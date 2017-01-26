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Солнечная станция для отопления и горячей воды своими руками

Миргородский изобретатель Сергей Юрко поделился опытом создания и эксплуатации крупнейшей в Украине частной тепловой солнечной станции, рассказал о том, почему он не патентует свои разработки и можно ли построить бизнес на солнечной...
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Рубрики: Невероятное в мире, Новые технологии

Снимаем покровы с «14 цитат Ленина от которых стынет кровь.»

Источник: arctus.livejournal.com Автор сборника этих 14-ти цитат либо: а) человек нечистоплотный, намеренно выдёргивающий фразы, и даже слова, из контекста, либо б) психически неуравновешенный, ибо нашёл в текстах Ленина то, что обычный, здоровый человек, найти...
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Рубрики: История, Политика | Метки:

Китайский город, который производит 90% бытовой электроники в мире.

В мировых СМИ китайский город Шэньчжэнь обычно упоминается в связи с расположенным здесь заводом Foxconn. Мега-фабрика с полумииллионом работников производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, игровые приставки для Apple, Microsoft, Dell, Sony и других...
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Рубрики: Невероятное в мире, Новые технологии

Как в Америке строили «хрущобы»

Концептуал СМИ И чем это в итоге закончилось Жилой комплекс «Прюитт-Игоу», существовавший с 1954 по 1974 год в городе Сент-Луисе штата Миссури, США (Фото: ru.wikipedia.org)При оценке последствий «холодной войны» некоторые аналитики высказывают мнение, что...
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Рубрики: Мировоззрение, Невероятное в мире, Психология

Сталин. Первое поражение

Концептуал СМИ Известный историк Юрий Жуков разоблачает мифы о Сталине Как Сталин пытался сохранить единство России, не допустить ни её распада, ни раздела на национальные республики. Кто ему в том противостоял, почему он так и не смог одержать...
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Рубрики: История, Мировоззрение, Политика

Революция без повышения нравственности ведёт в тупик

Благодаря гению Михаила Афанасьевича Булгакова все мы очень хорошо, в лицах, представляем себе, как домком явился к профессору Преображенскому «уплотнять» его жильцами. Жильцов, правда, Михаил Афанасьевич не показал.Но подозревается, что они...
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Рубрики: История, Мировоззрение, Политика | Метки: , ,

Я совок, что значит советский.

С каждым прожитым годом я всё больше понимаю, что переделывать меня уже поздно, да и невозможно. Может быть я очень настырный, упёртый – но я подозреваю что дело совсем в другом. Просто я совок. Просто я сделан в Советском Союзе со всеми отсюда...
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Рубрики: История, Мировоззрение, Политика | Метки: , ,

Назад в СССР: подборка фотографий

До чего же замечательно!!!!Эх, такого лишиться! Источник: nashaplaneta.su
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Рубрики: История, Творчество | Метки:

Сводки от ополчения Новороссии 26 января 2017

14:12 Обстановка на Донецком и Мариупольском направлениях обострилась — Эдуард Басурин. 13:48 Майор ЛНР о ситуации на передовой: «Обстановка существенных изменений не претерпела». 13:38 24 ребенка в ДНР за время войны стали инвалидами в результате обстрелов...
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Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:

Новости Украины и Новороссии 26 января 2017

14:26 Парасюк анонсировал новую ж/д блокаду на Донбассе. 10:55 Украинским операторам запретили удалять всю информацию времен Майдана в Киеве. 10:00 Тысячи украинцев останутся без пенсий и субсидий: Минфин готовит закон о верификации. «Сегодня», Украина....
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Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,

Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 января 2017

13:42 Песков прокомментировал слова Трампа о создании в Сирии безопасных зон. 10:00 Трамп рассказал о планах создания зон безопасности в Сирии. 09:51 Конгрессмен США рассказала о встрече с Асадом. 09:39 «Аллигаторы» и «Грачи» из России вернут Пальмиру. 08:37...
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Рубрики: Невероятное в мире, События | Метки: ,

Как не прекращать творить: метод Айзека Азимова

Одним словом Айзека Азимова можно описать так: плодовитый. Чтобы сравняться по количество повестей, писем, эссе и других текстов, которые Азимов выдал за всю свою жизнь, вам необходимо будет писать полноразмерную повесть каждые две...
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Рубрики: Мировоззрение, Психология

10 видео о Великой Тартарии. Независимый исследователь Сергей Игнатенко

Давно не секрет, что «татаро-монгольского ига» не было, и никакие татары с монголами Русь не покоряли. Но кто и для чего сфальсифицировал историю? Кто и зачем скрывает от нас реальное прошлое нашей страны? Что за загадочная империя "Великая...
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Рубрики: История, Мировоззрение

Осторожно, зеркала! Всевидящие. Фильм про зекала Козырева

Фильм интересен не многочисленными упоминаниями информационного поля земли, а довольно подробным описанием феноменов, которые наблюдались учёными во время исследований зеркал Козырева, и других подобных структур. Аннотация к фильму:...
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Рубрика Невероятное в мире

Пирамидальные холмы-терриконы

Давно хотел написать обобщающую статью на счет пирамидальных холмов. Про их версию происхождения, исходя из темы древних рудников. И вот аналогичные мысли мне сообщил wakeuphuman. Своего рода – знак, что информацию можно и нужно оформить и предоставить...
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Рубрики: История, Мировоззрение | Метки: , ,

Политический тандем Медведев-Володин в действии

Основной надеждой избирательного цикла в Государственную Думу 2016 для подавляющего большинства избирателей было появление в Государственной Думе новых патриотических сил, способных уравнять либеральную политику правительства. По факту эти выборы...
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Рубрики: Мировоззрение, Политика | Метки:

„Ельцин-центр” как карикатура на историю России

Приближается столетний юбилей двух русских революций — Февральской и Октябрьской. Если в советское время эти события трактовались однозначно, то после распада СССР начался пересмотр отношения к историческим фактам и героям тех событий.В современном...
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Рубрики: История, Мировоззрение, Политика | Метки: , ,

Внеземные свидетели апокалипсиса: НЛО над Хиросимой и Нагасаки

Обсуждать атомную трагедию японских Хиросимы и Нагасаки сегодня вряд ли стоит. О ней знают практически все. Особенно поколения «до 2000-х годов». В адском пекле погибло великое множество людей. Реквием по ним звучит до сих пор. Однако трагедия...
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Рубрики: История, Невероятное в мире | Метки:

Запретная археология – Тайны происхождения человека

Знаменитый фильм, в своё время сильно нашумевший на американском ТВ. Раскрывает телезрителю множество находок, мягко говоря, не вписывающихся в рамки современной научно-филосовской парадигмы, оперирующей строго в рамках иудео-христианской...
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Рубрики: История, Мировоззрение

Повзрослейте уже , дети!!!

Совсем недавно называться «патриотом» было если не стыдно, то, как минимум немодно. Однако после известных геополитических событий количество сограждан, открыто называющих себя патриотами, стремительно возросло и не думает сокращаться. Их...
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Рубрики: Мировоззрение, Политика

Верьте только делам

Кучно пошло.1. Трамп подписал указ о начала строительстве стены на границе с Мексикой. Пока остается неясным, кто именно за все заплатит, так как Мексика за нее платить не хочет, но там уже придумали хитрую схему, когда средства изыщут из переводов мексиканцев...
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Рубрики: Невероятное в мире, Политика | Метки: ,

17 членов кабинета Трампа богаче трети американцев.

17 человек, которых президент США Дональд Трамп выбрал для своего кабинета, обладают общим богатством размером 9,5 млрд. долларов, причём это не предел, потому что ещё не все кресла заняты. Эта сумма превышает накопления 43 млн. американских...
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Рубрики: Невероятное в мире, Экономика

Дом без взяток: эксперимент удался!

В Тверской области построили жилье, где цена квадратного метра оказалась в полтора раза ниже рыночной В Калязине Тверской области построен многоквартирный дом, цена за квадратный метр в котором в полтора раза меньше рыночной. Сразу отметим, что...
[| 5 коммент. | Просмотров - 1165 | Рейтинг - 9.9 ]
Рубрики: Политика, Экономика

С кем воюют «ювеналы»

Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» и некоммерческое научно-исследовательское учреждение «Институт детства РДФ» опубликовали независимый доклад. Суть документа – в его названии: «Детство...
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Рубрики: Аналитика, Психология

Не поехали. В космос больше не летаем

Такого ещё не случалось в истории российской и советской космонавтики. Все двигатели, изготовленные на Воронежском механическом заводе, требуют проверки и замены. Это означает, что до окончания всех процедур Россия просто не может ничего запустить...
[| 40 коммент. | Просмотров - 13392 | Рейтинг - 9.1 ]
Рубрика Невероятное в мире

Подводная мощь России, не оставит безнаказанным ни одного агрессора

ВМФ РФ насчитывает 70 субмарин. Из них: 14 атомоходов с баллистическими ракетами: 10 у Северного флота (СФ) и 4 у Тихоокеанского (ТОФ); 9 атомных лодок с крылатыми ракетами: 4 у СФ и 5 у ТОФ; 19 многоцелевых атомоходов: 14 у СФ и 5 у ТОФ; 8 атомных субмарин специального...
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Рубрики: Видео, Война миров, Вооруженные силы | Метки: ,

После санкций: депутаты хотят обезопасить отечественных производителей

Российские парламентарии готовятся к снятию санкций. Депутат Госдумы Иван Сухарев разрабатывает законопроект о регулировании торговли в части ограничения иностранной продукции. В проекте закона, с которым ознакомился RT, предлагается обязать...
[| 6 коммент. | Просмотров - 635 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Экономика

Новгородская псалтырь — древнейшая книга Руси

Академик, председатель Совета Российского гуманитарного научного фонда Валентин Лаврентьевич Янин считает, что в его жизни были два звездных часа, два события, в которых ему посчастливилось принимать непосредственное участие. 26 июля...
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Рубрики: История, Мировоззрение

Принципы Лингвистико-Волновой Генетики

Пётр Петрович Доктор биологических наук, Академик РАМТН (Российская Академия медико-технических наук) и РАЕН (Российская Академия Естественных Наук), Член Нью-Йоркской академии наук, Президент Института квантовой генетики, научный...
[| Нет комментариев | Просмотров - 643 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Мировоззрение

Замена Саманты Пауэр

Сегодня в США утвердили сменщицу Саманты Пауэр, которая в ближайшие годы (если не случится форс-мажоров), станет частым гостем в российских новостях.Новый посол США в ООН - Никки Хейли.Полное имя: Нимрата Никки Рандхава ХейлиВозраст: 44Место рождения:...
[| 7 коммент. | Просмотров - 858 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Невероятное в мире, Политика | Метки: , ,
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Новости Украины и Новороссии
Сводки от ополчения Новороссии 26 января 2017
10:33 Власти ЛНР надеются, что замглавы ОБСЕ Хуг расскажет миру о нежелании Украины выполнять «Минск-2». 10:23 ВСУ утром обстреляли юг ДНР: один населенный пункт остался без света. 09:56 Огнем ВСУ на западе Донецка повреждено как минимум восемь домов, нарушено...
[26 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 26 января 2017
10:55 Украинским операторам запретили удалять всю информацию времен Майдана в Киеве. 10:00 Тысячи украинцев останутся без пенсий и субсидий: Минфин готовит закон о верификации. «Сегодня», Украина. 10:00 «Герои АТО» во главе с Семенченко заблокировали железную...
[26 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 25 января 2017
18:24 ВСУ днем обстреляли три прифронтовых района ДНР, выпущено свыше 30 снарядов и мин. 15:43 Сводка МО ДНР за 25 января. 15:41 Басурин: Наиболее интенсивным обстрелам за минувшие сутки подвергся район Донецкой фильтровальной станции. 15:32 ЛНР 33 раза уведомляла...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 25 января 2017
20:11 Комикс с Порошенко и вредители детских картинок. 19:29 Лавров призвал прекратить гонения на церковь Московского патриархата на Украине. 17:59 «А чего приезжал-то?..». 17:33 Семенченко заявил о начале "третьего этапа блокады" ДНР и ЛНР. 16:50 Кризис на Украине:...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 24 января 2017
20:31 Военная автоинспекция ДНР. 20:00 ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии Ясиноватую. 19:00 Срочно! ВСУ вновь обстреляли дома мирных жителей в Зайцево 24.01.2017 [18+]. 16:19 Сводка МО ДНР за 24 января. 16:11 Майор ЛНР рассказал подробности обстрела украинскими...
[24 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 24 января 2017
20:59 Новости Украины: Движение транспорта на въездах в Киев разблокировано. 20:30 Виту Заверуху выпустили на свободу. 15:21 Власти Украины снова пообещали «безвиз» за три месяца. 15:14 СБУ начала процедуру заочного осуждения в отношении Павла Губарева....
[24 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Новости Украины и Новороссии 23 января 2017
19:01 Генпрокуратура Украины вызвала Януковича на допрос 27 и 30 января. 18:43 Лютый удар в спину: ЦРУ рассекретили документы про преступления ОУН-УПА. 16:20 На Украине возмущены законопроектами о государственном языке. 15:58 Порошенко создал над Донбассом...
[23 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 23 января 2017
18:54 ЛНР: украинские боевики обстреливают мирных жителей из СПГ и ПТУРами. 17:29 Ночной бой в Зайцево и его последствия. 22-23.01.2017. 15:44 ВСУ обстреляли центр Ясиноватой (ВИДЕО). 15:27 Сводка МО ДНР за 23 января. 14:24 Украинские силовики за сутки 991 раз обстреляли...
[23 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Сводки от ополчения Новороссии 22 января 2017
19:46 Александр Хуг подтвердил факт размещения позиций ВСУ вблизи Донецкой фильтровальной станции. 19:28 СРОЧНО: ВСУ обстреляли российских офицеров из ПТУР и стрелкового оружия. 19:27 Новости Донбасса: Минобороны ДНР заподозрило ОБСЕ в необъективности....
[22 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 22 января 2017
15:44 Как Президент Порошенко соврал. 14:56 Порошенко снова заявил о желании «вернуть» Крым и Донбасс в состав Украины. 14:30 Инерция Порошенко. 14:24 Украинские силовики за сутки 1428 раз обстреляли территорию ДНР. 13:24 Власти Краматорска вывели на улицу школьников...
[22 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Новости Украины и Новороссии 21 января 2017
20:20 Пилят, бросив грязные носки. 18:36 Шок! Вот как отдыхает молодежь в «оккупированном террористами» Луганске. 16:05 На Украине не видят причин отказывать в соцвыплатах жителям Донбасса. 12:40 Украина обязана платить пенсии жителям ДНР и ЛНР — представитель...
[21 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 21 января 2017
21:10 Ночные бои под Донецком. 20:05 ВСУ оставили 1000 человек без света. 20:00 ЛНР: террористы «Правого сектора» изнасиловали девушку, обвинив ее в сепаратизме. 17:55 Солдаты ВСУ показали, как провоцируют ополченцев на ответный огонь (ВИДЕО). 16:45 ВСУ пытались...
[21 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Сводки от ополчения Новороссии 20 января 2017
16:49 "Сами себя" — в штабе "АТО" рассказали, кто обстрелял автобус в Еленовке. 16:26 В батальоне «Спарта» прошел день открытых дверей (ВИДЕО). 16:04 Сводка МО ДНР за 20 января. 15:55 Басурин: Следственные органы ДНР завели уголовное дело по факту обстрела автобуса...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 20 января 2017
19:00 Собаки канала Порошенко. 18:01 В Кремле прокомментировали закрытие липецкой фабрики Roshen. 16:16 «Встань за Веру, Русская земля!»: В Кировограде на Крещение окунались в прорубь под советский марш. 15:10 Спортсменка и красавица Наумова провела на Донбассе...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Когда на самом деле Украина воссоединилась с Россией
Источник: ИА Regnum 1654-й — состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству. К истории Переяславской рады В 1954 году в Киеве и Москве отмечали специальную дату. В конце 1953...
[19 Янв 2017 | ]
Рубрики: История, Новости Украины и Новороссии | Метки:
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Адлер – идеальное место отдыха всей семьей
Почему бы не провести отпуск в Адлере? Это развитый курорт с современной инфраструктурой, очень уютными и недорогими отелями, широким развлекательным сегментом. Курорт принимает отдыхающих в любой сезон. Услуги отелей для корпоративных туристов...
[25 Янв 2017 | ]
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Когда проявляются первые симптомы венерических заболеваний
Всем людям важно знать, какие симптомы венерических заболеваний могут наблюдаться, так как в настоящее время эти болезни распространены по всему миру, и подхватить их может любой. Давайте разбираться, как распознать инфекцию при ее появлении. Типы...
[25 Янв 2017 | ]
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Сознание людей способно влиять на внешнюю реальность
Примерно год назад стартовал исследовательский эксперимент по анализу и оценке человеческих экстрасенсорных способностей посредством аппаратных ГСЧ, или генераторов случайных чисел. Первоначально планировалось воспроизвести аналогичный опыт,...
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Рубрика Обучение
Удалённая работа в Казахстане
Найти работу в Казахстане в настоящее время не так сложно, как это было в былые времена. Большое количество электронных ресурсов, предоставляющих вакансии, помогают быстро найти именно ту работу, которая требуется. Среди всех существующих баз особое...
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Реставрация и имплантация зубов – надежные способы сделать улыбку красивой
Современная стоматология – это не только лечение зубов, улучшение состояния околозубных тканей (пародонта) и профилактика заболеваний полости рта. Все чаще обращения к стоматологам связаны с желанием пациентов восстановить эстетичность и функциональность...
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[24 Янв 2017 | ]
Рубрики: Отдых, Путешествия
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Креп – это группа материалов, которые производят с помощью специального плетения. Они отличаются необыкновенной прочностью. То есть, спустя 20 или 30 лет ваше изделие будет выглядеть как новое. Этот эффект достигается благодаря креповому плетению....
[23 Янв 2017 | ]
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Качественные дома из бруса в Санкт-Петербурге
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[21 Янв 2017 | ]
Рубрики: Дом, Строительство
Сотрудничество с турагентством “На каникулы” – основные преимущества, особенности
Туристическая компания "На каникулы" предоставляет все необходимые услуги, которые касаются организации незабываемого отпуска за рубежом. Индивидуальный подход ко всем клиентам, привлекательные расценки, а также широкий ассортимент выгодных предложений...
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[20 Янв 2017 | ]
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Льготы и компенсации на проведение похорон: как воспользоваться законными правами
Смерть близкого человека, несмотря на боль утраты, накладывает множество обязательств по организации похоронного обряда, оформлению надлежащих документов. Все это тянет за собой немалые финансовые затраты. А где финансы, там и те, кто пытается нажиться....
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости партнёров
Интернет-магазин льняных тканей «ИзоЛьна»
Специализированный интернет-магазин «ИзоЛьна», ориентированный на потенциального потребителя и учитывающий его основные требования, предлагает большой ассортимент одного из самых востребованных натуральных материалов – льна. Льняные...
[18 Янв 2017 | ]
Рубрика Дом
Частные уроки английского
Изучение английского языка в современном мире давно вышло за общеобразовательную необходимость, ведь знание иностранных языков является ключом к достижению профессиональных высот. Трудности в овладении английским возникают при первично неправильной...
[18 Янв 2017 | ]
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Отель Старлет 3 Вьетнам: свежие отзывы и обзор
Обзор отеля Старлет 3 во Вьетнаме и свежие отзывы Во Вьетнаме путешественники получают море и белоснежные пляжи, а также солнце для загара. Российским гражданам, которые живут в северных широтах, этих вещей постоянно не хватает. Поэтому, когда выдается...
[18 Янв 2017 | ]
Рубрика Путешествия
Что представляет собой система питания минус 60 Екатерины Миримановой
Система питания "минус 60" - одна из самых распространенных диет в России. Около 3 миллионов читателей и последователей Екатерины Миримановой получили результаты и с удовольствием худеют дальше. Екатерина выпустила более 20 книг, в которых продолжает...
[15 Янв 2017 | ]
Рубрика Здоровое питание
Свобода слова
Настоящая история мирового еврейства..
Началось всё, когда почти всё человечество жило в одном городе Вавилоне. Сын одного из продавцов глиняных божков, решил что бог на самом деле един и решил изучать эту тему с друзьями, которых пошёл искать на центральный рынок. Набрал там всех кого...
[26 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Саша Корпанюк: Волосы наше всё! Или?
Вот волосы… Вроде бы и ничего такого... Но! Вся сила рассуждений о красоте человека имеющего волосы в нужном, предусмотренном природой месте, в том, что не от бедности, не от катастроф и коллизий жизни мы приходим к своим мыслям о красоте волос...
[26 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Украинское руководство виновно в гибели МН-17
Вот уже почти три года международное сообщество пытается выяснить правду и добиться справедливости в трагедии, случившейся в небе над Донбассом летом 2014 года. Однако расследование уже подозрительно сильно затягивается, по сути, так и не отойдя...
[26 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Кваркуш
Кваркуш Владимир Ганьжин http://vk.com/album-68419266_197123707 фотки. Кваркуш — горный хребет на Северном Урале. Расположен в бассейне реки Вишера, в Пермском крае, Россия. Высшей точкой хребта является гора Вогульский камень — 1 066 метров над уровнем...
[26 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Существует ли картина мира?
(Проблематика освобождённого ума-разума) С чего вы взяли, что существует мозаичная и каледоскопичная картина мира? Человеческий разум строит картину мира, как может. Сначала у него получается каледоскоп, затем мозаика. Потом мозаика застывает....
[26 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
ЛЕВ И ЛИС (басня)
Коль мудр царь зверей, то мудро поступает И хитрых в поле зрения держа, он близко их не подпускает. - - - - - - - - - - - - - - - - - - В лесу все звери, задают себе вопрос Как рыжий лис, ко льву в доверие вписался? Ведь преданностью он не отличался...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Знакомые все лица…
В СМИ уже несколько дней подряд появляются материалы, в которых представители забайкальской энергетической компании «ТГК-14» заявляют о баснословных суммах долга от компании АО «ГУ ЖКХ», который превышает его реальное значение почти в...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Кому на Руси жить хорошо.
Сегодня Банк России озвучил радостную весть. Прибыли банковского сектора РФ увеличились с 192 млрд. руб. в 2015 году до 930 млрд. руб в 2016 году т. е. в 4,8 раза. Объяснение простое, на лошка - в связи с укреплением национальной валюты..... Кому не понятно растолкую....
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Диалог Трампа с Жириновским
Источник - интернет. Трамп - Я могу встать посреди Пятой авеню и стрелять в людей, и я не потеряю сторонников. Жириновский - Не надо заставлять детей учить английский. Пускай, лучше изучают автомат Калашникова Трамп - Мы должны вернуть нашей стране...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Моська лает на слона. Литва поставила под сомнение профессионализм МАГАТЭ
Миссия МАГАТЭ "Обзор стратегий обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом" и миссия по оценке безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий (SEED) была приглашена в Беларусь для изучения ситуации на...
[25 Янв 2017 | ]
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Откуда ТЫ родом ?!
Материал взят из википедии Геногеография — наука, изучающая распространение генетических признаков живых организмов (в том числе - гаплогрупп Y-хромосомы и мтДНК человека) по различным географическим районам Земли. Геногеографические исследования...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Цвет свечей в славянских обрядах
В восьми случаях из десяти человек, который хочет применить славянскую магию, будет использовать свечи. Свеча — огонь, символ первозданной стихии огня, маленькое подобие большого ритуального костра. Проводите ли вы большие магические ритуалы...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Как уберечь своих близких от вербовок в ИГИЛ
За прошедший год в России значительно увеличилась террористическая угроза, а во всех регионах страны спецслужбы вылавливают вербовщиков исламских радикальных организаций и «Исламского государства», запрещённых на территории России. На фоне...
[24 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
О смысле жизни в общественном, о буржуазии и мещанстве
О смысле жизни в общественном, о буржуазии и мещанстве По следам : Мещанство Опыт теоретического анализа Н. Федотов (10:29. 24 января 2017 Опубликовал: brahman ) Совершенно согласен с определённой в статье сутью счастья человека – в его «общественной...
[24 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: , ,
С манипуляциями ДЭК будет разбираться ФАС
«Дальневосточная энергетическая компания продолжает обесточивать коммунальные объекты военного ведомства, которые обслуживает АО «ГУ ЖКХ». Энергетики заявляют, что у военных коммунальщиков якобы образовалась огромная задолженность....
[24 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова