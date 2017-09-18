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История Великорусии, какой она была. Часть 2

21:33. 18 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

13 сентября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «История Великорусии, какой она была».

Автор–сказитель Владимир Шемшук.

Мы переместимся в события незапамятных времен, поведаем историю Великоруского государства в рамках хронологии, как она есть.

Эти и другие важные вопросы были озвучены в прошедшей передаче 13 сентября 2017

Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему передачи посредством чата сайта slavmir.org

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Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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