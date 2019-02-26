Мы продолжим сохранять и ужесточать санкции, пока Крым не будет возвращён

Достаточно характерная угроза, которая подчеркивает иллюзорность любых надежд на то, что Холодная война между США и ФР прекратиться, и что американские санкции под каким-либо соусом будут сняты в ближайшие годы.Соответственно, даже те круги, которые предпочитали бы сторговаться с США путем каких-либо уступок в Сирии или на Донбассе, объективно ставятся перед очевидным фактом институционального конфликта, который не обещает спокойствия и тишины "для бизнеса", а ведет дело в непредсказуемые воды многоформатной конфронтации, которая имеет один жирный плюс – она так или иначе будет и далее разрушать существующий поздневашингтонский миропорядок в военно-политическом и экономическом отношении.Текущие разговоры про возможный разрыв договора СНВ-3 (фактически, информационная подготовка к разрыву договора со стороны США уже идет) и происходящий на наших глазах крах ДРСМД, наглядно демонстрируют трещины в фундаменте прежнего мироустройства, куда были заложены базовые договоры об ограничении ракетно-ядерных вооружений, которые определяли подавляющее превосходство США в обычных вооружениях после прошлой Холодной войны. Ныне, когда прежняя система разваливается на глазах, на повестке дня борьба за национальный суверенитет государств выходящих из под прямого или опосредованного контроля Вашингтона с последующим перенарезанием сфер влияния, что мы уже видим в Евразии и Африке.Крым, тут конечно только повод, о чем в свое время проговаривался Обама, требуя изменить внешнюю политику РФ, фактически отказавшись от внешнеполитической субъектности. В текущих условиях вопрос о Крыма неразрывно связан с вопросом субъектности. Отказ от Крыма (или Донбасса) это отказ от субъектности. Это признание роли РФ как сырьевого придатка более сильной капиталистической державы и отказ от любых попыток самостоятельного развития. В итоге, хоть российский капитализм почти четверть века и стремился на Запада, на Западе его в итоге ждала лишь новая Холодная война и ультимативные требования.Не к этому стремились "птенцы ельцинского гнезда", но тем значимей получился крах иллюзий целого поколения "ново-русской элиты", которая под рассказы про "цивилизационный тупик коммунизма" завела страну в цивилизационный тупик слепого западничества и сейчас мучительно пытается в условиях стратегического цейтнота переизобрести идеологию, которая была бы адекватна вызовам, которые стоят перед страной. Старые слова и идеи уже не подходят, новые пока не придумали, хотя придворные идеологи уже вовсю сыпят предложениями о том, какую идею положить в основу идеологии (которой официально как бы нет) России пост-крымского периода.Как и свалившаяся на голову российских элит Новая Холодная война, необходимость конструировать новые смыслы под задачи ведения Холодной войны, явление вынужденное, но с точки зрения правящих элит, необходимое, так как понимание длительности конфликта (где санкции будут далеко не самой большой проблемой), требует слов и идей, которые обоснуют для масс необходимость претерпевать многочисленные проблемы, которые опять же неизбежно, будут сопровождать этот конфликт.Разумеется, чем бы не закончился поиск придворных идеологов, несомненно, что вопрос принадлежности Крыма и внешнеполитической суверенности, будет трактоваться в аксиоматических выражениях, которые исключают даже саму дискуссии об этом с США. Соответственно, текущая итерация неолиберализма, который США навязывают миру, будет максимально антагонистична к любым идеям (кроме откровенно капитулянтских в стиле "Кац предлагает сдаться"), которые будут положены в основу линии поведения России в этом конфликте. Множество локальных противоречий (а Крым это одна из локальных противоречий, как и Донбасс с Сирией или Венесуэлой) сливаются в один большой и системный антагонизм, который все сильнее напоминает предыдущую Холодную войну. Но это только аллюзии – ослабление нынешних США и их конфликт с Китаем, делает структуру разрушающего текущее мироустройство кризиса более фрагментированным и не столь бинарным, как это было в эпоху противостояния капиталистического и социалистического блока. В этом собственно и кроются шансы РФ выжить в этом конфликте и принять участие в конструировании пост-вашингтонского мира. Если не брать в расчет сценарий ядерной войны, то ставки РФ тут конечно выше – Россия в этом конфликте рискует самим своим существованием, США же рискуют лишь своей мировой империей, хотя как больно падать со сверхдержавной высоты, мы все с вами хорошо знаем.Поэтому наивно рассчитывать, что некие благостные подходы в США и РФ возобладают – санкции конечно будут вводить и далее, а воспринимать их будут уже как естественный и неизбежный ход в идущем конфликте, который Крымом, Донбассом или Сирией не ограничится.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4805684.html