Новые записи Комментарии

Страсти по Исакию, что за ними?

Российское общество уже вторую неделю активно бурлит по поводу факта передачи государством старинного Исакиевского собора в пользование организации "Русская Православная Церковь". Блогер с ником "russkiy-malchik" опубликовал на "КОНТе"...
[| 13 коммент. | Просмотров - 560 | Рейтинг - 8.8 ]
Рубрики: Аналитика, Война миров, История | Метки: , ,

Осторожно НТВ! «Обольем грязью! Дорого!» [Разоблачение ЛЖИ о Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)]

В декабре газпромовский телеканал НТВ выпустил очередную поганую передачку о российском политике Светлане Ладе-Русь. За последний год это уже третий выпуск, при помощи которого журналисты НТВ пытаются выставить уважаемого общественного деятеля...
[| 4 коммент. | Просмотров - 268 | Рейтинг - 1.0 ]
Рубрики: Видео, История, Образование | Метки: , ,

Правда об алкоголе и табаке

Концептуал СМИ Показательный курс «Уроки Трезвости» для старших классов Занятия проводит социальный педагог Фахреев Владимир Анварович. Курс был проведён с в школе г. Магнитогорска для учеников 9 класса.Данные уроки имеют рецензию...
[| Нет комментариев | Просмотров - 319 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Здоровье, Мировоззрение

Мы, русский народ

Илл. Михаил Хмелько "За великий русский народ"(1947)Я русский по складу, по сути.И, в том никого не виня,Таким вот меня и рисуйте,Таким и ваяйте меня.Ярослав СмеляковВ книге "Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине" Константин Симонов...
[| Нет комментариев | Просмотров - 492 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Мировоззрение | Метки:

Почему Бог создает двух одинаковых людей? Необыкновенная связь между близнецами

Очень часто можно услышать о необыкновенной связи, существующей между близнецами. Во многом сходство в поведении или мыслях близнецов объясняется их одинаковым воспитанием и окружением. И действительно, если вы растите двух близнецов, одеваете...
[| Нет комментариев | Просмотров - 457 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире | Метки: , ,

СМЕРШ: как работала лучшая контразведка в истории

Весной 1943 года была основана одна из самых эффективных, неоднозначных и загадочных спецслужб мира — легендарный СМЕРШ.После провала «блицкрига», когда вермахт потерпел сокрушительные поражения под Москвой и Сталинградом, Германия стала отчаянно...
[| Нет комментариев | Просмотров - 805 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Вооруженные силы, История

Русские обыграли американцев. Секретные аспекты лунной гонки вооружений

17 ноября 1970 года в 7 часов 20 минут по московскому времени в районе Моря Дождей на Луне советский космический аппарат, управляемый с Земли, преодолел первые несколько метров. Уже на следующий день мир узнал новое слово, ставшее интернациональным, «луноход»....
[| Нет комментариев | Просмотров - 569 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Видео, Война миров, Вооруженные силы | Метки: , ,

Константин Никифоров. Стремительно развивающиеся события

О стремительности, с какой развиваются сейчас события на примере Филиппин. Китай и Филиппины готовы к реализации проектов на сумму $3,7 млрд. http://russian.cctv.com/2017/01/25/VIDEzDM6WNviDuSTz3kaK0eA170125.shtml "2017-01-25 Китай и Филиппины договорились о реализации совместных проектов...
[| 1 комментарий | Просмотров - 385 | Рейтинг - 8.2 ]
Рубрика Невероятное в мире

Российское импортозамещение руками китайцев

Российские прилавки давно ломятся от китайских товаров. При этом отношение к ним меняется. И решает все не только цена. Ярлык «Maid in China» перестает быть синонимом слова «плохо». Но самое главное, что кроме того, что китайцы поставляют нам...
[| 14 коммент. | Просмотров - 1393 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Экономика

На Кавказе не забыли как жить до 150 лет

«Живи быстро, умри молодым!» — этот лозунг террористов противоречит веками принятому на Кавказе уважению к старцам-долгожителям и несуетливому их образу жизни. Жить долго и счастливо — совсем не глупо. Долгая жизнь, как долгое приключение,...
[| Нет комментариев | Просмотров - 662 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Здоровье

Десять забытых Чудес света

Мудрые эллины были неправы и неточны, сводя все достижения цивилизации к сакральному числу «семь» (Семь чудес света). Современные историки, заново исчисляя творения знаменитых зодчих древности и средних веков, насчитывают десятки настоящих...
[| Нет комментариев | Просмотров - 1378 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Наука, Образование | Метки: , ,

Закон Рита или телегонии. Правда или вымысел

Законы Рита – это свод небесных законов о чистоте Рода и Крови у древних славян, а в современном понимании это законы, связанные с передачей наследственности, известные сегодня, как телегония или явление первого самца, открытые в 19 веке...
[| 14 коммент. | Просмотров - 3452 | Рейтинг - 9.4 ]
Рубрика Мировоззрение

Трансгуманизм и глобализация образования

Что же такое трансгуманизм и как он связан с процессами глобализации образования? Современное общество не имеет достаточно полного представления о таком явлении, как «трансгуманизм». Чтобы осознавать, какую роль стал играть он в...
[| Нет комментариев | Просмотров - 493 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Мировоззрение, Образование

«Англичанка гадит»

Источник: Историк.РФ Откуда растут корни у европейской русофобии? Судя по всему, из Лондона. В XIX веке Великобритания приютила у себя целый сонм политических эмигрантов из разных стран, искренне ненавидевших русское самодержавие, а заодно и Россию....
[| 3 коммент. | Просмотров - 836 | Рейтинг - 9.7 ]
Рубрика Политика | Метки:

Новости Украины и Новороссии 29 января 2017

16:46 Тряпье, памперсы, шаровары. 15:40 Патриарх Кирилл планирует посетить Украину. 14:04 СРОЧНО: работа донецкой станции восстановлена, вода в домах появится в течение часа. 13:20 Организаторы торговой блокады Донбасса намерены заблокировать Станицу Луганскую....
[| 2 коммент. | Просмотров - 3263 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,

Сводки от ополчения Новороссии 29 января 2017

19:47 Новости Донбасса: энергетики ДНР восстановили энергоснабжение на юге Ясиноватой, нарушенное обстрелом ВСУ. 19:09 Армия ДНР разбила и отбросила наступающих украинских боевиков. 18:30 За день украинские силовики потеряли 20 человек убитыми, свыше 30...
[| Нет комментариев | Просмотров - 3328 | Рейтинг - 8.8 ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:

Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 января 2017

19:36 ВАЖНО: Армия Сирии очистила от боевиков долину Вади-Барада под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО). 18:05 Дейр-эз-Зор. 29.01.2017. 16:34 Новости Сирии: в Дамаск завтра начнет поступать вода. 15:13 Эксперт: мусульмане заинтересованы, чтобы ИГИЛ было полностью уничтожено....
[| 1 комментарий | Просмотров - 3626 | Рейтинг - 8.5 ]
Рубрики: Невероятное в мире, События | Метки: ,

Фотографии, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Мир полон вещей, которые мы с вами никогда не могли себе даже представить. И делать такие удивительные открытия всегда приятно. Поэтому здесь собраны 16 самых захватывающих моментов и подозревает, что некоторые из них наверняка станут для вас сюрпризом.1....
[| 1 комментарий | Просмотров - 3965 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Невероятное в мире, Творчество | Метки: ,

Цитаты Константина Станиславского из книги «Моя жизнь в искусстве»

Самый страшный враг прогресса — предрассудок: он тормозит, он преграждает путь к развитию17 января 1863 года родился русский театральный режиссер, актер, педагог и реформатор театра Константин Сергеевич Станиславский (настоящая фамилия — Алексеев)....
[| Нет комментариев | Просмотров - 261 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Мировоззрение | Метки: , ,

Как брали взятки при Сталине

Начнём с энциклопедической справки. Понятие «коррупция» происходит от латинского слова corruptio, которое означает: «порча», «разложение».Коррупция – это преступление, заключающееся в использовании должностным лицом возможностей,...
[| 2 коммент. | Просмотров - 610 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Мировоззрение | Метки: , ,

Критикам-антисоветчикам: ошельмовывая СССР, вы лишаете своих детей будущего

Нынче на дворе 2017-ый. Все всё понимают. Хотя, судя по иным яростно-антисоветским комментариям, не совсем все.А ещё точнее, как выражаются антисоветчики и русофобы Незалэжной, понимать могут не только лишь все, мало кто может это делать.Ещё можно было...
[| 20 коммент. | Просмотров - 1072 | Рейтинг - 9.2 ]
Рубрики: История, Мировоззрение, Политика | Метки: , ,

Русофобский антисоветский миф о реформе орфографии

Миф: Реформа орфографии 1917–18 задумана и подготовлена большевиками???Реформа 1917–18, в результате которой из русского письма были исключены буквы «ять», «фита», «I», отменено написание Ъ в конце слов и частей сложных слов, а также...
[| 8 коммент. | Просмотров - 2172 | Рейтинг - 6.0 ]
Рубрики: История, Мировоззрение | Метки: , ,

Детям о коммунизме

Сканы статьи из журнала "Пионер" 1939 года выпуска.В упрощенной форме (для детей), излагаются некоторые положения советской идеологии предвоенного периода, отражающие развитие советского общества после завершения восстановления страны и проведения...
[| 1 комментарий | Просмотров - 336 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Мировоззрение | Метки: , ,

Почему никто не вспоминает про Холокост 6 миллионов евреев, о котором писали в 1919 году?!

Вчера, 27 января, весь мир отмечал учреждённый Организацией Объединённых Наций в 2005 году День памяти жертв Холокоста — убийства в годы Второй Мировой войны нацистами 6 миллионов евреев. Еврейские СМИ и глашатаи Холокоста смогли убедить большинство...
[| 19 коммент. | Просмотров - 3335 | Рейтинг - 9.7 ]
Рубрики: Аналитика, История, Политика | Метки:

Добро пожаловать или Специалистам въезд разрешен. Юлия Витязева

В чем разница между Украиной и Россией?! Если в общих чертах, то первая рассматривает государственность с точки зрения территорий, а вторая — во главу угла ставит человека. Яркий пример — попытки Украины любой ценой удержать Донбасс и вернуть...
[| 13 коммент. | Просмотров - 1382 | Рейтинг - 9.5 ]
Рубрики: Новости Украины и Новороссии, Политика | Метки: , ,

Что обнажил Лукашенко? Чего он боится? Зачем ему война против России?

Президент Белоруссии объявил о борьбе за независимость Все те (и я в том числе), кто в той или иной степени были, есть и будут сопричастны к делу белорусских журналистов российских СМИ, арестованных в декабре 2016 де-юре по процессуальным документам,...
[| 54 коммент. | Просмотров - 1516 | Рейтинг - 6.6 ]
Рубрики: Мировоззрение, Политика

Звонок

Состоялся давно анонсированный разговор Трампа с Путиным, который должен положить начало новому формату американо-российских отношений. В какую именно сторону они качнутся, пока еще неясно, но именно с сегодняшнего дня начнет выстраиваться обновленная...
[| 30 коммент. | Просмотров - 1239 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Политика | Метки: , ,

ИГРЫ БОГОВ. Здесь и Сейчас Выпуск 9

[| Нет комментариев | Просмотров - 1681 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Актуально, Бэкграунд, Видео | Метки: , ,

Меняем автопром на микроэлектронику

Чем заменить нефть, чтобы спасти российскую экономику Выражение о том, что «пора слезать с нефтяной иглы», наверное, уже как фраза-паразит. Такой собирательный диагноз всем бедам российской экономики. А уж для чиновников это и вовсе стало мантрой...
[| 2 коммент. | Просмотров - 1251 | Рейтинг - 8.6 ]
Рубрика Экономика

Блокада Ленинграда: победа духа над смертью

27 января – День снятия блокады Ленинграда. В этот день в эфире радио «Комсомольская правда» вышла передача, посвященная блокаде. Запись этого эфира я размещу на днях, а пока предлагаю вам материал «по следам», вышедший в «Комсомолке». Источник: КП...
[| 1 комментарий | Просмотров - 463 | Рейтинг - 9.7 ]
Рубрика История | Метки:
Загрузить ещё
 Страницы:     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  1,562 »

Новые Комментарии

  • Loading...

Новости Украины и Новороссии
Новости Украины и Новороссии 29 января 2017
08:00 Партия войны подталкивает Украину к обострению в Донбассе — мнение (ВИДЕО). 07:30 Слив Украины: США бросают незалежных. 02:31 Главное - ходить. 00:31 Кровавый уголек за кровавые денежки. Партия войны подталкивает Украину к обострению в Донбассе —...
[29 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 29 января 2017
04:30 Зверства фашистов ВСУ на Донбассе: 3 эфемериды об убитых детях.... Вчера 22:49 Новости ДНР: ВСУ обстреляли Докучаевск. Вчера 21:44 Армия ДНР развернула полевые кухни для мирных жителей, пострадавших от обстрелов ВСУ (ВИДЕО). Зверства фашистов ВСУ на...
[29 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Добро пожаловать или Специалистам въезд разрешен. Юлия Витязева
В чем разница между Украиной и Россией?! Если в общих чертах, то первая рассматривает государственность с точки зрения территорий, а вторая — во главу угла ставит человека. Яркий пример — попытки Украины любой ценой удержать Донбасс и вернуть...
[28 Янв 2017 | ]
Рубрики: Новости Украины и Новороссии, Политика | Метки: , ,
ИГРЫ БОГОВ. Здесь и Сейчас Выпуск 9
[28 Янв 2017 | ]
Рубрики: Актуально, Бэкграунд, Видео | Метки: , ,
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
Наши души и так – безсмертные, Без помощников и врагов. Все богатства твои несметные Есть в коробочке… для мозгов. Так что сам выдавай решения, А не то, что тебе твердят. А будешь спрашивать разрешения, Обязательно – запретят! Девять...
[28 Янв 2017 | ]
Рубрики: Актуально, Видео, Здоровье | Метки: , ,
Позвольте Украине самоубиться. Андрей Ваджра
С Украиной не надо сражаться. Украина уже давно сражается. Сама с собой. Причём с дикой яростью и остервенением. Именно поэтому она завалена трупами, превращена в руины и хрипит в агонии. С Украиной не надо сражаться, ей просто надо помочь в святой...
[28 Янв 2017 | ]
Рубрики: Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии | Метки: , ,
Новости Украины и Новороссии 28 января 2017
08:00 Новости Украины: Соратника Порошенко отравили ртутью — СМИ. 06:00 На Украине хотят отменить празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы. 05:00 Украинский патриотический флешмоб высмеяли в сети (ФОТО, ВИДЕО). Вчера 22:15 Украинцы поддерживают мирную реинтеграцию...
[28 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 28 января 2017
09:51 Огнем ВСУ на юге ДНР нарушено газоснабжение, повреждено два жилых дома. 08:19 Новости Донбасса: ВСУ три раза нарушили «режим тишины». 00:55 ВСУ открыли огонь по Донецку, в районе аэропорта вспыхнул мощный бой (ВИДЕО). Вчера 22:01 Сводка новостей: ДНР,...
[28 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 27 января 2017
09:25 Порошенко официально разрешил НАТОвским войскам зайти на Украину — СМИ. 09:22 Националисты-радикалы из батальона «Донбасс» захватили Дом профсоюзов в Киеве. 08:58 Убить в себе русского: Жительница Мариуполя дала рецепт украинизации. 07:30 Дикие мечты...
[27 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 27 января 2017
10:35 ВСУ более трех часов ведут обстрел села Саханка на юге ДНР. 10:21 Последствия обстрела Брянки в ЛНР украинскими боевиками. 09:51 Подразделения ВСУ ночью выпустили по территории ДНР свыше 170 снарядов и мин. 09:47 ВСУ обстреляли север Донецка из РСЗО "Град"....
[27 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Сводки от ополчения Новороссии 26 января 2017
10:33 Власти ЛНР надеются, что замглавы ОБСЕ Хуг расскажет миру о нежелании Украины выполнять «Минск-2». 10:23 ВСУ утром обстреляли юг ДНР: один населенный пункт остался без света. 09:56 Огнем ВСУ на западе Донецка повреждено как минимум восемь домов, нарушено...
[26 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 26 января 2017
10:55 Украинским операторам запретили удалять всю информацию времен Майдана в Киеве. 10:00 Тысячи украинцев останутся без пенсий и субсидий: Минфин готовит закон о верификации. «Сегодня», Украина. 10:00 «Герои АТО» во главе с Семенченко заблокировали железную...
[26 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 25 января 2017
09:40 Украинская армия с вечера обстреливала из тяжелого вооружения Донецк и Ясиноватую. 09:24 ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР. 07:30 Киев готовит авиаудары по Донбассу. Чем это грозит ВВС Украины. 00:53 [18+] ЛНР настойчиво попросила Александра Хуга...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 25 января 2017
05:00 Пенсия? Забудьте!. 04:49 Жизнь в тылу врага: Как ВСУ насаждают сепаратизм, с которым так усердно борются. Вчера 23:19 Кумир. Вчера 22:45 Разбегающаяся страна. Украину накрыла новая волна эмиграции. «Вести», Украина. Вчера 21:52 Спецслужбы ДНР задержали украинскую...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 24 января 2017
10:08 ДНР: из-за обстрела ВСУ два населенных пункта остались без света. 09:34 Киевские силовики с вечера выпустили около 290 снарядов по ДНР. 09:12 ВСУ семь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР. 06:55 Донбасс сегодня: новые обстрелы ВСУ и прибытие наемников из Британии....
[24 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости партнёров
Отличный сервис и качество одежды в магазине FUTBOMAN
Сегодня не нужно тратить силы и время на походы в магазин, выстаивать длинные очереди, терпеть хамское поведение продавцов и кассиров. Много людей давно уже покупают одежду, технику, косметику и другие товары через интернет. Большой популярностью...
[28 Янв 2017 | ]
Рубрика Одежда и обувь
Beauty Practice — избавление от целлюлита и лишнего веса без изнурительных тренировок
Любая женщина хочет стать обладательницей красивого, упругого и совершенного тела. Диеты и изнурительные тренировки – хороший способ, но часто не хватает терпения и времени, а большинстве случаев банальная лень не позволяет заняться своим образом...
[27 Янв 2017 | ]
Рубрика Красота
Хитрости при выборе угловой кухни
Угловая планировка очень практична в обращении, поэтому она нередко используется в проектах для кухни. Данный дизайн будет уместен и в большом, и в малом помещении, потому как позволяет оборудовать стильную кухню http://kuhni-mamindom.ru/kuxni/po-tipu/uglovyie-kuhni не только...
[27 Янв 2017 | ]
Рубрика Дом
7 причин заказать оформление дизайна квартиры в Киеве в студии дизайна интерьера NewDesign
Интерьер квартиры – основа, на которой базируются его уют и ощущение комфорта. Даже если вас в полной мере устраивает ваша жилплощадь, ее размеры и планировка, без грамотно продуманного дизайна интерьера вы не сможете обрести ощущение полного комфорта...
[27 Янв 2017 | ]
Рубрика Дом
Экстримальные прыжки с веревкой от icg-extreme.team
Занятия экстремальными видами спорта и отдыха помогают закалить характер, способствуют получению необходимого заряда энергии, новых ярких эмоций и отрешению от суеты рабочих однообразных будней и повседневных проблем. Прыжки с моста – это популярный...
[26 Янв 2017 | ]
Рубрика Отдых
Адлер – идеальное место отдыха всей семьей
Почему бы не провести отпуск в Адлере? Это развитый курорт с современной инфраструктурой, очень уютными и недорогими отелями, широким развлекательным сегментом. Курорт принимает отдыхающих в любой сезон. Услуги отелей для корпоративных туристов...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Отдых
Когда проявляются первые симптомы венерических заболеваний
Всем людям важно знать, какие симптомы венерических заболеваний могут наблюдаться, так как в настоящее время эти болезни распространены по всему миру, и подхватить их может любой. Давайте разбираться, как распознать инфекцию при ее появлении. Типы...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Профилактика
Сознание людей способно влиять на внешнюю реальность
Примерно год назад стартовал исследовательский эксперимент по анализу и оценке человеческих экстрасенсорных способностей посредством аппаратных ГСЧ, или генераторов случайных чисел. Первоначально планировалось воспроизвести аналогичный опыт,...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Обучение
Удалённая работа в Казахстане
Найти работу в Казахстане в настоящее время не так сложно, как это было в былые времена. Большое количество электронных ресурсов, предоставляющих вакансии, помогают быстро найти именно ту работу, которая требуется. Среди всех существующих баз особое...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости партнёров
Реставрация и имплантация зубов – надежные способы сделать улыбку красивой
Современная стоматология – это не только лечение зубов, улучшение состояния околозубных тканей (пародонта) и профилактика заболеваний полости рта. Все чаще обращения к стоматологам связаны с желанием пациентов восстановить эстетичность и функциональность...
[24 Янв 2017 | ]
Рубрика Стоматология
Почему для отпуска стоит выбрать черноморский курорт
В последнее время все большее количество наших соотечественников принимает решение провести свой отпуск на побережье Черного моря. В этом случае, как правило, выбираются курорты Крыма, Краснодарского края или Абхазии. В этом нет ничего удивительного,...
[24 Янв 2017 | ]
Рубрика Отдых
Характеристики, виды и уход за тканью креп
Креп – это группа материалов, которые производят с помощью специального плетения. Они отличаются необыкновенной прочностью. То есть, спустя 20 или 30 лет ваше изделие будет выглядеть как новое. Этот эффект достигается благодаря креповому плетению....
[23 Янв 2017 | ]
Рубрики: Красота, Одежда и обувь
Качественные дома из бруса в Санкт-Петербурге
Качественные дома из бруса – это экономичный и быстрый вариант современного уютного жилья. Деревянные строения всегда пользовались популярностью, обусловленной долговечностью, низким показателем теплопроводности и комфортным микроклиматом,...
[21 Янв 2017 | ]
Рубрики: Дом, Строительство
Сотрудничество с турагентством “На каникулы” – основные преимущества, особенности
Туристическая компания "На каникулы" предоставляет все необходимые услуги, которые касаются организации незабываемого отпуска за рубежом. Индивидуальный подход ко всем клиентам, привлекательные расценки, а также широкий ассортимент выгодных предложений...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Отдых
Новинки фильмов 2017 года
Ввиду некоторых проблем, большинство зрителей не может насладиться полнометражным кино просмотром. Лучшие новинки, предлагаемые кинематографом в нынешнем году, можно смотреть на любом интернет портале, но лучше отдать свое предпочтение сайту Гидонлайн...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Отдых
Свобода слова
Боевики в Сирии начали междоусобицу
По признанию многих политиков и экспертов переговоры по Сирии, прошедшие в Астане, были очень важными для изменения уже устоявшейся ситуации в стране. Конечно, многие перемены не видны невооруженным нужными знаниями взглядом. Тем не менее, уже сейчас...
[29 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Каким будет интернет в Украине: допотопным или с грабительскими тарифами?
На Украине совсем плохо обстоят дела с высокоскоростным интернетом. Мало того, что с внедрением технологии 3G страна отстала от цивилизованных стран на 15 лет, то теперь еще и появление стандарта связи 4G под большим вопросом. Причина банальна: алчность...
[29 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: , ,
Доклад Реальная Вселенная
Я дополнил доклад Реальная Вселенная от 08.01.2017г утверждением о том что "черная дыра" исполняет тройную функцию, являясь атомом, галактикой и фабрикой микромира. Это доклад от 22.01.2017г. Ссылка на Ядекс.Диск: https://yadi.sk/i/pox5-Krt3AGhJv Мой доклад Реальная...
[29 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: ,
На что срабатывают ВИЧ-тесты?
ЧАСТЬ 1. Если исходить из того, что ВИЧ не существует, и соответственно все ВИЧ-тесты по определению и заведомо фальшивые, а их положительные результаты в таком случае можно называть хоть ложноположительными, хоть ошибочными, то всё равно, и так или...
[28 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Россия – что надо было сделать вчера.
Сегодня всем уже ясно, что существующая модель развития мировой экономики себя изжила. Западный мир старается продлить агонию и отсрочить экономическую и социальную катастрофу. В числе предпринимаемых западом мероприятий по недопущению экономической...
[28 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
«ЕСЛИ Я ЗАБУДУ О НИХ, ТЫ БОЖЕ НА НЕБЕ, ЗАБУДЬ ПРО МЕНЯ»
Памятник в Польше на котором написана эта фраза. Однако память у польских политиков и русофобствующих молодчиков совсем дырявая. А ведь поляки обязаны Советскому Союзу не только почти половиной нынешних территорий, но и спасением народа вообще...
[28 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки:
“Салем!” – сказал Илья Муромец
Этот пост является логическим продолжением предыдущего поста: «Казахи – тайна, скрытая в веках». В нём я утверждал, что казахи тысячелетиями жили на территории нынешней России и Украины, в частности, на Верхней Волге. На этой местности мы и...
[28 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Царь хороший….бояре плохие ?!
Царь хороший. Бояре плохие ?! Владимир Ганьжин Удачную Экономическую стратегию США невозможно украсть. ЕЕ можно создать в другой стране ( России ) , отбросив имперские амбиции и на собственном примере "дворянства" , показать" холопам" , что...
[28 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Как Работает Центральный Банк
[28 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: , ,
Кто наведет порядок в Забайкалье?
Жители Забайкальского края уже давно критикуют местные власти за неспособность навести порядок в сфере ЖКХ. Прошлого губернатора региона Константина Ильковского из-за этого даже отправили в отставку. Тогда коммунальная сфера Забайкалья была признана...
[27 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: ,
Киев скрывает причины гибели рейса МН-17
7 января в аэропорту Амстердама были задержаны голландские журналисты Мишель Спеккерс и Стефан Бек, вернувшиеся с Донбасса. Они ездили в Донецк, чтобы снять документальный фильм о жизни в регионе. Представители СМИ также посещали место крушения...
[27 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Оскал «отмороженных» предательством.
«Для того, чтобы выиграть сражение во время войны, могут понадобиться сотни тысяч красноармейцев; а для того чтобы провалить этот выигрыш на фронте, достаточно подрывных действий всего нескольких шпионов» ...
[27 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Крым- це Польша!! Крым –значит есть работа!!!!
Прокормить семью сегодня на Украине практически невозможно. Платят копейки. А вот в том же Крыму платят достойно. На полуостров в массовом порядке отправляются на заработки жители центральных и западных областей Украины. Раньше все они ехали в Польшу,...
[27 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
2011-09-18 Серебряная вспышка. Сириус. Антитворец.
Дата загрузки: 19 сент. 2011 г. Серебряная вспышка. Сириус. Антитворец. Землепользование. Терра. Гиперсфера. Вселенная. Аренда земли. Рапс.
[26 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
В Амурской области проблемы ЖКХ решают на бумаге?
Пока в правительстве звучат оптимистичные отчеты, трубы текут, а жители региона остаются без тепла. 24 января в правительстве Амурской области на совещании обсуждали состояние объектов коммунальной инфраструктуры региона и прохождение отопительного...
[26 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: ,