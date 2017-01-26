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Кто-то из нас явно сошел с ума
Когда читаешь предложения ведущих персон из правительства Д.А. Медведева, сложно отделаться от ощущения, что кто-то явно сошел с ума. Либо мы, рядовые граждане Российской Федерации, либо члены финансового блока правительства «Единой...
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Евреи украли 70% собственности РСФСР
Фрагменты очерка Александра Севастьянова «Еврейская мафия – угроза человечеству». Судя по датам в тексте, статья была написана чуть более 10 лет назад (в 2003 году). Но, удивительное дело, она ни на йоту не потеряла своей...
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Генерал Николай Рогозенко. Полет на тарелке из Якутии над всем Советским Союзом за 15 минут
Николай Рогозенко - генерал-лейтенант экологической безопасности. Утверждает, как и многие другие ВОЕННЫЕ свидетели НЛО: появлялись они регулярно. Правда это или нет, не знаю. Но, Рогозенко производит впечатлдение серьезного...
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Кровавый парадокс Волынской резни
Когда читаешь документальные свидетельства о Волынской резне, кроме справедливого возмущения и ужаса, возникает чувство простого любопытства: как человек способен на такие зверства? Какая сила может заставить его с остервенением...
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А чего так Голливуд и Шоубиз всполошились? Мадонна, Майкл Мур и прочая п/брать…
Мадонна открыто посылает на 3 буквы, выкладывает провокационную фотку в свой твиттер. Майкл Мур, тот самый, который косит под «независимого», кинорежиссёр-документалист, критикующий систему на корню – возглавляет митинг против...
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О незавидной судьбе Эстонии, Латвии, Украины, Польши и прочих недогосударств
Источник: ss69100.livejournal.com
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Мировой заговор автопроизводителей. Немного об электрике
Периодически появляются публикации о плохом качестве современных автомобилей. Дополню эту тему своими собственными впечатлениями. Расскажу об "уникальных" инженерных решениях в части автоэлектрики. Предвидя петросянские...
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Ювенальная юстиция - одно из средств сокращения народонаселения и ликвидации государств, спланированные социальными паразитами - хозяевами денег. Через антигуманные действия по отношению к...Перейти к комментарию
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