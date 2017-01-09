Случай этот , совпал по времени , как раз моего увлечения Шемшуком , Трехлебовым . Лет так 10 назад. Это не придумано , все было лично со мной. Переписывать кем то сказанное , написанное – занятие неблагодарное , пользы с это этого , ни на грош. Так , вот....