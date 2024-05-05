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Текущий миропорядок прекратил свое существование

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В "европейском саду Борреля" запахло жаренным.

"Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции. Мы также видим рост Китая и его превращение в супердержаву (с) Боррель

Старый миропорядок уже фактически рухнул. Восстановить его невозможно.
Мир бесповоротно вступил в период формирования нового миропорядка, который будет сформирован по итогам уже идущих и будущих войн.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9137836.html
Метки: Европа, Запад, Китай, миропорядок, Россия, США
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12358 9566
    chu 59 мин. назад

      Все хотят каких то идеалий. Америка рухнула, и что ? Все побежали сдавать доллары ? По моему нет.
      Америка больше не гегемон потому что стратеги посчитали количество ракет. Это глупо до смешного.
      Давайте разберем два направления стратегии в разных направлениях.
      1. Тухачевский.
      Он разрабатывал необходимые действия согласно цели. Ставил задачи и разбивал на составляющие.
      2. Ворошилов.
      Он исходил из того какие силы армии может обеспечить народ своими хозяйственно-экономическими показателями.
      Кто из них прав ?
      Теперь разберем материальный ресурс России и Китая вместе. Вместе они слаженными действиями могут серьезно помешать легким действиям Гегемона.
      Если сюда включить экономику всех угнетенных и под санкциями, то можно сказать что уже появился паритет равности в военной сфере.
      “Вовка” конечно молодец что такое сделал. Но это еще не все чтобы утверждать уверенно о гибели Гегемона.
      https://www.youtube.com/watch?v=V_0cdSDSnWg
      По моему мир стоит на грани уничтожения. Разве это победа или разве это рухнул ?

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