С каждым прожитым годом я всё больше понимаю, что переделывать меня уже поздно, да и невозможно. Может быть я очень настырный, упёртый – но я подозреваю что дело совсем в другом. Просто я совок. Просто я сделан в Советском Союзе со всеми отсюда...