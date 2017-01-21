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Жизнь и смерть Прибалтики. Латвию, Литву и Эстонию ждет экономическая катастрофа
Давайте вспомним, с чем Латвия, Литва и Эстония пришли в СССР, с чем ушли, проанализируем, что они имеют сейчас и подумаем, почему они ВСЕГДА недовольны. Сегодня в Латвии, Литве и Эстонии процесс их вхождения в состав СССР в 1940...
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Сможет ли Россия ответить на внезапный ядерный удар. Оружие возмездия.
УР-100 (Индекс ГРАУ — 8К84, по классификации МО США и НАТО — SS-11 mod.1 Sego) — жидкостная двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования. УР-100 стала самой массовой МБР из всех принятых на вооружение...
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Збигнев Бжезинский высказал своё мнение о фильме «Викинг»
Збигнев Бжезинский затребовал к просмотру копию данного фильма, хранящуюся в анналах АНБ. Ниже приводятся комментарии автора книг и методичек по развалу СССР. «Фильм представляется полезным в свете продолжающегося...
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Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 января 2017
13:03 Работа военной полиции РФ в Алеппо. 09:05 Выжившие. 08:11 Новости Сирии: террористы обстреляли Алеппо. 05:46 Битва за Дейр Зор: Наступление ИГИЛ, авиаудары ВКС РФ и переброска подкреплений Армией Сирии (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА). Вчера 22:44 Правительственные...
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Машины чекистов: от «Форда» до «Победы» и «Волги» Советские автомобили, которые могли догнать любого «иностранца»
Иностранные дипломаты в Советском Союзе предпочитали, разумеется, иностранные же автомобили. Эти машины превосходили по мощности и скорости «красные» аналоги, и позволяли легко уходить от слежки советских спецслужб. Но однажды...
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25 плюсов СССР
Давайте проведём мысленный эксперимент, пишет Олег Макаренко. Представьте, что на дворе у нас 1978 год. Вы приходите вечером с работы, садитесь за компьютер, открываете «Живой Журнал» и читаете там новую статью известного блогера.Блогер...
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Танечка, а много ли в российской управленческой верхушке славян? Хотя, глядя в телевизор, иногда кажется, что да, славян просто нет. Я, не за убийства всей родни управленцев, а за полную конфискацию...Перейти к комментарию
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