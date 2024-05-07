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«Ржевская мясорубка»: мифология сражения/ Артём Драбкин

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На прошедшем фестивале «Неизвестная Вторая мировая» директор фонда «Я помню» Артём Драбкин опровергнул самые расхожие мифы, связанные с «Ржевской мясорубкой» и рассказал о том, что действительно происходило на этом направлении в период с 1941 по 1943 годы.
#цифроваяистория #егоряковлев #фестивальци #артемдрабкинци #великаяотечественнаявойна

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Сражения за Ржев и Ржевский выступ велись с октября 1941 г. по апрель 1943 г. Понятие "Ржевский выступ" определено территориально.

2. Опровергаются мифы о том, что Ржев был "краеугольным камнем" Восточного фронта и о "ржевской мясорубке". Для немцев более важным было направление на юг.

3. Представлены данные о потерях советских войск в этих боях – около 1,8 млн человек безвозвратными и общими потерями.

4. Потери на Ржевском выступе сопоставимы с потерями в других крупных операциях, это была обычная тяжелая война.

5. Целями советских наступлений было сковывание немецких сил, не допущение их переброски на другие участки фронта.

6. Немцы планировали последовательное уничтожение советских войск на Ржевском выступе, но это им не удалось из-за советских наступлений.

Вывод: Лектор, опираясь на архивные данные, развенчивает распространенные мифы о сражениях под Ржевом, демонстрируя их вписанность в общую стратегическую картину войны. Эти бои были чрезвычайно кровопролитными для обеих сторон, но отнюдь не бессмысленными с военной точки зрения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XUNxMecJruc
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