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США гневно отреагировали на исчезновение парковок около генконсульств в России

13:08. 15 сентября 2017 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:

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Представитель американского внешнеполитического ведомства рассказал РИА Новости, что в России были убраны парковки, которыми пользовались сотрудники консульств США. Он добавил, что в связи с произошедшим Штаты планируют обратиться в российское министерство иностранных дел.
 
По словам представителя госдепа, «парковочные места, ранее предназначенные для персонала консульств США, были недавно убраны».
Напомним, ранее в Екатеринбурге ГИБДД настояла на том, чтобы были убраны дорожные знаки, предоставлявшие дипломатам Соединенных Штатов и Великобритании возможность оставлять транспортные средства на обочине проезжей части.
 
В Санкт-Петербурге на месте нелегальной парковки в районе здания, в котором расположено американское генконсульство, была добавлена дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей. Во Владивостоке также сообщили о том, что избавились от бетонных блоков у генконсульства Штатов на Пушкинской улице.

 

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