Ржевская мясорубка – 1: знаменский плацдарм
09:36. 11 января 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Дек
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
С детства приучай себя к работе и правильно распределяй время суток. Тогда ты обязательно сумеешь сделать за день очень много дел, если постараешься. И если делать свою работу с удовольствием, она никогда не будет раздражать, а значит, ты всё успеешь.