В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Нападение Израиля на Сектор Газа и роль спецслужб в этом. Константин Сивков высказал мнение, что израильские и американские спецслужбы заранее знали о готовящейся атаке, но сознательно не предприняли мер для ее предотвращения, чтобы развязать широкомасштабный конфликт в регионе.

2. Ситуация на Ближнем Востоке в целом. Обсуждалось, что все текущие события являются частью стратегии Запада по расширению зоны конфликтов вокруг России. Цель – ослабить Россию и Китай, лишив их поставок энергоресурсов с Ближнего Востока.

3. Поставка США ракет ATACMS на Украину и удар по Бердянску. Константин Сивков проанализировал возможности этих ракет и заявил, что Россия может их уничтожать существующими средствами ПВО.

Вывод: в беседе обсуждалась геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и вокруг России. Константин Сивков высказал мнение, что многие текущие события являются элементами глобальной стратегии Запада по ослаблению России и Китая.