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Операция «Огненный шторм»

В феврале 1945 года англо-американской авиацией был дотла сожжён Дрезден — город, не имевший никакого военного значения Разрушенная церковь Богоматери (Фрауэнкирхе) в Дрездене, 1945 год «Мы выбомбим Германию — один город за другим. Мы будем бомбить...
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Рубрики: История, Невероятное в мире

Кот Путина. Фамилия и имя кота. Константин Бабкин, Юрий Болдырев [2017, Нейромир-ТВ]

Русский "Трамп" 2018? "Хлеб и Соль" 2018? Совесть нации - 2018? Кот Путина... Если не Путин, то Кот! Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations * Дополнительная информация: Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php Экономика будущего....
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Рубрики: Видео, История, Образование | Метки: , ,

Дело полковника Квачкова и ликвидированной партии «ВОЛЯ» обсудили на конференции

Недавно в Самаре прошла конференция с участием правозащитников, адвокатов и свидетелей в деле Владимира Квачкова. На конференции участники обсудили нарушения, которые они отметили в ходе судебных заседаний. Напомним, дело полковника ГРУ Владимира...
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Рубрики: Видео, История, Образование | Метки:

Как нас предали и продали [Центробанк РФ против России]

Россия входит в состав МВФ с 1992 года. Следовательно, с тех пор именно МВФ регулирует всю социальную, налоговую политику и экономику страны через Центробанк! Известный политолог, журналист Евгений Гильбо утверждает, что от президентов как таковых...
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Рубрики: Видео, История, Образование

“Февральская стужа” от Бориса Миронова [2017, Нейромир-ТВ]

Встреча писателя Бориса Миронова с читателями. Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations * Дополнительная информация: Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
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Рубрики: Видео, История, Образование | Метки: , ,

Система образования против здоровья детей

Концептуал СМИ Как школа намеренно портит здоровье и психику ребёнка Воспитание и образование детей - создание будущего. Как из детей выращивают послушное стадо, не способное самостоятельно мыслить. ==========================================================================...
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Рубрики: Мировоззрение, Образование

Генерал Герасимов: сирийский опыт — бесценная школа для российских войск

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов назвал сирийский опыт «бесценным» для российской армии. По словам генерала, получившие боевой опыт командиры, начальники штабов и начальники оперативных управлений...
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Рубрика Вооруженные силы

Тотальная украинизация – Харьков, Киев, Полтава, Чернигов, Мелитополь и т.д. 1925-26 год

Как сказал товарищ Сталин, "если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы" - поэтому товарищ Каганович настойчиво выполняет поставленную задачу и украинизирует...
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Рубрики: История, Новости Украины и Новороссии | Метки:

Собирается ли Трамп «бодаться» с Китаем?

Источник: https://regnum.ru/ «Старый друг лучше новых двух» В Токио состоялись переговоры нового министра обороны США Джеймса Меттиса и министра обороны Японии Томоми Инада. Переговоры привлекли внимание не только в этих двух странах, ибо в бытность...
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Рубрики: Невероятное в мире, Политика, Экономика | Метки:

Без этого оружия не обходится ни одна война. Самая надёжная снайперская винтовка в мире

Снайперская винтовка Драгунова стоит на вооружении с 1963 года и, судя по всему, менять ее пока на что-то другое не намерены. Несмотря на то что это оружие уже достаточно старое, оно все еще справляется с теми задачами, которые перед ним стоят, хотя многие...
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Рубрики: Видео, Война миров, Вооруженные силы | Метки: , ,

О Родине

Диктант за 1962-1963-й учебный год http://vott.ru/entry/461678Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Рубрики: История, Мировоззрение | Метки: , ,

Путь бесстрашия Агнидо

Стиль Агнидо – путь Огня - такой же древний, как само человечество. Этому стилю всегда обучали учеников Мудрости, чтобы они могли защитить себя от агрессии. Главная отличительная особенность стиля в том, что в результате обучения рефлексы...
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Рубрики: Самое горячее, Самое невероятное, Самое самое

«Гринпис» против освоения Русского Севера: кто вступает с ним в сделки?

Кому в Архангельске выгодно забыть или игнорировать печальный опыт Летом 2016 года, в первый раз побывав с сыном в Усть-Пинеге, искал экскурсовода по этой красивейшей, на слиянии Пинеги и Двины, деревне — которой 900 лет. На берегу реки стояла в задумчивости...
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Рубрики: Невероятное в мире, Экономика | Метки: , ,

Украина. Борьба с прошлым

Борьба с прошлым это не глупость и не ошибка. Это борьба за будущее. Именно поэтому на Украине началась «декоммунизация». Которая на самом деле является первой частью дерусификации. Об этом говорили в программе телеканала «Звезда», в которой я принял...
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Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,

Афоризмы Бенедикта Спинозы

Свобода — осознанная необходимостьОдин из наиболее значимых философов Нового времени Бенедикт Спиноза. Его труды оказали сильное влияние на современников (Фосс, Гюйгенс) и потомков (Лессинг, Гегель, Эйнштейн).Пятнадцать афоризмов великого философа:Если...
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Рубрики: Мировоззрение, Психология | Метки:

Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?

Как сообщает The Washington Post, Трамп дал интервью ведущему Fox News Биллу О Рейли, выдержки из которого стали известны СМИ. Журналист стал расспрашивать главу Белого дома о том, что он думает о Путине. «Я уважаю Путина. На самом деле я уважаю многих людей,...
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Рубрики: Невероятное в мире, Политика | Метки: , ,

Лаврентий Берия и факторы Победы. Человек, который выиграл «войну ресурсов»

К хорошему привыкаешь быстро. За последние полвека мы слишком свыклись с чудом, именуемым «Победа». Свыклись до полной наглости, до упреков – почему, мол, эта самая Победа досталась так трудно, надо было меньше жертв, а лучше и вовсе отбросить...
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Рубрики: Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

Старейший хирург России, Алла Ильинична Левушкина, уже 68 лет работает со скальпелем. Сегодня она трудится в одной из клинических больниц Рязани и не планирует пока уходить на покой. На ее счету уже 10 000 операций, а 5 мая доктор Левушкина...
[| 7 коммент. | Просмотров - 561 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Невероятное в мире | Метки:

Необыкновенная мистическая сила Древнерусских символов и орнаментов (видео 7:58)

В этом фильме С.В. Жарникова – учёный-этнолог, искусствовед, кандидат исторических наук, член Русского Географического общества рассказывает о неизвестных (для невежественных людей) смысловых образах, текстах и подтекстах Древнерусского...
[| 2 коммент. | Просмотров - 1289 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Славянские традиции | Метки:

Белые народы древней Сибири

Официальная наука пересматривает свои прежние взгляды на европеоидов Азии. Оказалось, что большинство исследованных древних жителей Южной Сибири (65 %) имело светлые или смешанные оттенки глаз, а 67 % – светлые или русые волосы. Главный...
[| 4 коммент. | Просмотров - 2822 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Мировоззрение

Делаешь – отвечай, или повод собраться у костра

На рубеже тысячелетий, когда я появилась на свет, моя мама закончила работу над документальным фильмом «Кавказский метроном». Кинокритики сошлись во мнении, что это был редкий пример «народного кино», однако нашему народу его показать...
[| 2 коммент. | Просмотров - 542 | Рейтинг - 7.9 ]
Рубрики: История, Мировоззрение, Политика

Новости Украины и Новороссии 05 февраля 2017

17:03 Украинский министр не видит смысла снимать санкции с РФ. 16:38 ООН требует от Киева возобновить соцвыплаты жителям Донбасса. 16:19 "Азаров хотел пункт о перспективе членства в ЕС". 16:15 Это не гражданская война. Это борьба против банды, захватившей Украину....
[| 2 коммент. | Просмотров - 10645 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,

Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 февраля 2017

19:28 Российская сторона за сутки в Сирии зафиксировала три нарушения. 19:02 Минобороны опровергло сообщение о гибели российских военных в Латакии. 18:13 Китай подписал с Сирией два соглашения об оказании гумпомощи. 17:48 Делегация РФ прибыла в Астану...
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Рубрики: Невероятное в мире, События | Метки: ,

Сводки от ополчения Новороссии 05 февраля 2017

20:49 Новости ДНР: Украинский снайпер убил военнослужащего Республики. 20:46 Докучаевск после мощных артобстрелов укрофашистами. 19:38 ВСУ открыли огонь по пригороду Горловки, обстрел продолжается. 17:02 ДНР: Бой в районе Ясиноватского блокпоста  . 16:21...
[| 1 комментарий | Просмотров - 16760 | Рейтинг - 9.8 ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:

Финансовая тайна Троцкого

Кто давал деньги известному вождю Октябрьской революции? Девяносто лет назад из политической эмиграции в Россию вернулись люди, которые спустя некоторое время стали организаторами октябрьского переворота 1917 года. Среди них был и Лев Троцкий,...
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Рубрика История

Какой будет политика США в разных частях света

В небольшом интервью ресурсу «Антифашист» изложил своё видение перспектив политики США в различных регионах Источник: Антифашист Прольется ли на Украину «золотой американский дождь», какова будет политика США в Европе и Сирии, и стоит ли России...
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Рубрики: Мировоззрение, Политика | Метки:

Война миров 1812г.

Очередной глубокий и фактологический анализ от Сергея Игнатенко про войну с Наполеоном 1812г. И в своем расследовании Сергей уже не намекает, а дает явно понять войну кого с кем! Это видео является ярчайшим подтверждением моих (да, и у других интересующихся...
[| 11 коммент. | Просмотров - 3271 | Рейтинг - 8.9 ]
Рубрики: Видео, История, Мировоззрение | Метки: , ,

Ядерный топливный цикл: Анатомия ОЯТ

Название серьезное, тема – серьезная вдвойне, но давайте попробуем не забывать великого Олега Янковского в роли Мюнгхаузена: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Все глупости на Земле совершаются с серьезным выражением лица!» (С)Часть 1.Давайте...
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Рубрика Наука | Метки: , ,

Сорос: ЕС должен погрузить Украину в войну — или Украина похоронит ЕС

Умный дядька по имени Джордж Сорос дал немецкому журналу Cicero интервью. Его сегодня много цитируют по обе стороны геополитической линии фронта. С «нашей стороны» — все больше высмеивают. И очень зря. Сорос — мужик, безусловно, умный. Не...
[| 15 коммент. | Просмотров - 1840 | Рейтинг - 9.8 ]
Рубрики: Политика, Экономика | Метки: , ,

Морфогенное поле

Квантовая теория сознания Руперта ШелдрейкаПочему человек чувствует чужой взгляд спиной, голуби возвращаются в голубятню, а лучший способ обучения - это пребывание в поле мастера?В начале прошлого века в Европе молочники по утрам обходили дома...
[| 3 коммент. | Просмотров - 2136 | Рейтинг - 8.3 ]
Рубрика Невероятное в мире | Метки: , ,
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Новости Украины и Новороссии
Тотальная украинизация – Харьков, Киев, Полтава, Чернигов, Мелитополь и т.д. 1925-26 год
Как сказал товарищ Сталин, "если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы" - поэтому товарищ Каганович настойчиво выполняет поставленную задачу и украинизирует...
[5 Фев 2017 | ]
Рубрики: История, Новости Украины и Новороссии | Метки:
Украина. Борьба с прошлым
Борьба с прошлым это не глупость и не ошибка. Это борьба за будущее. Именно поэтому на Украине началась «декоммунизация». Которая на самом деле является первой частью дерусификации. Об этом говорили в программе телеканала «Звезда», в которой я принял...
[5 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Новости Украины и Новороссии 05 февраля 2017
17:03 Украинский министр не видит смысла снимать санкции с РФ. 16:38 ООН требует от Киева возобновить соцвыплаты жителям Донбасса. 16:19 "Азаров хотел пункт о перспективе членства в ЕС". 16:15 Это не гражданская война. Это борьба против банды, захватившей Украину....
[5 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 05 февраля 2017
20:49 Новости ДНР: Украинский снайпер убил военнослужащего Республики. 20:46 Докучаевск после мощных артобстрелов укрофашистами. 19:38 ВСУ открыли огонь по пригороду Горловки, обстрел продолжается. 17:02 ДНР: Бой в районе Ясиноватского блокпоста  . 16:21...
[5 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
«Остров в украинском море»: как США планировали восстания на Украине
В 60-х годах ЦРУ планировало спецоперации на Украине. По мнению американских аналитиков, антисоветское восстание поддержали бы во многих регионах УССР и разделение за и против Москвы прошло бы примерно по той же границе, которая отделяет сейчас...
[4 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: , ,
Сводки от ополчения Новороссии 04 февраля 2017
19:56 Горловка осталась без света. 18:26 О ситуации в Коминтерново. 17:36 Саханка и Коминтерново – разрушения после обстрелов ВСУ. 15:14 Специалисты ДНР подтвердили факт артудара ВСУ по Донецку из РСЗО «Ураган» в районе Мотеля. 15:06 ЛНР: ВСУ пытаются скрыть...
[4 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 04 февраля 2017
19:01 Логические тупики.. 16:42 Немецкий журналист показал в Берлине правдивый фильм о жизни Донецка. 13:51 Власти ЛНР об убийстве Анащенко: «Нет сомнений, что это теракт». 12:49 О демонтаже монумента "Родина-Мать". 11:39 ЛНР: за убийством Анащенко стоят спецслужбы...
[4 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Как создавалась Украина
Украину и украинство придумали в Австро-Венгрии около 1863 года, работу по «продвижению проекта» делали поляки, но создали украинскую государственность Ленин и Сталин. Обычный гражданин и России и Украины, плохо представляет себе из каких земель,...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрики: История, Новости Украины и Новороссии | Метки:
ТРАМП – ПОТОМСТВЕННЫЙ ХРАМОВНИК
Российская газета «Завтра» выпустила материал, в котором Новоизбранный 45-й президент США – Дональд Джон Трамп – объявлен потомком основателя российской государственности – Рюрика Варяжского сразу по нескольким женским линиям. По...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрики: Актуально, Видео, Новости | Метки: , ,
Новости Украины и Новороссии 03 февраля 2017
20:27 Правильная пропаганда. 18:03 Послание Кедми украинцам: «Вы хотели в единую Европу? А ее больше нет». 17:24 Держимся. 14:10 В РФ завели уголовное дело об обстрелах ВСУ жителей Донбасса. 13:01 Пранкеры провели переговоры с генсеком НАТО от имени Порошенко....
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 03 февраля 2017
20:52 Жители Донецка: «ОБСЕ, какой от вас толк? Твари!». 19:34 Обстрелы ДНР. Вечер 3 февраля 2017. 19:10 ЛНР: ВСУ 42 раза нарушили режим прекращения огня. 18:34 ДНР: ВСУ решили уничтожить Коминтерново. 17:52 Комбат «Сомали» Гиви подтвердил информацию о своём ранении...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Странная война. Продолжение
Здравствуйте, Татьяна! Вот что ещё интересно. Если раньше при каждой провокации в Донбассе западная пресса начинала истерично орать и выть о российской агрессии, то сейчас Украина вообще из прессы исчезла, впрочем, как и Алеппо. Даже о визите Порошенко...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрики: Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии
Сводки от ополчения Новороссии 02 февраля 2017
20:50 Народная милиция ЛНР помогла мирным жителям. 19:15 ВСУ открыли огонь по Макеевке, повреждены дома и газопровод. 18:46 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 02.02.2017. 17:37 Техника ВСУ в Одесской области. 2 февраля 2017. 17:33 Безальтернативные последствия. 17:16...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2017
20:23 Путин назвал причины военной авантюры Порошенко на Донбассе. 20:02 «Патриоты» перекрыли ж/д пути у оккупированного Артемовска (ФОТО). 19:52 О законе. 19:37 МЧС ДНР на бронетехнике эвакуировало мирных жителей из Киевского района Донецка. 19:02 Опубликовано...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Киевский процесс
До войны в Киеве проживало около 910000 человек. После мобилизации в РККА и эвакуации осталось 400 000 горожан. Когда наши войска освободили город — 6 ноября 1943 года  их встречало на руинах около 180 000 выживших киевлян. Остальные были убиты или угнаны в...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрики: Вооруженные силы, История, Новости Украины и Новороссии | Метки:
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DSV — быстрая, надёжная перевозка грузов по морю и по суше
Логистическая компания DSV осуществляет перевозки грузов морским, воздушным и наземным транспортом. Организация располагает офисами в 70 государствах мира. Дополнительно предоставляются услуги, связанные с ответственным хранением и оформлением...
[5 Фев 2017 | ]
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Планшеты самсунг от компании Enter
Каждый современный человек стремиться приобрести для себя оптимальную, инновационную, уникальную электронику, которая будет позволять экономить время и силы, и при этом пользоваться передовыми технологиями. Если вы ищите действительно качественные...
[5 Фев 2017 | ]
Рубрика Техника
Особенности лечения и диагностики рака в Израиле
Наличие диагноза «рак» само по себе является серьезной эмоциональной встряской. Человеку, у которого диагностировано злокачественное заболевание, крайне важно доверить заботу о пошатнувшемся здоровье опытному врачу с соответствующим уровнем...
[5 Фев 2017 | ]
Рубрика Лечение
Проживание в Греции
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[5 Фев 2017 | ]
Рубрика Путешествия
Автотишина — залог здоровья
Энтузиасты подсчитали, что человек проводит за рулём 1100 часов в год. Получается, есть все основания заботиться о комфорте. Избавится от скрипа, гула, смешенных звуков поможет шумоизоляция автомобиля. О ней надо задуматься всерьёз, потому что «громкие...
[5 Фев 2017 | ]
Рубрика Авто
Надежная гидроизоляция от “Реал-Комфорт”
Гидроизоляция - основная гарантия надежности постройки. Чтобы здание было надежно защищено от влаги и могло простоять не одно десятилетие, доверить данную задачу можно только специалистам - компании "Реал-Комфорт". Ее специализация - укрепление...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Строительство
Мужские часы Seiko
История создания марки Seiko отсылает нас в далекий 1881 год в Токио. Молодой человек открыл заведение по продаже и ремонту часовых механизмов. Со временем он понял, что этого недостаточно и нужно организовать собственное производство. Так появился часовой...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрика Красота
Салон «Нефертити» для ценителей красоты и профессионального ухода
Быть красивой и ухоженной это мечта каждой современной женщины. И ни для кого не секрет, что использование профессионального подхода и средств, всегда дает отличные результаты. Поэтому никогда не стоит отказываться от возможности насладиться работой...
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Рубрика Красота
Получение патента
Сегодня многие компании, а также частные лица занимаются разнообразными разработками. Для того чтобы иметь преимущества перед иным участниками рынка все свои изобретения, а также полезные модели нужно патентовать. Только лишь патент может, удостоверят:...
[1 Фев 2017 | ]
Рубрика Информационные технологии
Терминалы оплаты Касса24
Терминалы оплаты Касса24 хорошо известны жителям и гостям Казахстана. Эти желто-черные современные аппараты видны издалека. Их применяют для оперативного перевода денежных средств в удобном для пользователей режиме. Основные сведения терминалов...
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Незаконная перепланировка – авось, пронесет?
По неофициальным данным в нашей стране доля несогласованных, а следовательно незаконных перепланировок доходит до 90-95% от общего числа. Большинство людей, не желающих втягиваться в длительную и иногда весьма затратную процедуру согласования проекта...
[31 Янв 2017 | ]
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Боль в пояснице и области крестца? Хватит это терпеть!
Распространенная жалоба многих людей в любом возрасте – боли в пояснице и крестце, без определенной локализации. Боли могут беспокоить постоянно на протяжении всего дня, или же появляться только при физических нагрузках. В любом случае, если это...
[30 Янв 2017 | ]
Рубрика Лечение
Преимущества сервисов email рассылок
Email рассылка – это мощный механизм популяризации продукции и роста прибыли компании. Существует несколько способов распространения писем потенциальным клиентам и подписчикам. Возможности электронного ящика Для того чтобы создать такого вида...
[30 Янв 2017 | ]
Рубрика Информационные технологии
Знание французского откроет вам новые жизненные перспективы
Изучать несколько иностранных языков стало модно. От вас потребуются регулярные усилия и время, но знание языков обеспечивает успешную карьеру, свободное общение в интернете, полноценное путешествие по всему миру. Открывайте для себя широкие жизненные...
[30 Янв 2017 | ]
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Отличный сервис и качество одежды в магазине FUTBOMAN
Сегодня не нужно тратить силы и время на походы в магазин, выстаивать длинные очереди, терпеть хамское поведение продавцов и кассиров. Много людей давно уже покупают одежду, технику, косметику и другие товары через интернет. Большой популярностью...
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Свобода слова
Переписка Леонида Волкова в ВК: Трансвеститы, Наркотики и Навальный
Леонид Волков – правая рука Навального и просто занимательный персонаж уже попадался на глаза группе хакеров Felix. Тогда мы взломали его почту и поделились с миром деловой перепиской этого занимательного индивида. Но нам стало интересно – чем...
[5 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Саша Корпанюк: За бедных террористов замолвите слово….
Телевизор каждый день вкладывает в голову адептов Церкви Свидетелей ТВ разные разносные, бичующие , можно сказать даже зубодробительные слова, дескать, терроризм - это и есть самая главная беда всего человечества!!!! Кто против - тот изверг рода человеческого....
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Рубрика Свобода слова
Почему Россия всегда оправдывается?
Последние украинские обвинения России в стрельбе по самолёту АН-26 своей наглостью меня поразили. Нам обязательно нужно поощрить того сотрудника нефтяной платформы, который стрелял в самолёт из ракетницы и жаль, что не из ружья. Он оказался единственным,...
[4 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Гигантский долг Украины побил новый рекорд
Все меньше остается сомнений даже у отъявленных украинских патриотов — страна движется прямиком в пропасть. Теперь стало известно, что государственный долг Украины к концу 2016-го составил 70,97 миллиардов долларов, а это на 8,3% больше той суммы,...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Любопытные парадоксы ТВ…
«Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино» В.И.Ленин Эти слова Ленина очень актуальны и верны до сих пор. Нет...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
В Забайкалье некому защитить трудящихся
В Забайкалье растет народное недовольство социальной политикой регионального правительства. Систематические задержки зарплаты и иные нарушения трудовых норм, сокращение социальных льгот – тенденции в крае ставят людей на грань выживания. Профсоюзы...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Москва, улыбка Вещего Кота
В предыдущей статье «САЛЕМ! – сказал Илья Муромец» я доказывал, что тюркские племена жили на Верхней Волге, по крайней мере, шесть тысячелетий - с мезолита до недавнего прошлого. Вопреки моему желанию, больше не возвращаться к этой теме, пришлось...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Владимир Путин рассказал про ситуацию в Донбассе
В ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште Владимир Путин сделал ряд важных заявлений касательно текущей ситуации в Донбассе. [caption id="attachment_204506" align="alignnone" width="300"][/caption] По словам политика Путина, обострение ситуации...
[3 Фев 2017 | ]
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Фильм “Молчание” (1963): Осторожно, декаданс
«Молчание» (швед. Tystnaden) — классика европейского артхауса от шведского режиссёра Ингмара Бергмана. Третий из так называемой «трилогии веры» Бергмана, включающей ещё ленты «Сквозь тусклое стекло» и «Причастие». В вымышленной...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Бесполезные письма сенатора Маккейна
Джон Маккейн пишет письма Трампу, просит воспользоваться полномочиями и подкинуть Украине летального оружия. Ибо в бюджете заложено, надобно освоить. Трамп, я полагаю, аккуратно перевязывает письма ленточкой и убирает в стол, на долгую память. Он...
[3 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Порошенко уличили в игнорировании закона о декоммунизации
Все мы помним, как яростно Петр Порошенко призывал к декоммунизации на Украине. Переименование улиц, населенных пунктов и снос советских памятников стали практически задачей номер один, вытеснив из поля зрения другие, по-настоящему важные украинские...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Новый «ужас» НАТО: Россия на Балканах
НАТО регулярно повышают расходы на оборону, а для этого постоянно ищут поводы. Или придумывают их. Сегодня, сославшись на анализы спецслужб, генсек альянса Йенс Столтенберг начал жаловаться на «рост влияния России» в странах Балканского...
[2 Фев 2017 | ]
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Саша Корпанюк: Самоубийство Украины! Дияспора и язык!
Сначала классика: "...Я подхожу до портье и говорю : — Ейн шамбер-циммер, — говорю, — яволь? Портье говорит: — Батюшки-светы, никак иностранец к нам приперся. И сам отвечает: — Яволь, яволь. Она, шамбер-циммер, безусловно яволь. Битте-дритте...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
Энергетики Приморья игнорируют прокуратуру и ФАС
«Дальневосточная энергетическая компания» не приняла во внимание запросы прокуратуры Дальнего Востока и Федеральной антимонопольной службы, связанные с отключением от электроснабжения и возможным обесточиванием военных объектов. Заявления...
[2 Фев 2017 | ]
Рубрика Свобода слова
“Голодный Крым атакует”
"Голодный Крым атакует" Совершенно незаметно прошли почти три года после моего переезда из Херсона в Симферополь Звучит очень банально, но действительно не замечаешь, как проходит время, особенно когда привыкаешь к новой реальности, и, она...
[2 Фев 2017 | ]
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