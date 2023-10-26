В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Развертывание российских самолетов МиГ-31К с ракетами "Кинжал" на Черном море в контексте обострения палестино-израильского конфликта. Это демонстрация Россией готовности нанести удары по объектам в регионе в случае эскалации.

2. Ситуация в зоне специальной военной операции в Украине. Россия ведет ограниченные боевые действия, чтобы не давать повода Западу для вмешательства. Обсуждаются возможные сценарии эскалации конфликта с НАТО.

3. Обсуждение идеи призыва мигрантов для участия в СВО. Константин Сивков категорически против этого, так как это создаст большие риски для внутренней стабильности России.

Вывод: в беседе обсуждаются актуальные военно-политические вопросы – потенциальные зоны эскалации конфликтов с участием России, ситуация в СВО и внутриполитические риски, связанные с призывом мигрантов. Константин Сивков дает развернутый анализ и оценки по этим вопросам.