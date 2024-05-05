Постановлением правительства Российской Федерации №343 от 20 марта 2024 года увеличены специальные социальные выплаты для врачей и среднего медицинского персонала.

Врачи, работающих в населенных пунктах с населением до 50 тыс чел, будут получать доплаты по 50,0 тыс руб в месяц; от 50 до 100 тыс чел — 29,0 тыс руб; свыше 100 тыс чел — 18,5 тыс руб; врачи станций «скорой помощи» — 11,5 тыс руб.

Средний медицинский персонал, работающихй в населенных пунктах с населением до 50 тыс чел, будут получать доплаты по 30,0 тыс руб в месяц; от 50 до 100 тыс чел — 13,0 тыс руб; свыше 100 тыс чел — 8,0 тыс руб; врачи станций «скорой помощи» — 11,5 тыс руб.

«В целом это затронет более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник», — пообещал 15 марта Михаил Мишустин.

Эти выплаты призваны остановить стремительный отток медицинский кадров из глубинки. Но поможет ли, особенно учитывая не менее стремительный рост цен на самые необходимые продукты. «А что курятина так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло больше, чем на 27%», — поинтересовался у министра сельского хозяйства 25 октября 2023 года на совещании с правительством Владимир Путин.

Нехватка врачей достигает десятков тысяч человек

«Дополнительная потребность в РФ в 2023 году составляла 29,4 тыс. врачей, если суммарно, они по-разному балансируют по уровню оказания медицинской помощи, и 63,5 тыс. медицинских работников», — сообщила 26 марта на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Цифры по итогам года мы узнаем с огромным запозданием — к примеру, на сайте Федеральной службы статистики (Росстат) до сих пор присутствуют только данные за 2022 год, выложенные в ноябре 2023-го.

Предыдущие данные озвучил 22 ноября 2022 года на «правительственном часе» в Государственной Думе министр здравоохранения Михаил Мурашко: «Дефицит кадров по врачам — это около 25 тыс. человек, 25 — 26 тыс., в этих пределах. По среднему (медицинскому) персоналу — в пределах 50 тыс. Это дефицит, который сегодня есть по отрасли». Точная цифра была приведена в «Пояснительной записке» к законопроекту «О внесении изменения в статью 69 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"», размещённом Министерством здравоохранения 1 марта 2023 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов указана такая цифра: «В настоящее время сохраняется дефицит медицинских работников, который в соответствии с методиками, утвержденными Минздравом России и с учетом запланированных в территориальных программах государственных гарантий объемов медицинской помощи на 2022 год, составил 26 451 врачей и 58 268 специалистов со средним медицинским образованием».

Как видим, с конца 2022-го по конец 2023-го, по официальным данным Минздрава дефицит врачей вырос с 26,4 до 29,4 тыс (на 3,0 тыс или 11,36%), среднего медицинского персонала – с 58,2 тыс до 63,5 тыс (на 5,3 тыс или 9,11%). И это всего за год!

Лукавая статистика Росстата

Интересно, что в официальной отчетности Росстата проблем с количеством кадров как будто бы и нет. Если зайти на сайт Росстата в раздел «Здравоохранение» и скачать там самые актуальные на сегодняшний день в плане информации файлы Excel «Численность медицинских кадров» и «Численность врачей всех специальностей (физических лиц) в организациях, оказывающих медицинские услуги населению, на конец отчетного года», размещенные 30 ноября 2023 года, то увидим, наоборот, даже ежегодный рост количества врачей. Например, на конец 2019 года врачей было 714 630 человек, 2020-го — 737 371, 2021-го — 741 858, 2022-го (без учета Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик) — 744 074.

Но тонкость здесь в форме представления Росстатом информации. Обратим внимание на заголовки таблиц — в первом файле это «Численность медицинских кадров (на конец года)», во втором «Численность врачей всех специальностей (физических лиц) в организациях, оказывающих медицинские услуги, на конец года». Не сказано, что речь идет только о врачах в государственных и муниципальных организациях.

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Статистику в последних 7 июня 2023 года на сессии «Сердце отрасли – медицинские кадры» в ходе XI Международного конгресса «ОргЗдрав-2023» раскрыла заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова. Так вот, если раскрыть приведенные Росстатом цифры по формам собственности, то окажется, что число работающих в государственных и муниципальных клиниках России в 2019 году составляло 559 019 человек, в 2021-м — 559 904, на 1 января 2023 года (фактически, что и конец 2022 года) — 541 530. То есть налицо сокращение — всего за год с небольшим, с конца 2021 года по начало 2023 года, число врачей сократилось на 18 374 человек.

Аналогично и численность среднего медицинского персонала в государственных и муниципальных клиниках России в 2019 году составляла 1 млн 292 094 человек, в 2021-м — 1 188 744, в 2023-м — 1 131 168. То есть с конца 2021 года по начало 2023 года число среднего медицинского персонала сократилось на 57 576 человек.

Таким образом, общее число врачей и среднего медицинского персонала в стране растет, но в бесплатных (государственных и муниципальных) клиниках падает, хотя в платных клиниках растет, в том числе за счет перехода из тех же государственных.

Дисбаланс

Отдельно стоит отметить цифры, которые озвучила 6 апреля 2022 года в интервью «Тинькофф Журналу» Гузель Улумбекова, ректор и с июня 2023 года генеральный директор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ): «Особенно тяжелая ситуация сложилась в РФ в сельской местности, в малых и средних городах. А также в первичном звене здравоохранения, где врачей в 1,5 раза меньше необходимого — на 36 000 человек; средних медицинских работников — в 1,8 раза меньше, то есть на 66 000 человек, в том числе фельдшеров — в 1,9 раза меньше, или на 20 000 человек».

Стоит отметить, что ООО «Высшая школа организации и управления здравоохранением – Комплексный медицинский консалтинг» (именно таково полное название организации) не имеет отношения ни к Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), ни к Высшей школе управления здравоохранением (ВШУЗ) в структуре Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Это частное заведение.

При этом, во-первых, ВШОУЗ является организатором ежегодно проходящих с 2013 года Международных конгрессов «ОргЗдрав», в которых принимают участие региональные и федеральные чиновники Министерства здравоохранения, во-вторых, крупным подрядчиком на образовательные услуги для региональных государственных медицинских учреждений (всего 185 государственных контрактов), то есть, доступ к актуальной информации из разных уголков страны имеет.

Стоит отметить, что цифры Улумбековой не так-то сильно отличаются от озвученных позже Министерством здравоохранения — тем более неизвестно, на какую дату актуальны эти данные, возможно, на 31 декабря 2021 года, данные помесячно Минздрав стал получать по количеству врачей несколько позже. Соответственно, нехватка врачей 26 451 и округленно 36 тыс, средних медицинских работников — 58 268 и округленно 66 тыс.

И, главное, эти цифры могут быть соотнесены с дисбалансом, отмеченным недавно Счетной палатой: «Больницы и поликлиники более трети российских регионов (36 субъектов из 85, без учета новых территорий) имеют избыточное число административного персонала, следует из промежуточных результатов аудита использования средств ОМС медицинскими организациями в 2021–2023 гг. Счетной палаты (СП). Доклад есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель СП. Окончательно проверка будет завершена в июле 2024 г.». То есть, хотя «на бумаге» (в отчетности) нехватка врачей меньше, по факту она больше, потому что существует «перекос» в сторону увеличения числа управленцев.

В пресс-службе Минздрава 31 марта 2024 года подтвердили «Известиям» факт «дисбаланса (врачей. – Авт.) — между городом и селом, между стационаром и поликлиникой».

На несколько ставок

При этом Минздрав в том же комментарии, как и в других, заявляет, что «дефицита врачей нет». Но тут тоже определенное лукавство, потому что ведомство учитывает занятость штатных вакансий, а один и тот же врач сплошь и рядом вынужден работать на несколько ставок. Приведу пару цифр из относительно свежих публикаций в СМИ.

«По данным Минздрава РФ… укомплектованы 82,15% амбулаторных ставок врачей и 84,5% среднего медперсонала. Причем заполненность штатного расписания не всегда корректно отражает реальную картину обеспеченности кадрами, поскольку работают медики в среднем на 1,2–1,3 ставки, отмечает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, — отмечало 28 ноября 2023 издание «РБК Отрасли». — Так, показатель укомплектованности врачами скорой медицинской помощи (СМП) в прошлом году составлял 70,5% (в 2021 году — 66,5%) при коэффициенте совместительства 1,39 (в 2021 году — 1,42). Уровень укомплектованности фельдшерами СМП — 87,7% (в 2021 году — 88,6%) при коэффициенте совместительства 1,26, по данным Минздрава».

«Анализ данных отчётной формы №30 Минздрава России, проведенный «Известиями», показывает, что в России не занято более половины ставок врачей медреабилитации — 55,2%. И это при том, что многие медики работают более чем на полную ставку, то есть таких специалистов меньше, чем занятых ими ставок, — в свою очередь, писали 31 марта 2024 года «Известия». — Всего, по данным «Известий», в России в 2022 году было 852 тыс. врачебных вакансий, из которых было занято 701,8 тыс. При этом работали 541,5 тыс. врачей». Сопоставление двух последних цифр дает средний коэффициент совместительства 1,30.

Хроническое недофинансирование

«Самая главная причина — это длительное недофинансирование системы здравоохранения», — так обозначила причину кризиса в отрасли 18 мая 2022 года на панельной дискуссии Прогнозы социально-экономического развития России в условиях внешних вызовов и необходимые меры в ходе X Международного конгресса «ОргЗдрав-2022» назвала Гузель Улумбекова. Позже в комментарии «Известиям» 25 января 2023 года она назвала такую цифру: «Сейчас у половины врачей в стране оклад составляет менее 23 тыс. рублей, а у медсестер — менее 12 тыс. рублей».

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Эту проблему «Известиям» 25 января 2023 года подтвердил начальник управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов Общероссийского народного фронта (ОНФ) Дмитрий Цвич, основываясь на данных проведенного ОНФ опроса 25 тыс сотрудников медицинской отрасли: «75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов».

Конечно, итоговые выплаты медикам выглядят уже иначе. Они представлены, например, в презентации заместителя председателя Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации Михаила Андрочникова. Но это, как уточнил он, уже с изматывающей работой на несколько ставок, региональными выплатами, надбавками, премиями и прочим. Сошлюсь в данном случае на статью в «Коммерсанте» от 2 сентября 2022 года о том, что «в Минздраве не раз поднимали проблему соотношения постоянной и переменной частей в зарплатах медиков — по оценкам ведомства, доля оклада в общих выплатах во многих случаях не превышает 40%».

По итогу, многие медики просто не хотят зависеть от прихотей начальства и изменений в нормативных документах, регулярно меняющих переменную часть зарплаты. И они уходят. Особенно сильный удар нанесла отмена в июле 2022 года повышенных «ковидных выплат» врачам и среднему медицинскому персоналу, после которых медсёстры на местах жаловались, что стали получать вместо доплат в 100 – 120 тыс руб в месяц к основному окладу в 30 тыс руб «крохи» в размере 2 тыс руб.

Владислав Мальцев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Правительство увеличило социальные выплаты для врачей и среднего медперсонала в 2024 году, чтобы остановить их отток из регионов.

2. По данным Минздрава, нехватка врачей в 2023 году составляла 29,4 тыс. человек, среднего медперсонала – 63,5 тыс.

3. Росстат показывает рост числа врачей, но это за счет частных клиник, а в государственном секторе идет сокращение.

4. Особенно острая нехватка кадров в сельской местности, малых городах и первичном звене здравоохранения.

5. Одна из главных причин кризиса – хроническое недофинансирование отрасли и низкие зарплаты врачей и медсестер.

6. Многие медики вынуждены работать на несколько ставок из-за низких окладов.

Вывод: В российском здравоохранении сложилась критическая ситуация с нехваткой медицинских кадров, особенно в регионах, из-за длительного недофинансирования отрасли и низких зарплат врачей и медсестер. Официальная статистика не отражает реальную картину, поскольку учитывает совместителей. Несмотря на попытки властей повысить выплаты медикам, проблема остается нерешенной, что ставит под угрозу доступность медицинской помощи для населения.