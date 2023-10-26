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США хотят втянуть в конфликт с Россией Германию. Константин Сивков

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В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Развертывание российских самолетов МиГ-31К с ракетами "Кинжал" на Черном море в контексте обострения палестино-израильского конфликта. Это демонстрация Россией готовности нанести удары по объектам в регионе в случае эскалации.

2. Ситуация в зоне специальной военной операции в Украине. Россия ведет ограниченные боевые действия, чтобы не давать повода Западу для вмешательства. Обсуждаются возможные сценарии эскалации конфликта с НАТО.

3. Обсуждение идеи призыва мигрантов для участия в СВО. Константин Сивков категорически против этого, так как это создаст большие риски для внутренней стабильности России.

Вывод: в беседе обсуждаются актуальные военно-политические вопросы – потенциальные зоны эскалации конфликтов с участием России, ситуация в СВО и внутриполитические риски, связанные с призывом мигрантов. Константин Сивков дает развернутый анализ и оценки по этим вопросам.

Источник: https://rutube.ru/video/7c43ec45824402228eab8117aa84b5c4/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12439 11161
    Валерий 27 октября 9:47

      “США хотят втянуть в конфликт с Россией Германию” – а чего бы нет? Псы-рыцари были? Были. 1 мировая была? Была. 2 мировая была? Была. Зачем что-то выдумывать новое, когда старое хорошо работает. Как только у отцов денег наступает кризис заработков, так устроить войну между Россией и Германией самый лучший выход. У немцев ордунг и они хорошо воюют по плану, у нас отчаянная безбашенность и хлебом не корми – дай морду кому-нибудь набить. Идеальные соперники друг-другу. А тайные отцы денежек заработают и развлекутся. А то что-то Украина плохо развлекает. Да и Европу втянуть не удалось. Денег мало, цели не достигнуты.

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