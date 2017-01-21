Смотрю я иногда телевизор. Да что там иногда, каждый день смотрю. Есть такой грех. Ругаю потом себя, грызу - ну нафига включал, зачем зенки пялил, время своё тратил, уши свои развешивал? А потом опять на всякие новости и умные программы с прогнозами и...