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Такого милиционера в СССР больше не было…
В 70-е он возглавлял ГУВД Московской области, был начальником угрозыска.Днем ловил бандитов, а вечерами писал музыку.«Снегопад» Брегвадзе, «Не надо печалиться», - визитная карточка «Самоцветов», «Я хочу, чтобы песни...
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Дела житейские…
"Каждому человеку воздастся по делам его. Добро – добром, а зло – злом". Арабская пословица Жили да были...
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СМЕРШ: как работала лучшая контразведка в истории
Весной 1943 года была основана одна из самых эффективных, неоднозначных и загадочных спецслужб мира — легендарный СМЕРШ.После провала «блицкрига», когда вермахт потерпел сокрушительные поражения под Москвой и Сталинградом, Германия...
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Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 января 2017
18:51 Шесть Ту-22М3, вылетевших из России, атаковали объекты ИГ в Дейр-эз-Зоре. 18:25 Российские бомбардировщики уничтожили боевиков и технику ИГИЛ в Сирии (ВИДЕО). 14:09 На подступах к Аль-Бабу. 12:44 Чуркин "красиво завершил" карьеру Саманты...
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Закон Рита или телегонии. Правда или вымысел
Законы Рита – это свод небесных законов о чистоте Рода и Крови у древних славян, а в современном понимании это законы, связанные с передачей наследственности, известные сегодня, как телегония или явление первого самца,...
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Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 января 2017
08:00 Российские самолеты десантировали груз ООН в осажденный террористами ИГИЛ Дейр-эз-Зор. 07:25 Минобороны: РФ доставила более 15 тонн гуманитарки жителям Алеппо за сутки. 06:26 СМИ сообщили об уничтожении главного палача ИГ у Мосула....
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Сводки от ополчения Новороссии 31 января 2017
21:17 Захарченко на передовых позициях армии ДНР в районе Авдеевки. 21:03 Макеевка вновь под обстрелом ВСУ. Вечер 31.01.2017. 17:56 "Идите, смотрите и вот этим тварям покажите!" - житель Донецка пригласил журналистов в квартиру своей погибшей матери....
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Забавляет, когда за русских всякая нерусь печётся:)Перейти к комментарию
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