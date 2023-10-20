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Кому выгоден удар по больнице в Газе, и как Китай хотят натравить на Россию. Константин Сивков

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В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Нападение Израиля на Сектор Газа и роль спецслужб в этом. Константин Сивков высказал мнение, что израильские и американские спецслужбы заранее знали о готовящейся атаке, но сознательно не предприняли мер для ее предотвращения, чтобы развязать широкомасштабный конфликт в регионе.

2. Ситуация на Ближнем Востоке в целом. Обсуждалось, что все текущие события являются частью стратегии Запада по расширению зоны конфликтов вокруг России. Цель – ослабить Россию и Китай, лишив их поставок энергоресурсов с Ближнего Востока.

3. Поставка США ракет ATACMS на Украину и удар по Бердянску. Константин Сивков проанализировал возможности этих ракет и заявил, что Россия может их уничтожать существующими средствами ПВО.

Вывод: в беседе обсуждалась геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и вокруг России. Константин Сивков высказал мнение, что многие текущие события являются элементами глобальной стратегии Запада по ослаблению России и Китая.

Источник: https://rutube.ru/video/f6ecf32fee7a2bbfd6eff71f8cd76407/
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