожидаемо и то, что Россия воспользуется правом вето и провалит данное решение. Несмотря на то, что дальнейший ход событий в этом направлении прогнозируемый, стороны скрупулезно подойдут к отыгрышу ролей.
2. Несмотря на то, что в деле "Боинга" есть огромная куча фактуры не стыкующейся с версиями "летел Боинг, а по нему как пальнули из Бука", вполне очевидно, что США и Ко будут продавливать решение, где "Боинг был сбит пророссийскими ополченцами". Непосредственный виновник уже назначен, Стрелков должен стать крючком, на который хотят подцепить РФ аналогично тому, как Ливию и Каддафи подцепили делом Локерби http://forums.drom.ru/garazh/t1151558044.html. То, что улики против Стрелкова на уровне фейковых вбросов в соц.сетях и заявлений провокатора Кургиняна, американцев конечно же не волнует. Так как провокация с "Боингом" была сделана слишком топорно и сразу обвинить Россию не получилось, они идут по более длинному пути, где итог расследования довольно очевиден, так же как и круг назначенных виновных.
3. В Кремле прекрасно понимают куда ветер дует, и всячески вставляют палки в колеса американской линии. На данном этапе это выдвижение собственных версий (с "Буком" от концерна "Алмаз-Антей" и с штурмовиком Су-25 от Следственного Комитета – мне эта версия http://colonelcassad.livejournal.com/2289586.html видится более реалистичной), блокирование международных юридических процедур по созданию трибунала по "Боингу", который очевидно будет использован (если его создать) для обвинения России в причастности к делу "Боинга", дипломатическое давление на Голландию (после утечек от голландских следователей в американскую прессу, где Россия уже была названа виновной) и наконец только что введенные санкции против Голландии (запрещен ввоз голландских цветов, что довольно болезненно для голландцев). В целом, выбрана стратегия блокирования инициатив оппонентов, в результате чего дело с "Боингом" растянется еще на долгие годы.
4. Россия в какой-то мере сама подставилась с этим, когда согласилась передать обломки самолета и тела голландцам, хотя еще тогда предупреждали, что на объективность голландского расследования рассчитывать не приходиться. В пользу отдачу улик может служить лишь наличие неких гипотетических свидетельств в пользу российских версий, которые позволяет РФ довольно спокойно относится к этим инициативам и не придавать большого значения обломкам лайнера. Тут беда в том, что на эти "гипотетические аргументы" любят ссылаться, но их никто не видел. Так что тут они могут либо быть, либо все это хорошая мина при плохой игре.
5. Для США и Ко, сейчас собственно важно не напрямую обвинить Россию, а создать международные механизмы, которые будучи легитимизированы в рамках международного права и коллективных обязательств обеспечат инструмент для юридического давления на Россию. Заходить естественно будут через ополченцев и Стрелкова, чтобы обвинив их в причастности к сбитию "Боинга", косвенно уличить Россию. Тут конечно вытащат прошлогодние заявления Кургиняна и Ходаковского про "Буки" и поставки оружия из России, а так же украинскую стряпню. Конечный смысл возни вокруг Стрелкова будет таков – представить его главным непосредственным виновником, поставив Россию в вилку решений – либо защищать Стрелкова официально отказав в выдаче, как это делал Каддафи с лицами на которых повесили теракт в Локерби (тем самым частично разделяя ответственность со Стрелковым), либо же сдать Стрелкова (по югославскому варианту, когда сербы сдавали командиров воевавших в Боснии на судилище в Гаагу), что чревато катастрофическими внутренними последствиями.
6. Так как эти сценарии довольно очевидны, Кремль попробует максимально затруднить американцам реализацию подобных планов. Странная история с видеозаписью первых минут после падения "Боинга", которую в обрезанном варианте выложило австралийское издание входящие в медиаимперию Мердока выглядело контролируемой утечкой, которая была направлена против версии с "Буком". Вероятно, на фоне раскручивания ситуации с трибуналом, мы увидим или полную версию этого видео или другие видео проливающие свет на странности дела с малазийским "Боингом". РФ конечно не Ливия и у нее есть несколько больше возможностей в плане противодействия топорному назначению ее виноватой при крайне тухлой доказательной базе и многочисленных странностях сопровождающих это дело.
7. Разумеется, после ожидающегося вето РФ в СБ ООН, сразу начнутся вопли, что Россия намеренно блокирует создание Трибунала, так как ей есть что скрывать, но на деле это будут не более чем неприятные медийные последствия в рамках информационной войны с США, так как последствия в случае уступок по трибуналу будут куда как более неприятными. Разумеется, как уже анонсировано, в случае с российским вето, будет задействован другой сценарий, где трибунал попробуют создать в обход ООН, но в этом случае его легитимность будет сомнительной, а его политическая ангажированность куда как более очевидной в духе одиозного трибунала по бывшей Югославии не осудившего ни одного из главарей западного мира отдававших приказы об агрессии против суверенного государства. Вполне возможно, что следующей попыткой после СБ ООН может стать одна из европейских контор, но это будет длительный процент, не обещающий скорых результатов. Еще более ничтожен будет трибунал созданный Киевом, так как заинтересованность хунты в сокрытии улик о собственной причастности к делу "Боинга" очевидна.
https://colonelcassad.livejournal.com/2309258.html – цинк
Как не трудно убедиться, прогноз трехгодичной давности вполне оправдался. Обвинили и командование ополченцев и саму Россию. Странно, что кто-то ожидал от голландцев чего-то иного. Никогда не стоит недооценивать склонность некоторых людей к самообману. Выводы комиссии были очевидны еще до начала ее работы.
Впрочем, после комичных по форме и существенных по последствиям провокациях с "хим.атакой в Гуте" и "отравлением Скрипаля", многие наконец то начали понимать, что для подобных провокаций факты и логика совсем не важны. Если военно-политические задачи, которые решают доступными методами.
Как это работает, наглядно описал https://colonelcassad.livejournal.com/4136056.html Карл Роув
«На самом деле, мир уже устроен по-другому. Мы стали империей, и, действуя, мы творим собственную реальность. А пока вы изучаете эту реальность — критически, конечно же — мы идем дальше, творя новые реальности, и их вы тоже можете изучать, и к этому все и сводится. Мы – действующие субъекты истории … а вам, всем вам, останется лишь изучать наши действия»
Другой вопрос, что подобная историческая гордыня не может продолжаться долго, что мы и наблюдаем. Истории с "хим.оружием Сирии", "Боингом" или отправлением "Скрипаля" (и другие, которые еще будут) не могут отменить главного – как инструменты сохранения американской гегемонии они уже не достаточны. Поэтому их количество увеличивается, а качество снижается, что отражает нарастающий для США исторический цейтнот.
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