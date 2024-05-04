Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика

Майская традиция

45 1


Есть у ВСУ одна традиция. Не сдавать города 9 мая, а сдавать их чуть позже.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9134158.html
Метки: война на украине, идиоты, Украина, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Первомай: история и традиции праздника
Славянские праздники мая - новая жизнь
День Стречи Дажьбога
Зарубежные клондайки России. Часть III
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12351 9559
    chu час назад

      До 9 мая удалить чу не получилось.
      Вспомнили что в прошлом году чу обидел Великое Имя Словария и назвал его книжицей. В этом году оскорбление дошло до члена команды.
      А Часов Яр будут освобождать с наименьшими потерями. Это не зависит от каких то дат или лозунгов для удаления чу.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru