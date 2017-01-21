Новые записи Комментарии

Древняя металлическая библиотека Эквадора

В 1965 году в Эквадоре этнолог Хуан Мориц при помощи местных индейцев обнаружил огромный подземный лабиринт Лос-Тайос и древнюю библиотеку, которая насчитывала тысячи книг из тонких металлических пластин, покрытых странными символами....
[| Нет комментариев | Просмотров - 498 ]
Рубрики: История, Невероятное в мире

Венесуэльская котловина – Рудник?

В фильме приводится авторская точка зрения на происхождение котловины близ острова Гаити. Рассматривается характер откосов, стенок котловины, её довольно правильная геометрическая форма. Кто подобным образом занимался добычей полезных...
[| Нет комментариев | Просмотров - 224 ]
Рубрика Невероятное в мире

Психологическая война США против СССР: рассекреченные документы ЦРУ и Госдепа

Раздутые тогда до непомерных размеров «преступления режима» используются по сей день для создания «черных дыр» в истории России и принуждения России к покаянию об антисоветской пропаганде, агитации, работе с целевой аудиторией, внушении и прочемСССР...
[| 2 коммент. | Просмотров - 291 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Невероятное в мире, Политика

Практики ВнеВремённсти

Запись живого эфира от 11 января 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Практики ВнеВремённости» Автор-соведущий — Владимир Анатольевич Лукашенко. Наш официальный сайт slavmir.org/ Источник: www.kramola.info...
[| Нет комментариев | Просмотров - 204 ]
Рубрика Славянские традиции

Достижения британской демократии, или Они учат нас правам человека

Оригинал взят у koparev в Свободный рынок в Западной Европе, или ЕС в 19 векеОригинал взят у koparev в Свободный рынок в Западной ЕвропеПродажа жены. Томас Роулендсон, ок. 1812-1814 гг. | Фото: aloban75.livejournal.com. В прошлые века положение женщин было не самым завидным....
[| 1 комментарий | Просмотров - 420 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Невероятное в мире | Метки: , ,

Родовая нить. Проявление жизненной позиции. Часть 1 Суздаль. Орлов Алексей

1-я часть череды сказаний "Родовая нить". Источник: www.kramola.info
[| Нет комментариев | Просмотров - 194 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Славянские традиции

«Тайны сказок Пушкина 1 часть» с Лобовым Валерием Михайловичем

«Тайны сказок Пушкина 1 часть» с Лобовым Валерием Михайловичем 6 января 2017 года прозвучала запись передачи «Тайны сказок Пушкина 1 часть» с Лобовым Валерием Михайловичем. Вы думаете, что сказки Пушкина это детское развлечение? Многие...
[| Нет комментариев | Просмотров - 490 ]
Рубрика Сказки и былины

Чудак и гений Александр Куприн

Когда речь идет о знаменитых и талантливых писателях, то в нашем воображении зачастую они предстают в образе умудренных жизнью людей, излучающих благородство и выдержку. Но нередко бывает так, что наряду с гениальностью «идут рука...
[| Нет комментариев | Просмотров - 324 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Мировоззрение

Кто такие Кулаки?

Настоящий разговор пойдет о кулаках и о таком явлении как кулачество. Откуда взялось само слово «кулак». Версий существует множество. Одна из наиболее распространенных сегодня версий – кулак, это крепкий хозяйственник, который держит...
[| 3 коммент. | Просмотров - 532 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Мировоззрение

Манежная площадь и слоны

Конечно же, возникнет законный вопрос, уважаемые читатели нашего сайта: при чем тут слоны? Весь секрет в истории возникновения Манежной площади. Я расскажу обо всём по порядку, а вы при прогулке по Санкт-Петербургу не упустите это интересное...
[| Нет комментариев | Просмотров - 462 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Мировоззрение

Люди больше не боготворят еду. Сакральный смысл еды

Голод всегда внушал ужас. Первыми, кто его почувствовал, согласно Библии, стали Адам и Ева – после изгнания из райского сада они вынуждены были искать еду. Один из четырех всадников Апокалипсиса в Библии – Голод. Он скачет на черном коне и несет...
[| 1 комментарий | Просмотров - 449 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире | Метки: , ,

Михаил Величко в Военмехе

Концептуал СМИ Читается курс лекций по повышению управленческой грамотности для студентов Управление будущим. Проблемы и перспективы глобальной цивилизации и России Краткое изложение Достаточно общей теории управления Общественно-экономическая...
[| Нет комментариев | Просмотров - 190 ]
Рубрика Мировоззрение

Сталин и “Наш Кенигсберг”

Словно брызги святой воды окропили нечистьВ пятницу 20.01 был приглашён на съёмки передачи "Позиция", идущей в прямом эфире калининградского отделения канала "Россия 1". Обсуждалась судьба нашего знаменитого Дома Советов. Не буду описывать...
[| Нет комментариев | Просмотров - 232 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Политика | Метки: , ,

Дольмены штата Монтана, США

При слове дольмены, у большинства сразу всплывает образ наших северокавказских дольменов, однозначного предназначения которых, так и не существует. Дольмены есть во многих уголках планеты, кроме Кавказа это: Индия, Ирландия, Франция, Германия, Испания,...
[| Нет комментариев | Просмотров - 465 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Невероятное в мире | Метки: , ,

Ответ Сталинграда. Возрождение города-героя начиналось… со школ

Источник: Столетие @ Людмила Овчинникова В газетах появляются пугающие цифры: в России 2 миллиона детей школьного возраста не ходят в школу. Они остаются неграмотными. Тысячи школ закрыты в сельской местности. В городах растет чисто беспризорников....
[| Нет комментариев | Просмотров - 490 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Образование, Политика | Метки:

Инаугурация Дональда Трампа. Кто на самом деле ставит президентов?

20 января новый президент США Дональд Трамп дал присягу американскому народу на инаугурации. Американские спецслужбы трубили, что на ход выборов США повлиял Владимир Путин. Но может ли человек влиять на страну, если он сам пришел к власти очевидно...
[| 17 коммент. | Просмотров - 3907 | Рейтинг - 6.8 ]
Рубрики: Видео, История, Образование | Метки:

Хроники Земли. (Часть 4) Сергей Козловский [Цивилизация Ориона против рептилоидов]

Цивилизация Ориона против рептилоидов: великая война 65 млн. лет назад. В этой части эпической поэмы Сергея Козловского «Хроники Земли» повествуется о появлении древней опасной расы – рептилоидов. Эти паразиты имеют астральную сущность:...
[| 7 коммент. | Просмотров - 1888 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Образование | Метки: , ,

Фундамент Сталинской системы. Андрей Фурсов

В чем главная ценность русской цивилизации? Почему историю нужно защищать как семью? Андрей Фурсов – историк, социолог, публицист, член Международной академии наук – рассуждает, благодаря чему Советский Союз смог сделать такой рывок и за несколько...
[| 14 коммент. | Просмотров - 822 | Рейтинг - 7.8 ]
Рубрики: Видео, История, Образование | Метки: , ,

Путешествие между мирами – Майкл Ньютон

Гипнотерапевт-регрессолог Майкл Ньютон стал известен благодаря исследованиям сообщений от своих клиентов, рассказывающих во время сеансов гипнотической регрессии о своей жизни до рождения на Земле. Автор книг "Путешествия души", "Предназначение...
[| 1 комментарий | Просмотров - 900 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Мировоззрение, Невероятное в мире, Психология

Инаугурационная речь Дональда Трампа

Патриотизм, протекционизм и обещание сделать Америку великой снова - о чем были первые 1432 слова Дональда Трампа на посту президента США. Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В пятницу Дональд Трамп вступил в должность президента США. "Интерфакс" публикует...
[| 6 коммент. | Просмотров - 476 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Невероятное в мире, Политика

Удивительная точность российских баллистических ракет

Современные СУ БР, как правило, не используют внешнюю информацию (радиосигналы аппаратуры, расположенной вне ракеты, излучение небесных тел и т.п.), — весь комплекс приборов СУ размещается на борту ракеты. Ракета с такой системой управления не боится...
[| Нет комментариев | Просмотров - 710 | Рейтинг - 8.8 ]
Рубрики: Видео, Война миров, Вооруженные силы | Метки: , ,

Революция 1917 года в рисунках детей-очевидцев

Революция 1917 года в рисунках детей - очевидцев событий. Эта коллекция, собранная основоположником советской науки о народном изобразительном искусстве Василием Сергеевичем Вороновым (1887 - 1940), была передана в собрание Государственного исторического...
[| 1 комментарий | Просмотров - 572 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Творчество | Метки: , ,

День инженерных войск России

В Вооруженных Силах России отмечается День инженерных войск 21 января 1701 года Петром I подписан указ о создании инженерной школы. Первыми инженерными подразделениями, сформированными в русской армии, стали минерная рота, инженерная и понтонная...
[| 2 коммент. | Просмотров - 187 ]
Рубрики: Вооруженные силы, События | Метки: , ,

Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 января 2017

20:54 Дейр-эз-Зор. 21.01.2017. 20:00 Ту-22М3 наносят удары по объектам ИГИЛ в Сирии: кадры. 18:13 Сокрушительные авиаудары ВКС России: Дальние бомбардировщики нанесли удары по ИГИЛ в Дейр-эз-Зор (+ВИДЕО). 16:36 ВСК РФ нанесли авиаудар по террористам ИГИЛ в Сирии....
[| Нет комментариев | Просмотров - 2067 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Невероятное в мире, События | Метки: ,

Новости Украины и Новороссии 21 января 2017

20:20 Пилят, бросив грязные носки. 18:36 Шок! Вот как отдыхает молодежь в «оккупированном террористами» Луганске. 16:05 На Украине не видят причин отказывать в соцвыплатах жителям Донбасса. 12:40 Украина обязана платить пенсии жителям ДНР и ЛНР — представитель...
[| Нет комментариев | Просмотров - 2058 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,

Сводки от ополчения Новороссии 21 января 2017

21:10 Ночные бои под Донецком. 20:05 ВСУ оставили 1000 человек без света. 20:00 ЛНР: террористы «Правого сектора» изнасиловали девушку, обвинив ее в сепаратизме. 17:55 Солдаты ВСУ показали, как провоцируют ополченцев на ответный огонь (ВИДЕО). 16:45 ВСУ пытались...
[| Нет комментариев | Просмотров - 1224 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:

Фильм “Шаймиев. В поисках Тартарии”

Ну, что же, сенсации не случилось! Документальный фильм канала Россия "Минтимер Шаймиев. В поисках Тартарии" оказался, как и предполагали многие - популяризацией М.Шаймиева (все-таки юбилей, 80 лет) и его деятельности.Честно, даже не стоит смотреть. О...
[| 2 коммент. | Просмотров - 811 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Невероятное в мире | Метки: , ,

Храм… Исторического музея

Тайны архитектуры: Храм Исторического музея (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)Источник: ss69100.livejournal.com
[| 1 комментарий | Просмотров - 429 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Мировоззрение | Метки: , ,

Алексей Орлов. Сердечное интервью Родному Видению 2 часть

Алексей Орлов. Сердечное интервью Родному Видению 2 часть
[| Нет комментариев | Просмотров - 249 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Видео, Славянские традиции

Рок-лоботомия, часть 3. „Последние герои”: от Брюса Ли до Кая Метова

Если судить по отдельным комментариям к двум первым текстам (1 и 2), цель «великого ракенрольного надувательства» достигнута — в стране выросло несколько поколений людей, полностью утративших навыки логического мышления, да и просто критического...
[| 5 коммент. | Просмотров - 868 | Рейтинг - 7.7 ]
Рубрики: История, Мировоззрение, Психология | Метки: , ,
Загрузить ещё
 Страницы:     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  1,553 »

Новые Комментарии

  • Loading...

Новости Украины и Новороссии
Новости Украины и Новороссии 21 января 2017
09:25 Нина Матвиенко: Организаторы майдана предали народ, нас уничтожают налогами и ценами. 08:24 Украинские депутаты уверены, что Савченко в России не сидела в СИЗО, а жила на «конспиративной квартире ФСБ». Вчера 23:23 Спектакль Кремля. Вчера 22:49 А что вам...
[21 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 21 января 2017
09:34 ВСУ за ночь выпустили свыше 80 снарядов и мин по прифронтовым территориям ДНР. 03:30 Трое украинских военных получили небоевые ранения на Донбассе. Вчера 22:36 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 20.01.2017. ВСУ за ночь выпустили свыше 80 снарядов и мин...
[21 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Сводки от ополчения Новороссии 20 января 2017
06:25 Блицкриг Киева: смять Донбасс за неделю. Вчера 21:22 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 19.01.2017. Блицкриг Киева: смять Донбасс за неделю Фото: AP/TASS Тревожное совпадение: в короткий промежуток времени сразу два серьезных украинских политика...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 20 января 2017
09:01 На Украине продолжает строительство «Стены Яценюка». 08:57 6,7 миллиона гривен на мелкие расходы: киевские чиновники попались на хищении бюджетных денег (ФОТО). 07:30 После Майдана украинские власти наградили оружием более 2000 человек. 06:40 ОУН и "Правый...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Когда на самом деле Украина воссоединилась с Россией
Источник: ИА Regnum 1654-й — состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству. К истории Переяславской рады В 1954 году в Киеве и Москве отмечали специальную дату. В конце 1953...
[19 Янв 2017 | ]
Рубрики: История, Новости Украины и Новороссии | Метки:
Про «царскую морду» и казённый интерес. Юрий Селиванов
Желудочные аргументы хатаскрайников насчет ненужности Украины могут произвести впечатление только на пищеварительный тракт Вместо эпиграфа: Да ты что, царская морда, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей...
[19 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: , ,
Новости Украины и Новороссии 19 января 2017
10:11 Украинский морской флот героически вмерз в лед. 08:53 WSJ: Порошенко надеется на встречу с Трампом в феврале. 06:40 Киев сообщил о готовности сторон к передаче Украине заключенных из Крыма. 06:35 Новороссия раскололась по таможенной границе. 04:41 «Война...
[19 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 19 января 2017
09:41 ВСУ ночью открыли огонь по Зайцево, повреждены три жилых дома. 08:09 Священники с Питера посетили передовые блокпосты ЛНР, где помолились с бойцами о мире. 00:03 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 18.01.2017. Вчера 23:25 Спортсменка и красавица Наумова...
[19 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 18 января 2017
09:47 СБУ не даст Наташе Королевой проститься с умершей бабушкой. 09:35 Главой «ПриватБанка» на Украине стал иностранец. 08:24 Новости Украины: Киевский суд продлил арест бывшим сотрудникам «Беркут». 06:35 Крымский военный на Украине получил восемь лет за...
[18 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 18 января 2017
09:16 Житель ЛНР, которого пытались завербовать ВСУ, рассказал о методах работы украинских спецслужб. 08:11 ВСУ один раз нарушили перемирие в ЛНР. 06:58 Ждите ответку. Снайпер ДНР пообещал отомстить «ВСУшникам» за погибшую семью. Вчера 23:17 Связь поколений:...
[18 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Есть такая профессия – Украину продавать
Источник: Политикус Как говорят на Кавказе, «у потерянного кинжала рукоятка всегда золотая». Сквозь вонь и сумрак, третий год плотным слоем обложивших Украину, кособокая жизнь «до Майдана» — «доллар по восемь гривен» — кое-кому теперь кажется золотым...
[17 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2017
09:11 Новости Донбасса: ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР. 06:31 Войну в Донбассе готовят к «заморозке». Вчера 22:16 Срочно: украинские террористы зверски убили пленного военнослужащего ДНР. Новости Донбасса: ВСУ три раза нарушили «режим тишины»...
[17 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 17 января 2017
09:15 Украина ни при каких условиях не откажется от евроинтеграции, — Порошенко. 08:00 Петя и Твиттер. Юлия Витязева. 08:00 Украинские порты переименуют: названия напоминают об «оккупации рабами-московитами» (ДОКУМЕНТ). 07:45 МВФ требует от Украины продать...
[17 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Артемий Лебедев объяснил украинцу из Аргентины, почему Крым – русский
Дизайнер Артемий Лебедев в Facebook объяснил украинцу, живущему в Аргентине и требовавшему признать Крым украинским, почему считает полуостров частью России. В декабре Лебедев уже публиковал письмо от жителя Аргентины, представившегося Игорем. Тогда...
[16 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: , ,
Сводки от ополчения Новороссии 16 января 2017
09:22 ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР. 07:32 В ДНР ранен трехлетний ребенок из-за обстрела ВСУ. ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили...
[16 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости партнёров
Качественные дома из бруса в Санкт-Петербурге
Качественные дома из бруса – это экономичный и быстрый вариант современного уютного жилья. Деревянные строения всегда пользовались популярностью, обусловленной долговечностью, низким показателем теплопроводности и комфортным микроклиматом,...
[21 Янв 2017 | ]
Рубрики: Дом, Строительство
Сотрудничество с турагентством “На каникулы” – основные преимущества, особенности
Туристическая компания "На каникулы" предоставляет все необходимые услуги, которые касаются организации незабываемого отпуска за рубежом. Индивидуальный подход ко всем клиентам, привлекательные расценки, а также широкий ассортимент выгодных предложений...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Отдых
Новинки фильмов 2017 года
Ввиду некоторых проблем, большинство зрителей не может насладиться полнометражным кино просмотром. Лучшие новинки, предлагаемые кинематографом в нынешнем году, можно смотреть на любом интернет портале, но лучше отдать свое предпочтение сайту Гидонлайн...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Отдых
Льготы и компенсации на проведение похорон: как воспользоваться законными правами
Смерть близкого человека, несмотря на боль утраты, накладывает множество обязательств по организации похоронного обряда, оформлению надлежащих документов. Все это тянет за собой немалые финансовые затраты. А где финансы, там и те, кто пытается нажиться....
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости партнёров
Интернет-магазин льняных тканей «ИзоЛьна»
Специализированный интернет-магазин «ИзоЛьна», ориентированный на потенциального потребителя и учитывающий его основные требования, предлагает большой ассортимент одного из самых востребованных натуральных материалов – льна. Льняные...
[18 Янв 2017 | ]
Рубрика Дом
Частные уроки английского
Изучение английского языка в современном мире давно вышло за общеобразовательную необходимость, ведь знание иностранных языков является ключом к достижению профессиональных высот. Трудности в овладении английским возникают при первично неправильной...
[18 Янв 2017 | ]
Рубрика Обучение
Отель Старлет 3 Вьетнам: свежие отзывы и обзор
Обзор отеля Старлет 3 во Вьетнаме и свежие отзывы Во Вьетнаме путешественники получают море и белоснежные пляжи, а также солнце для загара. Российским гражданам, которые живут в северных широтах, этих вещей постоянно не хватает. Поэтому, когда выдается...
[18 Янв 2017 | ]
Рубрика Путешествия
Что представляет собой система питания минус 60 Екатерины Миримановой
Система питания "минус 60" - одна из самых распространенных диет в России. Около 3 миллионов читателей и последователей Екатерины Миримановой получили результаты и с удовольствием худеют дальше. Екатерина выпустила более 20 книг, в которых продолжает...
[15 Янв 2017 | ]
Рубрика Здоровое питание
SSL Сертификаты от hostpro.ua
Каждый сайт требует определённой степени защиты. Её уровень зависит от характера и предназначения интернет портала. Интернет-магазины требуют особого внимания, так как пользователи вносят свои данные и проводят платежи. Любая защита в интернете...
[14 Янв 2017 | ]
Рубрика Информационные технологии
Отдых всей семьей в Геленджике и Сочи
Выбор мест для отдыха огромен, но если вы хотите получить максимум положительных впечатлений и сэкономить, тогда отличным вариантом станет поездка на популярные курорты Сочи или Геленджика. Геленджик – совмещение пляжного отдыха с лечением ...
[14 Янв 2017 | ]
Рубрики: Отдых, Путешествия
Свадьба на теплоходе круглый год
Лето − сезон свадеб, открывающий огромные возможности для молодоженов. Что касается зимы, то в этот период времени брачующиеся чаще всего останавливались на двух вариантах: путешествии в экзотическую теплую страну или гулянье в ресторане. Совсем...
[14 Янв 2017 | ]
Рубрика Путешествия
Азы недорогого ремонта
Всем известно, что дороговизна не всегда означает высокое качество. Недорогое проведение ремонта нередко получается шикарным, если выполняют его профессиональные мастера. Современный доступный ремонт предполагает демонтаж полотка и напольного...
[13 Янв 2017 | ]
Рубрика Дом
Эвакуация авто: особенности услуги
Лебедка и трос – обязательные приспособления, которыми должен быть укомплектован автомобиль любой марки. Но опытные водители всегда записывают в телефонную книжку номер эвакуационной службы. Это – весьма разумная предусмотрительность, ведь необходимость...
[13 Янв 2017 | ]
Рубрика Авто
Основные виды ремонта заднего колеса велосипеда
Двухколесный велосипедный транспорт – это оптимальный вариант для организации полезных для здоровья прогулок. Он не требует больших материальных расходов, так как не нуждается в приобретении горючего и дорогостоящих смазочных материалов. Конструкция...
[13 Янв 2017 | ]
Рубрика Техника
Отели в Анапе
Черноморское побережье запредельно популярно среди туристов. Среди самых востребованных курортов особняком стоит город Анапа. Это известное место, куда ежегодно прибывает большое число гостей. Отдых в Анапе организуется на протяжении всего календарного...
[13 Янв 2017 | ]
Рубрика Отдых
Свобода слова
Extreme Weather of 2017 – The ‘Big Freeze’ Across The World
Опубликовано: 14 янв. 2017 г. Extreme weather across the world from subzero temperatures, heavy snow and mass flooding. Heavy snowfall and "Thundersnow" in the least expected places; Snow in Hawaii, Snow in Saudi Arabia, Snow in the Sahara Desert, Frost in the Philippines, Snow in Italy, Snow in Turkey, Snow in Greece, Snow in California. Some experts previously stated we could be heading...
[21 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
2017-01-21 В мире игр и иллюзий
Опубликовано: 21 янв. 2017 г. Можно ли взаимодействовать с фаэтой. Семинар в Подмосковье. Чипирование. Где взять веру. Перспектива 21. Первые учителя. Алхимия. Вечная жизнь. Пределы Вселенной. Полезная археология. Антарктический щит. За что БОГ возлюбил...
[21 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Саша Корпанюк: Русский мир и украинский мир! Чего?
Конечно, об чем может быть речь, — идеологии нам крайне необходимы. Государство без них не может таки гладко существовать. Разве что в речах вождей страны. Идеологии нам — наше всё. Мы на них надеемся и материальные расчеты, насчёт стрельнуть...
[21 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
тайны цеховиков социализма
Почитал статейки , взахлеб расхваливающие социализм. А Вам какой социализм ? Он был разный. При Сталине , один . При Хрущеве и Брежневе – другой. При Сталине , тебя с легкостью могли отправить без суда на Колыму или строить Беломор канал. Откуда...
[21 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Почему появление Иисуса Христа было неизбежно. Дело в том, что вся история Человечества, образно выражаясь, есть восхождение из Материи. То есть человечество представляет собой общество подобное обществу бабуинов. (Что хорошо объясняет профессор...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Почему не работает экономика-3 ??
Я публиковал две статьи, почему она все же не работает. Высокий уровень коррупции является, пожалуй, единственным механизмом управления в виду запутанности 44 Федерального закона "О контрактной системе для осуществления закупок товаров, работ...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
«ТГК-14» не выпускает рубильник из рук
Несмотря на то, что подведомственная Министерству обороны компания «ГУ ЖКХ» уже оплатила 83% от суммы задолженности перед теплоснабжающей компанией «ТГК-14», энергокомпания начала процедуру отключения объектов военного фонда. По информации,...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: , ,
Явлинский: Курилы-Японии, Крым-Украине, детей-содомитам
Новая программа партии "Яблоко" В следующем 2018 году, в Российской Федерации пройдут выборы, кто победит и с каким приимуществом - покажет время. Сейчас можно наблюдать за теми, кто уже вступил или вступает за презеденствое кресло. Вызывает интерес...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Тартария
Тартария – название нашей планеты до 4076 г. до н.э., когда случилась мировая катастрофа, - планета Земля перевернулась в пространстве, и полюса поменялись местами. Об этом говорится в Тэртэрийской надписи. До этого на планете Земля был один международный...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
«Учебный бой» ВКС России
Совершенно случайно мне удалось «увидеть» учебный бой ВКС России. Он просто привёл меня в изумление. Такого ранее я никогда и нигде не видел. Это было просто восхитительно и прекрасно, но начнём всё по порядку. Мы ехали колонной из двух машин...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
А ещё на заборе написано “Х…”
Смотрю я иногда телевизор. Да что там иногда, каждый день смотрю. Есть такой грех. Ругаю потом себя, грызу - ну нафига включал, зачем зенки пялил, время своё тратил, уши свои развешивал? А потом опять на всякие новости и умные программы с прогнозами и...
[20 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: , ,
Вашингтон ведет разработки электромагнитной бомбы
Ряд военно-аналитических публикаций показывает, что сейчас в США активно ведутся работы по созданию бомбы, которая сможет выводить из строя компьютеры, электронику, транспортные средства, управляемые ракеты и телекоммуникации. Особенностью этой...
[19 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
США активно готовятся к информационным войнам
На современном этапе развития информационных технологий и инфраструктуры наибольшую актуальность приобретает подготовка крупнейших мировых держав к борьбе в информационной сфере. Анализ современных военно-аналитических публикаций показывает,...
[19 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Саша Корпанюк: Украинская нация и ответственность!
[19 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Родные Боги
Вышними Богами Православные называют тех богов, кои поддерживают во Вселенных различные формы Жизни и сохраняют гармоничное течение всех жизненных явлений в Светлых Мирозданьях в соответствии с Незыблемыми Законами Единого Творца-Создателя....
[19 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: , ,