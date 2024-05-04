Сергей Прокофьев. Хор “Вставайте, люди русские!” из кантаты “Александр Невский” (1986)
Хор “Вставайте, люди русские!” из кантаты “Александр Невский”. Композитор Сергей Прокофьев. Автор слов Владимир Луговской.
Исполняют Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии и хор Государственного академического Большого театра СССР. Хормейстер Александр Рыбнов, дирижер Дмитрий Китаенко.
Фрагмент программы “Музыкальная сокровищница. Концерт Академического симфонического оркестра МГФ п/у Д.Китаенко”
Главная редакция музыкальных программ, 1986 г.
#прокофьев #ВставайтеЛюдиРусские #АлександрНевский
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