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Завод «Роснано», построенный за 15 млрд рублей, признан банкротом
Фото 2011 года. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс осматривает продукцию завода литий-ионных акуммуляторов ООО "Лиотех". Проект по выпуску инновационных аккумуляторов так и не смог стать успешным. Четыре года назад в Новосибирске...
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Арест сотрудников ФСБ может быть только верхушкой айсберга
По делу о госизмене арестованы сотрудники ФСБ. Они обвиняются в передаче конфиденциальной информации Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.Примечательно то, что это не рядовые сотрудники - это высокопоставленные начальники.В...
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Сводки от ополчения Новороссии 02 февраля 2017
20:50 Народная милиция ЛНР помогла мирным жителям. 19:15 ВСУ открыли огонь по Макеевке, повреждены дома и газопровод. 18:46 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 02.02.2017. 17:37 Техника ВСУ в Одесской области. 2 февраля 2017. 17:33 Безальтернативные...
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Один против всех
Как «заговоренный» летчик-ас подбил 57 немецких самолетовБольшинство фамилий из списка летчиков-асов Великой Отечественной всем хорошо известны. Однако, кроме Покрышкина и Кожедуба, среди советских асов незаслуженно забывают...
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Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 января 2017
08:00 Российские самолеты десантировали груз ООН в осажденный террористами ИГИЛ Дейр-эз-Зор. 07:25 Минобороны: РФ доставила более 15 тонн гуманитарки жителям Алеппо за сутки. 06:26 СМИ сообщили об уничтожении главного палача ИГ у Мосула....
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Дмитрий Медведев категорически запретил “антисемитизм”. На любом уровне!
Как тут не вспомнить слова великого Вольтера: "Чтобы узнать, кто властвует над вами, просто выясните, кого вам не позволено критиковать". Буквально недавно прямо с Первого канала государственного российского телевидения премьер-министр...
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Запрещенная история Руси
В этом эфире мы приоткрыли завесу того, что было до этих времён сокрыто. Грандиозная историческая фальсификация раскрыла себя на примере того, как история Римской империи была искусно перенесена на историю Руси. Запись...
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Терминатор? Такая гордость, с чего бы?.. А просто жить не пробовали? Просто пахать и детей воспитывать, а не на спусковой крючок давить? Вся ваша воинственность оплачивается слезами детей и матерей,...Перейти к комментарию
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