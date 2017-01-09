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Индоволжская железная дорога

Ст. Барановский. (+ илл. Карта Индо-волжской железной дороги. Проект Ст. Барановского.)«Нива», 1874, №34, 536-539.Цель железных дорог в Среднюю Азию: 1) оживление этого края, закрепление его за Россией и 2) торговля с Индией и Китаем, притом не только собственно...
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Рубрики: История, Творчество | Метки: , ,

Крупнейшая диверсия США против России

Разрушение экономического и интеллектуального потенциала страныНам не стоит забывать двух фактовПервый факт. В 1992 году американцы настояли, чтобы рыночные реформы были проведения Егором Гайдаром. Одновременно в Правительстве России во все ключевые...
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Рубрики: История, Политика, Экономика | Метки:

9 января – День рождения Героя России Магомеда Нурбагандова

Часто на страницах «Военного обозрения» выходят материалы, посвящённые героям давно минувших лет с повествованиями об их подвигах. Наша цель – не только напомнить о том, что в истории России есть целая плеяда людей, своим мужеством и героизмом...
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Рубрика Человек — это звучит гордо

Белоруссия ввела безвизовый режим со странами Евросоюза и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда граждан 80 стран, сообщает пресс-служба главы государства. "Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок...
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Рубрики: Невероятное в мире, Политика

Оккупированный Киев на венгерских фотографиях

В очень высоком разрешении, в том числе, и цветные.Недавно, с легкой руки joanerges, reibert открыл для себя венгерский фотоархив http://www.fortepan.hu/, прочесав его нашел, как ранее известные фотографии, так и довольно много новых, которых я никогда ранее не видел....
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Рубрика История | Метки: , ,

У российской экономики дна нет. Владислав Жуковский [Системный кризис]

Финансист группы «Риком» Владислав Жуковский поделился своими прогнозами и практическими советами с «URA.Ru». — Владислав, после вашего недавнего выступления на канале «РБК» многие укрепились в мысли, что текущий август — это...
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Рубрики: Видео, История, Образование | Метки: , ,

Как Фёдоров голосовал за пеpедачу ЦБ РФ амеpиканцам

Эпизод вебинара «За или против "Единой России"? с профессором С. Сулакшиным. Ответ на вопрос: как 21 апреля 1995 года депутаты в том числе и Евгений Федоров голосовали за передачу Центробанка РФ под контроль США. Полное видео: http://www.youtube.com/watch?v=oggxxRR04mw...
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Рубрики: Видео, История, Образование | Метки: , ,

Проамериканская НГО „Вольное историческое общество” готовит мощную идеологичекую диверсию

Вот эта русофобская мразь, что поименована ниже, объединившись под сенью НГО „Комитет гражданских инициатив” (КГИ), готовит доклад „Какое прошлое нужно будущему России”. Всё бы ничего - бумага стерпит, да только этот доклад ляжет в основу...
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Рубрики: История, Мировоззрение | Метки: , ,

Капитализм не смотрит в паспорт

Сергей Падалкин о катастрофических масштабах трудовой миграции россиян 1 января вечером я ехал в поезде «Пенза-Москва». Моим попутчиком оказался работяга лет 40 — житель одного из райцентров Пензенской области, работающий вахтой в столице....
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Рубрика Экономика

Годовщина “Кровавого воскресенья”

В принципе, дата не круглая, да и в предшествующие годы на тему "Кровавого Воскресенья" много чего писал, но в свете 100-летия года двух революций, конечно трудно не вспомнить начало первой революции, которая хоть и была подавлена, но заложила фундамент...
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Рубрика История | Метки: , ,

За храбрость в бою, враги прозвали их “Чёрной смертью” Морская пехота России

О наших морских пехотинцах ходят легенды, как их только не называли, и черная смерть и черные береты. За этими словами кроется дань уважения к нашим воинам, а также страх перед их мощью. За всю более 300 летнюю историю морского флота, эти бойцы постоянно...
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Рубрики: Видео, Война миров, Вооруженные силы | Метки: ,

Оружие неотвратимого возмездия. Этот ядерный меч наводит ужас на США

Тополь-М. Именно на него возлагаются большие надежды в сохранении и поддержании ядерного потенциала на необходимом уровне для гарантированного сохранения безопасности страны. Ракетный комплекс является уникальным и примерно в 1,5 раза превосходит...
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Рубрики: Видео, Война миров, Вооруженные силы | Метки: , ,

Пропаганда алкоголя, табака и других наркотических веществ в кинематографе

Оглавление1 Введение2 Методы продвижения наркотических веществ2.1 Формирование моделей поведения, связанных с употреблением НВ2.2 Привязка НВ к образам положительных героев2.3 Наделение НВ особыми свойствами, которыми они не обладают2.4 Создание...
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Рубрики: Здоровье, Мировоззрение, Творчество | Метки: ,

Любимые журналы Советского Союза. Эпоха, когда не было интернета

Источник: p-i-f.livejournal.com В нашем детстве и юности Интернета не было. Но информационного голода страна не испытывала. Всё самое важное и интересное мы находили в книгах, телепередачах и периодических изданиях. Каждая советская семья выписывала несколько...
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Рубрики: История, Творчество | Метки:

Минздрав решил отучить россиян от курения запретом на продажу сигарет

Концептуал СМИ Новые правила могут коснуться тех, кто родился в 2015 и позже Министерство здравоохранения России подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Документ, разработанный по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой,...
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Рубрики: Здоровье, Политика

Сводки от ополчения Новороссии 09 января 2017

20:37 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 09.01.2017. 17:08 ОБСЕ обнаружила украинские танки за пределами мест для отведенной техники. 15:03 Порядка 70% техники ВСУ на Донбассе находится в неисправном состоянии, — Народная милиция ЛНР. 14:45 «Задираются, заразы»,...
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Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:

Как создавался У-2

Источник: Военное обозрение Всем известно, что самолет Н. Н. Поликарпова У-2 сыграл большую роль в истории отечественной, да, пожалуй, и мировой авиации. На этой машине учились летному делу десятки тысяч летчиков. Дешевый в производстве и неприхотливый...
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Рубрики: История, Творчество | Метки:

Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 января 2017

17:57 Российские войска останутся надолго в Сирии. 14:19 Военная обстановка в Сирии. 09.01.2017. 11:56 Сирийская армия возобновила операцию против террористов под Дамаском. 11:22 Французский депутат: Кризис в Сирии не решить без России. 10:27 Асад рассказал какие...
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Рубрики: Невероятное в мире, События | Метки: ,

Новости Украины и Новороссии 09 января 2017

20:12 Крымчане и квартиры-2. 19:33 Голландский суд закрыл полиции доступ к данным по Боингу МН17, собранным журналистами в Донбассе. 17:24 Украинский эксперт: 25% киевлян — пророссийские. 16:53 Экономить по-украински: власти Киева лишили 800 жителей Донбасса...
[| 1 комментарий | Просмотров - 2624 | Рейтинг - 8.9 ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,

Разрушители эндокринной системы в предметах ежедневного употребления

Ряд химических веществ в пластиковых изделиях, как известно, действует в качестве эндокринных разрушителей. Будучи схожими по структуре с естественными половыми гормонами, они мешают их нормальному функционированию.Это особенно проблематично...
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Рубрики: Здоровье, Невероятное в мире | Метки: ,

Как 9-летняя девочка спасла 60 000 человек

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Рубрика Невероятное в мире | Метки: ,

Венеция затоплена или построена на островах?

Официальный исторический миф гласит, что Венеция была изначально построена на 118 островах Венецианской лагуны.Почти два года назад sibved опубликовал статью Венеция. Территории, ушедшие под водув которой показал, как эти территории выглядят из космоса...
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Рубрики: История, Невероятное в мире | Метки: , ,

А Вы говорите тесно… Население 50/50. Как распределено население Земли

Оригинал взят у apxiv в А Вы говорите тесно... Население 50/50. Как распределено население ЗемлиОригинал взят у sobiainnen в А Вы говорите тесно... Население 50/50. Как распределено население ЗемлиОригинал взят у vladimir_krm в Время пятничных историй. А Вы говорите тесно....Оригинал...
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Рубрика Невероятное в мире | Метки: ,

Зачем «Единой России» понадобился «электронный концлагерь»

Прямо накануне начала новогодних и рождественских праздников в политической жизни России случилось не очень заметное, но очень важное событие. Президент нашей страны отклонил закон о внесении изменений в закон  об общих принципах организации местного...
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Рубрика Политика | Метки:

Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца

«Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы».Президент России В.В. Путин«Я однозначно рассматриваю распад Советского Союза как катастрофу, которая имела и имеет негативные...
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Рубрики: Аналитика, История, Политика | Метки: , ,

Нечеловеческая жестокость: почему солдаты США ведут себя за рубежом как звери (ФОТО)

Поведение американских военных в странах, где расположены военные объекты Соединенных Штатов, долгие годы остается предметом споров и дискуссий. Преступления разной степени тяжести давно сопровождают «службу» американских солдат практически...
[| 23 коммент. | Просмотров - 10289 | Рейтинг - 9.6 ]
Рубрика Невероятное в мире | Метки:

Оценка деятельности и намерений России на американских выборах

Доклад американской национальной разведки о "русских хакерах" на великом и могучем.Предпосылки «Оценки деятельности и намерений России на американских выборах»: аналитический процесс и установление авторов кибер-происшествия.Ключевые...
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Рубрики: Невероятное в мире, Политика | Метки: , ,

Китайская корабельная авианосная группа в Тихом океане

Китайская корабельная авианосная группа в Тихом океанеhttp://dambiev.livejournal.com/668957.html - цинкhttp://dambiev.livejournal.com/663606.html - корабельный состав группыhttp://dambiev.livejournal.com/667078.html - еще немного фото и видео на темуPS. Еще у автора рекомендую посмотреть:1. Китайские ЗРК С-300...
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Рубрики: Вооруженные силы, Невероятное в мире | Метки: , ,

Жуковский – Фёдоров! Ты неадекватный! [Паразитическая Система]

Жуковский Владислав на дебатах с Евгением Фёдоровым устроил ему такой разнос вопросами... Владислав Жуковский: У российской экономики и рубля нет и не может быть дна! Cырьевая, низкопередельная, деиндустриализированная, дезинтегрированная, демонетизированная...
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Рубрики: Видео, История, Образование | Метки: , ,

Революция, быть или не быть, вот в чём вопрос. Степан Сулакшин [2017, Нейромир-ТВ]

Революция - 2017, причины, сроки, субъект. Первая программа из цикла посвященного 100-летию революции в России. Степан Сулакшин и Анатолий Несмиян отвечают на вопросы Игоря Бощенко. Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations * Дополнительная...
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Рубрики: Видео, История, Образование | Метки: , ,
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Новости Украины и Новороссии
Сводки от ополчения Новороссии 09 января 2017
20:37 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 09.01.2017. 17:08 ОБСЕ обнаружила украинские танки за пределами мест для отведенной техники. 15:03 Порядка 70% техники ВСУ на Донбассе находится в неисправном состоянии, — Народная милиция ЛНР. 14:45 «Задираются, заразы»,...
[9 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 09 января 2017
20:12 Крымчане и квартиры-2. 19:33 Голландский суд закрыл полиции доступ к данным по Боингу МН17, собранным журналистами в Донбассе. 17:24 Украинский эксперт: 25% киевлян — пророссийские. 16:53 Экономить по-украински: власти Киева лишили 800 жителей Донбасса...
[9 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
В Москве в 30-градусный мороз прошел велопарад (ФОТО, ВИДЕО)
Зимний велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах прошел в Москве уже во второй раз и собрал более 500 участников. Как сообщает пресс-служба московского департамента транспорта в воскресенье, 8 января...
[8 Янв 2017 | ]
Рубрики: Актуально, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 08 января 2017
20:52 Почему Донбасс вынужден доказывать оружием свой выбор. 16:04 Наши?. 15:52 У Порошенко отсчитали Савченко за переговоры с Захарченко и Плотницким. 14:05 Советская власть убивала целыми сёлами, — минута правды от Парасюка (ВИДЕО). 13:58 Басурин: ВСУ свозят...
[8 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 08 января 2017
20:10 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 08.01.2017. 18:08 Передовая Зайцево: до укропов рукой подать. 17:42 ДНР обеспечила эвакуацию тела ребенка, погибшего вблизи украинских позиций к западу от Донецка. 15:07 Сводка МО ДНР за 8 января. 13:31 Украинские силовики...
[8 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
 Цифровая экономика — светлое будущее человечества или биржевой пузырь? Валентин Катасонов
Словосочетание «цифровая экономика» всё больше входит в лексикон политиков, предпринимателей, журналистов. Одним из главных докладов Всемирного банка (ВБ) в серии «Мировое развитие» за 2016 год стал отчёт о состоянии цифровой экономики в мире. Доклад...
[8 Янв 2017 | ]
Рубрики: Актуально, Новости Украины и Новороссии, Экономика | Метки: , ,
ЭЛЕМЕНТЫ НОВОГО В ЭТОМ ГОДУ. Финансовая упреждающая независимость России!
Сами деньги как таковые, яко условно принятый на фидуциарных условиях (условиях доверия к ним) эквивалент ценности в качестве инструмента мены в товарно-денежных отношениях, никакой реальной управленческой и уж, тем более, мистической силой не обладают....
[7 Янв 2017 | ]
Рубрики: Актуально, Видео, Война миров | Метки: , ,
Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2017
14:24 Соцсети: ВСУ начали обстрел ЛНР. 14:12 Басурин рассказал о последствиях обстрелов украинской армии. 14:06 Эдуард Басурин: ВСУ закупают боеприпасы у террористов на Ближнем Востоке. 14:01 Украинские боевики 253 раза атаковали ДНР за сутки. 13:20 ВСУ списывают...
[7 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 07 января 2017
18:29 Глава ЛНР посетил Рождественские гуляния в луганском храме «Умиление». 15:47 СБУ запрещает Савченко публиковать списки украинских пленных. 14:03 В развлекательном центре Донецка организовали отдых для детей погибших военных ДНР. 12:31 Непогода на...
[7 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
ПАПЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ, ИЛИ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ В ВАТИКАНЕ…
МЫ УПРАВЛЯЕМ В СИЛУ НАШЕГО ПОНИМАНИЯ, НО И НАМИ УПРАВЛЯЮТ, В СИЛУ НАШЕГО НЕПОНИМАНИЯ! ПОЭТОМУ ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН СЛЕПО ДОВЕРЯТЬ ВСЕМУ, ЧТО ЕМУ ПЫТАЮТСЯ НАВЯЗАТЬ, ОН ДОЛЖЕН НАУЧИТЬСЯ ВСЕГДА, ВИДЕТЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЧИНОЙ И СЛЕДСТВИЕМ, ТОЛЬКО ТОГДА ОН...
[6 Янв 2017 | ]
Рубрики: Актуально, Бэкграунд, Видео | Метки: , ,
Сводки от ополчения Новороссии 06 января 2017
20:06 Народная милиция ЛНР в канун Рождества доставила гумпомощь в фронтовое село Смелое. 17:15 ВСУ за неделю 35 раз нарушили «режим прекращения огня» – Народная милиция. 16:35 Смелые жители фронтового села Смелое в ЛНР. 16:04 Сводка МО ДНР за 6 января. 14:29...
[6 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 06 января 2017
15:29 Армия ДНР передала новогодние подарки школам и детским садам Республики (ВИДЕО). 15:07 В Киеве потребовали у ЕС работы для украинцев в обмен на лес. 14:33 Центры занятости ДНР за 2016 год трудоустроили свыше 44 тысяч человек. 13:48 В СБУ велели Павлу Губареву...
[6 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
2017: Американская трагедия
Неожиданная победа Трампа на выборах говорит о том, что мир совсем не знал Америку. Почему, например, Владимир Путин называет США великой страной, а американский народ – великим народом? В глазах и нашего, и международного сообщества Америка...
[5 Янв 2017 | ]
Рубрики: Актуально, Аналитика, История | Метки: , ,
Сводки от ополчения Новороссии 05 января 2017
21:10 МГБ ЛНР: Боец 92-й бригады ВСУ перешел на сторону Республики. 19:14 Житель подконтрольного ВСУ города Луганщины отказался служить в армии хунты и сбежал в ЛНР. 19:06 СРОЧНО: ВСУ обстреляли мирных жителей под Горловкой. 16:44 Соцсети: ВСУ начали обстрел...
[5 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 05 января 2017
20:37 Крымская художница создала удивительный фильм из песка в память о «Докторе Лизе» (ВИДЕО). 19:34 Неонацисты в Одессе устроили травлю ветерана «Беркута» за цветы консульству России (ВИДЕО). 18:25 Чье послание отправил Пинчук. 14:26 Украинские офицеры...
[5 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Новости партнёров
Для чего нужен договор ИТС пользователям «1С: Предприятие»?
Сегодня редко какой бизнес обходится без специального программного обеспечения. ПО, как любой продукт, требует сервиса. Можно обращаться каждый раз по факту и оплачивать почасовую работу специалистов, а можно заключить договор на ИТС сопровождение....
[7 Янв 2017 | ]
Рубрика Информационные технологии
Закажите доставку сжиженного газа в компании “Рада-Газ”
Компания "Рада-Газ" специализируется на установке системы автономной газификации. Мы обслуживаем всех - от частных лиц до крупных промышленных предприятий. Помимо этого мы предлагаем ещё и ряд дополнительных услуг, основной среди каких является...
[7 Янв 2017 | ]
Рубрика Техника
Почему все больше россиян стремятся получить гражданство Болгарии?
Эмиграция в Болгарию пользуется очень высоким спросом, россияне готовы начать новую жизнь и переехать на черноморское побережье, поближе к теплому климату и морю. Хотите эмигрировать? В этом поможет компания trust-group.pro. Гражданство Болгарии часто...
[5 Янв 2017 | ]
Рубрика Путешествия
Подология как одна из важных отраслей эстетической медицины
Подология - это отрасль медицины, специалисты которой занимаются лечением и профилактикой заболеваний ног. В рамках эстетической медицины раздел подологии включает в себя несколько самых главных направлений. Подология: основные направления работы...
[2 Янв 2017 | ]
Рубрика Лечение
Прически: фиксирование с помощью лака, геля или муссов?
Стилисты используют парикмахерские трюки с применением "правильных" средств для каждой прически. Лак, гель или мусс? Аппаратные средства для укладки бывают разные, и их выбор зависит от формы прически, от того, распущенные локоны или собранные,...
[30 Дек 2016 | ]
Рубрика Красота
Современная офисная мебель всех ценовых категорий
Компания «Оргмебель» предлагает качественно обустроить пространство любого офисного помещения. Большой ассортимент офисной мебели включает все необходимые элементы интерьера для создания максимально комфортных условий работы, отдыха,...
[29 Дек 2016 | ]
Рубрика Новости партнёров
Качественное оборудование для стоматологических клиник
Стоматологические клиники пользуются сейчас большим спросом. Потому что частные варианты отличаются более привлекательными условиями для лечения, тщательным и эффективным сервисом. Поэтому многие люди с радостью отдают предпочтение именно частным...
[29 Дек 2016 | ]
Рубрика Стоматология
Где познакомиться с женщиной или мужчиной в интернет для налаживания серьезных отношений
Современные психологи отмечают проблему, которая все чаще проявляется во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами на этапе поиска знакомств для серьезных и длительных отношений. В распоряжении людей находится неограниченное количество возможностей...
[28 Дек 2016 | ]
Рубрика Информационные технологии
Анализы Cito – общая информация и показания
Cito, прежде всего, являются срочными анализами. Свое название процедура получила от латинского слова "срочно". То есть, когда врач выписывает направление на исследования с такой пометкой, здесь работники лаборатории делают все возможное, чтобы результат...
[28 Дек 2016 | ]
Рубрика Профилактика
IP камеры в доме — тренд или необходимость?
Сегмент видеонаблюдения для улицы охватывает достаточно широкий ценовой спектр. Недавнее появление такого устройства, как ip камера, произвело фурор, такая камера обеспечила широкое расширение профильного рынка уличного наблюдения. Современные...
[27 Дек 2016 | ]
Рубрика Дом
Гургенадзе отстаивал в суде свои авторские права на снятый им фильм о Джуне и проиграл
В далеком 1983-м году Т. Гургенадзе снял документальный фильм, посвященный лечебному воздействию, которое оказывалось обращавшимся за помощью людям целительницей Джуной Давиташвили. Это была дипломная работа, которую он снял полулегально. Некоторые...
[27 Дек 2016 | ]
Рубрика Информационные технологии
Критерии выбора вилочного погрузчика
На предприятиях сельского хозяйства, транспортной отрасли, торговли, промышленности, в сервисных компаниях широко используются вилочные погрузчики. Эффективность использования спецтехники этого типа напрямую зависит от правильности подбора...
[27 Дек 2016 | ]
Рубрика Техника
Отрывок из сборника “Механизмы” Виктора Семенова
Дорогой, у меня послезавтра каско заканчивается». И конечно же, грустный смайлик. Куда без него. Дорогой, а в миру – Роман Желтиков, лаконично написал в ответ: «Сколько, милая?» А сам по-детски скрестил пальцы и шепнул, прикрыв глаза: только бы в пределах...
[27 Дек 2016 | ]
Рубрика Отдых
Быстрый переезд по Москве и области: возможности, доступные каждому
Переезжать с места на место — не самая простая и интересная задача. Каждый раз нужно собрать и обратно разобрать все вещи, решить вопрос с крупной мебелью, найти подходящую технику и помощников, которые готовы потратить свое время и свои силы. Раньше...
[27 Дек 2016 | ]
Рубрика Авто
Кроссовки Адидас купить стоит каждому
Мы рады приветствовать Вас на страницах этого информационного интернет-ресурса. Прямо в ближайшие минуты мы предлагаем Вашему вниманию уникальный продукт – это удобные и практичные кроссовки от знаменитой компании Адидас. Этот бренд приятно порадует...
[26 Дек 2016 | ]
Рубрика Одежда и обувь
Свобода слова
Паразиты захватывают цивилизацию
Никто не любит паразитов. Никто не хочет быть для них «пищей» и терпеть их на себе. Даже сами паразиты не любят себе подобных, которые их самих могут использовать как жертву. Тут даже не нужно давать определение слову «паразит»: мы сразу...
[9 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Щи не надо лаптем хлебать.
Почитал тут комменты. Ржачно. Вы , что ж , думаете , без евреев , жизнь медом станет? Лучше один раз увидеть , чем 100 раз…прочитать. Ну , ка , глянте .. Вот оно , наше обчество . Всех уравнять , нифига не выйдет. 70 лет , лапшу на уши весили , а уж чево...
[8 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Саша Корпанюк: Украина, Израиль, Польша…
"Где истина - и что это такое?" - сколько-то лет назад спрашивал Пилат у Христа. Пардон, а каким таки боком эти слова относятся к теме Вашего опуса, заявленного в заголовке, спросит нервный критик, с автоматом и шиной на плечах. Но читатель и сам...
[8 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Отчего погибают пчелы.
Вот кто –то скажет –от воздействия электромагнитного излучения. Понаставили мол вышки сотовой связи и мрут они бедолаги , не опылив цветочки , ускоряя конец света. Ройзман , молодой и харизматичный новый мэр Екатеринбурга решил “вывести”...
[8 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Медведь и вши (басня)
В лесу медведя одолели вши Грызут его нещадно – от души И бить то их нельзя, недавно ведь Правителем был выбран, сей медведь А для правителей, смерть даже мелкой твари Проблемами большими обрастали Попробуй вдарь, из ближних мест и дальних...
[7 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Причина наших несчастий и болезней – коллективный разум паразитов.
Многим людям, моя ВЕРСИЯ может показаться бредом,но другого объяснения происходящему пока не нашёл.У пчёл и муравьёв,у стай рыб,есть коллективный разум - мало кто про это не знает.В человеке живёт множество паразитов:грибки,бактерии,вирусы,простейшие,гельминты.У...
[7 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Домовой.
Случай этот , совпал по времени , как раз моего увлечения Шемшуком , Трехлебовым . Лет так 10 назад. Это не придумано , все было лично со мной. Переписывать кем то сказанное , написанное – занятие неблагодарное , пользы с это этого , ни на грош. Так , вот....
[7 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Про русских евреев… -2. Кратко!
Ванга: «Плохие исчезнут…» (ТВ «Домашний», 31.12.16, «Предсказания», ок. 21-00 мск) Ну а вдруг?! Представим себе чудное избавление от НИХ – от всех обвиняемых в наших бедах, от всех вредителей ненавистных! С ними, естественно, «уйдёт»...
[6 Янв 2017 | ]
Рубрики: Аналитика, Жизнеречение, Мировоззрение | Метки: , ,
Письма белого офицера
Сейчас вспоминая время Сталинских репрессий – читают списки расстрелянных , их судьбы. Пришлось и мне в годы юности встречаться с человеком , оставшимся живым , но сумевшего выжить , пройдя по краю обрыва. Его фамилия...
[6 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Полиграфия за 120 лет.
Сегодня , взгляд случайно упал на стопку старых нот , времен царя батюшки , Сталина , Брежнева и наших дней. По качеству полиграфии , цветная она или черно белая , красота , душевность подачи художника , его замысел – говорит о многом. Как это было...
[6 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
РОССИЯ – ЧТО НАДО БЫЛО СДЕЛАТЬ ВЧЕРА.
Россия – что надо было сделать вчера. На сегодня всем уже ясно, что существующая модель развития мировой экономики себя изжила. Западный мир старается продлить агонию и отсрочить экономическую и социальную катастрофу. В числе предпринимаемых...
[6 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Фильм “Белые ночи почтальона Тряпицина” (2014): О том, как не надо жить
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» — драматический фильм 2014 года режиссёра Андрея Кончаловского. Фильм завершил трилогию Кончаловского о российской глубинке, и, войдя в конкурсную программу 71-го Венецианского кинофестиваля, получил...
[6 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Допинг
Навряд ли кто не знает , или не слышал , в последнее время , о скандалах в спорте высших достижений, в Российском или зарубежном . Но буцкают , судя по прессе , к сожалению в основном наших, Российских . Пошевелив мозгами , попытался отследить цепочку...
[5 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Послесловие
Столько бед натворили и творят преподобные в рясах: - называют нас вАРвАРами (вАРяги-Арии) не зная смысла слова; - врут что принесли нам азбуку, отрицая при этом знания и науку; - сожгли на кострах инквизиции знания, науку, ученых, убили Иисуса; - столько...
[5 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Медведев в Арктике
Касаясь трёх великих океанов, Она лежит, раскинув города, Покрыта сеткою меридианов, Непобедима, широка, горда….( Cимонов) . Все таки , не зря говорят , что образование в СССР , было одним из самых эффективных. Широка , страна моя родная …( Лебедев...
[4 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова