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Семья и Воспитание Девочек в Славянской Традиции

Вся правда о великом Русском учёном - Николае Викторовиче Левашове. Что о нём говорят его друзья и соратники. О том что реально происходит в мире сейчас. Семья и Воспитание Девочек в Славянской Традиции
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Рубрики: Видео, Славянские традиции

В. АВАГЯН: МЕЖДУ ТАНКОМ И ГРОБОМ…

Как бы мало в этой жизни не имел человек – похищение этого имущества всё равно может обогатить другого человека. Допустим, у вас есть комната 5 квадратных метров – размером с лифт. Там не то, что жить, там спать-то толком не ляжешь… И тому, кто...
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Рубрики: Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии | Метки:

Почему нам всегда не хватает денег

Вы чувствуете, что ваша жизнь ведёт вас куда-то не туда? Вы вкалываете как негр в каменоломне, но просвета всё нет и нет, и с каждым днём на вас всё сильнее давит невыносимая тяжесть бытия? Вы отдыхаете всё реже, а радости отдых доставляет...
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Рубрика Мировоззрение

Завод «Роснано», построенный за 15 млрд рублей, признан банкротом

Фото 2011 года. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс осматривает продукцию завода литий-ионных акуммуляторов ООО "Лиотех". Проект по выпуску инновационных аккумуляторов так и не смог стать успешным. Четыре года назад в Новосибирске о заводе...
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Рубрика Невероятное в мире

Почему «добрый» Маннергейм не обстреливал Ленинград

Историк Баир Иринчеев развеивает миф о том, что финны не обстреливали Ленинград по воле Маннергейма. Источник: oper.ru Уважаемый Даниил Александрович! Я являюсь искренним и многолетним почитателем вашего творчества. Вы вызываете уважение не только...
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Рубрики: Вооруженные силы, История, Мировоззрение | Метки:

Фильм «Притяжение» (2017): Возможно, есть что-то важнее бессмертия

Оглавление1 Сюжет фильма «Притяжение»2 Образ военной техники, армии и силовых структур3 Революция и кровь во имя иллюзии «любви» и «Родины»4 Контакт с инопланетным разумом5 Образ главной героини и недоработанность сюжета Рецензия содержит «спойлеры»...
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Рубрики: Мировоззрение, Творчество | Метки: , ,

Оракул. Документальный фильм по книге ВП СССР

Концептуал СМИ Дельфийский оракул как эффективная консалтинговая фирма Что собой представляет Дельфийский оракул? Может ли он управлять мировыми процессами? С какими вопросами можно было обращаться к оракулу? Какая методология лежала в основе...
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Рубрика Мировоззрение

Операция в Сирии показала всю боевую мощь современной России

Истребители, ударные вертолеты, танки, легкие броневики, боевые машины пехоты, стационарные комплексы и другие достижения советских ученых до сих пор служат на благо нашей страны. Почему до сих пор армии более чем 30 стран используют то, что создавалось...
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Рубрики: Видео, Война миров, Вооруженные силы | Метки: ,

Кто боится повторения Великого Октября?

В наступивший год столетия Октябрьской революции Россия вступает с резко нищающим населением. Даже по официальным данным, за 2016 год доходы простых россиян упали на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015-м. Тем временем в оргкомитет по празднованию...
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Рубрики: Политика, Экономика

Про угнетённый “славянский ген” и про взаимоотношения двух библейских братьев — Иакова и Исава

Российский литератор Сергей Андин написал микро-рассказ "Славянский ген". Я хочу познакомить с ним своих читателей и предложить осмыслить его глубинный смысл. "СЛАВЯНСКИЙ ГЕН" - Знаешь, что, друг. Мы вот тут с тобой сидим, обсуждаем разные...
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Рубрики: Аналитика, История, Мировоззрение | Метки: , ,

Разведопрос: Сергей Прудников про ситуацию на Донбассе

Аудиоверсия: http://oper.ru/video/audio/interview_...Сайт Тупичок Гоблина: http://oper.ruГоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_operГоблин Вконтакте: http://vk.com/goblinГоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pDГруппа Вконтакте: http://vk.com/goblin_oper_ruИсточник: www.youtube.com
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Рубрики: Видео, Новости Украины и Новороссии

Законы развития. Как происходит ваше развитие?

Нам всем нужны перемены. Стоячая вода - это болото. Человек без перемен - это мешок с костями и ошибками. Надо меняться. Живой родник тот, что течет. Живой человек тот, что сознательно проходит этапы перемен. Развитие происходит согласно законам....
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Рубрики: Мировоззрение, Самое горячее, Самое самое

Добро пожаловать в бомжи

Сергей Шаргунов об инициативе отбирать за долги единственное жилье Инициатива Минюста, согласно которой можно будет в счет погашения долга изымать единственное жилье, затронет до 20 тысяч человек. Такой подсчет дала замглавы Федеральной службы...
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Рубрики: Аналитика, Экономика | Метки:

Есть кактус — не обязательный атрибут демократии

Источник: https://ria.ru/ «Требовать от Москвы выполнения Минских соглашений, которые должен выполнять Киев – это загонять процесс в тупик. Так в эфире радио Sputnik оценил прозвучавшие в ходе визита в Берлин призывы президента Украины политик Николай...
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Рубрика Новости Украины и Новороссии

Экономику не вытянуть без политических решений

Юрий Болдырев о пути выхода из тупика Подконтрольные нынешней власти средства массового дезориентирования населения, конечно, не расскажут об этом мероприятии. И понятно: никакого скандала не было, президент никого как нашкодившего школьника...
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Рубрики: Политика, Экономика

Женщины в мужской одежде – это божественно?.. Трейлер фильма

Коко Шанель входит в список ста самых влиятельных людей ХХ века. Она создала Империю моды и научила женщин быть свободными. НО за это великой мадмуазель пришлось принести в жертву собственное счастье... Эта одинокая женщина, дымившая, как...
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Рубрики: Здоровье, История, Образование | Метки: , ,

Владимир Шемшук. Эзотерический круг человека

Владимир Шемшук. Эзотерический круг человека Источник: www.kramola.info
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Рубрика Мировоззрение

Запрещенная история Руси

В этом эфире мы приоткрыли завесу того, что было до этих времён сокрыто. Грандиозная историческая фальсификация раскрыла себя на примере того, как история Римской империи была искусно перенесена на историю Руси. Запись живого эфира...
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Рубрики: История, Мировоззрение

Новости Славянского МИРА Выпуск 33

Сегодня в новостях: — Что было, что есть и что будет интересного. — Находки и артефакты земель славянских. — Праздники и славянские гулянья. Начнём с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве состоится выставка — «Наша слава...
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Рубрика События Настоящего

Секвойя – победитель катастроф

Повышение уровня почвы обычно происходит за счёт, как правило, селевых масс. Корневая система большинства растений удушается и деревья погибают. Секвойя же наращивает ещё одну систему боковых корней и продолжает радоваться жизни!...
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Рубрики: История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Россия в эпоху Павла I

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России" Рекомендуем: Курс лекций по истории России с Евгением Спицыным История России. Комплект из 5 томов ============================================================================ Комсомольская площадь...
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Рубрики: История, Мировоззрение

Грабеж в законе

Набиуллина официально станет неподсудной и встанет НАД ЗАКОНАМИ РФ. Минфин РФ предложил освободить работников Центробанка и Агентства по страхованию вкладов от судебной ответственности за решения, принятые ими при исполнении служебных обязанностей,...
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Рубрики: Мировоззрение, Экономика

И снова Лившицы-Липсицы учат гоев иудейскому варианту „экономики”, где прибыль всегда течёт к иудеям

...Ну, вот мы и подобрались к «Хозрасчётово». У самого входа нас ожидает монументальная пропаганда: рабочий и… колхозник держат, подобно атлантам, земной шар, на котором написано: «кто не работает, тот не ест».Следует заметить, однако,...
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Рубрики: Мировоззрение, Экономика | Метки: , ,

И снова Лившицы-Липсицы учат гоев иудейскому варианту „экономики”, где прибыль всегда течёт к иудеям

Единственная заслуга иудея Лившица перед Россией - это следующая его фраза о понимании Лившицами сути экономики.Однако, к сожалению, правая иудейская рука не ведает, что творит её левая. Другой иудей-экономист из славного рода Лившицев-Лифшицев-Липсицев,...
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Рубрики: Мировоззрение, Экономика | Метки: , ,

Новости Украины и Новороссии 01 февраля 2017

20:14 Новости Украины: Савченко назвала Порошенко врагом народа. 19:16 Грызлов: невыплата пенсий и экономическая блокада Донбасса обрекает жителей на вымирание. 18:36 Профессиональным финским журналистам. 17:52 Пресс-секретарь Порошенко заявил об обстреле...
[| Нет комментариев | Просмотров - 4358 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,

Сводки от ополчения Новороссии 01 февраля 2017

20:32 Захарченко назвал имена командиров ВСУ, причастных к обстрелам Донецка и Макеевки. 19:48 Начальник артиллерии НМ ЛНР укропам: Мы ваш противник, так и стреляйте по нам, а не по мирным. 19:36 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 01.02.2017. 19:21 Киев дал «добро»...
[| Нет комментариев | Просмотров - 4300 | Рейтинг - 7.0 ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:

Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 февраля 2017

15:56 "Асад должен заболеть!". 14:46 В России прокомментировали предложение Трампа создать зоны безопасности в Сирии. 12:29 РИА Новости опубликовало проект конституции Сирии. 00:46 Невозможное возможно. 00:15 Сирийское противостояние – уроки, выводы и перспективы....
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Рубрики: Невероятное в мире, События | Метки: ,

Примирение между „белыми” и „красными” отменяется – белоэмигранты против-с

В то время как Владимир Путин призвал встретить юбилей Великой Октябрьской Революции в "примирительном" духе, представители белоэмигрантских кругов подали голос – мол, никакого примирения, пока вы все не покаетесь!"Нет примирения без раскаяния"...
[| 20 коммент. | Просмотров - 1765 | Рейтинг - 8.9 ]
Рубрики: История, Мировоззрение, Политика | Метки: , ,

Презентация фильма “Утерянная добродетель”

Дорогие друзья! 27 января в Общественной палате Российской Федерации, в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений в VI направлении "Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ" состоялся...
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Рубрики: Здоровье, Мировоззрение, Творчество

Видеоблог № 99

Очередной выпуск ответов на ваши вопросы, посвящен текущим политическим реалиям. «Укрепление» рубля, образование политического тандема Медведев – Володин, саботаж голосования в Госдуме, когда голосуют только 3 депутата из 450. Заключительная часть...
[| 5 коммент. | Просмотров - 334 | Рейтинг - 5.5 ]
Рубрики: Мировоззрение, Политика | Метки: , ,
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Новости Украины и Новороссии
В. АВАГЯН: МЕЖДУ ТАНКОМ И ГРОБОМ…
Как бы мало в этой жизни не имел человек – похищение этого имущества всё равно может обогатить другого человека. Допустим, у вас есть комната 5 квадратных метров – размером с лифт. Там не то, что жить, там спать-то толком не ляжешь… И тому, кто...
[1 Фев 2017 | ]
Рубрики: Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии | Метки:
Разведопрос: Сергей Прудников про ситуацию на Донбассе
Аудиоверсия: http://oper.ru/video/audio/interview_...Сайт Тупичок Гоблина: http://oper.ruГоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_operГоблин Вконтакте: http://vk.com/goblinГоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pDГруппа Вконтакте: http://vk.com/goblin_oper_ruИсточник: www.youtube.com
[1 Фев 2017 | ]
Рубрики: Видео, Новости Украины и Новороссии
Есть кактус — не обязательный атрибут демократии
Источник: https://ria.ru/ «Требовать от Москвы выполнения Минских соглашений, которые должен выполнять Киев – это загонять процесс в тупик. Так в эфире радио Sputnik оценил прозвучавшие в ходе визита в Берлин призывы президента Украины политик Николай...
[1 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии
Новости Украины и Новороссии 01 февраля 2017
20:14 Новости Украины: Савченко назвала Порошенко врагом народа. 19:16 Грызлов: невыплата пенсий и экономическая блокада Донбасса обрекает жителей на вымирание. 18:36 Профессиональным финским журналистам. 17:52 Пресс-секретарь Порошенко заявил об обстреле...
[1 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 01 февраля 2017
20:32 Захарченко назвал имена командиров ВСУ, причастных к обстрелам Донецка и Макеевки. 19:48 Начальник артиллерии НМ ЛНР укропам: Мы ваш противник, так и стреляйте по нам, а не по мирным. 19:36 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 01.02.2017. 19:21 Киев дал «добро»...
[1 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
«Ода глупости» с продолжением «Она написала убийство»
Вернувшись из суда (дело мы выиграли) с чувством исполненного долга читала новости и наткнулась на очередной депутатский троллинг. После прочтения сразу подумала об обмене... Об обмене депутата Поклонской на депутата Савченко. И в Раде будут рады,...
[31 Янв 2017 | ]
Рубрики: Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии
Новости Украины и Новороссии 31 января 2017
21:12 Берлин знает, что Киев виновен в эскалации конфликта на Донбассе — СМИ. 20:15 Кто отключил Авдеевку?. 18:58 ООН в ходе закрытых консультаций 31 января обсудит ситуацию в Авдеевке. 18:44 «Берега попутали»: накануне встречи в Минске Украина угрожает координаторам...
[31 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 31 января 2017
21:17 Захарченко на передовых позициях армии ДНР в районе Авдеевки. 21:03 Макеевка вновь под обстрелом ВСУ. Вечер 31.01.2017. 17:56 "Идите, смотрите и вот этим тварям покажите!" - житель Донецка пригласил журналистов в квартиру своей погибшей матери. 17:44 Коминтерново....
[31 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 30 января 2017
19:39 Экономическая блокада Донбасса наносит миллионные убытки Украине — СБУ (ВИДЕО). 19:04 Семенченко: Большая часть украинских политиков является агентами Кремля. 18:54 Янукович побоялся ехать на допрос в Киев из-за угрозы его жизни. 18:44 Столкновение...
[30 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 30 января 2017
20:21 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 30.01.2017. 20:13 Атака «обколотого» Азова под Авдеевкой — информация с передовой. 19:42 ВСУ активизируют разведку в районе Золотого — Народная милиция. 19:21 Украинские боевики обстреляли из артиллерии Стахановский...
[30 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 29 января 2017
16:46 Тряпье, памперсы, шаровары. 15:40 Патриарх Кирилл планирует посетить Украину. 14:04 СРОЧНО: работа донецкой станции восстановлена, вода в домах появится в течение часа. 13:20 Организаторы торговой блокады Донбасса намерены заблокировать Станицу Луганскую....
[29 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 29 января 2017
19:47 Новости Донбасса: энергетики ДНР восстановили энергоснабжение на юге Ясиноватой, нарушенное обстрелом ВСУ. 19:09 Армия ДНР разбила и отбросила наступающих украинских боевиков. 18:30 За день украинские силовики потеряли 20 человек убитыми, свыше 30...
[29 Янв 2017 | ]
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Добро пожаловать или Специалистам въезд разрешен. Юлия Витязева
В чем разница между Украиной и Россией?! Если в общих чертах, то первая рассматривает государственность с точки зрения территорий, а вторая — во главу угла ставит человека. Яркий пример — попытки Украины любой ценой удержать Донбасс и вернуть...
[28 Янв 2017 | ]
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ИГРЫ БОГОВ. Здесь и Сейчас Выпуск 9
[28 Янв 2017 | ]
Рубрики: Актуально, Бэкграунд, Видео | Метки: , ,
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
Наши души и так – безсмертные, Без помощников и врагов. Все богатства твои несметные Есть в коробочке… для мозгов. Так что сам выдавай решения, А не то, что тебе твердят. А будешь спрашивать разрешения, Обязательно – запретят! Девять...
[28 Янв 2017 | ]
Рубрики: Актуально, Видео, Здоровье | Метки: , ,
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Салон «Нефертити» для ценителей красоты и профессионального ухода
Быть красивой и ухоженной это мечта каждой современной женщины. И ни для кого не секрет, что использование профессионального подхода и средств, всегда дает отличные результаты. Поэтому никогда не стоит отказываться от возможности насладиться работой...
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Сегодня многие компании, а также частные лица занимаются разнообразными разработками. Для того чтобы иметь преимущества перед иным участниками рынка все свои изобретения, а также полезные модели нужно патентовать. Только лишь патент может, удостоверят:...
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Терминалы оплаты Касса24
Терминалы оплаты Касса24 хорошо известны жителям и гостям Казахстана. Эти желто-черные современные аппараты видны издалека. Их применяют для оперативного перевода денежных средств в удобном для пользователей режиме. Основные сведения терминалов...
[31 Янв 2017 | ]
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Незаконная перепланировка – авось, пронесет?
По неофициальным данным в нашей стране доля несогласованных, а следовательно незаконных перепланировок доходит до 90-95% от общего числа. Большинство людей, не желающих втягиваться в длительную и иногда весьма затратную процедуру согласования проекта...
[31 Янв 2017 | ]
Рубрика Дом
Боль в пояснице и области крестца? Хватит это терпеть!
Распространенная жалоба многих людей в любом возрасте – боли в пояснице и крестце, без определенной локализации. Боли могут беспокоить постоянно на протяжении всего дня, или же появляться только при физических нагрузках. В любом случае, если это...
[30 Янв 2017 | ]
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Преимущества сервисов email рассылок
Email рассылка – это мощный механизм популяризации продукции и роста прибыли компании. Существует несколько способов распространения писем потенциальным клиентам и подписчикам. Возможности электронного ящика Для того чтобы создать такого вида...
[30 Янв 2017 | ]
Рубрика Информационные технологии
Знание французского откроет вам новые жизненные перспективы
Изучать несколько иностранных языков стало модно. От вас потребуются регулярные усилия и время, но знание языков обеспечивает успешную карьеру, свободное общение в интернете, полноценное путешествие по всему миру. Открывайте для себя широкие жизненные...
[30 Янв 2017 | ]
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Отличный сервис и качество одежды в магазине FUTBOMAN
Сегодня не нужно тратить силы и время на походы в магазин, выстаивать длинные очереди, терпеть хамское поведение продавцов и кассиров. Много людей давно уже покупают одежду, технику, косметику и другие товары через интернет. Большой популярностью...
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Любая женщина хочет стать обладательницей красивого, упругого и совершенного тела. Диеты и изнурительные тренировки – хороший способ, но часто не хватает терпения и времени, а большинстве случаев банальная лень не позволяет заняться своим образом...
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Хитрости при выборе угловой кухни
Угловая планировка очень практична в обращении, поэтому она нередко используется в проектах для кухни. Данный дизайн будет уместен и в большом, и в малом помещении, потому как позволяет оборудовать стильную кухню http://kuhni-mamindom.ru/kuxni/po-tipu/uglovyie-kuhni не только...
[27 Янв 2017 | ]
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7 причин заказать оформление дизайна квартиры в Киеве в студии дизайна интерьера NewDesign
Интерьер квартиры – основа, на которой базируются его уют и ощущение комфорта. Даже если вас в полной мере устраивает ваша жилплощадь, ее размеры и планировка, без грамотно продуманного дизайна интерьера вы не сможете обрести ощущение полного комфорта...
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Экстремальные прыжки с веревкой от icg-extreme.team
Занятия экстремальными видами спорта и отдыха помогают закалить характер, способствуют получению необходимого заряда энергии, новых ярких эмоций и отрешению от суеты рабочих однообразных будней и повседневных проблем. Прыжки с моста – это популярный...
[26 Янв 2017 | ]
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Адлер – идеальное место отдыха всей семьей
Почему бы не провести отпуск в Адлере? Это развитый курорт с современной инфраструктурой, очень уютными и недорогими отелями, широким развлекательным сегментом. Курорт принимает отдыхающих в любой сезон. Услуги отелей для корпоративных туристов...
[25 Янв 2017 | ]
Рубрика Отдых
Когда проявляются первые симптомы венерических заболеваний
Всем людям важно знать, какие симптомы венерических заболеваний могут наблюдаться, так как в настоящее время эти болезни распространены по всему миру, и подхватить их может любой. Давайте разбираться, как распознать инфекцию при ее появлении. Типы...
[25 Янв 2017 | ]
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Сознание людей способно влиять на внешнюю реальность
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Энергетики Дальнего востока и Забайкалья продолжают незаконные отключения военных коммунальных объектов. Вот уже несколько недель ресурсоснабжающие компании ограничивают подачу или отключают тепло- и электроснабжение на подведомственных объектах....
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Энергетики и поставщики тепла Забайкалья и Дальнего Востока продолжают незаконно отключать объекты военных коммунальщиков. Последние готовы обратиться за помощью в ФАС. Поставщики электроэнергии (ПАО "ДЭК" и АО "Читаэнергосбыт") и тепла...
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Битлз
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Рубрика Свобода слова
Сбываются пророчества из поэмы “Ангел вострубил”
1. Было предсказано… В народе нет острее темы: «Как больше денежек иметь», Но крах финансовой системы Поможет многим поумнеть… Пророчество сбылось. Сам Ротшильд говорит, что экономика мира продолжает ухудшаться, и даже международный валютный...
[31 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Двадцать пять
Люди готовы идти на риск , по различным обстоятельствам. Разный темперамент, тестостерон зашкаливает , желание выделиться. ( Даже в животном мире есть серые птички , есть яркие , есть летающие в одиночку , есть летают стаями…и кушать они станут...
[31 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Украина – приют для “экс”
"Моя идея состоит в том, чтобы с помощью изменений в законе дать право привлекать на государственную службу иностранцев..." - торжественно заявил 27 ноября 2014 года в парламенте Порошенко. Конечно, на законодательном уровне эту "гениальную"...
[31 Янв 2017 | ]
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Демократия – порок?
Все древние демократии исчезли, сменившись авторитаризмом. Причины этого исследованы и описаны. Они актуальны и сейчас. Так почему нас уверяют, что демократия - самая совершенная форма правления? Ответ прост. Демократия позволяет безнаказанно запускать...
[31 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Новый дрон «Командор»: украинское вооружение, которое позорит армию
Украинские военные не перестают удивлять своими чудо-разработками. Креатив создателей вооружения не знает границ. Недостаток средств они компенсируют творческим подходом. К сожалению, на выходе чаще всего получается не то, что ожидалось. Оно либо...
[30 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Дела житейские…
"Каждому человеку воздастся по делам его. Добро – добром, а зло – злом". Арабская пословица Жили да были в великой стране...
[30 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Порошенко уходит – Пинчук приходит
В том, что Порошенко вскоре придется покинуть пост президента Украины, а может быть даже и саму Украину, нет никаких сомнений. День инаугурации 45-го президента США стал судным днем для Петро. Нет, сейчас он, конечно, пытается оправдаться и даже подлизаться...
[30 Янв 2017 | ]
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Черта оседлости
Черта́ осе́длости — в Российской империи с 1791 по 1917 год (фактически по 1915 год) — территория, за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреев… https://ru.wikipedia.org/wiki/Черта_оседлости Пётр Оле́гович Толсто́й (20 июня 1969, Москва) —...
[30 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Боевики в Сирии начали междоусобицу
По признанию многих политиков и экспертов переговоры по Сирии, прошедшие в Астане, были очень важными для изменения уже устоявшейся ситуации в стране. Конечно, многие перемены не видны невооруженным нужными знаниями взглядом. Тем не менее, уже сейчас...
[29 Янв 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Каким будет интернет в Украине: допотопным или с грабительскими тарифами?
На Украине совсем плохо обстоят дела с высокоскоростным интернетом. Мало того, что с внедрением технологии 3G страна отстала от цивилизованных стран на 15 лет, то теперь еще и появление стандарта связи 4G под большим вопросом. Причина банальна: алчность...
[29 Янв 2017 | ]
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Доклад Реальная Вселенная
Я дополнил доклад Реальная Вселенная от 08.01.2017г утверждением о том что "черная дыра" исполняет тройную функцию, являясь атомом, галактикой и фабрикой микромира. Это доклад от 22.01.2017г. Ссылка на Ядекс.Диск: https://yadi.sk/i/pox5-Krt3AGhJv Мой доклад Реальная...
[29 Янв 2017 | ]
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