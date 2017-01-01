  • 9819 3481
    Люся к посту С наступающим 2017 годом +14
    Поздравляю всех и организаторов полюбившегося сайта,и всех посетителей,заядлых комментаторов с Новым Годом!И пусть уйдёт в прошлое ожесточение и спаяет всех нас,граждан Великой России,любовь...
    Перейти к комментарию
Новые записи Комментарии

Алексей Орлов. Интервью Родному Видению 1ч

Алексей Орлов. Интервью Родному Видению 1ч Источник: via-midgard.info
[| Нет комментариев | Просмотров - 3 ]
Рубрики: Видео, Славянские традиции | Метки:

Владимиръ Шумовъ о Семейных Устоях ч. 1-я

Владимиръ Шумовъ о Семейных Устоях ч. 1-я #пареньссевераруси #василийрусъ #первоеземскоевидение #родноевидение #первоенародноевидение #земскоевидение #владимиршумов ...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 ]
Рубрики: Мировоззрение, Психология, Славянские традиции | Метки:

Пришел Октябрь, и свергли власть буржуев… или О „цивилизованном мировом сообществе”

Очень часто доводится слышать обвинения событиям октября 1917 года в том, что они «вывели Россию из цивилизованного мира и исключили ее из мировой цивилизации». А вот если бы было иначе..Наибольшая заслуга событий октября 1917 года именно в том,...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 ]
Рубрики: История, Мировоззрение | Метки: , ,

Новости Украины и Новороссии 01 января 2017

09:14 В Раде миллиардера Пинчука объявили врагом за статью о Крыме и Донбассе. 08:42 Половина украинских студентов с 1 января лишились стипендий. 04:00 Порошенко. Модель 2017. 03:22 Новогоднее обращение главы ЛНР Игоря Плотницкого (ВИДЕО). 02:25 Изгнать оккупантов...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,

Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 января 2017

08:19 Российская резолюция о перемирии в Сирии единогласно принята СБ ООН. 03:43 СРОЧНО: террорист в костюме Санта-Клауса убил не менее 35-ти человек в Стамбуле (ФОТО, ВИДЕО 18+). 00:45 Башар Асад с семьей и русская делегация посетили на Рождество православный...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 ]
Рубрики: Невероятное в мире, События | Метки: ,

Сводки от ополчения Новороссии 01 января 2017

08:59 Украинские силовики в новогоднюю ночь обстреливали территории народных республик. 08:23 ВСУ ночью обстреляли три населенных пункта ДНР. Украинские силовики в новогоднюю ночь обстреливали территории народных республик фото:donbass.center Нарушения...
[| Нет комментариев | Просмотров - 16 ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:

002. Основные признаки зашлакованности организма

Из-за того, что нас окружает загрязненная атмосфера, мы питаемся вредной едой, очень мало двигаемся, в нашем организме начинает накапливаться большое количество токсинов. В запущенном кишечнике человека можно насчитать несколько килограмм...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 ]
Рубрики: Здоровье, Образование | Метки: ,

В.М. Зазнобин – С Новым сложным 2017 годом!

Источник: ss69100.livejournal.com
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 ]
Рубрика Мировоззрение | Метки: , ,

Патриотизм как национальная идея, часть третья

Чем патриотизм отличается от национализма Решение первой проблемы явно лежит вне сферы образования. В СССР идеологией занимался ЦК КПСС. В современной России аналогичной структуры нет. ЦК КПСС обладал как партийно-идеологическими, так...
[| Нет комментариев | Просмотров - 11 ]
Рубрики: Мировоззрение, Образование | Метки:

Сталину можно было отказать

Сталинский принцип руководства – ответственность. В сталинское время были и те, кто боялся брать ответственность на себя даже в ущерб делу. Маршал авиации А.Е.Голованов был из  тех, кто всегда говорил правду и не боялся перечить самому Сталину. Он...
[| Нет комментариев | Просмотров - 14 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Вооруженные силы, История | Метки:

Уникальные архивные кадры Нового года: от царских времен до СССР

Наши прабабушки и и прадедушки на коньках, сталинские елки, советское новогоднее убранство, зимние моды восьмидесятых — мы собрали исторические фото, на которых запечатлена история России, Москвы и других городов огромной страны....
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Творчество

Путин поздравил россиян с Новым годом и поблагодарил за заботу о Родине

Телеканал "Звезда" Путин поздравил россиян с Новым годом и поблагодарил за заботу о Родине 31 декабря 2016, 16:42 Российский президент Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым годом. В новогоднем обращении,...
[| Нет комментариев | Просмотров - 11 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Видео, События

Илья Кочергин – неизвестный герой уходящего года

В уходящем году в большинстве публикаций федеральных СМИ традиционно фигурировали политики, спортсмены, артисты и различные фрики, типа Бильжо и Рынской, но настоящие выдающиеся личности, которых без сомнения можно назвать гордостью...
[| Нет комментариев | Просмотров - 5 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Образование

С наступающим 2017 годом

Уважаемые участники сообщества Ящик Пандоры, поздравляю вас с наступающим новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви к ближним и успехов на вашем пути. История празднования нового года в ночь с 31 декабря на 1 января достаточно неоднозначна,...
[| Нет комментариев | Просмотров - 10 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика События

История в цвете

Подборка колоризированных фотографий посвященных Российской Империи и СССР. Романовы.Николай II.Гимназистки.Борец Карл Поспешил.Иоанн Кронштадтский.Михаил Булгаков.Сибирская семья. Конец XIX века.Александр Алехин играет с Капабланкой.Первые пассажиры...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: История, Творчество | Метки: , ,

Василий Лановой: «Если не будем жёсткими, нас быстро сожрут! »

Источник: АиФ В 2016 г. исполняется 45 лет легендарному фильму «Офицеры». «АиФ» поговорил с ­Василием Лановым, сыгравшим в нём Ивана Варавву, о пути России и героизме русского народа. Не бодайтесь  с нами!» Ольга Шаблинская, «АиФ»: Василий Семёнович,...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 8.8 ]
Рубрика Политика | Метки:

2017 год: Год Петуха. Не бойся — и победишь

Источник: ИА Regnum @ Анатолий Кошкин Под знаком Петуха те, кто рожден в 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 годах. Работая в течение шести лет в 1980-е годы собственным корреспондентом газеты «Труд» в Японии, в канун каждого Нового года получал от редакции просьбы...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 6.7 ]
Рубрика События | Метки:

Пещеры и рудники

Очередная статья, которая появилась благодаря мыслям wakeuphuman. Красоты и таинственность пещер. В некоторых запутанные лабиринты, в других - огромные сталактиты, в третьих – высокие своды. Есть и придания о тайнах, связанных со многими подобными подземельями....
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 9.6 ]
Рубрики: История, Невероятное в мире | Метки: , ,

Русская живопись: Иван Айвазовский

Русская живопись: Иван АйвазовскийБольшая подборка картин великого русского художника Ивана Айвазовского.http://picturehistory.livejournal.com/1483148.html - цинкИсточник: colonelcassad.livejournal.com
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 8.2 ]
Рубрика Творчество | Метки: , ,

«Прогнозы» на 2017 год

Один из ресурсов попросил меня поделиться видением ближайших событий 2017 года и поздравить всех с наступающими праздниками. Начнем с поздравлений! Пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством! Пожелать всем бесконечного...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Политика | Метки:

Новости Украины и Новороссии 31 декабря 2016

08:24 Олег Ляшко заявил, что Савченко — это главное разочарование Украины в 2016 году. 08:00 Блокада Донбасса: пройден очередной тест на слабоумие. 05:00 Сможет ли Украина сбивать самолёты над российским Крымом (ФОТО). 03:30 Нардеп забрал подаренную детскую...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,

Сводки от ополчения Новороссии 31 декабря 2016

09:33 Новости Донбасса: ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня. 08:58 Небоевые потери ВСУ. Почему вне поля боя гибнет больше солдат, чем под обстрелами. 08:18 Киев вводит над Донбассом бесполетную зону. Вчера 21:46 Дерзкий боец ДНР пытался снять флаг...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:

Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 декабря 2016

06:30 ВКС России истребляют ИГИЛ под Пальмирой, а Армия Сирии освобождает высоты и поселки (ФОТО, ВИДЕО). 04:30 ВАЖНО: Русский спецназ ведет охоту на боевиков в Сирии — уникальные кадры (ВИДЕО 18+). 03:31 Специалисты. Вчера 22:34 Сирия: Асад готов содействовать...
[| Нет комментариев | Просмотров - 7097 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Невероятное в мире, События | Метки: ,

Как Дмитрий Песков перевёл знаменитую фразу Лаврова

кадр из передачи О том, что Песков был в гостях у Кеосаяна, я узнал из украинских СМИ. Они там тиражируют (вместе с видео), как Песков перевёл знаменитую фразу Лаврова: "Дебилы, б...". Так вот Песков перевёл её так: "Козлы, нах...". Он также рассказал, почему...
[| Нет комментариев | Просмотров - 6 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Политика, Творчество | Метки:

«Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем»/ Захар Прилепин

Бывший ОМОНовец, участник чеченских событий, а сегодня лауреат премий "Национальный бестселлер" и "Большая книга", автор лучшей книги десятилетия "Грех" - писатель Захар Прилепин рассказал о том, как разошлись его пути с либеральной оппозицией,...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Видео, Мировоззрение

Новогодний подарок для России

Карякин стал чемпионом мира по шахматам в блицеВ Дохе завершился чемпионат мира по блицу. В драматической борьбе россиянин Сергей Карякин обошёл норвежца Магнуса Карлсена. Третье место занял соотечественник триумфатора Даниил Дубов, а в женской...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрика События | Метки: , ,

Ответить нельзя игнорировать…

Госдепартамент принял решение о высылке российских дипломатов из США. 35 человек будут лишены аккредитации, вместе с семьями страну должны покинуть 92 человека. В санкционные списки включены ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ. http://www.interfax.ru/world/543707?utm_source=smi2...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Политика, События

Ещё одна правда о Сталине

21 декабря в День рождения И.В. Сталина новостной сайт LIFE.RU опубликовал статью «Жизнь и борьба великого тирана. Неизвестный Сталин». Автор статьи – историк, приводит общеизвестные факты биографии Сталина, а точнее вырванные из неё фрагменты...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Вооруженные силы, История | Метки: , ,

“Простые правила здоровья”. Презентация Конт-журнала

Доброго здравия всем потенциальным читателям и подписчикам журнала "Простые правила здоровья". Решил вот подвести некоторые итоги уходящего 2016 и сделать задел на 2017. Как некоторые из вас знают, я веду в данный момент 4 интернет-журнала «Светлые...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 10.0 ]
Рубрики: Здоровье, Образование | Метки:

Год героев (ВИДЕО)

Уходящий 2016 год запомнится яркими личностями, которые уже вошли в историю: одни — в общемировом масштабе, другие — в городском. Но объединяет их готовность помочь людям, до последнего исполнить долг, не считаясь с угрозами для себя лично. Их образы...
[| Нет комментариев | Просмотров - 0 | Рейтинг - 9.7 ]
Рубрика События | Метки:
Загрузить ещё
 Страницы:     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  1,535 »

Новые Комментарии

  • Loading...

Новости Украины и Новороссии
Новости Украины и Новороссии 01 января 2017
09:14 В Раде миллиардера Пинчука объявили врагом за статью о Крыме и Донбассе. 08:42 Половина украинских студентов с 1 января лишились стипендий. 04:00 Порошенко. Модель 2017. 03:22 Новогоднее обращение главы ЛНР Игоря Плотницкого (ВИДЕО). 02:25 Изгнать оккупантов...
[1 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 01 января 2017
08:59 Украинские силовики в новогоднюю ночь обстреливали территории народных республик. 08:23 ВСУ ночью обстреляли три населенных пункта ДНР. Украинские силовики в новогоднюю ночь обстреливали территории народных республик фото:donbass.center Нарушения...
[1 Янв 2017 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 31 декабря 2016
08:24 Олег Ляшко заявил, что Савченко — это главное разочарование Украины в 2016 году. 08:00 Блокада Донбасса: пройден очередной тест на слабоумие. 05:00 Сможет ли Украина сбивать самолёты над российским Крымом (ФОТО). 03:30 Нардеп забрал подаренную детскую...
[31 Дек 2016 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 31 декабря 2016
09:33 Новости Донбасса: ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня. 08:58 Небоевые потери ВСУ. Почему вне поля боя гибнет больше солдат, чем под обстрелами. 08:18 Киев вводит над Донбассом бесполетную зону. Вчера 21:46 Дерзкий боец ДНР пытался снять флаг...
[31 Дек 2016 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Одним благородным жестом Путин перечеркнул все козни «хромой утки»
Реакция России на резкий жест администрации Обамы – высылку десятков российских дипломатов – оказалась парадоксальной. Владимир Путин заявил, что «мы никого не будем высылать», и пригласил детей американских дипломатов на кремлевские елки. Это...
[30 Дек 2016 | ]
Рубрики: Актуально, Новости Украины и Новороссии, Политика | Метки: , ,
Смерть как информационная технология
Инсинуации, сопровождающие трагические события, к сожалению, стали для нас грустной и грозной традицией. Мы лишний раз убеждаемся в том, что словосочетание «информационная война» выдумано не для красного словца. И атаки на нас ведутся не только...
[30 Дек 2016 | ]
Рубрики: Аналитика, Мировоззрение, Невероятное в мире | Метки: , ,
Сводки от ополчения Новороссии 30 декабря 2016
08:29 ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Вчера 22:24 Киев устроил провокационное шоу во время передачи пленных. ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной...
[30 Дек 2016 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 30 декабря 2016
09:37 Савченко пригласила Захарченко и Плотницкого в Киев. 09:01 На Украине официально разрешили сбивать российские самолеты. 08:54 Россия репрессирует граждан Украины, — постпред в ООН. 00:48 Кличко переоделся в Деда Мороза (ВИДЕО). Вчера 23:26 Об этом молчат...
[30 Дек 2016 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Новости Украины и Новороссии 29 декабря 2016
09:53 Польша по-хорошему просит Украину не отмечать 75-летие создания УПА. 09:22 "Откровенный разговор" с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. 28.12.16. 09:16 Пушилин поприветствовал решение российского суда о госперевороте на Украине....
[29 Дек 2016 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 29 декабря 2016
09:23 Новости Донбасса: ВСУ 8 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. 09:12 ВСУ выпустили более 70 мин по ДНР. Вчера 23:07 Донбасс, «перемирие». Часть 2-я — уникальные кадры с передовой с Александром Захарченко (ВИДЕО). Новости Донбасса: ВСУ 8 раз нарушили...
[29 Дек 2016 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 28 декабря 2016
10:17 Глава ЛНР вручил премии спортсменам–победителям международных чемпионатов в России. 09:00 Украина хочет отказаться от дешевых российских удобрений. 08:47 Долги по зарплате на Украине достигли трехлетнего максимума. 03:30 Украина лишилась минимум...
[28 Дек 2016 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
Сводки от ополчения Новороссии 28 декабря 2016
10:06 Украинская армия выпустила по ДНР около 130 мин. 09:25 Новости Донбасса: ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. 07:28 Новости Донбасса: ОБСЕ отозвала свой патруль в Светлодарске из-за обстрелов ВСУ. 01:00 Как в ДНР и ЛНР перехватывают украинские...
[28 Дек 2016 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Сводки от ополчения Новороссии 27 декабря 2016
09:51 ДНР сегодня утром передала Украине двух пленных. 09:39 Новогоднее поздравление от военнослужащих ВС ДНР. 09:18 Новости Донбасса: ВСУ 20 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. 08:00 Донбасское сражение закрылось на каникулы. 01:22 Александр Захарченко:...
[27 Дек 2016 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости Украины и Новороссии 27 декабря 2016
08:36 Георгий Тука заявил об осуждении торговой блокады ДНР и ЛНР. 06:30 Москва запросила Киев о готовности принять украинских заключенных из Крыма. 03:30 Неожиданно: Украина экспортировала улиток всемеро больше, чем сала (ИНФОГРАФИКА). 00:42 Конец "альтруистического"...
[27 Дек 2016 | ]
Рубрика Новости Украины и Новороссии | Метки: ,
«Хочу, чтобы всё работало и тогда, когда меня не будет», — о Докторе Лизе
О жизни и работе руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, трагически погибшей в авиакатастрофе Ту-154 25 декабря, рассказывает корреспондент издания «Известия» Александра Красногородская. В качестве названия для материала журналист...
[26 Дек 2016 | ]
Рубрики: Актуально, Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии | Метки:
Новости партнёров
Прически: фиксирование с помощью лака, геля или муссов?
Стилисты используют парикмахерские трюки с применением "правильных" средств для каждой прически. Лак, гель или мусс? Аппаратные средства для укладки бывают разные, и их выбор зависит от формы прически, от того, распущенные локоны или собранные,...
[30 Дек 2016 | ]
Рубрика Красота
Современная офисная мебель всех ценовых категорий
Компания «Оргмебель» предлагает качественно обустроить пространство любого офисного помещения. Большой ассортимент офисной мебели включает все необходимые элементы интерьера для создания максимально комфортных условий работы, отдыха,...
[29 Дек 2016 | ]
Рубрика Новости партнёров
Качественное оборудование для стоматологических клиник
Стоматологические клиники пользуются сейчас большим спросом. Потому что частные варианты отличаются более привлекательными условиями для лечения, тщательным и эффективным сервисом. Поэтому многие люди с радостью отдают предпочтение именно частным...
[29 Дек 2016 | ]
Рубрика Стоматология
Где познакомиться с женщиной или мужчиной в интернет для налаживания серьезных отношений
Современные психологи отмечают проблему, которая все чаще проявляется во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами на этапе поиска знакомств для серьезных и длительных отношений. В распоряжении людей находится неограниченное количество возможностей...
[28 Дек 2016 | ]
Рубрика Информационные технологии
Анализы Cito – общая информация и показания
Cito, прежде всего, являются срочными анализами. Свое название процедура получила от латинского слова "срочно". То есть, когда врач выписывает направление на исследования с такой пометкой, здесь работники лаборатории делают все возможное, чтобы результат...
[28 Дек 2016 | ]
Рубрика Профилактика
IP камеры в доме — тренд или необходимость?
Сегмент видеонаблюдения для улицы охватывает достаточно широкий ценовой спектр. Недавнее появление такого устройства, как ip камера, произвело фурор, такая камера обеспечила широкое расширение профильного рынка уличного наблюдения. Современные...
[27 Дек 2016 | ]
Рубрика Дом
Гургенадзе отстаивал в суде свои авторские права на снятый им фильм о Джуне и проиграл
В далеком 1983-м году Т. Гургенадзе снял документальный фильм, посвященный лечебному воздействию, которое оказывалось обращавшимся за помощью людям целительницей Джуной Давиташвили. Это была дипломная работа, которую он снял полулегально. Некоторые...
[27 Дек 2016 | ]
Рубрика Информационные технологии
Критерии выбора вилочного погрузчика
На предприятиях сельского хозяйства, транспортной отрасли, торговли, промышленности, в сервисных компаниях широко используются вилочные погрузчики. Эффективность использования спецтехники этого типа напрямую зависит от правильности подбора...
[27 Дек 2016 | ]
Рубрика Техника
Отрывок из сборника “Механизмы” Виктора Семенова
Дорогой, у меня послезавтра каско заканчивается». И конечно же, грустный смайлик. Куда без него. Дорогой, а в миру – Роман Желтиков, лаконично написал в ответ: «Сколько, милая?» А сам по-детски скрестил пальцы и шепнул, прикрыв глаза: только бы в пределах...
[27 Дек 2016 | ]
Рубрика Отдых
Быстрый переезд по Москве и области: возможности, доступные каждому
Переезжать с места на место — не самая простая и интересная задача. Каждый раз нужно собрать и обратно разобрать все вещи, решить вопрос с крупной мебелью, найти подходящую технику и помощников, которые готовы потратить свое время и свои силы. Раньше...
[27 Дек 2016 | ]
Рубрика Авто
Кроссовки Адидас купить стоит каждому
Мы рады приветствовать Вас на страницах этого информационного интернет-ресурса. Прямо в ближайшие минуты мы предлагаем Вашему вниманию уникальный продукт – это удобные и практичные кроссовки от знаменитой компании Адидас. Этот бренд приятно порадует...
[26 Дек 2016 | ]
Рубрика Одежда и обувь
Аккумулятор Topla
История и производитель аккумуляторов Topla В этой заметке речь пойдёт об аккумуляторных батареях из Словении, которые выпускаются под маркой Topla. Название компании-производителя «TAB d.d.». Автолюбители со стажем, скорее всего, помнят первые модели этой...
[26 Дек 2016 | ]
Рубрика Авто
Аллергия – причины, симптомы профилактика и лечение
Аллергия является неправильной реакцией организма на определенные вещества, которые могут быть не только прямыми аллергенами, но и, казалось бы, совершенно безвредными в повседневной жизни. Причины аллергии Аллергии обусловлена реакция иммунной...
[25 Дек 2016 | ]
Рубрика Профилактика
Интернет магазин наручных часов Time Street — магазин для тех, кто ценит время
Современный выбор часов вызывает восторг и смятение. Не секрет, что часы уже перестали быть просто прибором для определения времени. Современные часы – это стильный аксессуар, который является важным атрибутом общего стиля владельца, говорит...
[24 Дек 2016 | ]
Рубрика Красота
Новости в мире золотых украшений
Каждая девушка обожает носить ювелирные украшения, и особенно данное утверждение касается золота. Оно отличается нежным и благородным блеском, а также отлично дополняет образ. Благодаря свойствам устойчивости к ржавчине и окислению ювелирные изделия...
[24 Дек 2016 | ]
Рубрика Красота
Свобода слова
1917 год . РЕВО или ЭВОлюция?
Коммунистические страны ( Без комментариев...) Счастливые люди ( Про нас очевидно ...забыли) Рейтинг экономик в мире . Оччень интереснная таблица ... Так было .... так может и станет....О чем спор? И в заключение.
[30 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова
Новогоднее поздравление. Мультик про новый год
Мой первый мультик. Всех с наступающим!
[30 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: , ,
Новые обещания лучше старых?
Алексей Хохлов пробыл на посту сити-менеджера Иванова около полутора лет, но и за это время успел огорчить жителей невыполнением своих обещаний. Одной из главных проблем Иваново до сих пор остается транспортная инфраструктура, которую сам чиновник...
[30 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова
РОССИЯ – ЧТО НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ ВЧЕРА
Россия – что надо было сделать вчера. На сегодня всем уже ясно, что существующая модель развития мировой экономики себя изжила. Западный мир старается продлить агонию и отсрочить экономическую и социальную катастрофу. В числе...
[30 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: , ,
Нетрадиционные взгляды на мир
Телепередачи «Открытая студия» на ТРК «ГЛАС». Народный Академический Университет Эволюции Разума.
[29 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова
НЫНЕШНИЙ ВРАГ ДАЛЬНОВИДНЕЙ ВЕРМАХТА. Нужно обратиться, в конце концов, к коренной России!
Не знаю, откуда выходец из второй столицы Владимир Путин ведает, где находится коренная Россия. На недавней пресс-конференции он прервал Пескова: - Вон там смотрю: «Дайте слово вологодским оптимистам». Вологодские оптимисты, пожалуйста. Дмитрий...
[29 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова
Михаил Ходорковский выдал зарплату подчиненному в подъезде
Вот уж не думал, что обращение анонимуса приобретет такую огласку. Напомню, что в начале декабря на youtube появился ролик, где человек в маске вещал о своей не легкой судьбе и как его обманывают на работе, заставляют делать вещи, которые идут в разрез...
[29 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: , ,
В Гиперборею через Рифейский хребет.
Конжаковский Камень — гора в южной части Северного Урала, на территории Свердловской области (Россия). Одна из высочайших вершин Уральских гор (1569 м). План попасть в Азию через ГУХ, (Главный уральский хребет) возникла в прошлом году, когда побывал...
[29 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова
Вице-премьер Ольга Голодец: школьное питание в регионах – просто позор
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что ситуация с питанием в школах регионов страны является недопустимой. «Питание детей — это их будущее. В нашей стране не стоит вопрос, я надеюсь, о том, что мы не можем накормить наших детей......
[29 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: ,
Звуковая геометрия
«Если вы хотите познать секреты вселенной, мыслите единицами измерения энергии, частоты и вибрации». Никола Тесла Источник: Велес Сайт
[29 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: , ,
Новый Аватар сайта ?!
Предлагаю сменить Аватар сайта - на фото реального спутника Сатурна Пандоры - узнаваемое чёрно - белое изображение космического тела неправильной формы. (http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/60190-kassini-sdelal-odin-iz-samykh-kachestvennykh-snimkov-pandory Межпланетная исследовательская...
[28 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова
ТГК-14 закон не писан
Генерирующая компания «ТКГ-14» постоянно попадает в заголовки СМИ Забайкалья. Поводом становятся бесконечные суды, нарушения закона и даже попытки его переписать. Не так давно ФАС России отменила приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию...
[28 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова | Метки: ,
Иностранные агенты боятся лишиться финансирования США
22 декабря представитель Госдепартамента США Джон Кирби выступил с призывом отмены российскими властями закона об иностранных агентах. Напомним, что ранее экс-посол США в России Майкл Макфол призывал применить похожий американский закон в отношении...
[28 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова
Технология Н. Тесла и Т. Г. Морея.
Публикуемая статья является частью материала представленного на сайте http://slogi.do.am В качестве очередного аналитического исследования мне была предложена тема «Анализ технологий получения и использования электрической энергии из внешней среды»....
[28 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова
Поляки готовятся вернуть Вильнюс
Если о своем желании вернуть в состав Галицию, Волынь и Полесье, польские политики говорят прямо и открыто, то тема польского Вильнюса ими комментируется неохотно. Но это не значит, что такой замысел отсутствует, скорее это свидетельствует об осторожности....
[28 Дек 2016 | ]
Рубрика Свобода слова