Где кладбища 17 века
Бусти https://boosty.to/historipi
https://www.youtube.com/watch?v=di-wIiULCB0
https://cyberleninka.ru/article/n/pohoronnye-obychai-na-rusi-v-kontse-xv-xvi-vv/viewer
https://uraloved.ru/issledovaniya-chudskih-yam-i-gorodishch-na-rekah-yajve-i-kolve
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Отсутствие достоверных письменных источников и кладбищ XVI-XVII веков на территории России ставит под сомнение существующую версию ранней истории.
2. Историки искажают реальные археологические артефакты (пример с городищем Гнёздово) под существующую теорию.
3. Массовые курганные захоронения продолжались до конца XV века, несмотря на крещение Руси, что противоречит официальной версии истории.
4. Христианские кладбища появляются только в конце XV века, что ставит под сомнение утверждение о раннем крещении Руси.
5. Курганы представляются не древними захоронениями, а кладбищами недавних предков (сарматов, варягов), история которых искусственно отодвинута в глубокую древность.
Вывод:
Лекция ставит под сомнение существующую версию ранней истории Руси на основе отсутствия достоверных письменных источников и кладбищ соответствующего периода. Она указывает на искажение археологических данных историками и утверждает, что курганы являются не древними захоронениями, а кладбищами относительно недавних предков (сарматов, варягов), история которых была намеренно отодвинута в глубокую древность.