Текущий миропорядок прекратил свое существование
В "европейском саду Борреля" запахло жаренным.
"Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции. Мы также видим рост Китая и его превращение в супердержаву (с) Боррель
Старый миропорядок уже фактически рухнул. Восстановить его невозможно.
Мир бесповоротно вступил в период формирования нового миропорядка, который будет сформирован по итогам уже идущих и будущих войн.
Все хотят каких то идеалий. Америка рухнула, и что ? Все побежали сдавать доллары ? По моему нет.
Америка больше не гегемон потому что стратеги посчитали количество ракет. Это глупо до смешного.
Давайте разберем два направления стратегии в разных направлениях.
1. Тухачевский.
Он разрабатывал необходимые действия согласно цели. Ставил задачи и разбивал на составляющие.
2. Ворошилов.
Он исходил из того какие силы армии может обеспечить народ своими хозяйственно-экономическими показателями.
Кто из них прав ?
Теперь разберем материальный ресурс России и Китая вместе. Вместе они слаженными действиями могут серьезно помешать легким действиям Гегемона.
Если сюда включить экономику всех угнетенных и под санкциями, то можно сказать что уже появился паритет равности в военной сфере.
“Вовка” конечно молодец что такое сделал. Но это еще не все чтобы утверждать уверенно о гибели Гегемона.
https://www.youtube.com/watch?v=V_0cdSDSnWg
По моему мир стоит на грани уничтожения. Разве это победа или разве это рухнул ?