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Военно-морской парад в World of Warships ко Дню Победы

14:44. 8 мая 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Виртуальный военно-морской парад ко Дню Победы в World of Warships.
Текст читает тот же диктор, который ведет главные парады на Красной площади.



Идея в принципе годная, но еще на этап анонса были вопросы к тому, парад проводили 8, а не 9 мая.
Так как набор кораблей был ограничен теми, которые есть в игре, то вполне понятно, почему наряду с кораблями участвовавшими в Великой Отечественной Войне, добавлены проекты недостроенных в связи с войной кораблей, послевоенные проекты строившиеся с учетом опыта ВОВ, а также корабли союзников, которые участвовали в Полярных конвоях. Подводные лодки, которые должны скоро добавить в игру, к этому параду не успели.

При этом показалось странным, что при наличие в игре, не задействованы крейсер "Аврора" (чьи орудия участвовали в обороне Ленинграда) и гвардейский крейсер "Красный Крым", который активно участвовал в боевых действиях на Черном море.
Также, раз уж затронули тему кораблей союзников участвовавших в Полярных конвоях, вполне могли упомянуть и "Эдинбург", который был потоплен немецкой подводной лодкой на пути из СССР в Британию, когда на корабле перевозился большой груз золота в качестве оплаты за поставки военного оборудования в СССР.

Ну а так, несмотря на шероховатости, получилось достаточно интересно. Идею вполне можно докручивать и развивать.

PS. А это уже подготовка к праздничным мероприятиям кораблем Черноморского Флота в Севастополе.
7-8 мая выстраивают парадную линию к завтрашним мероприятиям.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5850975.html

Метки: world of warships, великая отечественная война, Видео, война на море, день победы, игры

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