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Вот что нефть животворящая делает: Минск сигналит Москве
Времени остается мало, а вопросов накопилось много «Черное золото», вернее его недостаток, все-таки делает удивительные вещи. Как только белорусская сторона четко уяснила, что в текущем газово-нефтяном и политическом кризисе, инициатором...
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Крым- це Польша!! Крым –значит есть работа!!!!
Прокормить семью сегодня на Украине практически невозможно. Платят копейки. А вот в том же Крыму платят достойно. На полуостров в массовом порядке отправляются на заработки жители центральных и западных областей Украины. Раньше...
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Люди! Хватит уже лить слёзы по фальшивому холокосту! Пора сказать самим себе: “Finita la comedia!”
Сегодня Россия стремительно наращивает свой оборонный военный потенциал, что косвенно свидетельствует о том, что наш мир стоит на пороге уже Третьей Мировой войны. При этом человечество до сих пор так и не поняло подоплёки Второй...
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«Ростех» спасает «Буран»: новая жизнь российских космических челноков
Госкорпорация «Ростех» приняла решение вывести из процедуры банкротства НПО «Молния». Под аббревиатурой научно-производственного объединения скрывается разработчик знаменитых «Буранов» – отечественных космических челноков...
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Запретная археология – Тайны происхождения человека
Знаменитый фильм, в своё время сильно нашумевший на американском ТВ. Раскрывает телезрителю множество находок, мягко говоря, не вписывающихся в рамки современной научно-филосовской парадигмы, оперирующей строго в рамках...
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Западная наука не хочет признавать, что Римскую цивилизацию основали славяне
Задайте любому западному историку вопрос о древности европейских народов, и вы услышите, что история германцев, итальянцев и французов насчитывает многие тысячелетия. Славяне же появились в VI в.н.э. и на фоне европейцев – сущие...
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Достали уже эти лукавые статьи про холокост и прочие "несправедливости" по отношению к самоназначенцам в родственники создателю! "день памяти холокоста" Предлагаю обозначить ДЕНЬ ПАМЯТИ 100 летнего...Перейти к комментарию
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