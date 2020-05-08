Военно-морской парад в World of Warships ко Дню Победы

Виртуальный военно-морской парад ко Дню Победы в World of Warships.Текст читает тот же диктор, который ведет главные парады на Красной площади.Идея в принципе годная, но еще на этап анонса были вопросы к тому, парад проводили 8, а не 9 мая.Так как набор кораблей был ограничен теми, которые есть в игре, то вполне понятно, почему наряду с кораблями участвовавшими в Великой Отечественной Войне, добавлены проекты недостроенных в связи с войной кораблей, послевоенные проекты строившиеся с учетом опыта ВОВ, а также корабли союзников, которые участвовали в Полярных конвоях. Подводные лодки, которые должны скоро добавить в игру, к этому параду не успели.При этом показалось странным, что при наличие в игре, не задействованы крейсер "Аврора" (чьи орудия участвовали в обороне Ленинграда) и гвардейский крейсер "Красный Крым", который активно участвовал в боевых действиях на Черном море.Также, раз уж затронули тему кораблей союзников участвовавших в Полярных конвоях, вполне могли упомянуть и "Эдинбург", который был потоплен немецкой подводной лодкой на пути из СССР в Британию, когда на корабле перевозился большой груз золота в качестве оплаты за поставки военного оборудования в СССР.Ну а так, несмотря на шероховатости, получилось достаточно интересно. Идею вполне можно докручивать и развивать.PS. А это уже подготовка к праздничным мероприятиям кораблем Черноморского Флота в Севастополе.7-8 мая выстраивают парадную линию к завтрашним мероприятиям.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5850975.html