США гневно отреагировали на исчезновение парковок около генконсульств в России

Представитель американского внешнеполитического ведомства рассказал РИА Новости, что в России были убраны парковки, которыми пользовались сотрудники консульств США. Он добавил, что в связи с произошедшим Штаты планируют обратиться в российское министерство иностранных дел.

По словам представителя госдепа, «парковочные места, ранее предназначенные для персонала консульств США, были недавно убраны».