Россия должна потребовать роспуска МУС
Россия должна потребовать роспуска МУС
Сам факт выдачи ордеров на арест Президента России В.В. Путина и уполномоченного по правам ребенка М.Львовой-Беловой беспрецедентен по своей глупости, мерзости и, конечно же, провокационности. В одночасье о малопонятной структуре с непонятным статусом, функциями и полномочиями – МУСе – узнало все мировое сообщество.
Получилось, все почти как по Чехову, точнее, по его повести «Радость». Для того, что обрести известность, необязательно совершить нечто выдающееся и достойное. Достаточно просто попасть «под лошадь» или же отчебучить нечто такое, чтобы у всего мирового сообщества был шок. Это у МУсорного суда явно получилось. Решение вызвало шок, по крайней мере, у адекватных людей. Неадекватные же лица, конечно же, это неадекватное решение поддержали.
Случай, безусловно, беспрецедентный, но вполне прогнозируемый. На протяжении последнего десятилетия в политическую практику все настойчивее внедряются грязные политические технологии типа «фейк-ньюс», дискредитации, провокации и им аналогичные. События, связанные с деятельностью МУсорного Суда, свидетельствуют о появлении нового феномена в мировой политике – «фейкового суда» и, соответственно, «фейкового права».
Все это вполне укладывается в логику деградации политико-правовой системы коллективного Запада, использующего для решения своих конъюнктурных интересов все возможные и невозможные инструменты, в том числе международного уровня.
Если нельзя победить Россию в открытом противоборстве или же путем санкций, то нужно просто ей нагадить. Это «формула» долгое время была доминантой внешнеполитической деятельности Англии. Неслучайно в российских дореволюционных источниках сложилась устойчивая идеологема – «англичанка гадит». Сейчас гадит уже не только «англичанка», но и вся «европейка».
О том, что сама процедура выдачи этих «ордеров» является инициативой коллективного Запада и им же и курируется, вполне очевидно. Примечательно, что «ордер» вынесли и сами представители это «Запада». Это, в частности, некто Росарио Сальваторе Айталой (итальянец, бывший прокурор Рима и советник председателя Сената Италии), Антуан Кезия Миндуа (гражданин Д.Р.Конго, всю жизнь проживший во Франции и Швейцарии) и Томоко Акане (прокурор оккупированной США Японии).
Их имена должны быть общеизвестны. Поскольку знать нужно не только героев и достойных людей, но и откровенных мерзавцев, к каковым, безусловно, следует отнести данную «революционную европейскую тройку».
Обращает на себя внимание сама процедура принятия решения. Собрались три клерка и вынесли обвинительный вердикт. Кому? Какая разница кому, кому захотели, тому и вынесли. Решение, явно выходящее за рамки не только компетенции и полномочий, но и элементарного здравого смысла. Вследствие этого закономерно вызывает вопросы: а не было ли оно вынесено под воздействием чего-либо или кого-либо. Поэтому действия этой «тройки» должны стать предметом тщательного разбирательства. С учетом того, что в Гааге, так и в целом в Нидерландах лояльное отношение к употреблению различного рода наркотиков необходимо принять меры по исключению их употребления лицами различного рода судов. Иначе они и не такие решения могут принять.
Демонстрация подобного рода произвола крайне опасна. Сегодня они вынесли обвинение главе суверенного государства, а завтра могут и всему населению этого же государства. С этого и начинается великая европейско-англосаксонская «культура отмены», что в обществе и реализуется в ряде европейских стран, да и в самой Гааге под носом у «мусовцев».
Принципиально важно также и то, что данный акт – выписка некоего ордера – на арест главы государства, да и в целом любого гражданина Российской Федерации – является, с одной стороны, нарушением всех норм международного права, в том числе и Устава ООН. С другой стороны, по сути, это акт агрессии против Российской Федерации и ее граждан. Именно так он и должен восприниматься и поэтому меры должны быть приняты соответствующие.
Прежде всего, с учетом очевидной преступности действий этих самих «судей» и их опасности для общества следует принять меры по их привлечению к строжайшей уголовной ответственности. Это должно стать прецедентом для исключения впредь подобного рода решений.
Причем речь не должна идти только лишь о включении этих лиц в какие-то санкционные списки, или о каких-то «поручениях об оценке» и «оценке поручений». Подобного рода «действия» – это демонстрация трусости, слабости и неуважение ни к себе, ни к своей стране. И это тем более недопустимо на фоне того, что наши воины ежеминутно рискуют своей жизнью в ходе Специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Речь должна идти о принятии мер по защите суверенитета Российской Федерации, в том числе по вопросам, касающихся деятельности избранного всенародным голосованием Президента страны. Какие здесь могут быть «списки» и «поручения»?
Первостепенным шагом в данном случае должно быть возбуждение (не поручение, а именно возбуждение) уголовного дела по статьям, связанным с угрозами конституционной и национальной безопасности, а также экстремистской деятельностью группы лиц МУсорного Суда. И под статьей об экстремистской деятельности экстремистское сообщество «Айтало – Миндуа – Томоко» должно находиться пожизненно. Соответствующим (как к экстремистам) должно быть и отношение к ним.
Сам «суд», в рамках деятельности которого были совершены подобного рода преступные деяния, должен быть ликвидирован как дискредитировавшая себя и международное право структура. Россия должна потребовать его роспуска. Поскольку создан он был по инициативе ООН, то ООН и должна его распустить. Это всего лишь первостепенные цели, которые должны быть реализованы в текущий момент с тем, чтобы отбить охоту у разного рода провокаторов выписывать какие-либо ордера в отношении Президента Российской Федерации и ее граждан. Если не будут приняты соответствующие меры то, вслед за группой «Айтало – Миндуа – Томоко», появятся и другие желающие нагадить как России, так и ее руководству.
Бочарников Игорь Валентинович
https://nic-pnb.ru/analytics/rossiya-dolzhna-potrebovat-rospuska-mus-mussornogo-suda – цинк
Ранее уже не раз писал на сей счет.
В ходе текущей транфсормации миропорядка, международные структуры обслуживающие Вашингтон в своем текущем виде должны либо прекратить свое существование, либо видоизмениться под новые реалии. Нахождение России в структурах уходящего миропороядка, подчиненных Вашингтону, бессмысленно.
Ничего Россия не должна..Рушится вся старая Система однополярки со всеми их институтами управления и влияния..Создается новая на основе баланса сил..Украина та самая площадка определения баланса..Будет еще большой бой или просто договорятся ,но процесс идет ..без народов естественно..;
“ООН переформатируют, на основе представительства полюсов в СБ и сетевой, а не централизованной структуры специализированных организаций
по сути БРИКС — это комиссия по реорганизации ООН на новых многополярных принципах
но чтобы переформатировать, придется поставить на грань ликвидации
Кого в СБ ООН заменят на представителя БРИКС: Францию или Британию?
БРИКС — не субъект, а площадка
в СБ ООН у представителей глобальных регионов (полюсов) будут делегированные голоса от СБ региональных объединений типа Совета Европы (не ЕС), Африканского союза, аналогов на Ближнем Востоке и ЛатАмерике. Кто именно или по очереди — решать будут сами.
Но главное не формат представительства глоборегионов, а двухуровневый формат принятия ключевых решений — обсуждение и одобрение на уровне полюсов, и потом согласование на уровне ООН при разногласиях. То есть ключевыми фигурами будут эмиссары (постпреды) глобальных игроков при таких объединениях.
Как будут формироваться региональные центры ДВ, БВ и евразии? Учитывая сильные полюса притяжения вроде Китая, Индии, России, вокруг которых по хорошему должны концентрироваться исторические области влияния, вроде СНГ вокруг России. Например тот же Казахстан находится в поле сразу двух полюсов. Как сформируется окружение Калининградской области со всеми прибалтийскими странами и восточной европой? Что будет с той же Бразилией, находящейся в зоне влияния сша, но в БРИКС? Как по Вашему вырастет БРИКС в нечто большее по количеству участников до уровня нато или аукуса?
все лимитрофы в поле соседних полюсов
только вот Китай при всех торговых делах и деньгах целостность и суверенитет Казахстана не обеспечит, как не обеспечит и финансовую основу суверенитета
скорее наглосаксы могут использовать южных китайцев и турок для насаждения антирусских настроений на юге Казахстана, и тем самым подрывать государственность, как уже на Б/У
но есть надежда что силовики из среднего жуза при всех националистических тараканах способны все же просчитывать варианты развития и угрозы своей власти, опирающейся на союз с Россией
Восточная Европа будет также нейтральным буфером с двойным контролем — силовой зонтик России над общей логистикой и торговый интерес старой Европы после ее кризисного развода с наглосаксами и восстановления. Калининград как раз уже является силовым якорем будущей архитектуры
Бразилия и ЛА в целом сейчас больше в зоне влияния Сити вместе с Китаем, влияние США и ЕС будет падать, влияние России расти, потом Европа восстановится — так что в итоге будет, как и в Африке — общий многополярный баланс влияний
Ну просто изначально СБ ООН это клуб победителей во ВМВ. И главная его роль не дать другим стать с ними в один ряд. А между собой уж как-нибудь договоримся. Смысл данной конструкции именно такой.
СБ ООН — формат согласования и оповещения о решениях при совпадении интересов двух главных игроков двухполярного мира, остальные включая ВБ и Францию — присутствуют для легитимизации в глазах своих элит и народов решений двух сверхдержав
никаких в один ряд до 1991 не было, и тем более после
эта роль сохранится и при трехстороннем согласовании между США-РФ-КНР в периоды разрядки, а что там будет дальше после Второй Холодной, загадывать пока рано
п.с. так что не рисуйте из Китая гегемона ,он так же поделен на кланы и зоны влияния..Старая элита со сверхактивами и запасами денег никуда не делась и не денется ,она пересядет на др.тела видимые и продолжит Паразитирование ..