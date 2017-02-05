Снайперская винтовка Драгунова стоит на вооружении с 1963 года и, судя по всему, менять ее пока на что-то другое не намерены. Несмотря на то что это оружие уже достаточно старое, оно все еще справляется с теми задачами, которые перед ним стоят, хотя многие...