Исторя Великорусии, какой она была. Часть 1
21:33. 18 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
13 сентября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «История Великорусии, какой она была».
Автор–сказитель – Владимир Шемшук.
Мы переместимся в события незапамятных времен, поведаем историю Великоруского государства в рамках хронологии, как она есть.
Эти и другие важные вопросы были озвучены в прошедшей передаче 13 сентября 2017
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com