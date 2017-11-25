Новости Украины и Новороссии 25 ноября 2017

Преемственность курса

Формальности по смене власти в ЛНР.Пасечник официально утвержден и.о. главы ЛНР. Дейнего будет и.о. министра иностранных дел, который будет заниматься Минским соглашениями. Плотницкий также будет заниматься Минскими соглашениями.ГТРК ЛНР после нескольких дней клятв в верности Плотницкому, начало публиковать фактуру за авторством МВД и МГБ ЛНР.Различные чиновники начали выпускать заявления с уверениями в лояльности новому главе республики.Засим, политический кризис в ЛНР за которым мы следили последнюю неделю можно считать окончательно разрешенным.* * ** * ** * ** * ** * * http://lug-info.com/ – цинкВ целом, баланс сместился в пользу силовиков, при этом политический курс изменениям подвергаться не будет, во всяком случае пока. "Минским соглашениям нет альтернативы".Осталось узнать, кого по итогам прошедших событий посадят, кого снимут и кого освободят.

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Новый глава ЛНР Пасечник рассказал о будущем ЛНР: «Курс на союз с Россией»

И.о. главы ЛНР Леонид Пасечник в ходе заседания Народного совета ЛНР, на котором депутаты приняли отставку Игоря Плотницкого рассказал, каким будет дальнейший политический курс Республики.



«Мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет.

Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность Минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР», — заявил новый глава Республики.

«В мае 2014 года народ Луганщины, выйдя на референдум, сделал свой выбор. Мы его отстаивали в боях с украинскими агрессорами, в условиях экономической и транспортной блокады. Свое решение мы подтвердили на выборах в ноябре 2014 года. Ни на минуту мы не отошли от этого пути, мы всегда были верны воле народа», — добавил Пасечник.



Он подчеркнул, что в ЛНР «не будет никакого кризиса власти, а любые попытки выйти за рамки закона и конституции Республики будут решительно пресекаться»

Напомним, сегодня утром Народный совет ЛНР единогласно утвердил министра госбезопасности Республики Пасечника на должность и.о. главы ЛНР.

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Националист Тягнибок заявил, что Россия должна заплатить Украине компенсацию за период нахождения в СССР

Украинский националист Олег Тягнибок хочет потребовать от России компенсацию за 73 года нахождения республики в составе СССР. По его словам, Москва должна возместить Киеву “убытки”.

“Украинская власть должна была бы поставить очень жестко вопрос о компенсации со стороны РФ потерь, убытков, которые имела Украина из-за оккупации Российской Федерацией Украины”, – сказал Тягнибок.

Компенсация, по словам Тягнибока, должна быть за период с 1918 по 1991 год.

Первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Александр Шерин прокомментировал заявления Тягнибока. Он заявил, что прежде чем говорить о каких-то “убытках”, для начала Украине стоит вернуться в состояние, в котором она входила в состав Советского Союза. Речь идет о подаренных соседям Харькове, Херсоне, Одессе, Донецке и Луганске. Крым вернулся в состав России в 2014 году.

“Эти территории принадлежат России по праву. Только после этого мы садимся и начинаем разговаривать об их претензиях. Но пока они не вернут территории, которые им подарила советская власть, незаконно отторгнув от РСФСР, присоединив к УССР, они даже говорить о каких-то претензиях не имеют права”, – сказал Шерин.

Ранее Тягнибок заявлял, что Украину в ЕС принимают за “осла” и “бананово-свекольную республику”.

Михаил Куличков

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Александр Хуг о встрече с Главой ДНР

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Ваш сын умер

В продолжение темы "Ромы из 58-й бригады" https://colonelcassad.livejournal.com/3831638.html . Вынос тел убитых ВСУшников в районе Фрунзе.Плюс еженедельный отчет НМ ЛНР о ситуации на линии фронта за время политического кризиса в Луганске.

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Мнение: Людей Плотницкого снимут, а многих упрячут за решетку

Фото: Александр Кравченко/ТАСС

Уехавший в Россию Игорь Плотницкий 24 ноября подал в отставку с поста главы Луганской Народной Республики по состоянию здоровья. Об этом говорится в заявлении руководителя Министерства государственной безопасности ЛНР Леонида Пасечника, которое размещено на сайте «Луганского информационного центра».

По словам Пасечника, «сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии».

«В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов», — говорится в заявлении Пасечника.

Так же сообщается, что Плотницкий теперь будет уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений.

Отметим, что согласно ст. 62 Конституции ЛНР, в случае досрочного прекращения полномочий главы, их временно исполняет председатель Народного совета республики.

— В республике произошёл государственный переворот, и силовики победили политиков, — констатирует политолог Иван Лизан.

— Не смогли договориться – противоречия дошли до критического уровня. Катализатором стало показательное унижение Плотницким главы МВД посредством выселения его из дома, это, видимо, и переполнило чашу терпения.

«СП»: — Означает ли отставка Плотницкого широкомасштабные чистки чиновников республики?

— Да, они неизбежны — людей Плотницкого снимут со всех постов, а многих — упрячут за решётку. Кого за дело, кого за компанию, кого-то из-за вредности. Власть теперь в руках силовиков, они безусловные победители.

«СП»: — Насколько отставка Плотницкого отразится на минском процессе? Ведь он подписывал эти соглашения?

— А никак. Москва уже не раз заявляла, что «Минску нет альтернативы», а Плотницкого «уволили с повышением», он теперь переговорщик от ЛНР в Минске, так что всё формально верно: Плотницкий остался ответственным за «Минск-2».

«СП»: — Как отреагируют другие участники минского процесса? Или им все равно?

— Как отреагирует Киев — не важно, он всё равно не выполнил ни одного пункта минского меморандума. А дипломатические заявления Киева и выеденного яйца не стоят. Все равно заседания минских подгрупп — симуляция политической деятельности.

«СП»: — Кто, по-вашему, может занять место Плотницкого? Или все же слияние с ДНР?

— Уже назначили главу МГБ Пасечника, он и является одним из ключевых противников Плотницкого. Корнет замешан в самовольном занятии дома, Пасечник вроде бы ни в чём подобном не был уличён, так что остаётся надеяться на то, что в ЛНР теперь дела пойдут вверх не только у элит, но простых людей.

Слияние с ДНР наверняка обсуждается в московских кабинетах, но ни одного заявления от ответственных лиц об этом не было. Донецк заинтересован в объединении, а Луганск объективно нет — кто пожелает добровольно сдать власть?

— Есть такая формулировка — «в связи с утратой доверия», — отмечает военкор Марина Харькова.

— Обычно она применяется к проворовавшимся губернаторам различных провинций. Хотя трактовка такого выражения широкая. Она может применяться и к тем руководителям, кто не справился с задачами, и к тем, кто позволил окружению манипулировать событиями и судьбами людей. Как в ситуации, когда хвост виляет собакой. Все факторы сошлись одновременно. Доказательная база, собранная правоохранителями ЛНР, полицейскими и госбезопасностью, разоблачила преступный сговор в кругу лиц, приближенных к главе. Наружу всплыли факты откровенного произвола и безнаказанности в совершении тяжких преступлений: пыток и убийств неугодных, заточения людей в тюрьму, круговой поруки. А если опираться на заявление министра МВД ЛНР Игоря Корнета, рассказавшем о проукраинском заговоре, то и факты госизмены. Обвинения и масштабность происшедшего серьезны, такими вещами не шутят. После обнародования целого массива компрометирующей информации сохранение статус-кво вызвало бы массу недовольства и непонимания людей.

Постараюсь приблизительно описать их психологическое состояние в эти дни, мысли и вопросы, которые они задавали. «У нас война. Гибнут люди. Обстреливают каждый день территорию ЛНР. А за что страдаем, за беспредел верхушки?», «Плотницкий оторвался от простых людей и перестал управлять», «Почему погибли все самые известные командиры и политики?», «Где закон и справедливость?».

Первый руководитель на то и первый руководитель, чтобы нести всю полноту ответственности. На каком этапе он пустил ситуацию на самотек — неизвестно. Усталость, груз потерь, излишняя доверчивость или, наоборот, попытка узурпировать власть, чтобы подмять всех и переломать — что именно стало спусковым крючком? Мы не обладаем всей полнотой информации. Все случилось внезапно. Силовики ЛНР быстро, бескровно и уверенно сделали свою работу и взяли верх.

«СП»: — Почему и.о. сделали Пасечника, а не главу Народного совета, как должно быть по Конституции? Силовик во главе — это то, что сейчас нужно?

— Народный совет ЛНР был структурой, полностью подконтрольной властной вертикали Плотницкого. Некоторые луганчане называли его «карманный парламент». То есть, ничего особо не решал, ни во что не вмешивался, послушно выполнял любые «ценные указания» Тейцман, которая возглавляла администрацию Плотницкого и которую обвиняют сейчас в проукраинском заговоре, в расправах, фальсификациях, коррупции. Так что назначать по Конституции — это хорошо в теории. А на практике и.о. стал Л. Пасечник.

Если вы спрашиваете мое личное мнение о том, правильно ли, что силовик возглавил республику, то не вижу препятствий для такого решения. В воюющей стране руководить должны силовики, верные республике, закону и чести. Потому что угроза вторжения противника никуда не делась. Потому что все эти заговоры, проникновение проукраински настроенных граждан на госслужбу надо пресекать. Три с половиной года лояльности, круговой поруки и попустительства и привели к грандиозному скандалу, которого не удалось избежать без имиджевых потерь. Думаю, что Пасечнику будет нелегко.

«СП»: — Насколько отставка Плотницкого нанесла удар по украинской агентуре? Не утрировал ли Корнет, когда говорил, что республику едва не сдали Киеву?

— Сложный вопрос, насколько. А вот что касается слов Игоря Корнета об угрозе захода колонн ВСУ, то тут надо обратиться к ряду фактов военного характера, сложить их и самим сделать вывод.

Как известно, накануне событий в столице ЛНР — Луганске, накалилась военная обстановка в прифронтовых районах: началась череда сильных обстрелов, псевдоротации ВСУ, при которых новые подразделения приезжали, но и старые оставались на месте, движение техники в районе Бахмутки, участившиеся выходы украинских ДРГ и полеты беспилотников. То есть, все это движение не прошло незамеченным. Есть также мнение, что дружеская помощь из Донецка, подчеркиваю, именно дружеская, пришла не только, чтобы не допустить эксцессов во время совместной спецоперации по поимке и разоблачению агентуры противника, но и как страховка от негативного сценария, описанного Корнетом. Эти люди, охраняя объекты и правопорядок, были немногословны, вежливы и корректны. Вообще-то, Донецк и Луганск претерпевают от войны одинаково, поэтому домыслы о междоусобице, захватах, поглощениях и прочей ерунде — просто за гранью разумного.

«СП»: — Кто, по-вашему, в дальнейшем может занять пост главы? Будут ли выборы или еще какой вариант? Возможно ли объединение с ДНР?

— Тот, кого выберет луганский народ. Я не думаю, что после грянувших как гром событий кто-то заинтересован в кадровой чехарде или приходе «варягов». Если Пасечник успешно справится с переходным периодом, то, может, и он стать главой. Не исключено. Что касается выборов, то дата и формат их неизвестны и перспективы туманны — в плоскости политического прогнозирования не обладаю опытом. А вот на варианте объединения остановлюсь подробнее.

Это объединение должно было произойти еще в 2014 году, потому что мы, дончане и луганчане — это и есть Донбасс. У нас одна судьба, одна война и одна родина. И наличие между нами таможен — противоестественно. Объединение может быть только как в семье, где оба ребенка — любимые и имеют равное право на развитие. Все препоны, прошлые, настоящие и будущие, которые мешали взаимопониманию между регионами, должны быть снесены, забыты и убраны. Только так. А потом мы пойдем вместе, рядом и навсегда — с Россией.

Дмитрий Родионов

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Актер Пашинин покинул передовую в Донбассе ради съемок нового фильма. Надеюсь, он не в Россию едет?

Актер Анатолий Пашинин, отправившийся воевать в Донбасс на стороне украинских силовиков, покинул передовую для участия в съемках нового фильма. Об этом сообщил националист Дмитро Корчинский, который опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись с актером, передает РИА Новости.

Сам Пашинин не стал раскрывать детали фильма, отметив лишь, что он будет “вкусным и правдивым”, и назвав сценарий картины “смачным”. “Это то, что долго-долго пытался сам сформулировать. Вроде бы в голове у себя, и вдруг бац — читаешь (сценарий — ред.) и понимаешь: это же мои слова”, — сказал актер.

Пашинин добавил, что за время участия в съемках его боевые товарищи “опять сделают кучу подвигов”, их “представят к орденам”, а он сам останется без награды.

Анатолий Пашинин, известный своими ролями в фильмах “Адмирал” и “Мы из будущего”, а также во многих сериалах, в конце августа заявил о вступлении в добровольческий батальон. В интервью он утверждал, что в Донбассе “не выполняет долг”, а “кайф ловит”.

Блогер Олег Боровских очень гневно отреагировал на новость о предстоящих съемках предателя Пашинина:” Вот такая вот новость. И плевать на этого ублюдка, но… Меня знаете ли, терзают смутные подозрения: уж ни в Россию ли он опять подался? Вряд ли этот хлопец кому-то нужен в Голливуде. Что касается украинской киноиндустрии, то я вообще не знаю – жива ли она в принципе. Куда он ещё может отправиться?..Почему я допускаю мысль, что подобное (приезд и съёмки в России) вообще возможно? Потому что мафия, которая рулит российским кинобизнесом, уже доказала, что Россию и её интересы она ни в грош не ставит. На нас всех они поплёвывают и за людей нас не считают. Так что я не удивлюсь, если через какое-то время окажется, что Анатолий Пашинин благополучно подзаработал деньжат в России, снявшись в каком-нибудь сериале – и, отстегнув часть заработка на АТО, поехал снова в Донбасс, убивать русских.

Хотелось бы надеяться что я ошибаюсь, и что он попёрся всё-таки не в Россию. Но сомнения остаются. И очень сильные”.

Остается надеяться, что Олег ошибается и экс-российского актера, русофоба Пашинина не ждут на съемочных площадках России.

Помощь пострадавшим в войне на Донбассе. Отчеты и текущая работа в разделе Гуманитарный Центр

Благодаря публикациям Бориса Рожина, Алексея Зотьева и Голоса Севастополя, и тем неравнодушным людям, которые откликнулись нам удалось оказать частичную помощь Виктории Магер, девочке, которая попала под обстрел ВСУ и получив сильное ранение, героически спасла сестру… Помощь Виктории Магер!

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Зачем Кремль погубил активистку в Крыму

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Ядерные отходы: зачем Украина строит хранилище на границе с Белоруссией

Строительство централизованного хранилища отработанных ядерных отходов (ЦХОЯТ) под Киевом вызывает озабоченность экологов и общественности, в том числе, в соседней Белоруссии, сообщает Sputnik Беларусь. Авторы проекта хранилища считают, что оно позволит обеспечить Украине политическую и энергетическую безопасность. Экологи возражают: в стране, где «все переворачивается», играть с ядерными отходами опасно. Централизованное хранилище отработанных ядерных отходов начали строить на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в ноябре. На церемонии начала строительства, помимо украинских чиновников, присутствовали посол США в Украине Мари Йованович и президент американской компании Holtec International Крис Сингх. Технологии поверхностного «сухого» хранения отработанных ядерных отходов (ОЯТ), которые разработала эта компания, будут применяться на украинском ЦХОЯТ. Предполагается, что площадка заработает в 2019 году. Сюда будет свозиться отработанное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. На еще одной украинской АЭС — Запорожской — создано собственное пристанционное хранилище ОЯТ. Сейчас Украина вывозит отработанные ядерные отходы в Россию. Эта процедура ежегодно обходится стране в сумму порядка 200 миллионов долларов. С учетом непростых отношений с восточным соседом существует риск, что сотрудничество в ядерной области может быть свернуто. «Ядерная энергетика составляет около 60% производства электроэнергии в Украине, а отказ принимать отходы может поставить на колени отрасль», — заявил экс-глава Госатома Украины Георгий Копчинский. Помимо рисков, связанных с политической и энергетической безопасностью, Украина теряет деньги, уверен экс-глава украинского Госатома. Он привел в пример Россию, где уже научились регенерировать отработанное ядерное топливо и использовать его повторно в мирных целях. При этом экс-глава Госатома признал, что в обозримом будущем денег на строительство завода по регенерации ОЯТ у Украины не будет. Цена вопроса — десятки миллионов долларов. Он также пояснил, что возить свое топливо в западную Европу на переработку у Киева вряд ли получится из-за сложности транспортировки. Первоначальные вложения в ЦХОЯТ, по словам Копчинского, составят 400 миллионов долларов. «400 миллионов — это первая очередь, и дальше площадки будут развиваться до окончательного проектного решения. Такое совмещение строительных работ и эксплуатации будет продолжаться порядка 10 лет. Поэтому с каждым годом стоимость будет увеличиваться», — уточнил он. Стоимость работ — это второй после экологической безопасности вопрос, который беспокоит украинскую общественность. «Первоначально договор, который подписывался 12 лет назад, если вспомнить, был подписан на 150 миллионов долларов. Сегодня же цена выросла до 1 миллиарда 400 миллионов долларов», — рассказал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. При этом он отметил, что никаких объяснений столь существенному удорожанию дано не было. Экс-глава Госатома уверен, что площадка будет безопасна. Ее строят по самым современным технологиям и под контролем МАГАТЭ. Также, по его мнению, строительство в зоне отчуждения на самой границе с Белоруссией не должно доставить проблем соседям. У украинских экологов, тем не менее, остаются вопросы к проекту. Почему не было полномасштабного общественного обсуждения? Почему вообще решились на этот проект с учетом периодически возникающих аварий в атомной энергетике? А если и решились, то почему возводят такой потенциально опасный объект недалеко от столицы? «Ядерное топливо у нас будут везти через Киев — это в стране, где постоянно все переворачивается, сталкивается, взрывается — вспомним наши склады. Царит безалаберность. Можно ли ребенку давать играть с опасной бритвой? Нет. Можно ли в нашей стране давать нашему правительству играть в атомную энергетику? Нет. Наведите сначала порядок, сделайте сначала, чтобы работал государственный контроль, чтобы он был эффективным, тогда о чем-то можно говорить», — задался вопросом директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. Эколог высказал опасение, что вопреки заверениям властей, что на ЦХОЯТ будут храниться только отработанные украинские ядерные отходы, под Киев могут повезти и ОЯТ из других стран. Читайте также: Они выскочили на пулемёты: «Призрак» уничтожил спецгруппу ВСУ — подробности боя в ЛНР

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