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Трамп начал ликвидировать оппозиционные проекты США в России
Трамп, гранты Первые итоги президентства Дональда Трампа, которые мы можем наблюдать воочию, выглядят весьма вдохновляющими. На странице портала Rus2Web и в Facebook сотрудников редакции появилась информация о том, что проект закрывается. ...
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Арест сотрудников ФСБ может быть только верхушкой айсберга
По делу о госизмене арестованы сотрудники ФСБ. Они обвиняются в передаче конфиденциальной информации Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.Примечательно то, что это не рядовые сотрудники - это высокопоставленные начальники.В...
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Дмитрий Медведев категорически запретил “антисемитизм”. На любом уровне!
Как тут не вспомнить слова великого Вольтера: "Чтобы узнать, кто властвует над вами, просто выясните, кого вам не позволено критиковать". Буквально недавно прямо с Первого канала государственного российского телевидения премьер-министр...
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Один против колонны немецких танков
Летом 41-го мы не только отступали. 19-летний мальчишка из Орла в одиночку дрался с колонной немецких танков.«Немцы уперлись в него, как в Брестскую крепость»Коле Сиротинину выпало в 19 лет оспорить поговорку «Один в поле не воин»....
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Сводки от ополчения Новороссии 02 февраля 2017
20:50 Народная милиция ЛНР помогла мирным жителям. 19:15 ВСУ открыли огонь по Макеевке, повреждены дома и газопровод. 18:46 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 02.02.2017. 17:37 Техника ВСУ в Одесской области. 2 февраля 2017. 17:33 Безальтернативные...
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Иждивенческая жизнь Эстонии и других прибалтийских государств под угрозой?
Результаты последних исследований доказали наличие связи экономик стран Прибалтики от дотационных источников Евросоюза. По сути, Латвия, Литва и Эстония — это «страны-иждивенцы», напрямую зависящие от милости европейских «стран-доноров»....
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Что так удивило Д.А. Медведева в этой книге?
До меня дошёл слух, что Дмитрию Анатольевичу Медведеву показали мою запрещённую книгу "Апокалипсис наступит завтра" (признанную по суду "экстремистской"), в которой я рассказал, в числе прочего, как Пётр I из рода Романовых...
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Нам тяжело и у нас в России всё так дорого из-за того, что моей родной неньке Украине за последние 20 лет наши мудрые руководители подарили около 250 млрд долларов. И ещё 3 в долг дали. Да Белоруссия...Перейти к комментарию
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