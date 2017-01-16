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Развенчание мифов. “Кто виноват?” и “Что делать?” – чей это типичный вопрос?

http://zelikm.com/news/ана�... “Кто виноват?” и “Что делать?” – это не исконно русские, как принято считать, это – типично еврейские вопросы. Это мы, евреи, вечно выясняем, кто виноват в наших бедах, и не знаем, что делать для того, чтобы нам...
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Рубрики: История, Образование | Метки: ,

Жить не по лжи?: Фильм Викинг – кто и зачем показывает наших предков дикарями

Автор первоначального сюжета Александр Мазин рассказал, что думает о фильме «Викинг». Об этом он написал на своей странице ВКонтакте: О фильме «Викинг». Мне очень жаль, что я, некоторым образом, стал инициатором сего проекта, семь лет...
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Рубрики: История, Мировоззрение

Магия кресел Почему в России всегда ненавидели чиновников и мечтали оказаться на их месте

Мудрый народ свято верит, что все его беды от начальства. Он сложил про управленцев тьму матерных частушек, а русская литература не породила ни одного привлекательного образа чиновника: от Башмачкина до Каренина все ущербные. Однако телефоны знакомых...
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Рубрика Аналитика

Несуществующий заговор производителей автомобилей, который… есть!

Для противников теории заговора: заговора нет, но он... есть!Очень часто отрицающие не дают себе труда понять несложную вещь: не обязательно тайно собираться по 12 заговорщиков вокруг стола и устраивать заговор с заговорщическим видом.Достаточно того,...
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Рубрика Невероятное в мире | Метки: , ,

Первый наш стрелковый батальон

Источник: Военное обозрение История подразделения, все бойцы которого награждены орденами Славы. В конце 1944 года ближайшей задачей Красной армии стал выход к границам Германии и удар по Берлину. Для этого были созданы благоприятные условия, в частности,...
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Рубрики: Вооруженные силы, История | Метки:

Ультиматум предъявлен

Д. Трамп предложил ослабить санкции в обмен на программу по ядерному разоружению. https://ria.ru/world/20170116/1485746306.html ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье дал свое первое интервью в новом качестве британской...
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Рубрики: Невероятное в мире, Политика

О ЕГЭ в 1982 году – “Просто ужас”

В 1980-е обучение с помощью тестов было чем-то вроде антиутопии, а через пару десятилетий стало реальностью. ​Как лично Вы относитесь к пресловутому ЕГЭ? Кстати, не все его так уж люто ненавидят, как, например, я - любительница разговоров...
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Рубрики: История, Мировоззрение, Образование

Сводки от ополчения Новороссии 16 января 2017

16:16 Сводка МО ДНР за 16 января. 15:19 ВСУ разместили 20 РСЗО «Град» и 10 «Ураганов» в 19 км от линии соприкосновения. 15:10 Украинские силовики за сутки 1076 раз обстреляли территорию ДНР. 14:29 ВСУ выпустили по Доломитному 30 артиллерийских снарядов — Басурин....
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Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:

Итоги 2016: Удар гражданского общества по ювенальщикам

Источник: ИА Regnum @ Алексей Банников Родительской общественности, да и всему гражданскому обществу в целом, удалось привлечь внимание к существующим проблемам и настойчивым попыткам продавить ювенальную юстицию в России. Государственная дума сегодня,...
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Рубрика Политика | Метки:

Величко М.В. – Задачи бескризисного управления обществом

Интервью с кандидатом экономических наук Величко Михаилом Викторовичем: «Задачи бескризисного управления обществом» 30 сентября 2016 года, г.Пушкин Смотреть ВконтактеСкачать с ЯндексДиск (MP4, HD 1280x720, 666МБ) Основные темы, затрагиваемые в интервью:...
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Рубрики: Мировоззрение, Политика | Метки:

Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 января 2017

14:16 Дейр-эз-Зор.16.01.2017. 12:22 Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ перешла в наступление в провинции Хомс. 09:00 Саудиты собрались воевать в Сирии и Ираке. 02:37 СРОЧНО: Дейр-эз-Зор в большой опасности, ИГИЛ ведет мощнейший штурм, перерезав маршрут снабжения...
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Рубрики: Невероятное в мире, События | Метки: ,

Новости Украины и Новороссии 16 января 2017

17:49 МГБ ЛНР выяснит, кто создал и финансирует на Украине незаконные вооруженные формирования. 17:07 ДНР и ЛНР убедились, что обсуждать обмен пленными без Медведчука не имеет смысла — Пушилин. 16:13 Они не стали на колени: Луганскому спецподразделению...
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Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,

Устами американца о СССР и США в наши дни.

Интересная статья одного американца.В 1982 году я был восьмилетним мальчиком, я сидел за партой в третьем классе обычной американской школы, когда сработала аварийная сирена. Мы на Среднем Западе привыкли к подобным вещам, потому что через регион...
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Рубрики: История, Невероятное в мире, Политика

Битва за Африку: за что Запад убил Каддафи?

Сенсационное интервью дал на днях двоюродный брат погибшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Кузен главы Джамахирии откровенно рассказал о планах своего убитого родственника и о том, почему Запад не мог допустить их воплощения в жизнь и пошёл...
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Рубрика Невероятное в мире | Метки:

Зубная паста как грандиознейшая афера XX-го века

Все больше ученых склоняются к мнению, что фторирование является одним из самых грандиозных обманов в истории человечества.Зубные пасты, вода, насыщенная фтором, пастилки и мармеладки с фторидом натрия… Мы уверены, что это приносит пользу, обогащает...
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Рубрики: Здоровье, Невероятное в мире | Метки: ,

Справедливость, как национальная идея

Анализируя причины развала СССР, публикуя предложения активистов про идеологические основы нового общества, провоцируя читателя заголовком "С чего начинается Родина?", невозможно было обойти такую болевую точку, как вопрос национальной...
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Рубрики: Мировоззрение, Политика | Метки: , ,

Сказка о Купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде

При жизни А.С.Пушкина "Сказ о Попе и работнике его Балде" не печатался. Позже, Василий Жуковский отредактировал произведение, где заменил Попа на Купца. В таком виде в царской России это произведение могло быть допущено к широким массам....
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Рубрики: История, Творчество

WADA – преследуемое американским правосудием агенство наркодилеров

Дм. Перетопчин доходчиво и толково разъяснил не толкько суть действий Запада против российского спорта, но и нарисовал не часто встречающийся в СМИ портрет наркодилеров под маркой WADA. Агенства, точнее, частной мошеннической фирмой, которую Мутко...
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Рубрики: Мировоззрение, Политика | Метки: , ,

Что плачет по Чубайсу?

Чубайс - это глыба, живой монумент самому себеИ в основании такого монумента стоит чубайсовская приватизация. Её последствия для народа обернулись гибелью миллионов граждан России, уничтожением экономической мощи великой державы. Чубайса можно...
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Рубрики: Аналитика, История, Экономика | Метки: , ,

Мегалиты плато Чокпартас. Горный Алтай

Фотографии с фотоальбом Анатолия Филиппова, который пешком обошел это плато вдоль и поперек. На картах генштаба неоднократно видел останцы на этой территории, обозначенные определенными символами (для них выделили отдельный знак). Но не встречались...
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Рубрика Невероятное в мире | Метки: , ,

Что стоит за предложением забирать единственную квартиру за долги

Несколько дней назад Минюст России, который возглавляет член ЕР А.В.Коновалов, выступил с инициативой – принять изменения к законам, дающие возможность забирать у должника его единственное жилье. Подавалась эту инициатива как нечто очень полезное....
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Рубрики: Политика, Экономика | Метки: , ,

Фундаментальная идея, утерянная теоретической физикой в ещё в 1785 году

Известный американский физик - теоретик Ли Смолин ещё в 2006 году заявил: теоретическая физика в начале 20-ого века потеряла базовую фундаментальную идею, из-за чего на пути её развития возник какой-то неведомый теоретический «барьер», наличие...
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Рубрики: Мировоззрение, Наука | Метки: , ,

Колядинъ Даръ для Андроида: продолжение

Здравия, Други! Когда-то здесь была новость про Колядинъ Даръ для ОС Android. Давненько приложение не обновлялось, причиной чему явилось множество различных событий, случившихся за прошедшее лето. Главным из них я считаю рождение сына, наследника моего...
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Рубрика Славянский Календарь | Метки: , ,

Толерантность к геноциду. Василий Сергеев

Посвящается всем сербам, погибшим в страшные годы усташеского геноцида по благословению Ватикана Недавно Россия отмечала 70-летнюю годовщину победного окончания Второй Мировой войны в Европе. За прошедшие годы учёные-историки, очевидцы событий...
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Рубрика Невероятное в мире | Метки: , ,

Мировая гибридная…

В старину думали, что ветер – это дуновение щекастого толстяка, который дует так, что чуть щёки не лопаются…А ещё в старину считали, что война – это каприз правящих самодуров, афера правящих проходимцев, и что войны можно избежать – если...
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Рубрика Политика | Метки: , ,

Еще раз о 1920 годах.

В прошлой заметке, посвященной идее товарища Долоева вернуть нам «эстетику 1920 годов», я упомянул о том, что тема является гораздо более фундаментальной, нежели кажется на первый взгляд. Речь идет вот о чем: в свое время большевики получили страну...
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Рубрика История

Для чего на Первом канале дали сюжет по… Тартарии?

А действительно, какие цели преследуются подобным показом?Выгодополучателей, как это обычно бывает при рассмотрении крупномасштабных социальных событий или процессов, несколько.Это и бывший президент Татарстана, которого зачаровывает слово „тартар”....
[| 113 коммент. | Просмотров - 10466 | Рейтинг - 6.8 ]
Рубрика Невероятное в мире | Метки: , ,

Русские выражения со скрытым смыслом

Мы часто говорим устоявшиеся фразы, не вникая в их смысл. Почему, например, говорят «гол как сокол»? Кто такой «курилка»? Зачем, наконец, «на обиженных воду возят»? Давайте постараемся раскрыть скрытый смысл этих выражений… Жив курилка!...
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Рубрика Славянский Язык

Ожидания

Коротко на тему ожиданий от президентства Трампа.Как вполне очевидно, у нас в стране (да и не только у нас) существуют серьезные ожидания связанные с коррекцией внешней политики США при Трампе. В особо розовых мечтах это выражается в прогнозах связанных...
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Рубрика Политика | Метки: , ,

Видеоверсии статей

Выражаю благодарность этому каналу на youtube за то, что многие статьи, включая мои, озвучивают в видео-формате. Возможно, так кому-то удобнее воспринимать или ознакомиться с интересными материалами. В любом случае – это один из вариантов просвещения...
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Рубрики: История, Мировоззрение | Метки:
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Новости Украины и Новороссии
Сводки от ополчения Новороссии 16 января 2017
09:22 ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР. 07:32 В ДНР ранен трехлетний ребенок из-за обстрела ВСУ. ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили...
[16 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 16 января 2017
09:51 Нам запрещено гордиться прошлым: «космическая» столица Украины Днепропетровск глазами ее жителей. 08:30 Байден прибыл в Киев (+ФОТО). 08:14 Валите к себе на Западную Украину, не мешайте нам жить! — скандал в оккупированном Дзержинске (ВИДЕО). 07:30 Украина...
[16 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 15 января 2017
11:48 ВСУ ночью обстреляли Углегорск, повреждена система газоснабжения города. 11:20 ВАЖНО: ВСУ обстреляли из танков и артиллерии КПП «Майорск» под Горловкой. 11:17 ВСУ выпустили свыше 200 мин и снарядов по ДНР. 00:10 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 14.01.2017....
[15 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 15 января 2017
11:54 Захарченко распорядился глушить украинское радио (ВИДЕО). 10:45 Захарченко: В Европе давно знают, что Боинг был сбит украинской стороной. 10:25 Савченко призналась, что списки пленных сейчас некорректны. 10:24 Захарченко об установке в ДНР памятников...
[15 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Обращение русских соотечественников из Украины к остальной России
Что потеряно в огне, то найдется в пеплеУкраина, не о тебе речь на самом деле в последних спорах интернет-баталий.Один «писатель» огульно хает ВСЕХ граждан территории Украина, а другой «блогер руками» пишет, что Россия ОБЯЗАНА принять в...
[14 Янв 2017 | ]
Рубрики: Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии | Метки: , ,
Сводки от ополчения Новороссии 14 января 2017
07:30 Судьба оккупанта — в Киев в пластиковом мешке: в ДНР передали ВСУ тела трех военных, подорвавшихся на мине (ФОТО, ВИДЕО). 04:30 «Рыцари Новороссии» — хроники военкора легендарного Моторолы: вышла в свет книга Г. Дубового (ФОТО, ВИДЕО). 03:47 Состязание...
[14 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 14 января 2017
09:03 Украинские депутаты решили выяснить, за что МВД Украины раздало наградное оружие чиновникам. 07:38 Новости Украины: Порошенко заработал на падении гривны. 07:25 Обама продлил на год антироссийские санкции из-за Украины. 05:30 Братья vs Кличко: Киев восстал...
[14 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
ГЛАВА 13. РАЗМЫШЛЕНИЯ В БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ…
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Как-то раз Человек увидел трудолюбивых муравьёв, которые строили свой муравейник. Строительство шло активно, муравейник рос буквально...
[13 Янв 2017 | ]
Рубрики: Актуально, Видео, Наука | Метки: , ,
Классики об „украинском вопросе”
Человека, знакомого с русской литературной, и, взяв шире, научно-гуманитарной классикой, непременно посещал этот вопрос: что такое «Украина»?Она вроде бы, как есть, прослеживается, отпечатывается в исторических документах…Но в то же время,...
[13 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: , ,
Сводки от ополчения Новороссии 13 января 2017
00:23 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 12.01.2017. Вчера 23:05 Жизнь на линии фронта: жители пригорода Донецка показали последствия обстрелов ВСУ (ВИДЕО). Вчера 22:01 ВСУ обстреляли из «Градов» пригород Донецка. Вчера 20:49 ВСУ готовятся к новому продвижению...
[13 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 13 января 2017
07:00 Ну вот и всё: Украина исчерпала квоты на экспорт мёда и мяса птицы в ЕС на 2017-й год. 05:30 Россия виновата во всём: Украинцы воевали за чеченских боевиков, а Москва выплачивала долги Западу за весь СССР. 01:09 Дождь. А теперь пошел отсюда. 00:12 Зачем ЛНР...
[13 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 12 января 2017
09:23 ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. 09:04 В Петровском районе Донецка в результате обстрела поврежден жилой дом. 08:36 Дети из Ясиноватой: «Солдаты Украины, не надо нас обстреливать!». 01:55 ВСУ открыли огонь по пригородам Донецка...
[12 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 12 января 2017
10:03 Бандера в горящем Кремле на фоне Днепрогэса: чем стало Запорожье в новой Украине. 08:36 Морозы превратят ЕС в ледник, а Киев останется без газа. 08:23 Украинский боевик тербата «Торнадо» отрезал себе ухо в СИЗО в знак протеста — СМИ. 08:16 Politico: на Украине...
[12 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 11 января 2017
09:13 В Генштабе Украины рассказали о потерях на Донбассе в 2016 году. Вчера 21:24 ВСУ обстреляли окрестности Горловки. Вчера 21:22 Новости ДНР: ВСУ попытались захватить Спартак. Вчера 20:43 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 10.01.2017. В Генштабе Украины рассказали...
[11 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 11 января 2017
08:54 Жебривский обязал подчиненных на работе общаться только на украинском языке. 08:47 Новости Украины: В «списке Савченко» числятся умершие люди. 07:18 В МИД Украины спустя несколько дней отреагировали на взорванный польский памятник. 06:00 Киев загнал...
[11 Янв 2017 | ]
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Тектиты и происхождение Луны Темиргали Изъящев (Цитаты из книги Откровение Вещего Кота) ВОПРОС ТЕКТИТОВ (касается Австрало-Азиатского тектитового пояса) По мнению учёных тектиты образовались не менее 700 тыс. лет назад, а попали на...
[16 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Мир иллюзий.
Случалось с Вами , когда какая либо мысль или желание, неотступно преследует и не дает покоя ? В детстве это может быть сладкий кусочек торта , за стеклянной витриной. Каждый раз, проходя мимо булочной и не имея в кармане нужной суммы, впиваешься взглядом...
[15 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Саша Корпанюк: Огонь майдана стучал пеплом в сердце Европы… Раньше…
Автор желает рассказать вам, братья, языком дилетанта и невежды, что он знает и думает об таком возвышенном чувстве, как любовь к Украине. Новой державе, родившейся на майдане достоинства, из ребер античных героев галичанской революции, не щадящих...
[14 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Ребенок с гранатой
Поскольку желающих “помахать шашкой “ , особенно в последнее время , появляется все больше ( подогретое пропагандой , не без этого) , задался вопросом – зачем ? А своего ребенка , у кого уже взрослый , пошлете , поиграть в ” русскую рулетку...
[14 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Депутат региону не помощник?
Из-за серьезных проблем с прохождением отопительного сезона рейтинг Иркутской области неуклонно падает, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Тем временем представитель региона в Госдуме депутат Сергей Тен вместо...
[13 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
С рубильником наперевес
Решение дальневосточных энергетиков, активно растиражированное в СМИ, повергло в шок местных жителей – военные объекты отключают за неуплату. «Дальневосточная энергетическая компания» снова встала на тропу энергетического террора, шантажируя...
[13 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Как сделать славянскую обережную куклу?
Славянские обережные куколки давно в народе известны. Помните, ещё в сказке у Василисы куколка, подарок матери, была, во всех делах ей помогала? Такую куклу-оберег для дома своими руками каждая женщина сама сделать может. А как изготовить такой оберег...
[13 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Единственная причина, объясняющая следствие и мотивы происходящего.
[13 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Кин-дза -дза
Посмотрите , как удивительно предсказал Г. Н .Данелия , на заре развитого социализма , тенденции отношений нашего общества в фантастически -“ утопической” комедии КИН-дза-дза. Планета Плюк ( Земля ) – безжизненная пустыня , где фауна полностью...
[13 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Закрытые коммунальные проблемы Лесного
ЗАТО Лесной в Свердловской области насчитывает менее 50 тысяч жителей. Однако, судя комментариям местных жителей, муниципальные власти не в состоянии организовать грамотное управление коммунальным хозяйство даже в таком маленьком городе. Примечательно,...
[12 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Славянские солярные символы
Славянские обереги - символы наши предки наносили на кухонную и сельскохозяйственную утварь, использовали в виде амулетов-украшений, вышивали орнаментальные вязи из них на рушниках, скатертях, верхней и нижней женской одежде.
[12 Янв 2017 | ]
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Своим все. остальным закон!
Всем губернаторам !!! В ситуации входа России в рецессию , всеобщей закредитованности населения , и как следствие обнищания и возможных волнений населения , своим указом дополнительно перечислил 500 миллиардов на дополнительную зарплату аппарата...
[12 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Когнитивный диссонанс.
Когнитивный диссонанс от латинских слов: cognitiо — «познание» и dissonantia — «несозвучность , нестройность, отсутствие гармонии») — состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих...
[12 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Россия вымрет?
Ссылки на исследования: https://goo.gl/fyQqP5 https://goo.gl/AUBgft https://goo.gl/AwLhR7
[12 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: , ,