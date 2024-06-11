Свободу Луису Корвалану! Этот клич я хорошо помню. Корвалана обменяли на Владимира Буковского, вошедшего в историю родоначальником диссидентского движения в СССР. Маленький фактик, который я узнал совсем недавно, напрочь стирает любую подвижку уважать волю и смелость этого человека. Не знаю, по какому поводу в городе Кембридж к нему нагрянула английская полиция, но в квартире нашли… детскую порнографию!

Тут я вспомнил старушку Новодворскую, которую с Буковским роднит не только диссидентская смелость. Валерия Ильинична была откровенной чудачкой, в одном из интервью сказала: «Если говорить о сексе, то я никогда этим не занималась и заниматься не собираюсь. Можете считать, что я с детства ушла в монастырь. Вообще считаю, что секс - это занятие, недостойное человеческого общества». В то же время, айтишники обнаружили по следам в казенном компьютере, что Новодворская посматривала… порнографию.

Но не будем ханжами, в любом человеке можно найти и кое-что ценное, если он откровенен. Через эту бедолажку, которой в живых уже нет, мы выходим на злободневнейшую на сегодняшний день тему: политическую философию. Оказывается, Валерия Ильинична знала самого «раскрученного» философа Александра Дугина фактически с младых корней. Вот её давнее «заключение».

— Александр Дугин? Ну, это прелестная рожа. Вы не думайте, что он фашист. Это прагматик. У него просто профессия такая: он фашистом работает.

Он – сын близкой подруги моей мамы. Она медик, они вместе в Министерстве здравоохранения работали. И он – муж Жени Дебрянской, одной из основательниц Демократического союза. В один прекрасный день Александр Дугин подумал, что есть хороший способ прокормиться. И он объявил себя евразийцем, почитал литературку и явился на Запад, и стал разыгрывать роль евразийца и соратника Ле Пена. Думал, что его там накормят. Потому что Женя Дебрянская точно тогда же стала разыгрывать роль лесбиянки в надежде на то, что ее покормит итальянская (есть у них такая прелестная партия, которая тоже занимается правами меньшинств) – либертарианцы. Те накормили: они были потрясены, что в России есть такие передовые люди, как лесбиянки. И долгое время кормили.

Но Дугин не получил ожидаемого корма, потому что Ле Пен был крайне шокирован таким сподвижником. Он все-таки европейский политик. Во-первых Дугин не говорил ни на одном языке. Потом он был больше похож на совка, чем на евразийца.

Но он нашел корм в других местах, в Генштабе. Он стал разыгрывать из себя фашиста и писать книжки для Генштаба, за что его кормят очень хорошо, и по всем каналам выпускают как восстановителя русской идентичности. При этом он ни во что не верит, а верит только в бабло: это его единственный бог…

Возможно, Новодворская случайно попала в эту точку - Генштаб. Интернет хранит слова первого гражданского министра Обороны РФ Сергея Иванова про историю с памятной доской Маннергейма:

- Наверное, надо было заранее объяснить людям элементарные вещи, связанные со знанием истории. У нас народ, к сожалению, часто историю либо не знает, либо, даже когда узнает какие-то отдельные факты, не хочет их признавать в упор. Против установления памятного знака Маннергейму протестовала очень узкая, маргинальная часть населения, представленная такой незарегистрированной партией, как «Другая Россия». Обливали доску краской, занимались вандализмом. Главная фальсификация в том (даже некоторые СМИ ее допускали), что доску установили финскому маршалу Маннергейму. Вранье полное! Это памятник русскому генерал-лейтенанту Маннергейму. Нельзя отрицать, что Маннергейм очень много сделал для Российской империи. Он Георгиевский кавалер. А все Георгиевские кавалеры у нас увековечены на досках в Георгиевском зале Кремля. Конечно, Маннергейм фигура противоречивая. Но это пример того, как жизнь людей, и не только простых, была кардинально изменена, исковеркана октябрем 17-го года.

Эта «мантра», будто Октябрь семнадцатого исковеркал жизнь людей, пустил Россию под откос – враньё полное и подлое! Это политика того, не нашего Генштаба, «офицеры» которого засели в Кремле в девяностых. Ленинградцы, перенёсшие блокаду, их потомки, помнят «отдельный факт», когда по приказу Гитлера именно Маннергейм замкнул кольцо блокады Ленинграда!

Память Народа, которая в основе его культурно-исторического кода, вытравляют давно и целенаправленно. Если понимать «Генштаб» Новодворской в широком смысле, как центр силы глобального управления, мы увидим главное. По сию пору распространяется ложь, будто Ленин получал деньги и задания от германского Генштаба. На этот счет для многих было неожиданным историческое высказывание экономиста Михаила Хазина: «И, собственно, специфика врагов состоит как раз в том, что они начинают абсолютно ложными способами интерпретировать то, что мы делаем. Ну, для примера. Существует старая легенда о том, что Ленин был агентом немецкого генерального штаба.

Основная линия Октябрьской революции не описана в учебниках…

Потом стало известно, что при нем был его вернейший соратник Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, старший брат которого в 1914 году, собственно, создавал царскую контрразведку военную, Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич. Тот самый Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, который в начале 1918 года защитил Петроград и перевез правительство из Петрограда в Москву по причине угрозы. Многие забывают, что успех октябрьского переворота 1917 года, который потом получил название Великой Октябрьской Социалистической революции, во многом был обеспечен военными министрами, сначала Верховским, а потом Маняковским. Имена Верховского и Маняковского в учебниках были, а вот то, чем они занимались в Гражданскую войну, не написано. Маняковский был начальником того, что потом получило название Академии Генерального штаба Красной Армии. А когда он умер от испанки, то этот пост занял Верховский. Практически ничего не написано в учебниках истории советских про генерала Потапова, который, собственно, и занимался организацией вот этой самой победы большевиков.

... Разумная интерпретация состоит в том, что Ленин был очень тесно связан с русским генеральным штабом. Очень тесно. Не с немецким, с русским. А если у вас нет вот этого понимания логики, то вы неминуемо начнете совершать не просто ошибки, а ошибки в интересах врага. Вот это нужно учитывать».

Михаил Хазин является преподавателем Института Русской Политической Культуры, основных деятелей которого мы видим на заседаниях Клуба ” УЛИЦА ПРАВДЫ” в интернете. Там собрались активные от народа, честные учёные и практики, которых на ТВ пока нет. Традиционными стали встречи клуба на площадке Факультета Высшего Управления. Всем, кто хотел бы разобраться с тем, что происходит в глобальной политике, многое становится просто и понятно на фоне официальной болтовни оплачиваемых «экспертов», которые нам уже обрыдли в официальных СМИ.

«С аргументацией полемизировать можно. С опытом – нет»! Эту фразу преподавателя Института Русской Политической Культуры, политолога Каринэ Геворгян я вынес в заголовок одной из недавних статей. Тут вся «философия момента» длиною не в жизнь отдельного смертного, а на всю глубину развития цивилизаций на нашей планете.

Нам внушили, что большевики якобы переписали историю, затёрли достижения Империи. Но вот простой пример. В Издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» в 1950 году вышла книга «Рассказы о русском первенстве». В эпиграфе фраза Сталина «Молодёжь в особенности должна знать историю науки». Цитирую вступление: «В истории культуры нет примера более кровной связи с народом, более самоотверженного служения ему, стремления отдать ему все силы и знания, чем история русской науки». И далее: «Путь русской науки – это не тропинка регистрации фактов, кабинетных реформ, «малых дел», но широкая дорога величайших революционных открытий, далеко опережающих время, устремленных в будущее». Начиная с астрономии, заканчивая разделом «Наука плодородия» рассказано, что сделано русскими учёными для развития Цивилизации. Более 400 страниц и доступно в интернете. В СССР ещё не запущен первый спутник, Гагарин ещё не знает, что будет первым в истории человечества космонавтом. Это было дальше. Советские экономисты и учёные ещё в 1960-х годах начали всерьёз рассматривать план автоматизации советской экономики, известный как ОГАС (Общегосударственная Автоматизированная Система). Ближайший помощник президента США Кеннеди докладывал, что если план будет реализован, то Советский Союз уйдёт далеко вперёд и станет самым экономически развитым государством в мире. План ОГАС предполагал дебюрократизацию за счёт создания единой автоматизированной системы, основанной на ЭВМ, которая бы управляла всем производством страны. Но влиятельные партийцы не желали потери командования экономикой. Кроме того, приписки стали бы невозможными в принципе, что представляло серьёзную опасность для некоторых партийцев, чьи преступления могли всплыть.

Виктор Глушков, уже будучи директором Института кибернетики Академии наук УССР, при помощи Косыгина начал великое дело. По плану в трёхуровневую систему входили компьютерный центр в Москве, 200 центров в регионах и около 20 000 терминалов на местах. Более того, должна была быть внедрена новаторская система электронных платежей (!), для второй половины 60-х казавшаяся чем-то фантастическим.

Одной из причин провала АСУ можно назвать то, что ввод электронного документооборота, о котором так мечтал Глушков, вскрыл бы слишком много «дыр», приписок в экономиках ряда регионов. Проект ОГАСа Глушкова был более масштабным, чем нынешний интернет. Он должен был изменить не только структуру экономики, введя электронный документный и денежный обороты, но и структуру общества, которое должно было стать более приспособленным к сиюминутным изменениям и сделать экономику более честной. На Западе это поняли, стали публиковать даже карикатуры, на которых Политбюро в петлях перфокарт ЭВМ. Бонзы ЦК угробили самый перспективный в мире научный проект кибернетического управления экономикой. Первый компьютер, не двоичный, а троичный, которого даже сегодня нет нигде, был распилен бензопилой. Точней, это была ЭВМ советских учёных.

Русскую Цивилизацию буквально «тормознули» на взлёте! Дальше мы помним…

Любая власть опирается на знание о том, как править — на идеологию. «Основы Русской Идеологии» - так называется статья Александра Дугина, за которого буквально уцепилась нынешняя власть и не даёт критиковать. Цитата: «Закономерно у государства накапливаются аргументы для понимания того, что либеральная идеология, лежащая в основании Российской Федерации, более не соответствует историческому моменту и препятствует суверенному развитию. И в такой ситуации государство формулирует запрос на иную идеологию, отвечающую условиям многополярности, восстановлению независимости России и ее традиционных ценностей. Россия объявлена Путиным Государством-Цивилизацией, (выделено мной Э.Н.) и это требует очень серьезных оснований и подтверждений – прежде всего, в идеологической сфере».

Не думаю, что Путину понравился такое «философско-историческое» лизоблюдство. Русской цивилизации сотни тысяч лет! И на всех этапах она разная, как и положено при развитии. Впервые на планете в СССР знание выводилось не из исторического опыта и преемственности власти, а из научной модели, и предполагало экспериментальную реализацию. Всё лишнее, как и положено в научном эксперименте, должно было быть удалено из материального тела социума с тем, чтобы выделенные в чистом виде необходимые «социальные элементы» проявили закономерное поведение, предсказываемое теорией. И величайший в истории цивилизационный эксперимент состоялся!

Сегодняшние споры про Ильина и Дугина – не философия. Кому сгодились идеи Ильина? Хотя бы из его книги 1925 года «О сопротивлении злу силой». Для Ильина зло – советский режим, с которым нужно бороться активным действием, извне. И вот вам – пришли «извне» фашисты при содействии всей Европы. Это в Великую Отечественную, которая и решила исход Второй Мировой. Сегодня – Третья Мировая. И не надо её сводить к «сверхзвуковому» или каким-то смертоносным железякам-пукалкам. Это война Смыслов в новом, информационном обществе. Смысл всей философии Ильина – лютая ненависть ко всему советскому. «Голос мира, спокойный и веский, в нём навек воедино слились, обнялись слово "русский" и слово "советский"». Помним эту песню на музыку Пахмутовай и слова Долматовского в исполнении Людмилы Зыкиной. Задолго до Ильина слово Русский, синоним всех народов Русской Цивилизации, приводило в ужас всех врагов. А слово Советский? Даже СССР враги называли Советы. Народы, победившие капитализм и фашизм, построившие Великую Державу и первыми вышедшие в Космос - советские! Большевики реализовали проект государства, в котором править должны не аристократы, не богачи, а люди, обладающие знанием об обществе. Ленин и Сталин были философами! Никогда до этого в западной цивилизации ничего подобного не случалось. Россия стала образцом для Запада, что предопределило её культурное лидерство в 20-м веке. Запад же оказался в ситуации догоняющей модернизации.

Это не опыт Страны, на защиту истории, ценностей которой направлены уже многочисленные законы и указы, подписанные Президентом? О совести тех, кто упёрся в «ранг» Ильина, говорить не приходится. Но есть же элементарное Знание! Разве не знают те, кто напал на студентов РГГУ, борющихся за ПРАВДУ, что был уже в истории страны период, когда именно студенты оказались честней и дальновидней профессоров? Их выгоняли из университетов, сажали по тюрьмам, но потом эти молодые стали большевиками, построили Великую Державу, без эксплуатации человека человеком!

Из аргументов Царьграда, различных начальников и прочих «учёных» за Ильина главный и едва ли не единственный – этого ненавистника Советской Родины цитировал Путин. Но ведь Владимир Владимирович может и уши хорошенько надрать за то, что его пытались подставить. И продолжают! Не о прошлом речь, а о будущем. Будем мы рабами по концепции «Москва – Третий Рим», либо обретём достоинство, по примеру славных Предков покажем выход из тупика всему человечеству. Надо знать, помнить, что на войне судьба предателей и дезертиров известна. «Ошибки» в интересах врага уже недопустимы…

Эдуард Наипов,

Кострома