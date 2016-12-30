Про русских евреев и мышление. Итоговая реация

И вот – СВЕРШИЛОСЬ! грянул Гром! сверкнул Импульс (из Плеяд или Большого Пса?) – поразил всех ПЛОХИХ – не-годяев низкочастотных!

Исчезли, пропали бесследно рептилоиды морочащие,

жидомасоны злоопухолеподобные вместе с шестёрками-гоями,

ТНК глобальномонопольные, наглосаки шизоидные, бандиты безжалостные,

фанаты избранными-себя-считающие, экстремисты наивно-зомбированные,

аристократы дегенеративные, либерасты хищные, силовики купленные,

СМИшники бессовестные, мошенники инетные,

цыгане нагло-вороватые, враги внешние-внутренние явные-скрытые,

бизнесмены за-бабло-душу-теряющие,

планктон офисный дресс-шкодный, чиновники шабес-взяточные,

рабы зарплатно-холуйные, души продажно-дешёвые,

бомжи злобные-за-мусорбаки-убивающие,

пенсионеры жалкие-на-госмилостыню-влачащиеся (раньше-то немощных родителей дети любимые-любящие содержали, чесное обчество – люди добрые-благодарные в беде-одиночестве-праздности не оставляли… пенсия сожрала детей и разъединила?),

все, у кого рыльце в-капельках-«нефти-крови Земли» с княжеского стола,

все одержимые-духами-преисподними,

все обвиняющие-требующие-возмущающиеся с-брёвнами-в-глазу,

все черти воду-мутящие – все недобрые…

КТО ОСТАЛСЯ?

(«Из 20-ти говорящих о нас 19 говорят плохое; 20-й говорит хорошее, но делает это плохо». Ривароль, 1753-1801 http://pandoraopen.ru/2016-07-16/shkola-i-klub-kak-modeli-obshhestva/ - глава «Познай себя» – и кто из 20-ти? Я-то точно не дотянул…)

Отшельники лесные безыммунитетные?

Дети малые несмышлёные?

Инфанты-идиоты чистопомысленные?

Волонтёры неформальные?

Сектанты пещерные?

Остался ли хоть кто-то из соотечественников? Близких, друзей-знакомых? Или все мы дружно (наконец-то…) плывём по Лете мимо, например, китайцев терпеливых-благочестивых-Конфуцию-верных… или дикарей с-Природой-слитых?

(«В стране действует равное право съесть друг друга как для волка так и для ягнёнка». (Телешоу «К барьеру!»)

Большинство из нас отчасти суть волки, как сильные, так и слабые, считающие себя козлятами, но мечтающие быть сильными, чтобы есть других? Хищники по образу мысли – с программой «отбери и съешь!»; доказательство – всеобщая зависть, уважение «крутых», мечты об «успехе», количество кредитов, исков?

Таким образом, зло пожирает зло? «Зло – враг самого себя» Бёме Якоб. С гибелью злосчастной жертвы пропадает и Человеческая часть её сути? А что с Ней происходит в победителе? - «Победитель всегда воспринимает кое-какие черты побеждённого». Б.Шоу http://pandoraopen.ru/2016-07-05/zlo-dobro/; «Мы то, что мы «едим» (Дарислав) http://pandoraopen.ru/2016-12-24/obrazy-i-duxovnye-praktiki-zashifrovannye-v-nashix-skazkax-darislav-starikov/ - примерно после 11-й минуты.

Конечно, «зло может сталкивать принявших его в душу – зло борется со злом» - не абсолютная истина, как и «зло борется с добром», как и любая другая точка зрения - в этом смысле они равнозначны, одна не лучше другой… но, начав с некоторых пор вникать в эту «параллельную реальность»-сторону действительности – многое получил: когда с нового для меня ракурса пересмотрел глобальные и бытовые конфликты, многое передумав-переосмыслив – мне открылся иной мир, иные смыслы-возможности. В частности, мир стал объёмнее, многограннее, неоднозначнее, в то же время – справедливее, безопаснее, как если бы я знал главное, чуть ли не всё;

получив опыт смены «точки сборки» /Кастанеда/ - стал собирать не только понравившиеся высказывания-притчи, но и «чуждые» до этого «миры» – вызывающие неприятие, отталкивающие, непривычные, непонятные – чтобы осмыслить причину этого неприятия, стал сопоставлять противоположные мнения, как бы сталкивать их, чтобы посмотреть, что из этого выйдет (какие новые галактики) – это оказалось захватывающе интересно. Я как бы вырвался из колеи косно-привычного, «заевшего» мышления в другую колею… потом в третью, четвёртую…

Погружение в разные, в том числе и прямо противоположные «истины», точки зрения, смыслы – это своеобразная гимнастика ума, расширение его возможностей («расширение сознания») – помогает лучше рассматривать «слона»-мир, растить своё Древо Жизни http://pandoraopen.ru/2016-12-29/tvoyo-drevo-zhizni/comment-page-1/#comment-211262, а в перспективе ведёт к некой внутренней истине – к ИНТУИТИВНО-ЦЕЛОСТНОМУ ВОСПРИЯТИЮ мира – когда исчезая, колеи сливаются в бескрайний простор – можно выбирать любое направление, любой мир – Свобода! О таком-идеальном «путешественнике» не скажешь: «Идеи у него в голове – как стёкла в ящике: каждое в отдельности прозрачно, все вместе – темны». Ривароль, 1753-1801; «Люди полагают, что они думают, в то время как они просто перебирают свои предрассудки». Джеймс Уильям, 1842-1910 http://pandoraopen.ru/2016-07-10/vremya-grafo-pravda-trud-uma-nuzhda-uchit/ - глава «Труд ума». Предрассудки – это не то чтобы неправильные, а какие-то единственные неизменные (из огромного числа возможных равноценных в своей неабсолютности) верования-убеждения, запрещающие остальную бесконечность?

«Как ни странно, самые твёрдые, непоколебимые убеждения – самые поверхностные. Глубокие убеждения всегда подвижны». Толстой Л.Н. «Когда истины становятся акробатами, мы можем судить о них». О.Уайльд,1854-1900

Сопоставлять, сталкивать их, подвергать всевозможным испытаниям – «трясти» их, пока это не приведёт к Истине-Ощущению? http://pandoraopen.ru/2016-07-12/vremya-grafo-molchanie-vzaimoponimanie-ubezhdeniya/ - глава «Убеждения» )

Это бы ещё ничего – безболезненно всем чистым-нечистым миром утихнуть, но очень уж маловероятно… А вот что нас могут столкнуть в одну из новых мясорубок – реально. Если час Х (запланированный судьбой?) пробьёт сейчас – вопрос только в том, как быстро мы-хорошие (защищая-защищаясь разумеется!) уложим друг друга, сколько будут тянуться муки предсмертные… Вспомнился почему-то к/ф «Мольба» Тенгиза Абуладзе (1967) http://sovetskoevideo.net/melodramy/286-molba-online-smotret.html

Пока же не пробил – успеть бы хоть чуть добрее стать, несмотря на зло-собаку за-пятку-хватающее… или благодаря ей? -

«Ты не «победишь» зло до тех пор, пока не увидишь добро, которое оно делает.

Молитва, найденная в концлагере Равенсбрюк: «Господи, помни не только добрых, но и злых. Помни не только обо всех страданиях, которым нас подвергли. Помни, что эти муки принесли свои плоды – наше товарищество, преданность, смирение, храбрость и щедрость, величие сердца, вдохновившее нас на всё это. И когда наступит Судный день, пусть все эти плоды станут им наградой и прощением». Из Э. Мелло

Если чувствую себя интернированным, узником большого концлагеря, в котором всё так устроено, что политическая самоорганизация невозможна, и бессмысленно одного дракона на другого менять, на грабли наступать -

1. Можно уйти – благо, места много. Но куда от тёплого хлева и кормушки, даже если это мусорные баки с отбросами… от того же компа с инетом?

2. Изменяться. Переключиться со шкурных интересов, с желания козлёнка отобрать жирный пирог у вечно голодного волка, кляня судьбу слепую(?) - на Смысл жизни для и вместе – отрекшись навсегда от себя-отдельного, избавившись заодно от всех страхов-вин и проч. дряни; душу, жизнь посвятить человекам, начиная с близких и ближних – в пользу Вечного единства... https://maxpark.com/community/5392/content/2812225

Ненависть не лучший советчик: застит глаза внешняя требовательность при невозможности что-то стребовать… какой смысл злопыхать и ожидать чего-то, например, от недосягаемого правительства, говорящих с голубого глаза голов… Главное – собственный конструктив, а не ожидания действий других, которые от меня мало зависят, не временно облегчающее возмущение: происходит «выпускание пара», питающего паразитов-вампиров…

Да, одна обособленная общность внутри другой может быть «доброкачественной» опухолью или социальным раком.

«Не есть ли единение с десятками – разъединением с тысячами и миллионами? Единение только тогда благо для человека, когда это – единение всего человечества во имя основы, общей всему человечеству, но не единение малых или больших частей человечества во имя ограниченных, частных целей». (Толстой Л.Н., 1828-1910 http://pandoraopen.ru/2016-12-02/samoprogrammirovanie-7-vybor-odinochestvo-vmeste/ - глава «Вместе».)

Еврейско-сектантские представляется мне одними из самых разрушительных «опухолей», растущих метастазами в «центральную нервную систему» государства, заполнившие её (как, впрочем, и криминальные структуры, и лгбт, и… кто только не рвётся во власть! главное качество продвиженца – наличие на него компромата у продвигающих?),

что – и это +! – заставляет «здоровые клетки» гражданского организма искать другую форму самоорганизации , вынужденно меняясь при этом, вырастая – «повышая октавы».

Но, во-первых, я знал добрейших и порядочнейших трудяг-евреев – портного, фотографа, стекольщика – и благодарен им, их предкам, родным и Богу за них! Именно таких простых тружеников в основном и уничтожали в войну их же «верхи» - руками «гоев» и руками «своих» же? А сколько выдающихся русских евреев-учёных, гениальных поэтов, писателей, артистов, художников, классических музыкантов…

(Что же касается эстрады, в частности, блестящего творчества примадонны – всегда почему-то претило… кстати, «Песенка первоклассника» - не «окно» ли, заказуха в отношении образования? Недавно ветеран рассказал, как в 37-м у его маленького брата пошла вдруг кровь с калом, врачи сказали – колит, и таких в яслях оказалось около сотни – все умерли… Он единственный, кто додумался сдать анализ – обнаружили толчёное стекло. Оказалось, его добавляли в манную кашу и только детям рабочих, а итээровским – отдельно – давали нормальную. Виновных расстреляли, в том числе и «свою-русскую» раздатчицу.) Негатив их учитываю, как и во всех людях, животных, природе – во всём. Сторонюсь его или принимаю меры, если не вижу другого выхода, но при малейшей возможности устремляюсь к позитиву – снова и снова! http://pandoraopen.ru/2016-12-10/pozitivnoe-myshlenie/

На негатив можно воздействовать, контролировать его, но полностью уничтожить невозможно: не будет и позитива – ничего не будет… Смысл жизни для меня больше в позитиве, чем в борьбе с негативом, даже если приходится это делать. Кстати, китайцы как-то пытались уничтожить воробьёв и блатных – всех сразу…. Воробьёв потом пришлось завозить, а воры сами завелись – вскоре их стало столько же, сколько и было… То же с шизиками, гомиками, нариками, даунами, дебилами, уродами-мутантами и др. – если специально не разводить толерантностью-химией-зомбированием – их стабильный процент в любом обществе на сравнимом уровне развития?

«Мочить» всех подряд, начиная с самых зловредных, потому что голова отдыхает, а руки чешутся? «Если тронуть хотя бы волос на бороде дьявола, он непременно вцепится тебе в загривок». Цвейг, 1881-1942 http://pandoraopen.ru/2016-07-05/zlo-dobro/

Не лучше ли начать держаться поближе к самым лучшим (прежде всего – к детям, родным, друзьям, соседям, коллегам), насколько это возможно, к наилучшим сторонам каждого (для этого самому нужно упорно – пока не поверят, что это новая-хорошая реальность – поворачиваться к человеку соответственной стороной), думать о них, делать для них всё что можно, быть благодарным им за то, что они есть? Это иная плоскость, иное «поле», иное состояние – "ПОЛЕ ДОБРА", состояние добра, добросчастья.

Конечно, когда меня «вышибают» из «синего» состояния в «красное» - вынужден драться, ругаться, но дело-то не только в силе зла вышибающих, но и в моей стойкости, силе добра, способности оценить «удар»: он мне в помощь (если направлен на моё несовершенство) или ко мне вообще не относится – нет смысла присваивать «плевок», реагировать-драться, отвлекаясь от Лучшего? В том числе и от Лучшего в «плюющем», от его лучших сторон – может, попытаться перетянуть его на «синее поле», где эти стороны проявятся, за что он-добрый будет благодарен, а не поддаваться притяжению «поля зла», которое затянуло его-слабого в добре, пытается затянуть и меня через него?

Но если уж очень хочется освободиться от переполняющей агрессии, выплеснуть её – поводов море! Главное не жалеть потом и не винить ни себя ни противника?

Переходя болото (по необходимости, стремясь к какой-то Цели или, например, уходя от погони) - бдительно рассматриваю кочку, прежде чем на неё ступить, напрягаю чутьё, осторожно обхожу явные трясины, но краем глаза всегда отмечаю красоту цветов, изумрудных островков, украдкой любуюсь видами-звуками, а где-то благодарен и опасной темноте бездонных вод, вызывающей мгновенный ужас и обостряющей восприятие красот поверхности… Осуши болото – и не будет больше этой неповторимой цельности воды-земли-растений-животных!

Нет угрозы жизни, нет необходимости действий – нет и яркости ощущений? Нет «зла» - нет и «добра»? Инь-ян? Нет недостатков – нет и достоинств? То же и в отношении «политических» евреев. В частности, как я понимаю, они во многом обеспечивают выживание страны во взаимодействии-противодействии с другими, находящимися под значительным влиянием еврейских же диаспор и иных отрядов Князя, обеспечивая этим возможность плавного перехода «Идущих» (пассионариев духа? а с ними – и всего общества) на «верхние октавы».

Во-вторых, кроме плохого еврейства (далеко не единого) есть плохое цыганство, плохое японо-китае-наглосакство, плохие славяно-германство, угро-финство, татаро-булгарство, кельто-галльство, латино-африканство и т.д., плохое сектанство (в широком смысле), а также некие скрытые от нас силы, прикрывающиеся известными, натравливая нас на них, друг на друга… но больше всего у нас плохих, естественно, «своих» русов-нерусов – сроднившихся на «шестой части» (падких на «огненную воду», на «крутость», на яркие тряпки-побрякушки и т.д.), благодаря которым мы в рабстве у паразитов – «своих» и «чужих» (к слову, о пользе паразитов, например, глистов – инфы много не только о вреде, а уж о пиявках…)

(Из комментариев к статье http://pandoraopen.ru/2016-12-14/tri-kita-etiki-rostovshhichestva/#comment-207206 :

Выделять какую-то проблему (в данном случае ростовщичество), рассматривая её вне связи с другими, без поиска общей, фундаментальной причины и стратегического выхода из тупика-камеры, куда нас загнали-заточили энергетические вампиры, питающиеся нашим негативом (раздражением-возмущением-отчаянием-страхом-агрессией-депрессией-подавленностью…) – тоже результат клипового, разорванного, не способного пытаться охватить картину в целом мышления…

зашоренности, блокировки широты умозрения, способности взглянуть иногда как бы со стороны-сбоку-сверху – на общую картину как в моменте так и во времени, динамике, многомерности – пролонгировать её в разные стороны (их тоже множество) хотя бы пунктирно…

Бесконечность не обнимешь, но пытаться связывать воедино отдельно наблюдаемые фрагменты необходимо, если есть хоть малейшая возможность, иначе не вырваться…. Пытаясь вырваться «за флажки», действуем как можно более нестандартно, а не ожидаемо… автоматически возникающий негатив стараемся тут же обращать в пользу , включая оставленные нам « 5%» былой мощи подобия суперразума…)

Сколько у нас продажных, недоброжелательных, невежественных, несочувственных, уродливо-гедонистичных и проч.! Именно они – главные проводники мирового зла! Точнее – каждый хоть чем-то плохой, хотя даже себе не признаётся ( «Как бы ни был человек хорош или добр к своим близким, он всё же даёт им при жизни достаточно оснований, чтобы утешиться после его кончины» . Лабрюйер, 1645-1696 http://pandoraopen.ru/2016-07-23/aforizmoterapiya-spravedlivost-zhizn-i-smert-detstvo/ - глава «Жизнь и смерть»), а освобождение от плохого начинается с ПРИЗНАНИЯ его объективности-обусловленности – в ближних и себе.

Присутствие плохого есть беда, но в этом ничьей НЕТ ВИНЫ! Это не значит не обвинять вслух, но – понимать условность причинности виновника (гены, воспитание, судьба, конкретные ближайшие «причины»), чтобы не «накручиваться»-возмущаться, портя себе кровь – кормя ею вурдалаков-пиявок, лечащих согласно своей природе: здоровую «кровь» они не пьют! Про себя тоже всегда думать: не виноват бываю – бедоват! Каждый из нас тёмной частью своей души помимо своей воли служит опорой злу, её инструментом, и, одновременно, точкой входа в собственную «ауру» - входа болезненного или незаметного, но с последствиями, описанными не только Булгаковым. Именно эту сторону моей души – и только её! – видят все плохие, ибо «низкочастотный» из хорошего состояния видит только хорошее, из плохого – плохое. То есть плохие видят меня плохим! Как Вий видел бурсака Хому сквозь незамкнутость круга – сквозь страх слабой, нецельной, глуховатой к внутреннему «высшему Я» души.

И «неча на зеркало пенять…!» («Каждый усматривает в другом лишь то, что содержится в нём самом». Шопенгауэр, 1788-1860 http://pandoraopen.ru/2016-11-15/samoprogrammirovanie-3-nedostatki-blagodarnost/ - глава «Ближний – зеркало»; «Каждый имеет в другом зеркало, в котором можно ясно разглядеть собственные пороки. Однако он большею частью поступает при этом, как собака, лающая на зеркало в том предположении, что видит там не себя, а другую собаку». Шопенгауэр, 1788-1860 http://pandoraopen.ru/2016-07-16/shkola-i-klub-kak-modeli-obshhestva/ - гл. «Познай себя»

Что же касается откровенных врагов – нужно пытаться рассматривать их во всём разнообразии, взаимосвязанности, взаимо- и противодействии, а не только по отдельности, видеть на всех условных уровнях (от бомжей, бедных, обеспеченных – до олигархов, глобальных воротил, «жрецов», …; от мелкими бесами одержимых /а кто без них?!/ до СамогО во фраке или овечьей шкуре, который «хитёр и изворотлив» /Климов/– поди угадай…) – хотя бы пытаться, несмотря на скудость-искажённость инфы и обилие дезы – видеть, в частности, где зло борется со злом.

/И не надо никого ни с кем сталкивать: они-злые сталкиваются необходимо! Это не значит смеяться как те обезьяны над тиграми, а – полноценно использовать этот момент – усиленно укрепляя-созидая основы мира – строя наилучшее общество «снизу», с себя. Чтобы не стать одним из злосчастных сталкиваемых, а стать одним из счастливых в единении!/

Тогда появится больше возможности заниматься собственной душой – растить в себе Любовь – прежде всего к близким, родным душам, видя в них прежде всего добро и понимая-прощая те соринки, которые у самого брёвнами в глазу торчат (а самому-то и невдомёк! как правило).

Дело в том, что извечное противостояние зла злу идёт не только по вертикали (например, действия подручных Воланда по отношению к «испорченным квартирным вопросом»; заказчик устраняет использованного им киллера или банк отбирает квартиру у перекредитованного халявщика;) и не только по горизонтали (например, «разборка» подельников), но и внутри каждого из нас в «недобром» состоянии (например, мучительный конфликт желаний, трудный выбор – кому бы «по голове дать», как отомстить или избавиться, где бы чем поживиться, поиметь на зависть соседу, «согрешить» и избежать последствий и т.д. – вплоть до аутоагрессии, до чёрной мысли избавиться от гнёта земнобытия, осуществив «апоптоз»…).

Решительно устремившись на «доброе поле» со «злого» - ухожу и от противостояния с кем бы то ни было (уходя от опасности раздразниться – стать жертвой энергитического вампиризма – отдаю Пространству энергию добрую). В том числе противостояния кровавого, где «дерь-мо кровью смывают»…

Внезапно возникающие обстоятельства не в нашей власти (карма ли, случайность или непредвиденная судьба), но обстоятельства внутренние овладению поддаются, а от них зависит выражение лица, интонации, отношение, позы, пластика, поступки, переходящие в привычки, а хорошие привычки, как известно, улучшают характер и – соответственно – взаимоотношения, круг общения, судьбу, карму…

«Зачем изменяться – изменять самому себе-достаточно хорошему? – пусть они (близкие и ближние) изменяют в себе то, что не угодно мне (нам) – для меня (для нас)! Не хотят? – ругать, убеждать, заставлять, наконец – мочить их-злых! Они не любят меня (нас)! Я (мы)? – Я люблю (мы любим) не столько кого-то, сколько когда по-моему (по-нашему)»…

Как я понимаю, в индейской притче о двух волках (http://pandoraopen.ru/2016-07-05/zlo-dobro/- в конце) нет противостояния зла и добра в душе (и вне души противостояние условно, как условно деление цельного мира на внешний и внутренний – это предмет веры) – есть ВЫБОР: в чём жить – в каком состоянии – каких чувствах-мыслях, на каком «поле» бороться – против плохого или за хорошее.

Если дать себе труд наблюдать свои мысли-чувства – зло постепенно перестаёт меня видеть, зато добро (т.е. существо, в котором мне удалось кроме зла увидеть и добро и сфокусироваться на последнем, увеличив тем его) начинает видеть меня добрым – ответно!

Что касается программирующего обрезания, жреческо-рептилоидной генной инженерии, специфики их супер-обособляющей религии (сами-то мы чем только не зомбируемы, начиная с зачатия!) и проч., превращающего общность в опухоль – мне кажется, дело не столько в этом, сколько в вынужденной организованности с целью выживания среди чужих народов. Молодые, сильные народы легко изолируют, нейтрализуют эти «опухоли», старые-больные сопротивляться не могут – следовательно, нужно ОМОЛАЖИВАТЬСЯ, оздоровляться! Здоровье народа начинается со здоровья каждой души. Чем здоровее душа – тем больше служу обновлению народа, его единству, не разделённому религиями как во Вьетнаме http://pandoraopen.ru/2016-10-16/instituty-novyx-religij-kak-instrument-upravleniya-obshhestvom/#comment-193866 и не отделённому ими от человечества, от «Великого кольца» великого Ефремова.

А вот отказаться (внутренне: всё начинается с мыслечувства, решения, намерения!) от всего плохого в обществе и в себе – устремившись к желанному-хорошему – залог оздоровления. Как омолаживают лозу? Подрубают под самый корень – вырастает новая-здоровая. Как обновиться самому? Всем существом устремиться к Новому , отказавшись от мешающего косного прошлого, ложной навязанной-негативной «личной истории»! - http://pandoraopen.ru/2016-12-21/chuzhaya-pamyat-dezhavyu/

Ради счастья единства каждому нужно проникнуться «новой», всем понятной, простой и близкой, не отталкивающей ни одного доброго человека, какую бы общность он не представлял и каких бы убеждений не был, «религией» – назову её пока ЕСТЕСТВЕННОСТЬЮ (как вариант – «целостность», «цельность», «холизм»).

Поведение Естественного (идеально-изначального) непредсказуемо: он реагирует не на отдельные стимулы, как это происходит с нами-зомби - подчиняющимися искусственной, внушённой, вирусной, встроенной, наносной (комплексам, «тараканам») программе, а на ситуацию в целом – весь комплекс стимулов-воздействий. Ситуации бывают похожими, но нет абсолютно одинаковых, каждая – оригинальна – оригинальна и реакция Естественного. Может легко игнорировать жёстко работающие животные инстинкты (например, контролирует свою реакцию самца на такой ключевой стимул как величина груди самки или на проявления агрессии другой особи), произвольно переключая внимание на наиболее важное – стремясь к лучшему, избегая опасности.

Один из Путей подготовки к «очищению» от наносного «мусора» - например, упражнения цигун 1-й ступени, варианты АТ, медитация «шинэ» (http://pandoraopen.ru/2016-07-11/vremya-grafo-glupost-um-mudrost/ - глава «Мудрость»: «Настоящее счастье – это внутренняя работа». Если…), развиваемая в дзен-практиках бдительность (тотальная внимательность), самотестирование собственной личности с помощью доброжелательных и грамотных ближних (хотя бы вспомнить-записать претензии близких и проконсультироваться у специалиста, чтобы не получилось как с горбуном, который впервые увидел себя зеркале в сказке «День рождения инфанты» О. Уайльда) и др.

При этом необходимо периодически менять окружение, быть в одиночестве: замороченные (заражённые и управляемые вирусами) стремятся заражать-контролировать и других, загонять их в рамки жёсткого привычного стереотипа и не выпускать из них ни себя - ни ближних: называть-определять – вешать ярлыки, ожидать-требовать соответственного поведения – подчиняя и подчиняясь «Матрице», «Программисту», авторитету…

Например, многие «завязавшие» были спровоцированы на срыв жёнами, которые сами же добивались излечения: изменение мужа (в лучшую сторону!) требовало и собственного изменения (например, быть опрятнее, чистоплотнее – раньше-то муж с залитыми зенками грязи-неряшливости не видел… или пил, чтобы не видеть?), а это оказалось труднее, чем вернуться к старому-привычному…

Естественность в смысле необусловленность, безыдейность, очевидная разумность – вне учений, вне словес. Но, как клин клином, так и слово (которое завело в кризис) можно вышибать словом же (например, http://pandoraopen.ru/2016-07-09/vremya-grafo-istina/), идеи – идеей (например, Добро как состояния души – центральная идея сборника «Добросчастье» http://pandoraopen.ru/2016-12-16/dobroschaste-kniga-i-put/ - Собирающих афоризмы много, но большинство не знает этого способа их систематизации-обработки, ну и, конечно, нет времени, привычки, трудно начать, боится /в силу «комплексов», неосознаваемых запретительных программ/ полемизировать с авторитетами и т.д., но большого ума и усилия, по-моему, это не требует… можно просто перепечатывать, «перекладывать» понравившиеся мысли, освежая их в памяти – и удовольствие и польза (за пользу ручаюсь)! Возник бы однажды интерес… )

В Естественность можно войти, например, через самостоятельный Поиск - стремление понять непостижимую квантовую механику жизни, некие главные принципы-смыслы, которые каждый может искать только под свою ответственность. По ходу начнётся очистка – например, число берущих деньги у ростовщиков начнёт сокращаться…

Займы – это одна из ниток, за которые водят многих, а с ними – несчастными заёмщиками кабальными – и народ в целом… Одна из ипостасей денег – эквивалент энергии, а односторонне пользоваться чьей-то энергией – своей не иметь? «Своя» энергия – всегда «сверху», всегда «ток», «проточная»: отдаю имеющуюся старую – освобождается место для новой извне – тогда она приходит сама – сюрпризно – в виде денег ли, пищи, вдохновения, здоровья-бодрости, любви ближних – испытываю за неё благодарность, блаженство… «Качать» энергию «сверху» значит прежде «наладить канал связи с Верхом», отдавая свою щедро, без остатка богу-людям – трудиться до усталости, творить, «кормить», вдохновлять, лечить, любить…

Сначала же каждому даётся аванс-подъёмные – в виде способностей-здоровья… На что потратили? Кто берёт кредиты? Плывущие по течению? Управляемые? Слепые – ослеплённые корыстью, завистью, страхами, гордыней, самонадеянностью, виной (например, жена обвиняет в неумении жить, сравнивая с со знакомым, кажущимся всем успешным), неустанно рекламируемым-прививаемым гедонизмом… В лучшем случае – боящиеся смерти близких, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Главное – вылечить, а потом – авось как-нибудь… А потом те же близкие, даже чудом, вопреки медицине выздоровев, но оказавшись без крова, избитые коллекторами – могут и проклясть…

Конечно, понять можно: человек оказался в тупике, не видел другого выхода… дело в другом – много мусора-вирусов в голове – Авгиевы конюшни, но и малую часть почистить невозможно, если не устремиться к Цели, к Идеалу… Поток новой жизни начнёт размывать слежавшийся навоз, отмывать Душу.

Если этот «квантовый скачок» на высший уровень произойдёт – только благодаря врагам! Пока же Устремления – Прыжка вверх – через пропасть Чистилища не произошло – паразитов беречь, терпеть и чтить нужно : они питаются нашей болезнью, указывают на неё, создают необходимые для оздоровления препятствия, стимулируют – как гонящиеся собаки-быки-акулы – тех, кто ВИДИТ.

Если не способен оторваться от печи подобно Муромцу – встать во весь рост, а только возмущаться = выпускать пар в свисток…

Мёртвая и живая вода? Мёртвой, кажись, напились вдоволь, а живая – везде, начиная с любимых близких, природы, лучшего в искусстве! Было бы желание!

Естественность – это непосредственные чувства (застойно-негативные уйдут, разрядятся – останутся хорошие, необходимые-адекватные), прежде к своим близким-родным, что иногда сложнее, чем явить Добро случайно встреченным незнакомым… Стремление к Новому Единству (пусть и на примере старого или псевдостарого, но без слепого копирования-переноса его в современность) ведёт к высокому состоянию бескорыстия-щедрости – быть таким всем своим существом, а не от случая к случаю, быть свободным-любящим-понимающим, чующим ближнего как себя… но кто может сказать, что он постоянно чует себя – каждую клеточку своего тела, стремится постоянно внимать своей душе, лишь отмечая течение мыслей, не захватываясь ими настолько, чтобы упустить из виду поток жизни в целом, упустить ОЩУЩЕНИЕ текущего мига вечной ЖИЗНИ – сказать, что он ОДУШЕВЛЁН? Сколько таких в мире «штампованных людей»? http://dnevniki.ykt.ru/mwp/543997

«Биороботы не имеют качеств людей изначального мира, т.е. совести, любви, счастья, чувства равенства, сострадания, дружбы. Эти качества заменяются боязнью наказаний, радостью от успехов, от превосходства, чувством устойчивого содружества, гарантиями существования. Биороботы жестоки и способны убивать, как только это будет обосновано умом. У биороботов нет чувства бессмертия; они боятся смерти, т.е. конца – категории линейного ума. Биороботы всецело принадлежат расе механических людей». https://www.youtube.com/watch?v=JtFHs7Dc888

От себя добавлю: в основе расчеловечивания-порабощения – ОБОСОБЛЕНИЕ самосознания, отождествление себя сугубо с частичкой (в этом манипуляторские религии и наука сошлись… + однодетность…) разделённого мира (ЦЕЛЬНОГО для цельных) – телом-личностью, ведущее к противопоставлению этой отдельности остальному – чему или кому-либо, миру. Представление, восприятие этого отдельного себя не как одного из инструментов-средств-аватаров-«я» Жизни, а как единственного... – как в скафандре…

Робот=раб? Рабская психология. Рабы кого-то – рабы прежде всего своих (? навязанных и навязываемых нам) страстей? Единственно правильного определения-раскрытия этого понятия нет – нужно прочесть-осмыслить многие и, примерив их на себя, наметить пути освобождения (полностью свободных на этой земле, наверно, не существует?) Вот одно из них, почти первое попавшееся: http://apsuaforum.bestforums.org/viewtopic.php?f=259&t=886

Хозяин всегда столкнёт рабов между собой. Либо «вцепится тебе в загривок» – рабскими же руками. А сгинет куда-то хозяин – раб обязательно найдёт себе другого хозяина или станет сам хозяином другому рабу – и ещё более жестоким, чем хозяин потомственный (Дед рассказывал: «Ехали отец с сыном на базар, заночевали у господского поля. Пока спали – лошади в поле зашли, а тут и управляющий – к пану на суд повёл. Сын спрашивает у отца – что теперь будет? - «Ежели из пана пан – пожурит и отпустит, а как из ивана пан – и лошадей отберёт, и морду набьёт…»)

Хозяин не может сделать раба внутренне свободным, отпустив его, как помещик крепостного.

«В России две напасти: внизу – власть тьмы, вверху – тьма власти». Гиляровский В.А., 1853-1935 Следовательно, если внизу Свет – вверху власти нет? Но не наоборот: просветление – результат необходимости, а не дарованной вольницы? (Просветление – обретение Блаженства – когда душа возносится при жизни? Поднимают же её светлое сердце и мысли свыше, вытесняющие груз суетности; дела, от которых душа Теплеет?) http://pandoraopen.ru/2016-11-14/politaforizmy/

Раб может освобождаться только сам, поняв в чём дело, что для этого нужно, самообразовываясь, используя знания, людей, специалистов, а главное – используя самого хозяина как точку отталкивания, как адскую собаку, вынуждающую перепрыгнуть высоченный райский забор, как необходимое препятствие?

Начать можно и с прямой борьбы, противостояния – для опыта, чтобы на своей шкуре

(увы, зачастую, чтобы как следует разглядеть «кнут», его нужно испробовать на себе? «Три пути у человека, чтобы разумно поступать: первый, самый благородный – размышление, второй, самый лёгкий – подражание, третий, самый горький – опыт». Конфуций,551-479

– Первый требует внутреннего, умственного напряжения – невидимого. Требует уединения. Следуя сим путём, человек как бы исчезает из поля зрения ближних, но они об этом не догадываются. Точнее, догадываются ровно настолько, насколько сами живут внутренней, сходной с ним жизнью. Счастье этого пути сильное, но тихое, невыразимое. Поведение человека обычное, либо странное, непонятное. Насколько окружающим неинтересно размышлять, настолько он кажется им скучным. Слава для идущего внутренним путём – помеха счастью.

Подражают же известным – идущим (точнее – шедшим) путём третьим, горьким, болезненным: путём осуществления желаний с обязательным последующим разочарованием, состоянием опустошённости, выход из которого – в новых поисках, приводящих периодически на путь первый… Впрочем, третий путь может оказаться наикратчайшим путём в Небо – через глубокое отчаяние и последующий полный отказ от земли.

Как первый, так и третий пути требуют воли, целеустремлённости, энергии. Второй – для детства, инфантильности, дилетантства, невежественности и пустоты? Разумеется, каждый идёт всеми этими путями поочерёдно. Так ли? Не получив опыта не поразмышляешь? И все мы – дети малые и старые? http://pandoraopen.ru/2016-07-10/vremya-grafo-pravda-trud-uma-nuzhda-uchit/ ),

но любой человек рано или поздно выйдет на путь самоорганизации, самоулучшения, объединения с борцами-одиночками – на путь создания Общества, отдавая ему всего себя без остатка.

Раб-хозяин – это в принципе одно и то же (внутренне) разница лишь внешняя: в положении, выражении лица, позе, упитанности и т.д. Образование, больше доступное хозяевам, конечно, один из Путей, но увы, в положении «сверху» свободы не даёт? Не в этом ли причина «странных» отказов от богатства-власти, например, в том же фильме «Дед Азиз»? http://sbogom.kiev.ua/film-baba-aziz/

Наличие паразитов – не только сигнал о нездоровье животного, но и помощь (невольная, разумеется) ему в борьбе за оздоровление (хозяин же паразит невольно помогает ИДУЩИМ к Здравию рабам, а не лежащим камнем в духовном смысле). Выздоровев, животное достаточно легко освобождается от паразитов – то ли они сами пропадают, то ли животное что-то предпринимает. Например, лиса избавляется от блох, постепенно погружаясь в воду – блохи переходят на голову – на нос – лиса окунается – блох смывает. В нашем случае вода, как я понимаю – это ОСОЗНАНИЕ болезни и всевозможных путей оздоровления, понимания двоякой роли паразитов (оздоравливать-оздоровлять сильных духом и уничтожать слабых), признание их-г-адов необходимости.

Если организм не справляется с болезнью, не выруливает на взлёт – паразиты его заедают и гибнут вместе с ним… Сильным-добрым нужны сильные-злые, как овцам нужны волки, чтобы быть в оздоровляющем тонусе («в форме») и избавляться от больных сородичей, способных ослабить всё стадо?

Взявший на себя ответственность за всё – свою судьбу, отношение ко всему и ко всем, в том числе к “хозяину” – становится свободным и освобождает от себя-раба “хозяина”. Раб с хозяином взаимосвязаны т.н. «взаимозависимостью». Не то чтобы раб хозяину диктует условия, но любой поворот мысли раба, даже возможность каких-либо перемен в рабе напрягают мнящего себя хозяином… (см. Дарислава http://pandoraopen.ru/2016-12-24/obrazy-i-duxovnye-praktiki-zashifrovannye-v-nashix-skazkax-darislav-starikov/#comment-210301, Джебрана Халиля Джебрана, психологию отношений и др.)

Доказать ничего не могу: доказать можно только самому себе, если задаться такой целью.

Очень когда-то впечатлил фильм на тему очеловечивания «Короткое замыкание» (1986), пусть он и американский, примитивный…

Немного о понятии ЦЕЛОСТНОСТИ (равносильном для меня понятию Естественности):

«Базовые парадигмы прошлого:

АНИМИЗМ - всё одушевлено; дух-материя, природа-человек слитны, нет иерархии, каждый миг – новое «сейчас»,

ПОЛИТЕИЗМ - начало роста самосознания, отделения от природы, разделения общества – отражается в обожествлении стихии, приводит к возникновению страха перед ней,

МОНОТЕИЗМ - растёт духовность, но тоталитаризм на небе ведёт к диктатурам, абсолютизация духовного выливается в лицемерие, порабощение, разврат,

АТЕИЗМ - от энтузиазма, свободомыслия – к иллюзии достаточности материального, полному цинизму и безнадёге, борьбе всех против всех, глобализации-гоблинизации;

зарождающаяся –

ХОЛИЗМ - сродни анимизму: я-мы-мир-дух-материя воспринимается целостно?» По книге «Спонтанная эволюция» (Брюс Липтон, Стив Бхаэрман) http://pandoraopen.ru/2016-11-02/samoprogrammirovanie-prekrasnoe-dalyoko-aforizmy/

Из комментариев к статье http://pandoraopen.ru/2016-12-14/tri-kita-etiki-rostovshhichestva/#comment-207206 :

Разделённость-объединение-цельность – тема тем – одна из прорывных, как мне видится… попытаюсь внести хоть микролепту (если бы каждый дополнил – прорвались бы!). В нарушении изначальной цельности вижу причину не только ростовщичества-потребительства, алчности как способности брать чужое, пусть и на время, недальновидности-неспособности предвидеть возможные последствия … но вообще «греховности», ущербности-недостаточности (той же ограниченности мощности биокомпьютера 5-ю процентами), порочности – в т.ч. зависти, страха, вины…

Мало было ограничить способность воспринимать-перерабатывать информацию – нужно ещё и отделить нас друг от друга, чтобы не соединились в «сеть», в суперкомпьютер, нарушить целостность даже оставшейся разумности каждого, разделив СОзнание на отдельные блоки-знаньица! Разделена даже работа полушарий – не только узостью мозолистого тела – данный нам язык (2-я сигнальная) где-то заменяет образно-эмоциональное, интуитивное мышление сугубо логико-схематическим – предсказуемым, чтобы легко управлять…

С разделением активности общества на сферы деятельности – каждая соответствует определённому состоянию души, которое закрепляется «якорем» (НЛП): местом-обстановкой, образами-символами, лицами (кругом общения) и т.д. – душа делится на т.н. субличности (например, я-прихожанин, я-водитель, я-сотрудник, я-муж, я-отец и т.д.), которые могут существовать достаточно независимо друг от друга, при этом в разных я-состояниях у человека могут быть разные выражения лица, голос, повадки… например, грозный начальник на работе – заискивающий подкаблучник дома … Столкни «якоря» этих его субличностей вместе (например, жена неожиданно явилась на производственное совещание) – человек может сильно замешаться… (См. «Психосинтез»)

Разделённая душа пребывает в состоянии постоянного внутреннего конфликта желаний-мотивов – дискомфорт, за избавлением от которого идут к тем же авторитетам, которые, собственно, и разделяют нас…

Цельный же неуязвим для манипуляций, свободен, в частности, от низкой алчности (=Выгода — противна согласию и гармонии=), самодостаточен – независим от паразитов, при этом способен многократно увеличивать свою мощь, возможности, объединяясь с такими же свободными:

«Если не поранена рука, она может коснуться змеиного яда – не опасен яд здоровой руке». Индийская мудрость

Необходимое условие исцеления как обретения состояния целостности (ясности, определённости во всём: призвании, оценках, решениях,…) – ПРЕПЯТСТВИЯ.

«Человек познаёт себя, преодолевая препятствия». Сент-Экзюпери

Препятствия вынуждают познавать? Или просто любопытно, хочется испытать себя? http://pandoraopen.ru/2016-07-16/shkola-i-klub-kak-modeli-obshhestva/ - глава «Познай себя»

«Всегда можно быть Самим Собой. Ничто извне не может помешать этому. Всё дело в препятствиях внутри человека, их больше, чем снаружи». Даниил Гранин

«В минуты величайшего возбуждения люди презрительно отметают всякие низменные интересы; но такие минуты быстролётны. Обычное состояние для этого божьего творения – жалкое корыстолюбие». Герман Мелквилл http://pandoraopen.ru/2016-07-23/aforizmoterapiya-i-dlya-samorealizaciya/ - глава «Естественность»

«Жизнь – суровое испытание, требующее большого мужества, энергии, терпения, внутренней дисциплины, так как побеждать надлежит не только внешние препятствия, но и самого себя». Сервантес,1547-1616

«Хочешь сдвинуть мир – сдвинь себя». Сократ, 469-399 http://pandoraopen.ru/2016-11-14/samoprogrammirovanie-2-proshhenie-xarakter/ - глава «Мужество»

«Воля делает своим материалом представляющиеся ей препятствия, как огонь завладевает всем, попадающим в него: маленький огонёк угас бы, но пылающий костёр усваивает брошенные в него вещества, сжигает их и становится ещё выше». Марк Аврелий, 121-180 http://pandoraopen.ru/2016-11-14/samoprogrammirovanie-2-proshhenie-xarakter/ - глава «Воля»

«Характер формируется борьбой, и человек создаётся препятствиями». Шелгунов Н.В.,1824-1891 http://pandoraopen.ru/2016-11-14/samoprogrammirovanie-2-proshhenie-xarakter/ - глава «Характер»

«Человек – дитя препятствий» - гласит поговорка (начиная с тесных родовых путей…) Отсюда – парадоксальный, на первый взгляд, вопрос: «Научились ли вы радоваться препятствиям?» - жемчужина восточной мудрости. Парадокс: желаешь жить в Радости избегая страданий – должен не забыться в известных удовольствиях, а вдохновенно преодолевать препятствия на пути к Цели, что со стороны может выглядеть подвигом.

Если Цели нет – все беды воспринимаются как случайные, либо ищутся виновники их, включая себя. Если Цель есть – препятствия на Пути принимаются как стимулы, необходимые уроки, средства достижения Цели.

Цель – цельность – исцеление – Целое: связь с Ним – через заданность Целью, поглощённость большой-доброй вечной целью? Найти себя, стать цельным, исцелиться, прийти к Богу, стать просветлённым, естественным, слиться с миром, обрести гармонию – синонимы?

Один из возможных выходов-путей одушевления, ОДУХОТВОРЕНИЯ себя-робота-раба: стремление (намерение+упорные попытки) ОСОЗНАВАТЬ себя прежде всего как программу (чтобы избавиться от чужеродной), а также своё «железо» - физические-психические возможности, преодолевать слепоту – прозревать к собственной личности – кто я? Зачем я? Что я могу в этих условиях? Осознавать других – подобных себе, все формы явленности, мир и связи с ним, связанность всего со всем; осознавать свою механичность – анализировать=разрушать её, сосредоточиваясь на чём-то существенном, изначальном, анализу не поддающемся, как золото не поддаётся кислоте. Изменения в лучшую сторону в этом случае неизбежны, гарантированны.

Это не единственный путь-способ выхода к Теплу-Свету, но главный для наиболее способных к нему, критерий же этой способности – ИНТЕРЕС к осознанию, наблюдению-самонаблюдению, исследованию. Если такого интереса (а, значит, и возможностей?) нет, его недостаточно – есть всем доступный путь Добра (вне организаций – вне манипуляций понятиями «добро», «любовь», «патриотизм»,…). Когда мне не хватает добросердечия, данного мне природой и воспитанием, стремлюсь проявлять его при малейшей возможности (оно при этом увеличивается как и всякий талант – вытесняя собой наследственную же злобность-недоброжелательность), не полагаясь в этом деле на авторитеты-группы-церкви – беря на себя всю ответственность за свою активность на этом Пути – он обязательно приведёт меня в Цельность-Естественность-Добросчастье. Это моя вера. Об этом и сборник, и, надеюсь, все комменты, к этому стремятся мысли, иногда даже во сне.

Конечно, ближе всех мне соотечественники одной со мной культуры, похожие на меня и моих близких, со сходными убеждениями-верованиями, возрастом, образованием, жизненным опытом и т.д. Но если я буду их считать своими, а остальных – чужими, то незаметно окажусь в полном одиночестве: число верований растёт (естественно или нет – не суть важно), а сверстников всё меньше и меньше… Зато глобализаторские силы всё больше консолидируются и используют всё более изощрённые технологии, реализующие главный принцип управления – разделение. Поэтому упор в общении – очном и мысленном – с себеподобными (в ком вижу людей – не хищников-паразитов) делаю на общем, а не на том, что меня с Человеком различает-разъединяет, прежде всего на объединяющем в широком смысле – по способности быть дружелюбными со всеми существами, потенциально обладающими такой же способностью.

СПЛАЧИВАЙТЕСЬ, БРАТЬЯ! Игнорируйте призывы авторитетов (в том числе и духовных), если они противоречат Любви, ставьте Доброту сердца выше своих убеждений и верований, какими бы исконными они не казались! Ширьте Добрый Круг! Свободный круг равных неуправляем извне – непобедим! Как? Всё начинается с Мыслечувства! Оно воплощается в поступок, дело, образ жизни! «Главное – быть в правильном состоянии!» (герой Олега Янковского из фильма…?) - в как можно более высоком, изначальном, неуязвимом для вампиров – стремиться к нему всем существом!

Думаю, каждый где-то ощущает свою закабалённость, зависимость от навязанных стереотипов мышления-поведения: внушаемых «необходимостей» индивидуального или группового выживания, «объективности-научности» конкуренции, «естественности» приобретательства-потребительства и направления чрезмерной энергии на должное служить средством, а не целью – чревоугодие и проч. – вместо её сублимации в творчество и духовность, дающих наивысшее удовлетворение; «безальтернативность» государства как формы организации общества и т.д.

Ощущает захваченность негативными чувствами – тяготится непонятно отчего возникающими ощущениями-состояниями связанности, гнёта душевного, неудовлетворённости жизнью, тоски-агрессивности – вместо приподнятости, лёгкости и свободы, доброжелательности, готовности Любить.

В то же время у каждого есть представления об утерянном (утраченной реальности Добра?), о том, как может и должно быть – не на том свете – на этом! Этим и объясняются религиозно-мистико-философские поиски, но тут-то и расставлены многочисленные ловушки…

«Соль земли» - Добро во всех существах-сущностях. Да, Добро и Зло субъективны, неразлучно связаны, нет одного без другого. Но моё счастье – в стремлении к Добру, как я его понимаю, стремление быть в СОСТОЯНИИ ДОБРА. Вижу в этом сейчас главный смысл жизни. Хотелось бы, чтобы именно стремление к Добру объединяло нас, считающих себя добрыми и считающих себя злыми, но желающими жить в Добре.

Соль земли – добрые люди, добро в людях, просто ЛЮДИ.

«Щади дурного, чтобы спасти хорошего». (Публий Сир, I век до) http://pandoraopen.ru/2016-11-14/samoprogrammirovanie-2-proshhenie-xarakter/ - глава «Плохой-хороший».

Люди! Присматриваемся друг к другу, держимся друг друга! Главное для нас – это мы сами, каждый человек дорог – пусть верит во что верит и думает как думает – это всё преходяще – лишь бы жив был родной!

ВСЕМ НАМ - ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ В НОВОМ ГОДУ! ЧТОБЫ ЛУЧШЕ-СЧАСТЛИВЕЕ СТАЛ КАЖДЫЙ ИЗ НАС И ЖИЗНЬ НОВАЯ-ХОРОШАЯ В КАЖДЫЙ МОМЕНТ БЫЛА - КАК ВОДА В ГОРНОЙ РЕКЕ ПРОТОЧНАЯ!

Прошу прощения – если обидел невольно, за стиль, за неформат и неактуальность, за «сырость» (хотелось именно сейчас поделиться своим пониманием, «годовым творческим отчётом»). Что ещё не так? Если пригодилось хоть что-то – торопился недаром?