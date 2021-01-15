Но мы на этом в результате усилились, стали самостоятельными, укрепили военно-политическую мощь и, в конце концов, договорились с Китаем.

В последний год, когда просыпался, я каждый раз думал – мы живы или нет? Было чёткое ощущение, что планета находится грани Третьей мировой войны. Накопившиеся проблемы и противоречия не могли разрешиться мирным естественным путём.