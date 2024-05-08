Эльдар Асланович Хасанов, бывший начальник штаба Славянской бригады МО ДНР, полковник, в беседе с Федором Гудков, студентом РГГУ, который родился именно в Славянске, посетовал, что, к сожалению, город сегодня не наш. Да, туда уже прибыли военспецы аж из Франции. Но я не об этом, а о главном в канун Дня Победы: Чья Россия-то? Наша ли?

Главный бой там, где было положено начало разгону республик СССР, а потом и кровопролитию не только на Украине. В Москве, в госперевороте девяностых - начало всех бед всех народов! Федор Гудков и его славные товарищи, студенты РГГУ стали бойцами на главном фронте – идеологическом. Только здесь возможна Победа в стратегическом противостоянии Руси с Западом, который взял нас на полное поражение.

Эльдар Хасанов, с оружием в руках доказавший свою верность Родине, поддерживает протест молодёжи РГГУ: «Об Иване Ильине сказано уже столько, что я не смогу ничего нового сказать. Более, чему достаточно доказательств, что Иван Ильин не просто поддерживал фашистские идеи. Он приветствовал деятельность Муссолини, Гитлера, радовался началу Великой Отечественной войны. Когда Высшую политическую школу называют именем откровенного фашистского недобитка, оставаться в стороне ни одному приличному человеку нельзя. Это дело не просто студентов, это дело каждого честного человека, который 9 мая празднует День победы». Хасанов даже юридически точку поставил: есть же закон! Напомню, что Федеральным законом наказания за совершение деяний, связанных с реабилитацией нацизма прописаны чётко. При наличии квалифицирующих признаков – до пяти миллионов рублей. Кроме того, установлена повышенная уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, если соответствующее деяние совершено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Казалось бы, с чем тут спорить, какие могут быть дискуссии? Но читаю в сети «Царьград», Первый русский канал. Заголовок «Кто стоит за травлей любимого философа Путина. Поимённый список». Цитирую: «Информационная травля любимого философа главы Государства Российского постепенно затихает». Сначала перечислены те, кто, по мнению канала, побеждает: «Среди них - спикер Госдумы Вячеслав Володин, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, вице-спикер Пётр Толстой, глава Россотрудничества Евгений Примаков, президент Российского общества политологов, декан факультета политологии МГУ профессор Андрей Шутов, учредитель Первого русского телеканала Царьград Константин Малофеев и многие другие. Более того, полностью солидаризировались столь разные русские консервативные мыслители, как директор самой ВПШ профессор Александр Дугин и Егор Холмогоров.

Вопреки воле инициаторов этот искусственный конфликт оказался на руку не тем, кто его раздул, попытавшись в период специальной военной операции стравить левых и правых русских патриотов, но почитателям Ивана Ильина и его идей. Правых, консервативных идей, которые ещё вчера были известны лишь относительно небольшой группе людей. Даже несмотря на то что Владимир Путин в последние два десятилетия много раз цитировал изречения этого консервативного мыслителя». Но каков авторитет Володина в политике, науке? В народе шутят: «Володин – человек Володи». Да и передёргивает Царьград – Вячеслав Викторович за Ильина «не топил». Он просто заметил, что скандал не к месту. А воспользовавшись именем Пескова, та же компания опубликовала статью под заголовком «Кремль поставил точку». Читал, видел, что Песков, а не Кремль, и не за Ильина, а в защиту Дугина. Про остальных «победителей» сами в интернете найдёте, коль есть охота… Но читаем донос дальше: «Отдел расследований "Первого русского" ещё 18 апреля вскрыл западный след в развёрнутом леволиберальными и откровенно левацкими активистами "Ильингейте". След, ведущий на Запад - непосредственно к руководству Демократической партии США и семье Байденов». Во как! И далее перечисляются «ключевым фигуранты», которые даже направили депутатский запрос в Генпрокуратуру России с требованием проверки работ Ильина на содержание материалов, подпадающих под статью УК РФ "реабилитация нацизма". Перечислять не буду, скажу лишь, что «аргументация» царьградорвцев гадкая: ищут «родственников за границей», показывают связь с «иноагентами». Там сплошные звёздочки, и вывод:

«Иными словами, уже на первом этапе стало очевидно: в борьбе с русскими правыми патриотами доморощенные леваки блокируются с западными либералами!

…В данной публикации мы рассмотрели лишь часть наиболее влиятельных леволиберальных активистов из числа политических деятелей и блогеров. Отделу расследований "Первого русского" ещё предстоит изучить несколько немаловажных связей, которые пока мы ставим исключительно на уровне вопросов.

Для нас важнее наша национальная безопасность, которая невозможна без опоры на традиционные российские духовно-нравственные ценности. Те самые, что отстаивал в своей политической философии Иван Александрович Ильин. И неслучайно Высшая политическая школа при РГГУ была названа именно его именем».

Стоит привести и отклик читателя: «Самая большая "мина", которую заложил Ленин, это то, что люди в нашей стране спустя более тридцати лет с развала страны, победившей Гитлера, до сих пор способны самостоятельно, критически мыслить и рефлексировать. А значит, сами в состоянии разобраться в вопросе и сделать верные для себя выводы, без подсказок».

Но с «подсказками» - точней. Видим лицо каждого. Мне, к примеру, земляки с Кавказа прислали материал, в котором утверждается, что «герой нашего времени» Тимур Иванов – двоюродный племянник бывшего Министра обороны Сергея Иванова. Мне это не очень важно. Открестился же Ильин в одном из писем от предателя Власова. Но как ни крестись, они одной крови: тот и другой под видом любви к родине истребляли большевизм, ненавидели страну, которую построили именно большевики. Только первый действовал словом, а второй – оружием. И Сергей Иванов, первый «гражданский» министр обороны с Тимуром Ивановым – ментальная родня. С этого интеллигента начался развал Армии. Недаром же Леонид Ивашов, советский генерал-полковник, команду Иванова назвал (в лицо) шайкой и был изгнан из ведомства. А следующий гражданский министр Сердюков не просто воровал вместе с любовницей, а даже погоны Русского солдата опустил едва ли не на ширинку. Дальнейшую «эволюцию» в МО вы видите. Но вернёмся к незапятнанному воровством Иванову: Дело уже давнее, но вот как он отреагировал на установку доски Маннергейма: "Это памятник русскому генерал-лейтенанту Маннергейму. Нельзя отрицать, что Маннергейм очень много сделал для Российской империи. Он - Георгиевский кавалер. А все Георгиевские кавалеры у нас увековечены на досках в Георгиевском зале Кремля. Конечно, Маннергейм фигура противоречивая. Но это пример того, как жизнь людей, и не только простых, была кардинально изменена, исковеркана октябрем 17-го года". Это жизнь каких «простых людей» исковеркали большевики?! Теперь смотрите на плакатик «бунтарей» ВПШ: «Вчера Маннергейм, сегодня – Ильин, завтра Гитлер?»

Доску Маннергейма, который по приказу Гитлера замкнул блокаду Ленинграда «горячими финскими парнями», устанавливали под патронажем тогдашнего министра культуры Мединского!

Так чем же полюбился философ Ильин команде, которая объединилась в шайку, не дающую народу самой богатой страны в мире жить достойно? Цитировать теоретика паразитов не стану. А то скажут, что «надёргал». Читайте сами про «иерархию рангов, которая способствует стабильности и процветанию общества». Коротко говоря, быдло, пришедшее к власти в Стране Советов, надо загнать обратно в стойло. Рабочий должен смотреть на своего работодателя или чиновника, как на господина. Как на человека, который больше знает, который умнее, морально и духовно на более высокой ступени. Это и есть «здоровое чувство ранга». Ну и покажите нам, господа, хотя бы одного из «ранга», на которого можно равняться в духовном совершенствовании!

Нас, выросших в СССР, «зачищают» пенсиями, больницами, куда бесплатно не пробьешься, пенсионным возрастом и так далее. ПОЛУЧАЕТСЯ! А молодёжь из прямых потомков Победителей старательно переформатируют в безродную цифровую среду. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!

День Победы впервые с тех пор, как Мавзолей, место, куда бросали флаги агрессоров, едва ли не единственное здание в Москве, где сохранилось русское слово, начали драпировать голубым, я встречаю с прекрасным настроением. Врагам не удалось ни нас, «совков», окончательно уморить, ни правнуков Победителей переделать генетически и ментально. Вот где залог и грядущей Победы – в стойкости молодёжи, которая становится идеологическим спецназом Нашей Цивилизации.

Эдуард Наипов,

Кострома