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Феномен Якутии или о чём не рассказывают учёные…
Хочу поделиться с читателем своим особым мнением касательно одного общеизвестного факта. Посмотрите сейчас на эту карту Северного полушария Земли и обратите внимание на синее пятно в районе Якутии. Этим синим пятном я обозначил...
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Следователей, доказавших ложь о расстреле царской семьи, убивали одного за другим
Углядел у нового френда zol_dol любопытное видео. На Ютюбе комментарии под ним обескураживающие. Впрочем, сколько людей, столько и мнений.Тут дело в другом: в поразительной череде гибели тех следователей, которые доказывали, что большевики...
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Чёрные дни России
Тысячи трупов простых москвичей, убитых у «Белого дома» и «Останкино», тайно сжигали в крематориях несколько днейО кровавой бойне 3-4 октября 1993 г. в Москве власти предпочитают не напоминать. Но и вытравить из людской памяти...
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Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 декабря 2016
21:32 Важность соблюдения перемирия в Сирии подчеркнули Лавров и Чавушоглу. 19:24 Мин нет. 15:17 Сирия: Евродепутаты посетили авиабазу Хмеймим. 11:01 Турецкая армия несет значительные потери в Ираке и в Сирии. 10:20 Штурм Аль-Баба. 30.12.2016. 10:18...
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Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 декабря 2016
21:26 МОЛНИЯ: Совбез ООН принял российскую резолюцию по Сирии. 06:30 ВКС России истребляют ИГИЛ под Пальмирой, а Армия Сирии освобождает высоты и поселки (ФОТО, ВИДЕО). 04:30 ВАЖНО: Русский спецназ ведет охоту на боевиков в Сирии — уникальные...
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Ангелы и демоны .
ПРОШЛО несколько дней с того утра, когда разбился самолёт. Специалисты по авиационной технике молчат, как будто обо всём догадываются и им стыдно. На этом фоне нарастает вал слухов и даже показаний анонимных свидетелей. Мол, на трупах,...
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Российское стекло с магнетронным напылением завоевывает иностранных покупателей
Уж сколько раз твердили миру, что у России теперь не только сырьевая экономика. Санкции вышли боком тем, кто их объявлял. У нас же произошла перестройка во многих отраслях, и теперь, спустя некоторое время, можно с уверенностью...
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Поздравляю всех и организаторов полюбившегося сайта,и всех посетителей,заядлых комментаторов с Новым Годом!И пусть уйдёт в прошлое ожесточение и спаяет всех нас,граждан Великой России,любовь...Перейти к комментарию
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