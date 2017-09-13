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На тему “Россия должна…”

16:42. 13 сентября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

В связи с тем, что этот вопрос в последнее время опять стал актуальным (особенно, на фоне реформы образования в/на Украине), выскажу своё сугубо субъективное мнение.

Чтобы избежать кривотолков, пример возьму самый простой.

Представьте, что у вас есть дочь. Которую вы безмерно любите, в которую вы вложили свою душу, лучшие годы своей жизни и немалые средства. Но которая однажды выросла и вышла замуж. На ваш взгляд, неудачно. Но она так хотела стать взрослой и самостоятельной, что вы, скрепя сердцем, её благословили, отпустили, ещё и приданое нехилое дали.

То, что ваши подозрения оправдались — стало ясно сразу. Ибо ваше любимое чадо, ещё недавно считавшее вас и только вас главными людьми в своей жизни, стало вести себя неадекватно. Всё, что ей от вас теперь нужно — это деньги. Ну и всякие мелочи вроде починки её авто, ремонта квартиры, купленных, к слову, на ваши деньги, а также бесцеремонные набеги на холодильник и кладовую с закрутками. В пользу своего вечно голодного мужа. Потом вы стали замечать у неё следы побоев, признаки депрессии и высокую степень агрессии. По отношению к вам.

На все попытки хотя бы поговорить, девочка закатывает истерику, требует не вмешиваться в её жизнь и оставить её в покое. Причём, чем хуже дела в её семье, тем больше достаётся вам. Ибо это вы во всём виноваты.

Со временем вы привыкаете к этому и, лишь вздыхая, выражаете свою озабоченность ситуацией, и только в узком кругу самых родных и близких можете позволить себе поделиться наболевшим.

А дочь, тем временем, просрав всё, что вы ей дали, в один прекрасный день заявляется к вам и объявляет, что будет делить квартиру. Вашу! Потому что она там прописана и ей нужны деньги. Ваши перспективы и желания её не интересуют. Ей надо и точка.

И в этот момент, глядя на её, перекошенное злобой и алчностью, некогда самое родное и любимое личико, слушая оскорбления и угрозы, которые изрыгает та, чей первый крик и плач вы помните до сих пор, вы, опустошённый и окончательно разочарованный, понимаете, что вам всё равно. То есть вы видите перед собой злую, несчастную, неуравновешенную и жадную особу, к которой не чувствуете абсолютно ничего, кроме желания поскорее от неё избавиться.

И как только она уходит — вы меняете замки, номера телефонов и делаете всё, чтобы максимально оградить себя от дальнейшего общения.

Но, самое главное, — вы больше не хотите знать о ней ничего. От слова совсем. Потому что у вас больше нет дочери. И отныне вы ей совершенно ничего не должны. Пусть живёт, как хочет. И сама-сама-сама. Как, собственно, она и хотела…

Когда-нибудь, она обязательно вернётся. И попросит о помощи по-людски. И вы, конечно же, сделаете всё, что потребуется. И простите. И даже многое постараетесь забыть. Но при одном условии. Она должна сначала избавиться от своих демонов. И тех, которые внутри, и тех, которые рядом. И понять одну простую вещь.

Ей никто ничего не должен…

Юлия Витязева

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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