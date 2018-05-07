Почему на Земле нет древних кладбищ?

Значит еще двести-триста лет назад основным погребальным укладом был погребальный костер, а страна находилась в формате двоеверия, когда христианство проникло лишь в столицы и западную часть России.

Сейчас, для законных археологических исследований нужно просить разрешения в Москве , и табу наложены на многие темы и интересные объекты . Но не возможно скрыть тысячи кладбищ в границах городов с миллиардом похороненных людей за время официальной истории христианства на Руси.

Сами по себе древние захоронения в землю есть, но это либо монастырские могилы служителей культа, либо курганы скифских князей в южной без(с)лесой части страны и на Украине. А где хоронили обычных жителей страны? Где кладбища XIII, XIV, XV, XVI,XVII, XVIII веков? Либо в силу археологической монополии государства от нас это все скрывается, либо их не было вообще?

В такой ситуации строительство в центральной части страны постоянно натыкалось бы на кладбищенские захоронения и сталкивалось с археологической экспертизой, а массово это не происходит. Мы имеем лишь единичные случаи даже в городах с тысячелетней историей. Почему?

Многие годы занимаясь инвентаризацией кладбищ в России, имею крупнейшую базу данных по стране CKORBIM.COM и четкое представление, что трехсотлетние кладбища есть только в Питере, а в целом нашим погостам не больше 200 лет. Но косточки то человеческие пролежат и тысячу лет, если в каких-то местах десятилетиями хоронить людей. И как это понимать?

Сложно понять, к какому жанру следует отнести предлагаемый текст. В нём немало интересных моментов, вот только с доказательной базой несколько проблематично. Однако учитывая, что славяне прибегали к сожжению покойного, можно считать, что автор на верном пути.



Наша реальная история – это самый большой секрет, и мы сейчас не будем в него особо влазить, просто оценив объективные факты. Миллиарда русских людей похороненных в землю просто нет, поскольку от них осталось бы процентов десять костей в культурном слое крупнейших городов.

Как хоронили до религиозных реформ времен Петра I и смутного времени? Видимо, до XVIII века в России имела преимущественный характер родовая общественная структура, выстроенная на ведических принципах староверия.



В литературе остались описания многочисленных случаев самосожжения под натиском религиозных гонений. Но ничего не говориться о погребальном костре и тризне для умерших людей, в чем усматриваю явную церковную цензуру.

Зачем людям во времена никонианских церковных реформ было уходить из жизни таким страшным способом как самосожжение? Очевидно, для того чтобы выполнить сразу же и все требования погребального обряда, поскольку потом хоронить на погребальном костре уже было некому.



Сожжение еретиков по всей Европе в этом случае представляется как сознательно исковерканный обряд тризны в отношении так называемых "язычников" или староверов. Молот ведьм заботился о нарушении всех ведических правил ухода из жизни с тем, чтобы душа замученного человека не могла попасть в высшие миры.



Предположу, что сожжение "еретиков" на кострах сопровождалось специальными черномагическими обрядами католической церкви.

Таким образом, самосожжение староверов – это тризна, в которой еще живые люди сами себе пели последнюю погребальную песню. Кто-то скорее всего оставался в живых, чтобы проводить обряды на девять, сорок дней и годину.



Соответственно, основным русским погребальным укладом до сих пор остается кродирование или кремация.

Лишь в последние два века похороны в землю взяли верх под давлением государства и окатоличенной церковной системы. Слово православие при этом относится к ведическим верованиям, и состоит из перечисления высших миров Прави и Слави. Но это все нам приказано забыть.



Полное название РПЦ – ортодоксальная, греко-кафолическая церковь. Ортодоксальный – это правоверный, а не православный, ну а замена одной буквы в русском варианте в слове кафолический не должна никого обманывать.



РПЦ – это правоверная, греко-католическая церковь, теперь уже ничего общего не имеющая с русским православием.

Со всем этим связано настороженное отношение РПЦ к кремации, по началу ее отвергали вовсе, хотя исходя из Библии тело умершего человека должно стать ПРАХОМ, а не ТЛЕНОМ. Оно должно сгореть.



Сейчас под давлением объективных процессов в крематориях повсеместно проводят обряды отпевания. На новом витке развития кремация восстанавливает погребальный костер, а наша общая задача состоит в возвращении ТРИЗНЫ, как правильного обряда проводов души в высшие миры.

В своей статье о жизни и смерти я подробно разобрал обстоятельства возникновения кладбищ в Российской Империи, остановлюсь на этом под другим углом, чтобы выйти на главную проблему: а как правильно душе уходить на тот свет, и какое значение в этом играет кремация.

Итак, представим себе сказочную картинку ведической Руси, которая существовала еще триста или чуть более лет назад. Смерть не естественный процесс, все живут долго и счастливо, и никто умирать не собирается.



На каком-то этапе духовного развития люди впадают в летаргический сон, для чего у царей имеются усыпальницы, а у простых людей склепы.



Склеп представляет из себя деревянную конструкцию, склепленную извне специальными креплениями методом клепки. Во сне спящие красавицы находятся много месяцев под контролем жрецов, перестраивают свой организм и после пробуждения практически не стареют.



Проснувшись из летаргического сна, человек легко отбивает изнутри доски склепа, защищающие его от диких и домашних животных, и выходит наружу.

Известная нам жизнь для них выполняет лишь роль первичной стадии: кокона или гусеницы. А после летаргического сна, который обрисован также и в истории с воскресением Иисуса Христа, люди и начинают жить полноценной вечной жизнью бабочки в перестроенном физическом теле.

Общие верования упрощенно можно описать как культ радости и культ предков. Общая организационная основа круговая, властная структура представляет собой матрешку (а не пирамиду). В ней старшие обволакивают и защищают младших, относясь к ним по отечески.

Люди умирают мало и редко, в основном на поле брани. Родовая структура обеспечивает реинкарнацию умерших в том же роду, через обряд оклички. То есть дедушка уговаривается со своими внучатами перед уходом из жизни родиться их ребенком. Оклички выполняют кликуши, окончательно истребленные уже в советские годы.

Любящие люди могут продолжать свой семейный союз во многих жизнях, поэтому если муж скоропостижно погибал, то жена могла войти с ним на погребальный костер, чтобы выйти в новое рождение одновременно, и продолжить свой путь в новой инкарнации.

Просто отнеситесь к этому как к русской сказке о золотом веке, с которой все начиналось, и посмотрите что и как сделали с нами вороги. Погребальный костер в те времена выполняет роль мгновенного уничтожения физического тела, к которому была привязана душа и астральное тело.



Человек – это общность физической и духовной составляющей, после смерти эти связи не разрушаются до момента истления мягких тканей. Кремация приводит к тому, что душу больше ничего не держит, и она с помощью тризны легко направляется по инстанции, а астральное тело становится ангелом хранителем живых родичей.

Через обряд развеивания праха в жилище ангел хранитель четко привязывается к родовому гнезду и выполняет охранные функции для семьи, а все ангелы хранители в совокупности для всей страны.



В этом плане большое значение имеет порог, куда закладывалась значительная часть праха, поэтому здороваться через порог нельзя, и поэтому во время свадьбы жених переносит невесту через порог на руках, тем самым авторизируя ее у ангелов хранителей как составную часть себя, на которую теперь распространяется родовая защита.



Выражения типа "враги на пороге" также характеризуют работу родовой теперь уже защиты в масштабах всей страны, Родины.

Эту непобедимую социальную структуру наших предков, которые могли жить веками в молодом теле в итоге победили.



В результате гигантских катаклизмов и Потопа большая часть русов была уничтожена, а оставшихся зачистили международные вторжения, известные нам как подавление генералиссимусом Священной Римской Империи Суворовым Пугачевского восстания и война с Наполеоном.

Люди старшего поколения у нас повсеместно не знают как звали деда их деда, поскольку в какой-то момент нас почти полностью истребили, а оставшихся детей латинянские палачи (кат – палач, резать) воспитали в новой традиции.



Дали новые имена, религию смерти вместо культа предков, новую одежду, праздники, музыкальные инструменты, календарь, летоисчисление, историю, продукты питания, обряды погребения и т.д.

Ни одно слово в современной погребальной культуре никак не связано с его реальным смыслом, потому что все эти слова в рамках русской культуры означали вообще другие вещи, не относящиеся к смерти физического тела. Что означает само слово погребальный или погребенный исходно?



Погреб – это специально оборудованное место для долговременного хранения в земле чего-то ценного. При чем тут смерть и мертвое тело? Его кто-то собирался доставать к определенному сроку?



Нет. Кладбище – это место с большим количеством кладов, а клад – это что-то важное спрятанное на время от посторонних глаз. Что такое похороны и хоронить? Первое значение прятать и прятаться, второе значение схоронить=сохранить. Попытайтесь вставить смерть во все эти слова – и ничего не выйдет.

Теперь сам термин смерть. Корень то в нем МЕРА, смерить, умерять, измерить, умереть, умерить – однокоренные глаголы, которых почему-то нет у смерти с корнем смерть.



Смерть исходно – это смена мерности в которой пребывает человек, переход в иное измерение. А нам от ПЕРЕхода оставили только Уход из жизни, и в итоге вообще свели все вопросы к биологии, к остановке жизнедеятельности организма.

Илюстрация процесса разделения сущности и тела после смерти. Из книги Н.Левашова « Последенее обращение к человечеству »

Слова усопший и покойник никак не относятся к гибели организма. Усопший, усыпальница, спальняи успение связано со сном, скорее всего долговременным летаргическим сном, обеспечивающим фазовый переход человека в новое физиологическое состояние. В какой-то момент сон сделали вечным и приравняли к смерти и туда же прикрутили покойника и почившего.

У покоя прослеживается два смысловых ядра. Первое связано опять же со сном, когда покои близки к спальне, где люди отдыхают. Почивший в опочивальне – это тоже разновидность спящего.



Слова усопший, спящий, почивший, опочивший, (и возможно) покойный раньше имели разные смыслы скорее всего относясь к разным видам сна. Нужно понимать, что в русском языке исходно синонимов не было, они образовывались лишь с утратой каких-то объектов и явлений, когда слова оставались в языке и прилеплялись к чему-то близкому.

Второе смысловое ядро покоя – это спокойствие, как состояние разума (системы), в котором не возникает внутренних конфликтов и противоречий, а внешние предметы воспринимаются одинаково уравновешенно.



В данном случае речь идет о балансе и равновесии, а не о нулевом уровне, когда никакое восприятие уже не возможно. Покоиться с миром означает быть с ним в позитивном резонансе, а не потерять все взаимосвязи.

Если правильным образом расставить смыслы русских слов, то картина исторической действительности станет очевидной и очень наглядной. Попробуем сделать это для… теперь уже и не знаю какими словами описать нашу тему про смерть.

Вернемся к нашей русской сказке, в какой-то момент захваченной латинянами. Подчинив страну и перебив почти все взрослое население, они обнаружили огромное количество деревянных ящиков (склепов), в которых лежали в летаргическом сне спящие красавицы и красавцы.



Эти люди осуществляли переход на новый физиологический и духовный уровень достигая без(с)смертия физического тела, что было продемонстрировано Иисусом Христом при большом скоплении народа после мучений со стороны латинян (римлян).



Получив жестокие травмы он вошел в состояние кратковременного летаргического сна перестроил свой организм, проснулся (воскрес), спокойно отвалил многотонную глыбу и вышел к международной общественности.

Он показывал израненные руки и объяснял сбежавшемуся народу принципы вечной жизни в ФИЗИЧЕСКОМ ТЕЛЕ, которое может самообновляться и восстанавливаться.



Потом фарисеи все передернули и смыслы поменяли, толкуя про без(с)смертие души, утверждая тем самым культ смерти физического тела, которому сейчас и подчинена вся наша цивилизация.



На Руси же пришедшие с РОМАновыми латиняне (римляне) обнаружили сотни тысяч склепов, ящиков со спящими людьми, ожидающими своего "воскресения".

Они естественно начали все это уничтожать. Родственники спящих пытались разными способами сохранить (схоронить) своих близких от властей третьего Рима , от чего образовалось слово похороны. И для этого было всего лишь два способа: либо спустить склепы в погреб, либо вывести их в чисто поле и закопать на небольшую глубину, слегка присыпав землей.



От погребенных в погребах пошло "погребение", предполагающее извлечение усопшего после пробуждения. От кладов в укромных местах пошло слово "кладбище", где почившие лежали в больших количествах. А самым ценным кладом который прятали (схоранивали) и была жизнь близкого человека.

Новая власть безжалостно убивала спящих найденных в погребах и кладах, забивая осиновые колья в грудную клетку, что потом было представлено как метод борьбы со всякой нечистью.



Проснувшиеся люди вылезали из склепов на кладбищах, приходили домой и дальше подвергались гонениям. Сожжение еретиков повсеместно в Европе применялось потому, что только оно давало стопроцентную гарантию невоскресения человека после казни.

После истребления знающих и ведающих людей преемственность была потеряна и мы перестали контролировать процессы летаргического сна. Латинянские врачи (от слова врать) квалифицировали и до сих пор квалифицируют глубокий сон без признаков пульса, дыхания и сердцебиения как смерть.



Уснувших людей стали закапывать в землю на ровне с мертвыми на кладбищах, которые поменяли свой смысл, поскольку погребальные костры (кстати они не могут быть "погребальными") и тризны повсеместно запретили и перешли на похороны умерших в землю.



С этим связаны все кладбищенские ужастики, потому что люди, которых посчитали умершими спустя время вылезали из могил и возвращались домой. Их квалифицировали как нечисть и истребляли, поскольку понимание процессов было утеряно.

Когда случаи оживления на кладбищах приобрели массовый характер, властью и церковью было принято решение приваливать захоронение могильной плитой. Спрессовавшаяся земля под камнем в 100 килограмм практически не давала шансов вырваться пробудившемуся из могилы.



Умершим связывали руки, склеп был заменен на добротно сколоченный гроб, который теперь еще и выполнял функцию переноски тела до места погребения или места захоронения.



Сами эти места потеряли смысловую разницу, хотя исходно погребение – это частный случай захоронения, когда склеп схоранивали в погребе.

В XIX веке самой распространеной фобией в России и Европе стала боязнь быть похороненным живым, поэтому в итоге запретили хоронить раньше трех дней после смерти, в могилах делали слуховые окна и священники обходили свежие захоронения, проверяя наличие признаков гниения.



Были даже могилы для богатых с запасом пищи и еды на первое время, что обильно описано в литературе.

Окончательный удар по летаргическому сну и без(с)смертию физического тела нанесла римская медицина, придумав делать вскрытие с целью гарантированного добивания всех, впавших в пограничное состояние между жизнью и смертью.



Потихоньку нас сподвигают к стопроцентному вскрытию, дающему окончательное решение данной проблемы, хотя сейчас люди практически не доходят до необходимого летаргическому сну духовного уровня.

В духовном аспекте разрушение родового уклада, отказ от кродирования (кремации) привели к тяжелейшим последствиям за последние двести лет:

1. Похороны в землю реально умершего человека долгое время сохраняют связь неразложившегося тела и астрального тела, а может быть и души. Астральное тело не становится ангелом хранителем живых родичей, оно теряет ориентацию, имея привязку к неразложившемуся трупу.



Вместо того, чтобы защищать родичей начинается обратный процесс, астральный двойник умершего напитывает энергией тело на кладбище, стремясь его реанимировать. Сама же энергия отнимается у близких родственников, горюющих об утрате.

2. Наши мертвые не становятся "как часовые" в песне у Высоцкого. Астральные тела уходящих людей приобретают вампирические характеристики и собираются в огромных количествах на кладбищах.



Они не становятся защитниками рода и земли русской, а наоборот, потребителями энергии и жизненных сил своих живых сородичей. Со временем, такие сущности могут приобрести ярко выраженную демоническую направленность, являться во снах и приведениях, третируя близких родственников и знакомых

3. Лучших, наиболее сильных в духовном плане людей дербанят на "мощи святых" препятствуя разложению тела навсегда. Тем самым могучие души монахов и святых людей не могут окончательно разорвать связь с нашим миром и нормально двигаться по загробной жизни в правильном направлении и в новых воплощениях.

4. Пирамиды, зиккураты и мавзолеи с мумиями, храмы с мощами, кладбища в городах программируют все окружающее пространство и людей на СМЕРТЬ, являющуюся неестественным процессом.

5. Физические действия по заколачиванию, свзыванию, заматыванию умерших, по приваливанию могильной плитой, сопровождающиеся разного рода молитвами и выражениями смысл которых давно никто не понимает, на самом деле выполняют функцию запечатывания без(с)смертной души в нашем мире.



Все это препятствует ее уходу и чревато гибелью в связи с потерей энергии в междумирье. Почему смысл заупокойных молитв давно никто не понимает, я пояснил на примере разбора значения слов.



Сама заупокойная молитва в действительности – это молитва о спящем в летаргическом сне, это молитва о его чудесной трансформации и переходе к без(с)смертию в физическом теле.

6. Переход на похороны в землю стал ключевым элементом по утверждению культа смерти в современной цивилизации. Кремация не оставляет материальных следов от тела, а похороны в землю непрерывно накапливают и нагнетают эти следы.



Даже с точки зрения санэпидстанции кладбища отравлены сотней инфекций и трупным ядом в разных проявлениях. Они непрерывно чадят и негативной астральной энергетикой, от неупокоенных душ и обитающих там демонических сущностей.



При этом кладбища превращены в места поклонения предкам, и стали местом поклонения смерти.

7. На протяжении двух-трех веков похороны в землю нашими руками и руками врачей, фиксирующих смерть, убивают лучших из нас впавших в пограничные состояния летаргического сна.



Врачи не могут отличить глубокий сон от смерти, не знают ни одной реальной причины естественной (некриминальной и нетравматичной) смерти, и тем не менее уже в ближайшее время вскрытие для определения этих причин может стать стопроцентным.

8. Сейчас труп человека превращен в улику против родственников, его вскрывают, делают экспертизы, могут несколько раз эксгумировать. Надругательство над мертвым телом оказывает плачевные последствия на душу. Не случайно воины всех времен и народов прежде всего спасали от врагов тела павших товарищей.



Теперь мы отдаем на растерзание победившим нас врагам из римской системы права и медицины тела всех своих близких родственников, умерших не от старости. Осквернение тела может осложнить или сделать невозможным правильный загробный путь души.

9. Покойники на кладбищах массово перестали гнить, что подтверждается данными судебных эксгумаций. Тела в гробах напитаны консервирующими лекарствами и неправильной пищей, астральные тела передают им энергию от безвыходности, потеряв свое объективное предназначение.



Мертвые перестали превращаться в прах, но разве это кого-то смущает?

Я конечно собираюсь жить вечно, и пока все идет нормально. Но если вдруг, что-то пойдет не так, то завещаю сжечь меня в лесу рядом с домом. На нашей полянке положите два больших листа металла, а сверху машину березовых дров. Прах развеете по дому и по подвалу. С лесом договорено.





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