ЧАСТЬ 1. Если исходить из того, что ВИЧ не существует, и соответственно все ВИЧ-тесты по определению и заведомо фальшивые, а их положительные результаты в таком случае можно называть хоть ложноположительными, хоть ошибочными, то всё равно, и так или...