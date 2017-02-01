В том, что Порошенко вскоре придется покинуть пост президента Украины, а может быть даже и саму Украину, нет никаких сомнений. День инаугурации 45-го президента США стал судным днем для Петро. Нет, сейчас он, конечно, пытается оправдаться и даже подлизаться...