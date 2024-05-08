Сергей Прокофьев. Русские народные песни (1975)
В программе концерта русские народные песни в обработке Сергея Прокофьева в исполнении солистки Московской филармонии певицы Раисы Бобриневой.
ТО Экран 1975
Автор сценария – В Леонова
Режиссер – Леонид Пекур
Оператор – Георгий Криницкий
Композитор – Сергей Прокофьев
Художник – Иван Тартынский
#РусскиеНародныеПесни #СергейПрокофьев
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