-
Пещеры Барабар. Индия. Помещения, вырезанное в скале идеальны!
Пещеры Барабар. Индия. Бомбоубежище древних? Примерно в 35 км к северо-востоку от г. Гая (штат Бихар) посреди абсолютно плоской желто-зеленой равнины возвышается невысокая скалистая гряда протяженностью около 3 км. В ее центральной части...
-
Революция, которую все «замолчали». Исландия отказалась платить долги МВФ.
Почему Исландии нет в новостях? История, рассказанная по итальянскому радио о непрекращающейся революции в Исландии, является ярким примером того, как мало наши средства массовой информации рассказывают нам о мире. В 2008 году...
-
Герой Совесткого Союза Лев Матушкин. Командир атомной субмарины. Видел выныривающий НЛО
Командующий флотилией подводных лодок Краснознамённого Северного флота, вице-адмирал. Герой Советского Союза (1982). Участник 12 боевых походов атомных ракетоносцев стратегического назначения с выполнением боевого патрулирования,...
-
Причуды толерантности: как выглядит Мисс Хельсинки-2017 (ФОТО)
В Финляндии выбрали первую красавицу Хельсинки — ей стала 19-летняя Сефора Икалаба. Сама победительница говорит, что победы не ожидала и очень удивлена решением жюри. Удивлены и те, кто ассоциирует Финляндию со светловолосыми северными...
-
Домовой.
Случай этот , совпал по времени , как раз моего увлечения Шемшуком , Трехлебовым . Лет так 10 назад. Это не придумано , все было лично со мной. Переписывать кем то сказанное , написанное – занятие неблагодарное , пользы с это этого , ни...
-
График из Китая, который не дает сотрудникам МВФ спать по ночам
Как сказано во вчерашнем отчете Института Международных Финансов, в первые девять месяцев 2016 года глобальный долг вырос на $11 трлн. и достиг рекордного размера в $217 трлн. И теперь отношение глобального долга к объему мирового ВВП...
-
Почему женщины на Руси никогда не стриглись
Долгое время женщины всех возрастов и всех сословий на Руси и в Московском государстве знали одну-единственную причёску – косу. Девушки украшали косы лентами или косником, женщины – закрывали повойником. Однако коса была не...
-
России - русское Правительство!Перейти к комментарию
Новые Комментарии
- Loading...