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Константин Сивков. Мировоззрение и власть

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Курс геополитики российского военного эксперта, доктора военных наук Константина Валентиновича Сивкова. Часть 15.

Продолжение этого ролика и все лекции этого цикла смотрите на сайте День: https://dentv.ru/playlist/sivkov-lektsii-o-geopolitike.html?_videoId=643d4f59ef3db53aac0694dd

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Любое воздействие предполагает затрату ресурсов, и эффективная власть – это когда затраченные ресурсы меньше нанесенного ущерба противнику. Наиболее эффективная власть – духовная, так как она требует минимальных затрат.

2. Духовная власть основана на обладании "сверхзнанием", недоступным для непосвященных масс.

3. Выделяются несколько типов мировоззрений:
   а) Прагматически-рациональное (материалистическое), ориентированное на достижение конкретных целей рациональным путем.
   б) Марионеточное – производное от предыдущего, принимающее извне цели и способы действий.
   в) Религиозное (идеалистическое), основанное на религиозной картине мира.
   г) Мистическое – производное от религиозного, основанное на оккультных практиках.
   д) Идеологическое – промежуточное между материализмом и идеализмом, выдвигающее конкретную идею.

4. Преимущества прагматически-рациональных мировоззрений: самостоятельное целеполагание, широкий спектр методов действий, отсутствие моральных ограничений.

5. Недостатки прагматически-рациональных мировоззрений: ограниченные возможности в выработке долгосрочных стратегий, слабая мировоззренческая основа власти, восприятие как простых менеджеров.

Вывод: Лекция посвящена анализу различных типов мировоззрений и их влиянию на источники и эффективность власти. Особое внимание уделяется духовной власти, основанной на "сверхзнании", недоступном массам, а также достоинствам и недостаткам прагматически-рационального (материалистического) мировоззрения.

Источник: https://rutube.ru/video/e102889cf9cf96507c79b5b8e3afc375/
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