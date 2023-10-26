США хотят втянуть в конфликт с Россией Германию. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
Основные темы беседы:
1. Развертывание российских самолетов МиГ-31К с ракетами "Кинжал" на Черном море в контексте обострения палестино-израильского конфликта. Это демонстрация Россией готовности нанести удары по объектам в регионе в случае эскалации.
2. Ситуация в зоне специальной военной операции в Украине. Россия ведет ограниченные боевые действия, чтобы не давать повода Западу для вмешательства. Обсуждаются возможные сценарии эскалации конфликта с НАТО.
3. Обсуждение идеи призыва мигрантов для участия в СВО. Константин Сивков категорически против этого, так как это создаст большие риски для внутренней стабильности России.
Вывод: в беседе обсуждаются актуальные военно-политические вопросы – потенциальные зоны эскалации конфликтов с участием России, ситуация в СВО и внутриполитические риски, связанные с призывом мигрантов. Константин Сивков дает развернутый анализ и оценки по этим вопросам.
“США хотят втянуть в конфликт с Россией Германию” – а чего бы нет? Псы-рыцари были? Были. 1 мировая была? Была. 2 мировая была? Была. Зачем что-то выдумывать новое, когда старое хорошо работает. Как только у отцов денег наступает кризис заработков, так устроить войну между Россией и Германией самый лучший выход. У немцев ордунг и они хорошо воюют по плану, у нас отчаянная безбашенность и хлебом не корми – дай морду кому-нибудь набить. Идеальные соперники друг-другу. А тайные отцы денежек заработают и развлекутся. А то что-то Украина плохо развлекает. Да и Европу втянуть не удалось. Денег мало, цели не достигнуты.