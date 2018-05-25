Новости Украины и Новороссии 25 мая 2018

Суд назначил спикеру Андрею Парубию психолого-лингвистическую экспертизу.

Автор иска (Виктор Медведчук) сомневается в адекватности председателя высшего законодательного органа власти Украины и просит провести освидетельствование Парубия на предмет наличия у него «индивидуальных психологических особенностей».

Если выражаться проще, то Медведчук обратился к экспертам с просьбой дать ответ на вопрос: не е…лся ли господин Парубий и если да, то можно ли получить соответствующий документ? Суд поддержал лидера «Украинского выбора».

Причем, что интересно, в экспертизе согласился участвовать юрист Верховной Рады, поскольку бурная девиантная деятельность председателя ВР достала уже всех. Официальное признание Парубия дол…ебом может инициировать давно уже назревший и даже перезревший процесс досрочных парламентских выборов. В соответствии с местной Конституцией, о существовании которой вспоминают только в экстренных случаях, связанных с перераспределением денег, есть семь оснований для лишения депутата мандата. Третий случай — признание парламентария психом. Вот как раз в данном направлении и лупит Медведчук. Если Парубий будет признан в результате принудительного освидетельствования неадекватом, то он теряет мандат. Следовательно, не имеет права занимать должность спикера. Начинается парламентский кризис, который прогнозируемо должен закончиться досрочными выборами.



Это всего лишь один из путей развала парламента, но, согласитесь, весьма и весьма яркий. На протяжении почти четырех лет законодательным органом нации руководил идиот с многочисленными расстройствами психики, ярко выраженными дефектами дикции и врожденной олигофренией. Очень символично.

Нынешний состав Рады практически полностью исчерпал свой потенциал. Де-факто в парламенте вообще не существует парламентского большинства, что является конституционным основанием для прекращения его деятельности. По легенде, большинство состоит из двух фракций — «Народного фронта» Арсения Яценюка и «Блока Петра Порошенко». Но даже если просто сложить численность этих фракций (136+81), то получится 217 депутатов (надо 226). Спикер Парубий утверждает, что коалиционное соглашение подписали еще и внефракционные парламентарии. Однако он категорически отказывается показывать полный список большинства с подписями. Говорит, что он (список) лежит у него в сейфе. Ну идиот, что тут говорить.

Просто для прикола напомню: сразу после проведения досрочных выборов осенью 2014 года в Раде было создано большинство в составе пяти фракций. Оно насчитывало свыше трехсот депутатов и получило пафосное название «За европейскую Украину». Затем из большинства официально вышли три группировки — «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Самопомичь» львовского мэра Андрея Садового и пи… простите, «радикалы» Олега Ляшко. Остались «НФ» и «БПП». Большинства нет, однако официально хоронить его и назначать новые выборы пока никто не решается.

Почему? Очень просто: все выжидают удобный момент. В результате Рада недееспособна. В частности, парламент не способен провести ни одно результативное голосование по кадровым вопросам. Два года обязанности министра здравоохранения исполняет американская гражданка Ульяна Супрун. Судя по ее постам в «Фейсбуке», она тоже нуждается в психологической экспертизе. Но правительство Гройсмана даже не пытается внести ее кандидатуру на утверждение Рады, как того требует Конституция. Все равно провалят.

Механизм кадровых назначений через Раду документально описал беглый олигарх Александр Онищенко. К примеру, за утверждение на должности генерального прокурора собутыльника президента Юрия Луценко депутатам раздали свыше десяти миллионов долларов кэшем. Почему так дорого? Потому что необходимо было еще и внести изменения в действующее законодательство, поскольку будущий прокурор мало того, что идиот и алкоголик, так еще и без профильного юридического образования. Называет себя «физиком».

Сумки с налом стали основой функционирования пропрезидентского большинства на протяжении первых двух лет деятельности новой «антикоррупционной Рады». Покупались голоса «радикалов», фракции Тимошенко, «Возрождения» и, само собой разумеется, «Воли народа».

Группировка «Воля народа» была создана как «тайная порошенковская структура». Формально она не входит в состав большинства, но почти все ее члены получают либо деньги, либо преференции для ведения бизнеса. Уже упомянутый Онищенко как раз и состоял в данной фракции. Сбежав от угрозы преследования в Украине, он стал систематически «жарить» высшую власть нации с помощью аудиозаписей, сделанных в кабинете президента на «дешевые китайские часы с магнитофоном». Плюс написал документальный триллер о коррупции в высших эшелонах власти.

Разоблачительная деятельность Онищенко вышла депутатам боком. Практически всем им перестали платить. В качестве рычага воздействия был избран «кнут» в виде представления на лишение депутатской неприкосновенности. Генпрокурор без проблем пачками выписывал подобные представления, создавая атмосферу страха под куполом. Но теперь и это не работает, поскольку до очередных парламентских выборов остается чуть больше года и во фракциях, в том числе и «БПП», начались разброд и шатания. Остро встала проблема выживания. «НФ» по всем опросам набирает меньше одного процента голосов, и «фронтовики» засуетились. Часть депутатов «НФ», ориентирующихся на министра внутренних дел Арсена Авакова, ведет переговоры с Юлией Тимошенко. Другая часть, в частности формальный лидер «Фронта» Арсений Яценюк и его микрогруппа, делают ставку на премьера Гройсмана и создаваемую им политическую силу, «фейсом» которой должен стать певец ртом Слава Вакарчук.

«Блок Петра Порошенко» вчистую проигрывает не только «Батькивщине» Тимошенко, но даже мифической политсиле экс-министра обороны Анатолия Гриценко и фейковой партии «Слуга народа» шоумена Зеленского из «95-го квартала». Потихоньку народ из «БПП» отползает от «главного тела» нации, распределяя между собой мажоритарные округа и ведя переговоры с той же Тимошенко. «Самопомочь», ориентирующаяся исключительно на галичанский электорат, тупо занимается только проблемой самосохранения, надеясь лишь на преодоление пятипроцентного парламентского барьера. План объединения «БПП» с «НФ» похоронен окончательно, поскольку никто не хочет иметь дело с будущим политическим трупом. В данном случае их целых два. Интересная ситуация, не правда ли?

Весь этот хаос и явное разложение уже нашли свое отражение в деятельности Рады. В последнее время парламент древней нации принимает одни лишь декларации и обращения к законодательным органам мира. То депутаты просят признать Россию агрессором, то не признавать результаты российских президентских выборов в Крыму, то обращаются к патриарху Варфоломею срочно прислать «томос» о признании «единой автокефальной православной церкви». Кстати, уже больше месяца Варфоломей молчит, как в рот воды набрал. Ни тебе «томоса», ни привета. Одно лишь бюрократическое извещение о том, что обращение Рады за подписью легального идиота Парубия получено. Точка.

Рада стала неуправляемой. В начале апреля Администрация президента попыталась провести давно запланированную замену премьера Гройсмана на Луценко. В качестве формального повода был выбран годовой отчет премьера о проделанной работе. Однако главкома технично кинули. Отчет перенесли на июнь, когда начинаются парламентские каникулы. Это привело в ярость лидера нации, которого Гройсман уже достал своей пиаровской кампанией. То он автобаны строит, то пенсии и зарплаты всем повышает. Причем ни слова о «великом реформаторе Порошенко». В результате президент вынужден открывать чуть ли не туалеты в регионах. Как главкому идти на выборы с голой ж…пой, то есть с Гройсманом в тылу?

Поскольку большинства в Раде нет, то и правительство является нелегитимным. Оно не в состоянии провести кадровые назначения. Министр здравоохранения исполняет обязанности, глава фискальной службы и. о., министр аграрной промышленности тоже исполняет, министр финансов подал в отставку, поскольку против него возбуждено три уголовных дела, даже министр информационной политики, кум президента, тоже написал заявление об увольнении с должности по состоянию здоровья. Дурдом полный. Если бы не Путин, то все бы развалилось как карточный домик из дерьма. Все держится на «внешней угрозе агрессии». Без войны система власти не имеет никаких шансов.

Более того, в АП опасаются образования антипрезидентского большинства уже в нынешнем составе Рады. Игорь Коломойский готов проспонсировать поиздержавшихся депутатов, чтобы они сплотились вокруг Тимошенко. Очень гармоничным завершением общей картины является признание судом спикера Парубия недееспособным. Все настолько прогнило, что достаточно легкого толчка для начала прекрасного апокалипсиса.

Александр Зубченко

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