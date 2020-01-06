Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 января 2020

Военные России прибыли к иранцам в связи с убийством американцами Сулеймани (ФОТО)

Российская военная делегация приняла участие в траурной церемонии по подло убитому американцами генералу КСИР Касему Сулеймани. Представительство армии России возглавил командующий группировкой войск РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко. Траурная церемония проходила в посольстве Ирана в Дамаске. Военнослужащие военной полиции торжественно передали траурные венки от Российской Федерации в знак уважения к павшему воину, сражавшемуся вместе с нашими войсками в САР с международным терроризмом, поддерживаемым странами Запада и Персидского залива. Читайте также: Позорный котёл: Турецкие базы в Сирии попали в полное окружение в ходе спецоперации САА и ВКС России (ВИДЕО)

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Теперь Трамп угрожает невиданными последствиями Ираку

Трамп сделал очередное резкое заявление из-за обострившейся ситуации после убийства генерала КСИР Сулеймани. Президент Штатов заявил, что если вывод американских оккупационных войск из Ирака будет проходить в незапланированно из-за враждебной обстановки, то Белый дом введёт против Багдада «такие санкции, которых они никогда до этого не видели». Таким образом президент США гневно отреагировал на резолюцию иракского парламента с требованием к властям страны немедленно выбросить оккупантов из этого ближневосточного государства. Трамп уверяет, что по сравнению с новыми мерами санкции против Ирана покажутся просто ерундой. Читайте подробнее: «Янки, гоу хоум» — Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск Президент США также подчеркнул, что американская армия не уйдёт с территории Ирака, пока Багдад не выплатит за построенную там «сильно дорогую» базу военно-воздушных сил, на строительство которой Вашингтон потратил «миллиарды долларов». «Мы никуда не уйдём, пока они не заплатят нам за это», — сказал Дональд Трамп. Он снова пригрозил нанести удар по иранским культурным объектам в нападений со стороны исламской республики: «Если они что-то совершат, то ответные меры будут большими», — подытожил американский президент. Читайте также: Кровавый провал в Сирии: «элитные» смертники бросились в наступление и были уничтожены (ФОТО, ВИДЕО)

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Боевики в ужасе: армия и ВКС отбивают Идлиб, Турция выводит банды на войну в Ливию (ФОТО, ВИДЕО)

После явного смещения внимания Анкары с Сирии на Ливию Турция начинает терять контроль над ситуацией в провинции Идлиб. А главари боевиков впадают в ужас из-за продвижения сирийских войск вглубь Идлиба. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник из сил госбезопасности САР. «События декабря в Сирии и в Ливии привели к ситуации, которую еще пару месяцев назад никто не мог даже спрогнозировать. Стремительное наступление правительственных войск при поддержке российских ВКС на Маарет-эн-Нуман привело к полному развалу объединенной обороны протурецких джихадистов «Сирийской национальной армии» (СНА) и террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*). Однако результатами наступления стали не только новые освобожденные территории, но и запущенные долгосрочные изменения. После провала оборонительных действий лидеры группировок начали перекладывать вину друг на друга», — сообщил офицер. «Так, один из лидеров СНА Ахмед Рахал в своем интервью агентству «Step News» обвинил «Хайят Тахрир аш-Шам» в том, что они боятся ослабления собственных позиций в Идлибе, поэтому не отправляют отряды и свое тяжелое вооружение на борьбу с войсками Асада на передовую, а берегут их и скрывают наличие от союзников», — пояснил собеседник «РВ». «В свою очередь в «Хайят Тахрир аш-Шам» также обвинили союзников в оставлении ими населенных пунктов. Духовные лидеры и медиаактивисты боевиков ХТШ уже начали активную информационную кампанию в подконтрольных СМИ и в социальных сетях против протурецкой «Сирийской национальной армии». Не обошлось и без «охоты на ведьм». В розыск объявлен агент протурецких НВФ Махмуд Тальха с позывным «Абу Муджахид Халяби», освещавший в негативном ключе деятельность ХТШ», — добавил контрразведчик. «Масло в огонь раздора неосознанно подливает и сама Турция. Преследуя свои интересы в Ливии, Эрдоган решил отправить военную помощь протурецкому Правительству национального единства в Триполи, которое сейчас находится под угрозой разгрома со стороны Ливийской национальной армии. Пока вопрос о вводе подразделений регулярной армии Турции в Ливию оставался открытым, Эрдоган отправил в эту североафриканскую страну протурецких наемников из «Сирийской национальной армии», обещая им щедрые оклады по 2000 долларов США», — уточнил военный. «Такая переброска боевиков из Идлиба, который сейчас стоит на пороге полной капитуляции перед правительственными войсками, расценивается как предательство не только со стороны ХТШ, но и самими протурецкими боевиками, оставшимися в Сирии. Таким образом, Турция, отправив наиболее лояльные отряды в Ливию, теряет рычаги влияния на ситуацию в Идлибе при одновременном росте антитурецких настроений в провинции», — подчеркнул собеседник «Русской Весны». Напомним, что мы уже публиковали кадры с сирийскими бандформированиями в ливийской столице (см. фото и видео ниже). Судя по всему, в провинции Идлиб на северо-западе Сирии отношения между двумя конкурирующими группировками продолжат обостряться, потому что контролируемых территорий становится все меньше, а конкуренция за ресурсы увеличивается. Читайте также: TOW против Т-62: В Сирии американская ракета влетела в советский танк (ФОТО, ВИДЕО) *Запрещённая в РФ террористическая организация

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Трамп угрожает Ираку

Коротко по развитию ситуации вокруг убийства Сулеймани вокруг Ирака.1. Трамп пригрозил ужасными санкциями против Ирака, если Ирак продолжит изгонять американские войска с территории страны. Эти санкции против Ирака будут еще более жесткими, чем против Ирана.2. Также Трамп потребовал заплатить за американские базы, которые размещены на территории страны, иначе он никуда не уйдет, потому что военные базы стоили много денег, а теперь все это предстоит бросить.3. Кроме того, Трамп считает, что у США есть право уничтожать культурные объекты, если Иран нанесет удар по США. ИГИЛ тоже читает, что уничтожение культурных ценностей на войне это действенное оружие.4. Госдеп заявил, что "народ Ирака на самом деле не хочет, чтобы американцы уходили". Чего хочет народ Ирака по привычке хотят определить из Вашингтона, но времена уже изменились. Голосование в парламенте Ирака Помпео назвал "временной победой Ирана".5. Тем не менее, после всех угроз, Трамп заявил, что ввод войск на Ближний Восток был худшим решением в американской истории. Вот лето пролетело, все оставив позади, но мы то знаем, худшее конечно впереди…В целом, прекрасное самозаголение гегемона, если бы перед Ираном стояла цель показать, что США не несут для Ирака ничего хорошего, то он бы и лучше придумать не мог.Разумеется, санкции против Ирака еще сильнее качнут эту страну в направлении Тегерана, ослабив и без того хилые про-американские силы. Политика Ирака станет с одной стороны еще более про-иранской, с другой стороны – еще более националистической.6. "Друг Реджеп", который уже направил регулярные турецкие войска на очередную войну в Ливию, заявил, что у Ирана есть права на ответный удар по США. Отличный союзник по НАТО, всегда подставит плечо. Или ятаган провернет.7. "Катаиб Хезбалла" закрывает официальные офисы в Ираке и переходит на военное положение, фактически готовясь к партизанской войне на территории Ирака.8. Делегация Саудовской Аравии вылетела в США, где от имени монархий Персидского залива просит США не допустить войны. Саудиты более прочих опасаются последствий, так как Иран очевидно способен нанести огромный ущерб саудовской экономике, которая и без этого в не лучшем состоянии.9. На границах США ужесточился досмотр иранских граждан, некоторые были вынуждены ожидать разрешения на въезд в США по 10-12 часов.10. Премьер-министр Ирака Махди в понедельник проведет официальную встречу с послом США в Ираке, где передаст официальное заявление о том, что американским войскам необходимо в установленные сроки покинуть Ирак.PS. На фоне подобного развития событий, Трамп также отметил, что Ким Чен Ын сдержит свое слово и не будет ничего испытывать. Но потом добавил, что тот конечно может сделать это.В текущих условиях не хватает разве что ядерного испытания в КНДР или же запуска новой МБР через Японию в направлении США. Катастрофа американской политики в Ираке может логически быть дополнена полной катастрофой на Корейской полуострове, когда даже самому тупому избирателю в США станет понятно, что переговорная линия Трампа по Северной Корее провалилась. В Пхеньяне это тоже понимают, поэтому им будет трудно удержаться, чтобы не поставить Трампу подобную подножку перед выборами.В общем, новый 2020-й год начался ударными темпами, а ведь еще даже первая неделя не закончилась.

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Трамп специально отправил Сулеймани в Ирак, чтобы претворить в жизнь своё пророчество (ВИДЕО)

Кто бы мог подумать, что президент США провернет такую многоходовочку. Дональд Трамп еще в 2011 году предсказывал, что война между США и Ираном неизбежна. Так что же получается, убийство равно исполнению предсказания? Во время обращения премьер-министр Ирака Махди озвучил довольно интересную деталь касательно убийства иранского генерала Сулеймани. По словам политика, Сулеймани прилетел в Ирак, чтобы обсудить с ним предложения, которые были переданы в Тегеран из Саудовской Аравии. Организовать эту встречу попросил лично Трамп. За несколько часов до беседы с Махди иранского генерала Сулеймани убивают по личной просьбе Трампа. Совпадение? Не думаю. Учитывая, что в 2011 году Трамп предсказывал войну США с Ираном, его действия могут говорить об одном — американский президент устроил ловушку, чтобы претворить в жизнь собственный прогноз. Зачем? Вероятнее всего, для поднятия авторитета перед выборами. Это как с предвыборными обещаниями: пообещал — сделал. Тем временем Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Сулеймани, а в Ираке проголосовали за вывод американских войск из страны, спустя 17 лет оккупации. Документ имеет обязательную силу и после того, как он будет передан в правительство, оно будет обязано его выполнить. Если американцы не уберутся из страны за год, то будут находиться там в статусе уже не союзников, а оккупантов, коими они на самом деле и являются. Любопытно, что Сулеймани, который боролся годами за решение выгнать американских солдат из Ирака, побеждает даже с того света. Для Ирака это правда исторический день, иракцы, наконец, смогли сказать США «нет». Главное, чтобы этот день не был печально известным для остального мира — никто не хочет Третьей мировой войны, на пороге которой мы сейчас и находимся. Иран хочет мести, Ирак выдворяет американских солдат, США предупреждают, что готовы нанести ответный удар. Ситуация на Ближнем Востоке накалена до предела. Читайте также: СРОЧНО: Ракетные удары по военной базе НАТО и посольству США в Багдаде (+ФОТО, ВИДЕО) Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Началось! — Иран возвращается к созданию ядерного оружия

Иранские власти объявили о «последнем шаге» в снятии ограничений в ядерном вопросе, заявив об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». «Этим решением снимаются все ограничения по работе с ядерной программой Ирана», — официально заявили в правительстве страны. Власти исламской республики заверили, что продолжат сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, выполняя необходимые обязательства, в случае снятия ограничений и обеспечения интересов своей страны, предусмотренных ядерной сделкой. «Государственные иранские СМИ распространили заявление властей о том, что Иран планирует продолжить обогащение урана без каких-либо ограничений, предусмотренных “ядерным соглашением”. Это прямой намек на то, что режим будет в открытую пробовать создать ядерную бомбу», — встревоженно пишут аналитики из Израиля. Как сообщала «Русская Весна», в мае 2019 года, ровно через год после выхода США из соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран впервые отказался от ряда ядерных санкций, назвав годовую отсрочку своего решения «стратегическим терпением». Ранее власти страны поэтапно снимали с себя ограничения, установленные соглашением по ядерной программе. В первый этап вошли пункты документа, которые предусматривали лимит запасов обогащенного урана и дейтериевой воды. Вторым этапом началось обогащение ядерного топлива до того уровня, который был необходим. Уже на третьем этапе иранские ядерщики приступили к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований. К концу 2019 года было объявлено ещё об одной мере по отказу от обязательств: исламская республика начала использование центрифуг по обогащению урана на своём объекте в Фордо. Секретная программа Фордо (или Фордоу) — иранский завод, занимающийся обогащением урана. Почти вся информация по этому предприятию засекречена властями страны, в связи с чем основная часть сведений появляется в публичном пространстве из разоблачительных материалов информагентств США и Израиля. Объект расположен на глубине около сотни метров под скальными породами. Он возведён около города Кум, находящегося в 150 километрах к югу от Тегерана. Точная дата начала строительства до сих пор неизвестна. Есть лишь примерная дата окончания установки последних из 2840 центрифуг — это произошло в октябре 2012 года. Официальный запуск произведён 9 января 2012 года. По официальной версии Тегерана, обогащение урана будет производиться лишь до 20% уровня, то есть до получения ядерного топлива. Так же будут производиться в медицинских и исследовательских целях. На Западе и в Тель-Авиве опасаются того, что обогащаться уран будет до оружейного — 95% уровня. И таким образом исламская республика получит своё ядерное оружие. Читайте также: Россия направила мощнейший корабль на Восток из-за противостояния США и Ирана (ФОТО, ВИДЕО)

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