Михаил Ковальчук: «Россия предлагает миру альтернативный путь развития»
Президент Курчатовского института, член-корреспондент РАН, профессор Михаил Ковальчук в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» рассказал о том, что сегодня, на его взгляд, мир бьётся в конвульсиях перехода в совершенно новую систему.
Цивилизация уже вплотную подошла к развилке экзистенциального выбора. Один путь, «абсолютно античеловечный», где господствует голый расчёт, предлагает Америка, второй путь, альтернативный, предлагает человечеству Россия.
«У всего происходящего, как мы понимаем, есть исходные причины, для начала важно разобраться, каковы они. Несколько десятилетий назад на планете было две сверхдержавы - СССР и США. Это была устойчивая динамическая система, в физике есть такое понятие.
Распад СССР ознаменовал собой исчезновение противовеса, что немедленно привело весь мир в неустойчивое положение, он оказался в точке бифуркации. Неустойчивое положение не может продолжаться долго. И весь прошедший период стал периодом перехода в новое состояние. Это была, по сути, гибель Второй империи.
Американцы совершили большую ошибку. У них возникли иллюзии того, что они могут управлять миром, сохраняя систему через создание управляемого хаоса. Сначала они действовали силовыми методами, затем экономическими, но в результате у них ничего не вышло.
Глобализм был инструментом развития капитализма. Если вы хотите быть богаче, вам надо удешевить производство и увеличить число покупателей. В этом смысле, вынос производства за пределы США был глобальным расширением. Но к чему это привело?
Экономическая система, которая была создана для обеспечения стран золотого миллиарда, автоматически развернулась на весь мир. И сразу же стало совершенно очевидно, что вот эта классическая экономическая модель неограниченного роста себя исчерпала. Причём сразу с двух сторон.
Меня всегда поражало, когда экономическую эффективность оценивали по росту ВВП. Ведь это что означает – вы включили машину по истреблению ресурсов, но при этом всё время хотите разворачивать дальше и дальше, наращивать до бесконечности. Но стало ясно, что эта система закончилась.
И результат был очень простой. С одной стороны, вы осознали конечность ресурсов, с другой - увидели избыток людей. Возник демографический кризис «наоборот».
США и Запад создали огромную промзону вне собственных границ. А внутри себя построили экономику услуг, проведя деиндустриализацию.
И в эту промзону они, нисколько не заботясь об экологии и о том, что там вообще происходит, сбросили старые и, подчеркну, уходящие ресурсно-энерго-затратные технологии, которые автоматически ведут весь мир к ресурсному коллапсу.
И вот когда двуполярный мир распался, всё это выплыло наружу.
Я всегда думал – и даже однажды заключил по этому поводу пари – что если у американцев есть действительно умная аналитика, то сохранение Советского Союза должно стать их жизненной позицией и они должны всячески этому способствовать.
Вместо этого они продолжили скакать на одной глиняной ноге, на этом вот колоссе едином, и нас дожимать. НАТО, Крым и вот это вот всё дальше. Не дали даже нам сохранить лицо. Получилось, что к России американцы применили методы, которые применяли к любым странам третьего мира.
Но мы на этом в результате усилились, стали самостоятельными, укрепили военно-политическую мощь и, в конце концов, договорились с Китаем.
В последний год, когда просыпался, я каждый раз думал – мы живы или нет? Было чёткое ощущение, что планета находится грани Третьей мировой войны. Накопившиеся проблемы и противоречия не могли разрешиться мирным естественным путём.
И поскольку был пример того, как американцы в своё время нанесли ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки, а потом подготовили план нанесения бомбовых ядерных ударов по основным городам СССР, можно было понять, что нависла опасность того, что этот гордиев узел может быть разрублен лишь при помощи ядерного оружия.
Кроме того, если вспомнить, США внесли изменения в свою военную доктрину, которые подразумевали возможность нанесения превентивного ядерного удара, - в то время как у нас он, напомню, ответный, - и второе – они занялись зарядами малой мощности.
То есть действительно вполне можно было допустить, что по ключевым нашим городам мог бы быть нанесён удар. Чтобы привести мир в порядок, надо было напугать нас.
Наш президент на протяжении последних лет в своих обращениях к Федеральному собранию недаром очень настойчиво объяснял и показывал новые виды российского вооружения. Это было предостережение неким горячим головам о том, что нельзя с нами разбираться военным путём. Нельзя.
Вместе с тем Россия стала демонстрировать активную позицию по всем направлениям. Ирак, Ливия, Сирия… Без нас вопросы не решаются. Дальше – Украина, в которой, они думали, мы погрязнем, но ничего не вышло. Мы активизировались в отношениях с Латинской Америкой и так далее.
Понимаете, Китай не был Америке опасен, потому что он не адекватен с военной точки зрения, он не может ей ответить сполна. А мы, в свою очередь, слабы экономически по сравнению с США и Китаем.
И вот сегодня наша договорённость с Китаем, фактически, обеспечивает слияние российской военно-политической мощи с экономическим потенциалом Китая.
И получается, что все методы, которые могли бы быть использованы, теперь больше не работают. И это есть абсолютный факт. Разрешение военным путём стало невозможным.
Но сложившийся в результате накопившихся проблем миропорядок должен поменяться. Либо война, либо революция. Естественного пути нет.
При этом у американцев бюджет 800 млрд долларов, а у нас 45 млрд, но мы держим всё.
И вот, обратите внимание, на таком фоне появился вирус.
Естественного он происхождения или не естественного, а скажу одно: уже было оружие ядерное, химическое, бактериологическое... И современная наука развита так, что сегодня сконструировать любой вирус в компьютере – нет вопроса, сделать его генетически живым – тоже. Это дело техники.
И вот сейчас мы видим, что один этот вирус полностью остановил всю мировую систему.
Появился совершенно колоссальный вариант управления миром. Причём на осуществление этого управления работает животный страх смерти. Никакое там кибер или когнитивное воздействие не оказывает такого же ужаса на человека. Этот страх всеобъемлющий. Идеально. И он подходит для внедрения любых изменений в мире.
У Китая сейчас могут возникнуть большие проблемы. Промзона США больше не нужна. То, что было их главным преимуществом – дешёвая рабочая сила, сегодня стало гробовой доской.
Появятся новые природоподобные технологии. То есть люди перестанут быть нужными.
В начале XX века в сельском хозяйстве работало 90 % людей, а сегодня 2 % населения в любой развитой стране кормит всех. То есть сельское хозяйство стало настолько развитым технологически, что необходимость в людях отпала. Их вытолкало в город, где их подобрала нарождающаяся промышленность.
И вот сейчас этот же процесс произошёл в промышленности в целом. Люди больше не нужны.
Американцы поняли это очень давно, после Второй Мировой. И пришли к выводу, что надо уменьшать народонаселение. Как? Путём уничтожения религиозных основ.
В основе религии - продолжение рода. Значит, надо любыми способами насаждать разврат. Журнал Playboy и вот это вот всё. За 50 лет это было успешно реализовано.
Население в цивилизованных странах сокращают в лайковых перчатках – через ЛГБТ, философию семьи без детей – «чайлдфри», и так далее.
Так а что же до промзоны? А вот такая ситуация, как вирус – она и разберётся с любой промзоной, понимаете?
Мир в конвульсиях переходит в новую систему. Происходят глобальные процессы, в которых, в глобальном смысле, люди не нужны. Это очень важно понять.
Чтобы стало яснее, всем рекомендую посмотреть фильм «Мёртвый сезон». Сегодня технологически происходит абсолютная его реализация. Создание людей. Так сказать, инкубатор… Искусственная матка... Генетически вводится человек-функция.
Вопрос создания служебных людей решается генетическим, биологическим, технологическим путём. И надо отдавать в этом отчёт.
Сегодня можно нанять суррогатную мать. Но что так уж изменилось? Раньше царские семьи, дворянские, просто богатые всегда имели кормилиц. А сегодня просто появились вот такие "родилицы". Потому что это стало возможно технологически. И мы видим дальнейшее расслоение на богатых и бедных людей, на богатые и бедные страны.
Сегодня мир оказался у развилки. Есть два пути. Один - американский. Он абсолютно античеловечен. Это голый расчёт – сколько чего есть, на кого этого хватит, на сколько этого хватит и так далее.
А у нас всё совершенно иначе. Мы огромная богатейшая страна мира. И - я хочу эту мысль особо подчеркнуть - не освоенная. Нам надо спокойно планомерно освоить свои богатства. А для этого нам нужны люди.
И поправки в Конституцию здесь как нельзя кстати. Семья это союз между мужчиной и женщиной. Мы фиксируем это. У нас опять у всего человеческое лицо.
Россия предлагаем миру альтернативный вариант развития. Поставить человека во главу угла, развивать его достоинства и использовать.
В сложившихся жёстких обстоятельствах мы продемонстрировали колоссальную эластичность и возможности.
Повторюсь, что под санкциями мы просто воспряли. И по сельскому хозяйству, и в области оборонного комплекса. Это подтянуло высоко-технологичную промышленность, это разворачивает нашу науку.
Мы выяснили, какое у нас количество уникальных институтов, которые занимаются вирусологией, эпидемиологией, генетикой, биологией, какие у нас врачи… Получили совершенно иную картину.
Точно так же мы, пройдя весь путь совершенствования армии за небольшие деньги и при разумных и правильных решениях властей, хорошо видим, что так же можем продолжать двигаться дальше по всему полю.
Посмотрите, какие появились инфраструктурные решения. Дороги, мосты, аэропорты – это произошло по всей стране. За минувшие пять лет я очень много ездил по России и просто поражён, сколько всего сделано.
Так что очень многим, вернувшимся из Куршавеля, рекомендую обратить свой взор на собственную страну, чтобы увидеть, наконец, как она изменилась.
Всем нам необходимо осознать, что дальнейшее укрепление нашей страны связано только с правильными действиями каждого из нас».
https://newizv.ru/article/general/10-04-2020/mihail-kovalchuk-rossiya-predlagaet-miru-alternativnyy-put-razvitiya
Статья с бородой, но в ней говорится о бюджете в 45 миллиардов долларов для спасения страны от интервенции, в то время как за границей, на счетах 700 000 российских вкладчиков 13 триллионов рубей! Это, на минутку, 177 208 287 895,31 долларов.
Сразу не сосчитаешь.
А теперь попробуйте возразить, что не нужен такой руководитель как Сталин, Синь дзинь Пинь, Лукашенко, которые наверняка не мирились бы с таким раскладом.
************ нуворишей может погубить всё дело.
Можно представить ,что будет, если они совершат переворот. А поддержка у них в связи с победой Байдена будет будет серьёзная.
А пока боремся с несуществующей пандемией, когда на очереди совсем другие беды растут как на дрожжах.