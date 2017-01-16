Случалось с Вами , когда какая либо мысль или желание, неотступно преследует и не дает покоя ? В детстве это может быть сладкий кусочек торта , за стеклянной витриной. Каждый раз, проходя мимо булочной и не имея в кармане нужной суммы, впиваешься взглядом...