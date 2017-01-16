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Российские хоккеистки заставили смолкнуть трибуны, освиставшие наш гимн (ВИДЕО)
Болельщики освистали гимн России после победы российской команды со счетом 2:0 над сборной Чехии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира среди женщин. Когда команды выстроились после матчевого приветствия и зазвучал гимн...
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Превосходство русских сложных луков
Лук - это не просто оружие, это целый механизм. Устройство его говорит о том, что человек уже в эпоху мезолита познает некоторые законы механики. При раскопках мезолитовых стоянок найдены луки в высоту человеческого...
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Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»
За годы войн на Ближнем Востоке, развязанных при непосредственном, либо опосредованном участии США, американские вояки потеряли немало различной техники – от джипов до самолётов, но более всего, пожалуй, интересны потери танков....
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Свидетельство о Хрущёвской лжи и подлости
На Октябрьском Пленуме ЦК КПСС1952 года Иосиф Виссарионович Сталин высказал мысль, что при сохранении нынешних темпов развития народного хозяйства примерно к середине 1960-х годов станет возможным переход СССР от социализма к коммунизму.И...
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Обращение русских соотечественников из Украины к остальной России
Что потеряно в огне, то найдется в пеплеУкраина, не о тебе речь на самом деле в последних спорах интернет-баталий.Один «писатель» огульно хает ВСЕХ граждан территории Украина, а другой «блогер руками» пишет, что Россия ОБЯЗАНА...
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Капитализм не смотрит в паспорт
Сергей Падалкин о катастрофических масштабах трудовой миграции россиян 1 января вечером я ехал в поезде «Пенза-Москва». Моим попутчиком оказался работяга лет 40 — житель одного из райцентров Пензенской области, работающий...
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В России все затягивают пояса, и растёт число миллиардеров
Вся страна затягивает пояса. Семьи снижают потребление. Государство сокращает расходы по статьям бюджета. В весьма непростой ситуации вокруг наших границ сокращены даже военные расходы. А число долларовых миллиардеров в стране...
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Наступает Утро Сварога. Мидгард-Земля входит в зону влияния Светлых (наших) сил... Наши Боги будут снова посещать нас... Будет не возглавление, а медленное и мучительное исчезновение паразитов с...Перейти к комментарию
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