Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Томпсон: Россия должна уничтожить ракету 9М729 и пусковые установки к ней

21:40. 17 января 2019 Просмотров - 364 2 коммент. Опубликовал:

Только уничтожение Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729 можно сохранить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью изданию “Коммерсант”.

По словам Томпсон, Соединенные Штаты составили для России список условий, которые Россия должна выполнить, чтобы сохранить ДРСМД. В Москве знают, что главное условие для устранения нарушений, допущенных Россией – это уничтожение ракеты 9М729. При этом она подчеркнула, что вариант с модификацией ракеты Вашингтон не устраивает, поскольку это “непроверяемо”, поэтому только уничтожение ракеты, а также всех пусковых установок для нее, могут устроить США.

Томпсон опровергла утверждения о том, что в Вашингтоне уже приняли решение о выходе из договора, по ее словам, “у России еще есть время до 2 февраля, когда истекает 60-дневный срок, который мы дали Москве на исправление нарушений”. Москва еще может вернуться к исполнению договора, добавила она.

Представительница Госдепа сообщила, что у США якобы имеются разведданные, свидетельствующие, что Россия испытывала ракету на дальность, запрещенную договором, и они показали эту информацию российской стороне. Томпсон подчеркнула, что русские продолжают все отрицать, а вот союзники по НАТО сразу поверили разведданным США. При этом она не смогла ответить, каким путем была получена информация об якобы нарушениях при испытании российской ракеты, отговорившись, что “это засекреченная информация”.

Замгоссекретаря США добавила, что Вашингтон, в отличии от Москвы, положений договора не нарушает, запрещенных систем не имеет, и это подтверждают партнеры США по НАТО.

“Если Россия хочет спасти Договор РСМД, то она должна уничтожить запрещенные системы вооружений. Тогда он останется в силе”, – заключила Томпсон. 


Между тем, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты уже приняли решение о выходе из договора, а заготовленный ультиматум с требованием “под американским надзором уничтожить ракету 9М729, ее пусковые установки и все связанное с ней оборудование”, является лишь попыткой США обвинить в своем выходе из договора Россию, которая якобы нарушила его положения.

источник

Источник: voicesevas.ru

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
США требуют от России уничтожить ракету 9М729
... ДРСМД в Швейцарии США потребовали уничтожить российскую ракету 9М729 (SSC-8). Об...: Россия должна уничтожить свою не соответствующую договору ракетную систему», — говорится в сообщении. Томпсон отметила...
Пять "перлов" тупости США на фоне моря
... собственную аудиторию? Это Лорен Томпсон — оперативный директор Lexington Institute...должны обеспечить корабли охранения. Но вот этих-то кораблей, говорит Лорен Томпсон... Daily Star:«Россия производит смертельные ракеты, способные уничтожить весь королевский ...
Бэкграунд, выпуск-242 за 28 января 2012
... главного партнера – России. Над всеми практическими...на германскую террриторию, уничтожать небольшие, хорошо защищенные...ракеты причинят серьезный ущерб правительственным и промышленным центрам, мы должны... что гангстеры с «Томпсонами», что  их политические...

2 коммент.»

  • 6942 4910
    Sergeev 18 января 2019 в 10:36 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Все эти договора навроде филькиной грамоты, бумажка есть а механизма соблюдения нет.

    Ответить
  • 28932 14270
    Степаныч 18 января 2019 в 15:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Напомнило один старый анекдот.
    Амеры-вы Русские должны уничтожить эти ядреные ракеты.
    -должны,уничтожим.
    -Но вы так и не уничтожили их.
    -Ну дак они еще до вас и не долетели.)))

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>