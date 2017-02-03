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Один против колонны немецких танков

Летом 41-го мы не только отступали. 19-летний мальчишка из Орла в одиночку дрался с колонной немецких танков.«Немцы уперлись в него, как в Брестскую крепость»Коле Сиротинину выпало в 19 лет оспорить поговорку «Один в поле не воин». Но он не...
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Рубрики: Вооруженные силы, История | Метки: , ,

Химики из МГУ создали полимеры, способные заменить авиационные сплавы

Химики из МГУ разработали новый полимерный композитный материал, обладающий более высокой прочностью, чем авиационный титан или алюминий, что открывает дорогу для создания сверхлегких авиалайнеров и спутников, говорится в статьях, опубликованных...
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Рубрика Новые технологии

ХТЗ-16: самый массовый советский бронетрактор

Импровизированная бронетехника появилась на полях сражений уже в годы Первой мировой войны, но тогда подобные машины создавались лишь в единичных экземплярах, да и сами танки были еще настоящей экзотикой. Более массово такая техника использовалась...
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Рубрики: Вооруженные силы, История

Камчатка. Древние карьеры Земли?

Тема древних карьеров не оставляет многие умы интересующихся и искателей частей истины. К их числу принадлежит и автор этих страниц. Уже трудно закрыть глаза на те признаки и факты, говорящие, что в когда-то в прошлом наша планета была практически...
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Рубрика Невероятное в мире | Метки: , ,

Что так удивило Д.А. Медведева в этой книге?

До меня дошёл слух, что Дмитрию Анатольевичу Медведеву показали мою запрещённую книгу "Апокалипсис наступит завтра" (признанную по суду "экстремистской"), в которой я рассказал, в числе прочего, как Пётр I из рода Романовых (Римских!) превращал...
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Рубрики: Аналитика, История, Мировоззрение | Метки: , ,

Трамп начал ликвидировать оппозиционные проекты США в России

Трамп, гранты Первые итоги президентства Дональда Трампа, которые мы можем наблюдать воочию, выглядят весьма вдохновляющими. На странице портала Rus2Web и в Facebook сотрудников редакции появилась информация о том, что проект закрывается. «Rus2Web был...
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Рубрика Политика

Восточный разворот России. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ После утверждения на русском престоле династии Романовых у государства возникла потребность в европейском опыте Западные державы стали служить образцом для подражания, источником вдохновения в экономическом и культурном строительстве....
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Рубрики: История, Мировоззрение

Российская империя в эпоху Александра I (1801-1825)

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России", посвященная событиям 19 века Рекомендуем: Курс лекций по истории России с Евгением Спицыным История России. Комплект из 5 томов ============================================================================ ...
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Рубрики: История, Мировоззрение

Как создавалась Украина

Украину и украинство придумали в Австро-Венгрии около 1863 года, работу по «продвижению проекта» делали поляки, но создали украинскую государственность Ленин и Сталин. Обычный гражданин и России и Украины, плохо представляет себе из каких земель,...
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Рубрики: История, Новости Украины и Новороссии | Метки:

Как «гражданские» подгоняют наших «адмиралов» под Цусиму

Если финансовые интересы возобладают над оборонными, российский флот может ждать новый разгром. По сообщению американского журнала Jane’s Defence Weekly, заключенная в 2016 году сделка между Москвой и Дели по строительству для Индии четырех российских...
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Рубрики: Вооруженные силы, Политика, Экономика

В 2017 году первый летающий автомобиль поступит в продажу!

Компания AeroMobil собирается запустить серийное производство летающих автомобилей в Словакии. В продажу летающие средства передвижения должны поступить в начале 2017 года, передает ftimes.ru. Скорость AeroMobil в воздухе составит 200 км/ч, максимальная дальность...
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Рубрика Невероятное в мире | Метки: ,

«Там за взятку можно все»: что Лукашенко рассказал журналистам о России .

Александр Лукашенко в ходе большой пресс-конференции ответил на вопросы местных и зарубежных журналистов. Президент Белоруссии много говорил об отношениях его страны с Россией, главное из его ответов — в обзоре РБК ​Про отношения с Путиным...
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Рубрика Политика

“Военная приёмка” на войне

Этот выпуск программы «Военная приёмка» станет не совсем обычным. Наша съемочная группа отправилась в Афганистан – в Панджшерское ущелье. Зрители телеканала «Звезда» увидят место самых жестоких боев времен Афганской войны. Мы покажем вам...
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Рубрики: Видео, Вооруженные силы, История

Масштабное Сокращение армии 55 лет назад и его последствия

Источник: Российская Газета Масштабное Сокращение армии 55 лет назад по сей день отзывается болью в сердцах защитников Отечества «Армия — это вам не собес» У меня сохранились насыщенные и внятные детские воспоминания, связанные с хрущевским...
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Рубрики: Вооруженные силы, История | Метки:

Открытым текстом 03.02.2017

Снова война! Самые страшные события недели — в Донбассе. Киевские танки вышли на охоту за людьми. Донецк уже почти неделю не спит из-за обстрелов. Киев начал наступление по всей линии соприкосновения. Киев ведёт огонь тяжёлой артиллерии,...
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Рубрики: Политика, События | Метки:

Поля, реки и озера объявили санкции России

Почему в Европе продукты питания дорожают в разы медленнее, чем у нас. Россия наконец-то догнала и даже обогнала Евросоюз! И не в чем-нибудь, а в продовольствии. Точнее, в росте цен на продукты питания. Согласно данным Федеральной службы госстатистики...
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Рубрика Экономика

Россию распродадут тихо, быстро и по дешевке

Правительство Медведева утвердило план приватизации на ближайшую трехлетку. В четверг, 2 февраля, правительство РФ утвердило программу приватизации государственных активов на 2017−2019 годы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак. По информации...
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Рубрики: Политика, Экономика

В Кремле ответили на претензии Лукашенко

Россия выделила Белоруссии более шести миллиардов долларов в виде кредитов, заявили в пресс-службе Кремля, комментируя финансовые претензии Минска к Москве. Отмечается, что эта кредитная нагрузка легла дополнительным бременем на российский...
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Рубрика Политика | Метки:

Первый пролет

В акватории Керченского пролива идут работы по сооружению мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста. Первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Всего...
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Рубрика События | Метки: , ,

Разум и Вселенная

Мы уже неоднократно писали, что если у малой части чего-то большего есть какое-либо свойство, то необходимо говорить о том, что и ВСЁ большее обладает этим свойством.Это к вопросу о пребывании Разума во Вселенной – доказуемого его наличием у находящихся...
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Рубрика Мировоззрение | Метки: , ,

Цель Комиссии по подсчёту ущерба от «оккупации» Латвии – кормить саму себя

Источник: http://www.rubaltic.ru/ Подсчёт материального ущерба, нанесённого Латвии «советской оккупацией», заключается в обновлении интернет-сайтов, организации рабочих встреч и закупке канцелярских принадлежностей. Такую информацию по своим расходам опубликовала...
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Рубрики: Мировоззрение, Политика | Метки:

Иждивенческая жизнь Эстонии и других прибалтийских государств под угрозой?

Результаты последних исследований доказали наличие связи экономик стран Прибалтики от дотационных источников Евросоюза. По сути, Латвия, Литва и Эстония — это «страны-иждивенцы», напрямую зависящие от милости европейских «стран-доноров»....
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Рубрики: Мировоззрение, Невероятное в мире

ТРАМП – ПОТОМСТВЕННЫЙ ХРАМОВНИК

Российская газета «Завтра» выпустила материал, в котором Новоизбранный 45-й президент США – Дональд Джон Трамп – объявлен потомком основателя российской государственности – Рюрика Варяжского сразу по нескольким женским линиям. По...
[| 11 коммент. | Просмотров - 2023 | Рейтинг - 9.8 ]
Рубрики: Актуально, Видео, Новости | Метки: , ,

1. Крах лекарственной медицины. Адекватное питание 2017 Замалеева Г. А.

Официальная "лекарственная" медицина не лечит болезни, а внедряет их в нашу жизнь через стереотипы. Предлагают не менять образ жизни, чтобы обойти болезнь, а подготовиться к этой болезни профилактическим лекарством и принять её как должное....
[| 4 коммент. | Просмотров - 1065 | Рейтинг - 9.8 ]
Рубрики: Видео, Здоровье, Образование

Кто сделал человечество?

Концептуал СМИ Часть из рассказа Михаила Величко “Разговоры о жизни” Возможно, человечество было сделано другой цивилизацией, которую люди считали богами. Боги руководили людьми и давали им знания. ==========================================================================...
[| 3 коммент. | Просмотров - 605 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Мировоззрение

В СССР был государственный капитализм плюс рабовладельческий строй. Николай Левашов [Паразитическая Система]

Социализм – это государственный капитализм плюс рабовладельческий строй, если исправить знаменитое высказывание В.И. Ульянова (Бланка)-Ленина. Социалистическая система, созданная в СССР, и есть в самой яркой форме реализация паразитической...
[| 27 коммент. | Просмотров - 1030 | Рейтинг - 3.7 ]
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Образование | Метки:

Есть ли жизнь без.. брюк или Как просто улучшить своё здоровье

Интересная все-таки штука — юбки, никого не оставляют равнодушным. Уже пять с лишним лет прошло с публикации первой статьи о том, что я не ношу никаких штанов, а эти самые юбки до сих пор будоражат умы. Даже на тему вегетарианства нет столько...
[| 2 коммент. | Просмотров - 1013 | Рейтинг - 9.5 ]
Рубрики: Здоровье, Мировоззрение, Образование

«Белая лилия» Сталинграда: лучшая женщина - ас в истории Лидию Литвяк называют самой результативной летчицей периода Второй мировой войны. Будучи летчиком-истребителем, она сбила множество вражеских самолетов, но однажды сама не вернулась...
[| 1 комментарий | Просмотров - 813 | Рейтинг - 9.9 ]
Рубрики: Вооруженные силы, История | Метки: ,

Львы три года кормили сородича, попавшего в капкан

В Танзании львиный прайд три года заботился о молодом собрате, который медленно умирал из-за металлических прутьев, с детства сковывавших его шею. Трогательная история произошла в семействе львов, живущих в национальном парке Микуми в Танзании....
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Рубрики: Мировоззрение, Самое самое | Метки: ,

Новости Украины и Новороссии 03 февраля 2017

20:27 Правильная пропаганда. 18:03 Послание Кедми украинцам: «Вы хотели в единую Европу? А ее больше нет». 17:24 Держимся. 14:10 В РФ завели уголовное дело об обстрелах ВСУ жителей Донбасса. 13:01 Пранкеры провели переговоры с генсеком НАТО от имени Порошенко....
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Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
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Новости Украины и Новороссии
Как создавалась Украина
Украину и украинство придумали в Австро-Венгрии около 1863 года, работу по «продвижению проекта» делали поляки, но создали украинскую государственность Ленин и Сталин. Обычный гражданин и России и Украины, плохо представляет себе из каких земель,...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрики: История, Новости Украины и Новороссии | Метки:
ТРАМП – ПОТОМСТВЕННЫЙ ХРАМОВНИК
Российская газета «Завтра» выпустила материал, в котором Новоизбранный 45-й президент США – Дональд Джон Трамп – объявлен потомком основателя российской государственности – Рюрика Варяжского сразу по нескольким женским линиям. По...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрики: Актуально, Видео, Новости | Метки: , ,
Новости Украины и Новороссии 03 февраля 2017
20:27 Правильная пропаганда. 18:03 Послание Кедми украинцам: «Вы хотели в единую Европу? А ее больше нет». 17:24 Держимся. 14:10 В РФ завели уголовное дело об обстрелах ВСУ жителей Донбасса. 13:01 Пранкеры провели переговоры с генсеком НАТО от имени Порошенко....
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 03 февраля 2017
20:52 Жители Донецка: «ОБСЕ, какой от вас толк? Твари!». 19:34 Обстрелы ДНР. Вечер 3 февраля 2017. 19:10 ЛНР: ВСУ 42 раза нарушили режим прекращения огня. 18:34 ДНР: ВСУ решили уничтожить Коминтерново. 17:52 Комбат «Сомали» Гиви подтвердил информацию о своём ранении...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Странная война. Продолжение
Здравствуйте, Татьяна! Вот что ещё интересно. Если раньше при каждой провокации в Донбассе западная пресса начинала истерично орать и выть о российской агрессии, то сейчас Украина вообще из прессы исчезла, впрочем, как и Алеппо. Даже о визите Порошенко...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрики: Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии
Сводки от ополчения Новороссии 02 февраля 2017
20:50 Народная милиция ЛНР помогла мирным жителям. 19:15 ВСУ открыли огонь по Макеевке, повреждены дома и газопровод. 18:46 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 02.02.2017. 17:37 Техника ВСУ в Одесской области. 2 февраля 2017. 17:33 Безальтернативные последствия. 17:16...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2017
20:23 Путин назвал причины военной авантюры Порошенко на Донбассе. 20:02 «Патриоты» перекрыли ж/д пути у оккупированного Артемовска (ФОТО). 19:52 О законе. 19:37 МЧС ДНР на бронетехнике эвакуировало мирных жителей из Киевского района Донецка. 19:02 Опубликовано...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Киевский процесс
До войны в Киеве проживало около 910000 человек. После мобилизации в РККА и эвакуации осталось 400 000 горожан. Когда наши войска освободили город — 6 ноября 1943 года  их встречало на руинах около 180 000 выживших киевлян. Остальные были убиты или угнаны в...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрики: Вооруженные силы, История, Новости Украины и Новороссии | Метки:
В. АВАГЯН: МЕЖДУ ТАНКОМ И ГРОБОМ…
Как бы мало в этой жизни не имел человек – похищение этого имущества всё равно может обогатить другого человека. Допустим, у вас есть комната 5 квадратных метров – размером с лифт. Там не то, что жить, там спать-то толком не ляжешь… И тому, кто...
[1 Фев 2017 | ]
Рубрики: Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии | Метки:
Разведопрос: Сергей Прудников про ситуацию на Донбассе
Аудиоверсия: http://oper.ru/video/audio/interview_...Сайт Тупичок Гоблина: http://oper.ruГоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_operГоблин Вконтакте: http://vk.com/goblinГоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pDГруппа Вконтакте: http://vk.com/goblin_oper_ruИсточник: www.youtube.com
[1 Фев 2017 | ]
Рубрики: Видео, Новости Украины и Новороссии
Есть кактус — не обязательный атрибут демократии
Источник: https://ria.ru/ «Требовать от Москвы выполнения Минских соглашений, которые должен выполнять Киев – это загонять процесс в тупик. Так в эфире радио Sputnik оценил прозвучавшие в ходе визита в Берлин призывы президента Украины политик Николай...
[1 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии
Новости Украины и Новороссии 01 февраля 2017
20:14 Новости Украины: Савченко назвала Порошенко врагом народа. 19:16 Грызлов: невыплата пенсий и экономическая блокада Донбасса обрекает жителей на вымирание. 18:36 Профессиональным финским журналистам. 17:52 Пресс-секретарь Порошенко заявил об обстреле...
[1 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 01 февраля 2017
20:32 Захарченко назвал имена командиров ВСУ, причастных к обстрелам Донецка и Макеевки. 19:48 Начальник артиллерии НМ ЛНР укропам: Мы ваш противник, так и стреляйте по нам, а не по мирным. 19:36 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 01.02.2017. 19:21 Киев дал «добро»...
[1 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
«Ода глупости» с продолжением «Она написала убийство»
Вернувшись из суда (дело мы выиграли) с чувством исполненного долга читала новости и наткнулась на очередной депутатский троллинг. После прочтения сразу подумала об обмене... Об обмене депутата Поклонской на депутата Савченко. И в Раде будут рады,...
[31 Янв 2017 | ]
Рубрики: Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии
Новости Украины и Новороссии 31 января 2017
21:12 Берлин знает, что Киев виновен в эскалации конфликта на Донбассе — СМИ. 20:15 Кто отключил Авдеевку?. 18:58 ООН в ходе закрытых консультаций 31 января обсудит ситуацию в Авдеевке. 18:44 «Берега попутали»: накануне встречи в Минске Украина угрожает координаторам...
[31 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
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Надежная гидроизоляция от “Реал-Комфорт”
Гидроизоляция - основная гарантия надежности постройки. Чтобы здание было надежно защищено от влаги и могло простоять не одно десятилетие, доверить данную задачу можно только специалистам - компании "Реал-Комфорт". Ее специализация - укрепление...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Строительство
Мужские часы Seiko
История создания марки Seiko отсылает нас в далекий 1881 год в Токио. Молодой человек открыл заведение по продаже и ремонту часовых механизмов. Со временем он понял, что этого недостаточно и нужно организовать собственное производство. Так появился часовой...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрика Красота
Салон «Нефертити» для ценителей красоты и профессионального ухода
Быть красивой и ухоженной это мечта каждой современной женщины. И ни для кого не секрет, что использование профессионального подхода и средств, всегда дает отличные результаты. Поэтому никогда не стоит отказываться от возможности насладиться работой...
[1 Фев 2017 | ]
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Получение патента
Сегодня многие компании, а также частные лица занимаются разнообразными разработками. Для того чтобы иметь преимущества перед иным участниками рынка все свои изобретения, а также полезные модели нужно патентовать. Только лишь патент может, удостоверят:...
[1 Фев 2017 | ]
Рубрика Информационные технологии
Терминалы оплаты Касса24
Терминалы оплаты Касса24 хорошо известны жителям и гостям Казахстана. Эти желто-черные современные аппараты видны издалека. Их применяют для оперативного перевода денежных средств в удобном для пользователей режиме. Основные сведения терминалов...
[31 Янв 2017 | ]
Рубрика Информационные технологии
Незаконная перепланировка – авось, пронесет?
По неофициальным данным в нашей стране доля несогласованных, а следовательно незаконных перепланировок доходит до 90-95% от общего числа. Большинство людей, не желающих втягиваться в длительную и иногда весьма затратную процедуру согласования проекта...
[31 Янв 2017 | ]
Рубрика Дом
Боль в пояснице и области крестца? Хватит это терпеть!
Распространенная жалоба многих людей в любом возрасте – боли в пояснице и крестце, без определенной локализации. Боли могут беспокоить постоянно на протяжении всего дня, или же появляться только при физических нагрузках. В любом случае, если это...
[30 Янв 2017 | ]
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Преимущества сервисов email рассылок
Email рассылка – это мощный механизм популяризации продукции и роста прибыли компании. Существует несколько способов распространения писем потенциальным клиентам и подписчикам. Возможности электронного ящика Для того чтобы создать такого вида...
[30 Янв 2017 | ]
Рубрика Информационные технологии
Знание французского откроет вам новые жизненные перспективы
Изучать несколько иностранных языков стало модно. От вас потребуются регулярные усилия и время, но знание языков обеспечивает успешную карьеру, свободное общение в интернете, полноценное путешествие по всему миру. Открывайте для себя широкие жизненные...
[30 Янв 2017 | ]
Рубрика Обучение
Отличный сервис и качество одежды в магазине FUTBOMAN
Сегодня не нужно тратить силы и время на походы в магазин, выстаивать длинные очереди, терпеть хамское поведение продавцов и кассиров. Много людей давно уже покупают одежду, технику, косметику и другие товары через интернет. Большой популярностью...
[28 Янв 2017 | ]
Рубрика Одежда и обувь
Beauty Practice — избавление от целлюлита и лишнего веса без изнурительных тренировок
Любая женщина хочет стать обладательницей красивого, упругого и совершенного тела. Диеты и изнурительные тренировки – хороший способ, но часто не хватает терпения и времени, а большинстве случаев банальная лень не позволяет заняться своим образом...
[27 Янв 2017 | ]
Рубрика Красота
Хитрости при выборе угловой кухни
Угловая планировка очень практична в обращении, поэтому она нередко используется в проектах для кухни. Данный дизайн будет уместен и в большом, и в малом помещении, потому как позволяет оборудовать стильную кухню http://kuhni-mamindom.ru/kuxni/po-tipu/uglovyie-kuhni не только...
[27 Янв 2017 | ]
Рубрика Дом
7 причин заказать оформление дизайна квартиры в Киеве в студии дизайна интерьера NewDesign
Интерьер квартиры – основа, на которой базируются его уют и ощущение комфорта. Даже если вас в полной мере устраивает ваша жилплощадь, ее размеры и планировка, без грамотно продуманного дизайна интерьера вы не сможете обрести ощущение полного комфорта...
[27 Янв 2017 | ]
Рубрика Дом
Экстремальные прыжки с веревкой от icg-extreme.team
Занятия экстремальными видами спорта и отдыха помогают закалить характер, способствуют получению необходимого заряда энергии, новых ярких эмоций и отрешению от суеты рабочих однообразных будней и повседневных проблем. Прыжки с моста – это популярный...
[26 Янв 2017 | ]
Рубрика Отдых
Адлер – идеальное место отдыха всей семьей
Почему бы не провести отпуск в Адлере? Это развитый курорт с современной инфраструктурой, очень уютными и недорогими отелями, широким развлекательным сегментом. Курорт принимает отдыхающих в любой сезон. Услуги отелей для корпоративных туристов...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Отдых
Свобода слова
Гигантский долг Украины побил новый рекорд
Все меньше остается сомнений даже у отъявленных украинских патриотов — страна движется прямиком в пропасть. Теперь стало известно, что государственный долг Украины к концу 2016-го составил 70,97 миллиардов долларов, а это на 8,3% больше той суммы,...
[3 Фев 2017 | ]
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Любопытные парадоксы ТВ…
«Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино» В.И.Ленин Эти слова Ленина очень актуальны и верны до сих пор. Нет...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
В Забайкалье некому защитить трудящихся
В Забайкалье растет народное недовольство социальной политикой регионального правительства. Систематические задержки зарплаты и иные нарушения трудовых норм, сокращение социальных льгот – тенденции в крае ставят людей на грань выживания. Профсоюзы...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Москва, улыбка Вещего Кота
В предыдущей статье «САЛЕМ! – сказал Илья Муромец» я доказывал, что тюркские племена жили на Верхней Волге, по крайней мере, шесть тысячелетий - с мезолита до недавнего прошлого. Вопреки моему желанию, больше не возвращаться к этой теме, пришлось...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Владимир Путин рассказал про ситуацию в Донбассе
В ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште Владимир Путин сделал ряд важных заявлений касательно текущей ситуации в Донбассе. [caption id="attachment_204506" align="alignnone" width="300"][/caption] По словам политика Путина, обострение ситуации...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: , ,
Фильм “Молчание” (1963): Осторожно, декаданс
«Молчание» (швед. Tystnaden) — классика европейского артхауса от шведского режиссёра Ингмара Бергмана. Третий из так называемой «трилогии веры» Бергмана, включающей ещё ленты «Сквозь тусклое стекло» и «Причастие». В вымышленной...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Бесполезные письма сенатора Маккейна
Джон Маккейн пишет письма Трампу, просит воспользоваться полномочиями и подкинуть Украине летального оружия. Ибо в бюджете заложено, надобно освоить. Трамп, я полагаю, аккуратно перевязывает письма ленточкой и убирает в стол, на долгую память. Он...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Порошенко уличили в игнорировании закона о декоммунизации
Все мы помним, как яростно Петр Порошенко призывал к декоммунизации на Украине. Переименование улиц, населенных пунктов и снос советских памятников стали практически задачей номер один, вытеснив из поля зрения другие, по-настоящему важные украинские...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Новый «ужас» НАТО: Россия на Балканах
НАТО регулярно повышают расходы на оборону, а для этого постоянно ищут поводы. Или придумывают их. Сегодня, сославшись на анализы спецслужб, генсек альянса Йенс Столтенберг начал жаловаться на «рост влияния России» в странах Балканского...
[2 Фев 2017 | ]
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Саша Корпанюк: Самоубийство Украины! Дияспора и язык!
Сначала классика: "...Я подхожу до портье и говорю : — Ейн шамбер-циммер, — говорю, — яволь? Портье говорит: — Батюшки-светы, никак иностранец к нам приперся. И сам отвечает: — Яволь, яволь. Она, шамбер-циммер, безусловно яволь. Битте-дритте...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Энергетики Приморья игнорируют прокуратуру и ФАС
«Дальневосточная энергетическая компания» не приняла во внимание запросы прокуратуры Дальнего Востока и Федеральной антимонопольной службы, связанные с отключением от электроснабжения и возможным обесточиванием военных объектов. Заявления...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
“Голодный Крым атакует”
"Голодный Крым атакует" Совершенно незаметно прошли почти три года после моего переезда из Херсона в Симферополь Звучит очень банально, но действительно не замечаешь, как проходит время, особенно когда привыкаешь к новой реальности, и, она...
[2 Фев 2017 | ]
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Прибалтийский федеральный округ России: калининградская, эстонская, латвийская и литовская области
Прибалтийский федеральный округ (ПФО) – федеральный округ Российской Федерации на западе ее европейской части. Включает в свой состав следующие субъекты Российской Федерации: - Калининградская область; - Эстонская область; - Латвийская область;...
[2 Фев 2017 | ]
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Почему уничтожают психиатрию?
Современный мир, заталкиваемый в глобализацию, стоит на пороге массового безумия Психиатрия и политика. Какая между ними связь? Кажется, ответ очевиден. Многие скажут, что в определенных политических системах психиатрия используется для подавления...
[2 Фев 2017 | ]
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Месть
Постараюсь без эмоций и пропаганды, описать события десятилетней давности, волею судьбы, забросившей меня в город призрак и места бывших сидельцев ГУЛАГа. Сейчас, он наверняка входит в десятку городов призраков России. Сюжет рассказа Притон , http://pandoraopen.ru/2017-01-18/priton/...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова