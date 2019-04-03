Как США натравливали Японию на Россию
10:22. 3 апреля 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Нападение японцев на Гавайские острова стало шоком для всей Америки. Однако схватка США и Японии возникла не на пустом месте и не могла быть неожиданной для хозяев США. «День позора» был вполне логичным развитием и очередным звеном в американо-японских отношениях.
Ещё в 1918 году В. Ленин отметил, что схватка двух великих тихоокеанских держав неизбежна: «Экономическое развитие этих стран в течение нескольких десятилетий подготовило бездну горючего материала, делающего неизбежной отчаянную схватку этих держав за господство над Тихим океаном и его побережьем. Вся дипломатическая и экономическая история Дальнего Востока делает совершенно несомненным, что на почве капитализма предотвратить назревающий острый конфликт между Америкой и Японией невозможно». Виновниками предстоящей войны выступали как Токио, так и Вашингтон: «…война между Японией и Америкой уже готова, она подготовлена десятилетиями, она не случайна; тактика не зависит от того, кто первый выстрелит. Это смешно. Вы прекрасно понимаете, что японский капитализм и американский одинаково разбойны».
Советский вождь не ошибся в своих выводах. Хищная природа капитализма и западной модели развития путем постоянного расширения, захвата и грабежа чужих территорий и ресурсов, прямого паразитирования над другими цивилизациями, странами и народами постоянно приводит к новым конфликтам и войнам. Только в состоянии постоянной смуты, развала и войны «хищники и чужие» могут получать свой гешефт. Это было верно в XIX-XX вв., верно и в XXI столетии. Все мировые войны, региональные и локальные конфликты вызваны хищническим, грабительским характером капиталистической (по сути неорабовладельческой) системы и западного проекта развития (за чужой счёт). Нынешняя Четвертая мировая война (Третья мировая война завершилась крахом советской цивилизации, СССР и социалистической блока государств) также вызвана кризисом капиталистической системы и западной цивилизации и западного проекта глобализации в целом. Отсюда и стремление хозяев Запада вызвать конфликты и войны на территориях других цивилизаций, стран и народов, которые не входят в ядро их системы. Развал, война, смерть и хаос — это их стихия, из которой они умеют извлекать максимальные барыши.
США «пробудили» японскую цивилизацию, которая долго пребывала в изоляции. Японская верхушка, увидев, что не может противостоять западным капиталистическим великим державам, сама пошла по пути западной модернизации. Но Япония смогла сохранить свою сущность, своё «я». Япония согласилась стать «тараном» США и Англии, направленным против Китая и России. Вашингтон и Лондон благосклонно относились к агрессии и экспансии Японии, направленной в Азию, пока это не касалось их сферы влияния и интересов. Опираясь на всестороннюю поддержку Англии и США, японцы закрепились в Корее и Маньчжурии, нанесли поражение деградировавшему китайскому дракону и смело атаковали Российскую империю. В ходе Русско-японской войны 1904-1905 гг. за спиной Японии открыто стояли Англия и США, которые стремились выбить Россию с Дальнего Востока, проникнуть вслед за японцами в русские владения на побережье Тихого океана, и повернуть русских в Западную Европу, где уже готовилась балканская ловушка и война русских с германцами и австрийцами. Политико-дипломатическая, экономическая, финансовая и военно-технологическая поддержка Вашингтона и Лондона, а также тайна, подрывная война против Росси, которая привела к революции 1905-1907 гг., позволили Японии взять вверх над огромной Российской империей. Правда, получили японцы намного меньше, чем рассчитывали.
Уже в годы Первой мировой войны в Лондоне и Вашингтоне увидели, что японцы ведут свою игру. Они не только захватили владения Германии Дальнем Востоке, уклонившись от «чести» участвовать в бойне на Европейском театре в качестве «пушечного мяса», но и пользуясь тем, что Англия и США сконцентрировали основное внимание на событиях в Европе, стали теснить их в Китае. Вскормленной против России и Китая японский милитаризм видел врага, не только в русских и китайцах, но и в британцах и американцах. Япония намеревалась подчинить себе огромный Китай, что раз и навсегда решить проблему нехватки ресурсов в сравнительно небольшой, островной Японской империи и стать ведущей силой на дальнем Востоке и Тихом океане. А для этого необходимо было вышвырнуть из Азии британцев, американцев, французов и голландцев, и занять их место. На первом этапе японцы собирались стать монополистами в Китае, сведя на нет традиционную американскую политику «открытых дверей» и «равных возможностей» в Поднебесной. Дело было в том, что Америка став первой экономикой мира, легко могла позволить себе такую политику, тесня конкурентов более дешёвыми и качественными промышленными товарами, своими экономическими и финансовыми возможностями. «Открытые двери» и «равные возможности» (как и современная ВТО и др. системы) на деле давали преимущество более экономически развитым Штатам.
Поэтому после Первой мировой войны США ужесточили свою политику в отношении Японии. Под мощным американским нажимом на Вашингтонской конференции девяти держав в 1921-1922 гг. японцы вынуждены были отдать большую часть добычи, которую захватили в годы мировой войны. Японцы обещали уважать суверенитет, независимость, территориальную и административную неприкосновенность Китая, уважать принципы «открытых дверей» и «равных возможностей» в этой стране. Также США вместе с другими ведущими западными державами позаботились об ограничении военно-морской мощи Японской империи. На конференции был подписан договор пяти держав (США, Англия, Япония Франция и Италия), который установил тоннаж их линейных кораблей в пропорции 5:5:3:1,75:1,75. Ряд других соглашений на взаимной основе ограничил укрепление островных территорий США, Англии и Японии. Понятно, что соглашения были в интересах США и Англии, которые имели более мощные экономические возможности, уже создали свою сферу влияния и колониальные империи, и закрепили за собой захваченные территории. Японии, которая ещё только начала создавать свою азиатскую и тихоокеанскую империю, не имела самодостаточной экономики и полноценной ресурсной базы, показали «красный свет». Не удивительно, что итоги Вашингтонской конференции вызвали ярость японских милитаристов, их обобрали другие более сильные хищники, и ещё запретили экспансию и развивать главную ударную силу на Тихом океане — флот. В Токио считали США главным виновником отступления и унижения Японии.
Японская политическая система была довольно оригинальной. Номинальным главой страны был император, олицетворявший тысячелетнюю историю Ямато. Он назначал премьер-министра и членов кабинета, не считаясь с парламентом. Он также контролировал армию и флот через начальников штабов, которые непосредственно подчинялись трону. В реальности замещение высших правительственных постов производилось по совету старейших политических деятелей (генро), своего рода коллегии бывших глав правительства. Военный и морской министры отвечали за снабжение вооруженных сил, но вопросы стратегии оставались в руках Генштаба армии и Главного морского штаба. Правительство обычно не имело представление о делах армии и флота. Более того, «силовики» под угрозой отставки могли вызвать падение всего кабинета. Стабильность правительство обеспечивалось постоянным конфликтом руководства армии и флота, непрерывно противостоявшими друг против друга в интересах достижения «национальной гармонии».
За кулисами официальной политической жизни стояли подлинные хозяева страны — кланы монополий-дзайбацу, которые видели необходимость в покорении обширных районов планеты и эксплуатации их богатств. В свою очередь финансово-промышленный капитал подкармливал яростных милитаристов, бесчисленные легальные и тайные организации и партии. Они клялись в верности трону, но требовали войны, не считаясь с реальными возможностями страны. Советский Союз, Китай. США и Англия — все они именовались врагами японской расы.
Военный психоз охватил Японию сверху до низу. Отставной генерал Кохиро Сато в 1920-1930-е годы отметился книгой «Если Япония и Америка начнут войну». Он сообщил, что Америка отравлена «золотым ядом», ненавидит Японию, чинит препятствия её справедливым устремлениям. Но боевой дух самураев возобладает «над материальными ценностями, развратившими Соединенные Штаты». По сути, схожую идеологию мы можем увидеть в современном «Халифате», где довольно справедливо клеймят сгнивший «Глобальный Вавилон», мир «золотого тельца» и верят в победу коранической цивилизации над «крестоносцами».
Премьер-министр Японии в конце 20-х годов Гиити Танака 21 июля 1927 года обратился к императору с обширной программой, где требовал проводить политику «железа и крови». В ней говорилось: «Если мы в будущем захотим захватить в свои руки контроль над Китаем, мы должны будем сокрушить Соединенные Штаты, то есть поступить с ними так, как мы поступили в Русско-японской войне. Но для того, чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. Для того чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать Китай, все остальные азиатские страны и страны Южных морей будут нас бояться и капитулируют перед нами». Танака видел необходимость и новой войны с Россией: «В программу нашего национального роста входит, по-видимому, необходимость вновь скрестить наши мечи с Россией на полях Монголии в целях овладения богатствами Северной Маньчжурии. Пока этот скрытый риф не будет взорван, наше судно не сможет пойти быстро вперёд».
Японские милитаристы были раздражены, что правительство, где лучше знали возможности Японии, медлит с «завоеванием мира». Они раздражались по поводу того, что Япония опоздала к колониальному разделу мира. Японцы хорошо усвоили уроки Запада. Однако, как только Япония начала свои захваты и свою Большую Игру, другие державы, которые уже получили свою сферу влияния и колонии, внезапно стали «добродетельными» и предложили прекратить «игру». Причём главным виновников видели США, которые вмешивались в «естественное» развитие Японии.
Японская империя вскоре продолжила свою экспансию. Благо западный, капиталистический мир снова вошёл в полосу системного кризиса. Награбленных ресурсов и захваченных территорий после Первой мировой войны хватило только на небольшой срок. США — лидер западного мира, подошли к пределу роста. Чтобы продолжить расширение и рост, необходимо было снова организовать большую войну. Главными врагами англосаксов снова были русские и немцы, и их опять умело стравливали. При этом русские теперь были ещё более опасны для Запада, нежели в начале столетия — они начали развивать свой проект глобализации, строить мир на основе социальной справедливости, общество служения и созидания. Поэтому хозяева Запада спешно создали мир инферно (цивилизацию «чёрного солнца») — Третий рейх, чтобы бросить все силы Западной Европы против солнечной цивилизации будущего — Советского Союза (Великой России). Чтобы бойня приняла глобальный масштаб, необходимо бы втянуть в войну и японцев. При этом японцы должны были стать одними из главных участников войны, а не отсидеться в стороне, как во время войны 1914-1918 гг. Поэтому Лондон и Вашингтон снова стали закрывать глаза на экспансию Японию, направленную против Китая и СССР. США нужна была большая война на Тихом океане и война русских с японцами. Продвижение японцев в Китае неизбежно, по мнению Вашингтона, вело к будущей войне Японской империи и Советского Союза.
Интересно, что в настоящее время всё так или иначе повторяется. Снова западный проект глобализации и капиталистическая система вызвали системный кризис человечества. Опять эпицентр кризиса в США. Снова хозяева Запада хотя выйти из кризиса путём большой войны и за чужой счёт — похоронить в глобальной смуте Россию и Китай, исламский мир (где уже есть очаг мировой войны — Ближневосточный фронт), окончательно подмять себя Старый свет, переформатировать Европу — Каталония — это только один из «звоночков». Снова США вооружают Японию. Хотят бросить японцев против Китая и России. Западу нужны ресурсы, богатства и территория России, так как теперь человечеству угрожает и биосферный, экологический кризис. Хозяевам Запада нужны ещё сравнительно девственные земли Русской Арктики, Сибири и Дальнего Востока, леса, реки, озера. Все наши богатства. Оставленные нам нашими пращурами, которые потом и кровью освоили и защитили такую огромную землю. Целый мир — русский мир. Западникам нужны ресурсы Руси, чтобы на планете окончательно победил инфернальный, неорабовладельческий новый мировой порядок. Всё повторяется на новом витке истории, с некоторыми изменениями. Как отмечал русский историк Василий Осипович Ключевский: «История — это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков.
В 1931 году Япония захватила Маньчжурию и вышла из Лиги Наций. Запад ограничился беззубыми протестами. Нацистскую Германию и милитаристскую Японию пестовали обрабатывали по схожей схеме. Пока их агрессия и экспансия шла в нужном направлении, их пестовали, поддерживали. Германия становилась западной «дубиной» Запада, а Япония — восточной. Они должны были одновременным ударом сокрушить советскую цивилизацию, которая несла в мир свет знания, создавала новое общество, которое могло поставить крест на господстве паразитарного западного проекта.
Хозяева Запада ликовали — у них снова получилось стравить русских с японцами. Япония вышла широким фронтом на границу с Советским Союзом. Стремительное развёртывание в Маньчжурии Квантунской армии остриём направленной на север, говорило о том, что Япония снова будет воевать с Россией. Во время оккупации Маньчжурии в Квантунской армии было всего 11,5 тыс. бойцов, а в 1935 году уже 134 тыс. солдат. Во главе Квантунской армии стояли самые отъявленные милитаристы, многие были ветеранами Русско-японской войны 1904-1905 гг. и участвовали в интервенции 1918-1922 гг. против России, которая не привела к решительному успеху. Они голодными глазами смотрели на русский Дальний Восток и другие земли. Москве пришлось в спешном порядке крепить рубежи на Дальнем Востоке. Была сделана попытка найти общий язык с японцами. В декабре 1931 года Москва предложила Токио подписать пакт о ненападении. В Токио думали год, затем сообщили, что время ещё «не созрело».
В самой Японии официальная пропаганда объясняла японцам, что Империя восходящего солнца только обороняется. Что «святая миссия Японии — установить мир на Востоке». «Новый порядок» во главе с Японией в Азии должен был привести к тому, что «японскими провинциями» стали бы Сибирь, Китай, Индия и регион Южных морей. В 1937 году Япония атаковала Китай, что также устраивало хозяев Запада. Ослабленный, расчлененный и разграбленный Китай, как и Россия — это мечта западников. Вместо лёгкой прогулки вышла затяжная война. Японцы вырезали китайцев сотнями тысяч, но завязли. Есть в этом заслуга и Москвы, которая поддерживала как правительство Чан Кайши, так и китайских коммунистов. Бойня в Китае в значительной мере поглотила энергию японских милитаристов.
США эта война устраивала. В декабре 1937 года японская морская авиация потопила на Янцзы американскую канонерку «Пэнаи», принимавшую на борт эвакуировавшихся сотрудников посольства США в осажденном японцами Нанкине. Американские дипломаты опешили от такой наглости японских милитаристов и были вне себя. Ситуацию сравнивали с потоплением броненосца «Мэн» в Гаване, что стало поводом для испано-американской войны. Ожидали, что США объявят войну Японии. Однако американское правительство приняло японские извинения и дело этим и закончилось. Вашингтон в это время занимал позицию «невмешательства» в войну Японии и Китая.
А Москва в это время оказывала масштабную помощь попавшему в беду соседу, хотя до этого отношения с Китаем были весьма сложными, включая агрессию китайских милитаристов и бандформирований. В августе 1937 года был подписан договор о ненападении между Китаем и СССР. Затем Москва открыла Китаю кредиты на 250 млн. долларов (в то время весьма серьёзная сумма). Только с октября по сентябрь 1938 года Китай получил из СССР сотни самолетов и орудий, десятки танков, тысячи пулеметов, большое количество боеприпасов, оборудования, военных материалов. Так как Япония блокировала китайское побережье, грузы из СССР везли по тогдашней «дороге жизни» — Синьцзянскому тракту в 3 тыс. км от Алма-Аты через Синьцзян до Ланьчжоу. Срочные грузы везли по воздуху.
Будущий маршал СССР и герой обороны Сталинграда В. И. Чуйков был главным военным советником при китайском вожде Чан Кайши и военным атташе СССР в Китае. Он отмечал, что Союз компенсировал потерянное китайской армией тяжелое вооружение и авиацию. Более того, русские воевали за китайцев. «В первый период войны, — писал Чуйков, — летчики-добровольцы из СССР приняли на себя главный удар японских воздушных армад. Более 200 советских летчиков отдали жизни за свободу и национальную независимость китайского народа».
Одновременно Москва крепила рубежи обороны на Дальнем Востоке. 1 июля 1938 года советские войска на Дальнем Востоке были преобразованы в Дальневосточный Краснознаменный фронт. Ситуация на советском Дальнем Востоке была крайне сложная, дело шло к войне. Японская военщина предприняла против СССР ряд провокаций. С 1936 года на границе Советского Союза было отмечено 231 нарушение, из них 35 крупных столкновений с применением оружия. Хищнический лов рыбы в советских территориальных водах в 1938 году принял невиданный размах. Сотни японских судов промышляли в советских водах под защитой эсминцев, разведывательных кораблей и субмарин. В августе 1938 году японские милитаристы попробовали на крепость советскую границу — у озера Хасан, выдвинув претензии на советские земли. Однако Красная Армия разбила японских разбойников. Японцы на некоторое время притихли.
Ещё в 1918 году В. Ленин отметил, что схватка двух великих тихоокеанских держав неизбежна: «Экономическое развитие этих стран в течение нескольких десятилетий подготовило бездну горючего материала, делающего неизбежной отчаянную схватку этих держав за господство над Тихим океаном и его побережьем. Вся дипломатическая и экономическая история Дальнего Востока делает совершенно несомненным, что на почве капитализма предотвратить назревающий острый конфликт между Америкой и Японией невозможно». Виновниками предстоящей войны выступали как Токио, так и Вашингтон: «…война между Японией и Америкой уже готова, она подготовлена десятилетиями, она не случайна; тактика не зависит от того, кто первый выстрелит. Это смешно. Вы прекрасно понимаете, что японский капитализм и американский одинаково разбойны».
Советский вождь не ошибся в своих выводах. Хищная природа капитализма и западной модели развития путем постоянного расширения, захвата и грабежа чужих территорий и ресурсов, прямого паразитирования над другими цивилизациями, странами и народами постоянно приводит к новым конфликтам и войнам. Только в состоянии постоянной смуты, развала и войны «хищники и чужие» могут получать свой гешефт. Это было верно в XIX-XX вв., верно и в XXI столетии. Все мировые войны, региональные и локальные конфликты вызваны хищническим, грабительским характером капиталистической (по сути неорабовладельческой) системы и западного проекта развития (за чужой счёт). Нынешняя Четвертая мировая война (Третья мировая война завершилась крахом советской цивилизации, СССР и социалистической блока государств) также вызвана кризисом капиталистической системы и западной цивилизации и западного проекта глобализации в целом. Отсюда и стремление хозяев Запада вызвать конфликты и войны на территориях других цивилизаций, стран и народов, которые не входят в ядро их системы. Развал, война, смерть и хаос — это их стихия, из которой они умеют извлекать максимальные барыши.
США «пробудили» японскую цивилизацию, которая долго пребывала в изоляции. Японская верхушка, увидев, что не может противостоять западным капиталистическим великим державам, сама пошла по пути западной модернизации. Но Япония смогла сохранить свою сущность, своё «я». Япония согласилась стать «тараном» США и Англии, направленным против Китая и России. Вашингтон и Лондон благосклонно относились к агрессии и экспансии Японии, направленной в Азию, пока это не касалось их сферы влияния и интересов. Опираясь на всестороннюю поддержку Англии и США, японцы закрепились в Корее и Маньчжурии, нанесли поражение деградировавшему китайскому дракону и смело атаковали Российскую империю. В ходе Русско-японской войны 1904-1905 гг. за спиной Японии открыто стояли Англия и США, которые стремились выбить Россию с Дальнего Востока, проникнуть вслед за японцами в русские владения на побережье Тихого океана, и повернуть русских в Западную Европу, где уже готовилась балканская ловушка и война русских с германцами и австрийцами. Политико-дипломатическая, экономическая, финансовая и военно-технологическая поддержка Вашингтона и Лондона, а также тайна, подрывная война против Росси, которая привела к революции 1905-1907 гг., позволили Японии взять вверх над огромной Российской империей. Правда, получили японцы намного меньше, чем рассчитывали.
Уже в годы Первой мировой войны в Лондоне и Вашингтоне увидели, что японцы ведут свою игру. Они не только захватили владения Германии Дальнем Востоке, уклонившись от «чести» участвовать в бойне на Европейском театре в качестве «пушечного мяса», но и пользуясь тем, что Англия и США сконцентрировали основное внимание на событиях в Европе, стали теснить их в Китае. Вскормленной против России и Китая японский милитаризм видел врага, не только в русских и китайцах, но и в британцах и американцах. Япония намеревалась подчинить себе огромный Китай, что раз и навсегда решить проблему нехватки ресурсов в сравнительно небольшой, островной Японской империи и стать ведущей силой на дальнем Востоке и Тихом океане. А для этого необходимо было вышвырнуть из Азии британцев, американцев, французов и голландцев, и занять их место. На первом этапе японцы собирались стать монополистами в Китае, сведя на нет традиционную американскую политику «открытых дверей» и «равных возможностей» в Поднебесной. Дело было в том, что Америка став первой экономикой мира, легко могла позволить себе такую политику, тесня конкурентов более дешёвыми и качественными промышленными товарами, своими экономическими и финансовыми возможностями. «Открытые двери» и «равные возможности» (как и современная ВТО и др. системы) на деле давали преимущество более экономически развитым Штатам.
Поэтому после Первой мировой войны США ужесточили свою политику в отношении Японии. Под мощным американским нажимом на Вашингтонской конференции девяти держав в 1921-1922 гг. японцы вынуждены были отдать большую часть добычи, которую захватили в годы мировой войны. Японцы обещали уважать суверенитет, независимость, территориальную и административную неприкосновенность Китая, уважать принципы «открытых дверей» и «равных возможностей» в этой стране. Также США вместе с другими ведущими западными державами позаботились об ограничении военно-морской мощи Японской империи. На конференции был подписан договор пяти держав (США, Англия, Япония Франция и Италия), который установил тоннаж их линейных кораблей в пропорции 5:5:3:1,75:1,75. Ряд других соглашений на взаимной основе ограничил укрепление островных территорий США, Англии и Японии. Понятно, что соглашения были в интересах США и Англии, которые имели более мощные экономические возможности, уже создали свою сферу влияния и колониальные империи, и закрепили за собой захваченные территории. Японии, которая ещё только начала создавать свою азиатскую и тихоокеанскую империю, не имела самодостаточной экономики и полноценной ресурсной базы, показали «красный свет». Не удивительно, что итоги Вашингтонской конференции вызвали ярость японских милитаристов, их обобрали другие более сильные хищники, и ещё запретили экспансию и развивать главную ударную силу на Тихом океане — флот. В Токио считали США главным виновником отступления и унижения Японии.
Японская политическая система была довольно оригинальной. Номинальным главой страны был император, олицетворявший тысячелетнюю историю Ямато. Он назначал премьер-министра и членов кабинета, не считаясь с парламентом. Он также контролировал армию и флот через начальников штабов, которые непосредственно подчинялись трону. В реальности замещение высших правительственных постов производилось по совету старейших политических деятелей (генро), своего рода коллегии бывших глав правительства. Военный и морской министры отвечали за снабжение вооруженных сил, но вопросы стратегии оставались в руках Генштаба армии и Главного морского штаба. Правительство обычно не имело представление о делах армии и флота. Более того, «силовики» под угрозой отставки могли вызвать падение всего кабинета. Стабильность правительство обеспечивалось постоянным конфликтом руководства армии и флота, непрерывно противостоявшими друг против друга в интересах достижения «национальной гармонии».
За кулисами официальной политической жизни стояли подлинные хозяева страны — кланы монополий-дзайбацу, которые видели необходимость в покорении обширных районов планеты и эксплуатации их богатств. В свою очередь финансово-промышленный капитал подкармливал яростных милитаристов, бесчисленные легальные и тайные организации и партии. Они клялись в верности трону, но требовали войны, не считаясь с реальными возможностями страны. Советский Союз, Китай. США и Англия — все они именовались врагами японской расы.
Военный психоз охватил Японию сверху до низу. Отставной генерал Кохиро Сато в 1920-1930-е годы отметился книгой «Если Япония и Америка начнут войну». Он сообщил, что Америка отравлена «золотым ядом», ненавидит Японию, чинит препятствия её справедливым устремлениям. Но боевой дух самураев возобладает «над материальными ценностями, развратившими Соединенные Штаты». По сути, схожую идеологию мы можем увидеть в современном «Халифате», где довольно справедливо клеймят сгнивший «Глобальный Вавилон», мир «золотого тельца» и верят в победу коранической цивилизации над «крестоносцами».
Премьер-министр Японии в конце 20-х годов Гиити Танака 21 июля 1927 года обратился к императору с обширной программой, где требовал проводить политику «железа и крови». В ней говорилось: «Если мы в будущем захотим захватить в свои руки контроль над Китаем, мы должны будем сокрушить Соединенные Штаты, то есть поступить с ними так, как мы поступили в Русско-японской войне. Но для того, чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. Для того чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать Китай, все остальные азиатские страны и страны Южных морей будут нас бояться и капитулируют перед нами». Танака видел необходимость и новой войны с Россией: «В программу нашего национального роста входит, по-видимому, необходимость вновь скрестить наши мечи с Россией на полях Монголии в целях овладения богатствами Северной Маньчжурии. Пока этот скрытый риф не будет взорван, наше судно не сможет пойти быстро вперёд».
Японские милитаристы были раздражены, что правительство, где лучше знали возможности Японии, медлит с «завоеванием мира». Они раздражались по поводу того, что Япония опоздала к колониальному разделу мира. Японцы хорошо усвоили уроки Запада. Однако, как только Япония начала свои захваты и свою Большую Игру, другие державы, которые уже получили свою сферу влияния и колонии, внезапно стали «добродетельными» и предложили прекратить «игру». Причём главным виновников видели США, которые вмешивались в «естественное» развитие Японии.
Японская империя вскоре продолжила свою экспансию. Благо западный, капиталистический мир снова вошёл в полосу системного кризиса. Награбленных ресурсов и захваченных территорий после Первой мировой войны хватило только на небольшой срок. США — лидер западного мира, подошли к пределу роста. Чтобы продолжить расширение и рост, необходимо было снова организовать большую войну. Главными врагами англосаксов снова были русские и немцы, и их опять умело стравливали. При этом русские теперь были ещё более опасны для Запада, нежели в начале столетия — они начали развивать свой проект глобализации, строить мир на основе социальной справедливости, общество служения и созидания. Поэтому хозяева Запада спешно создали мир инферно (цивилизацию «чёрного солнца») — Третий рейх, чтобы бросить все силы Западной Европы против солнечной цивилизации будущего — Советского Союза (Великой России). Чтобы бойня приняла глобальный масштаб, необходимо бы втянуть в войну и японцев. При этом японцы должны были стать одними из главных участников войны, а не отсидеться в стороне, как во время войны 1914-1918 гг. Поэтому Лондон и Вашингтон снова стали закрывать глаза на экспансию Японию, направленную против Китая и СССР. США нужна была большая война на Тихом океане и война русских с японцами. Продвижение японцев в Китае неизбежно, по мнению Вашингтона, вело к будущей войне Японской империи и Советского Союза.
Интересно, что в настоящее время всё так или иначе повторяется. Снова западный проект глобализации и капиталистическая система вызвали системный кризис человечества. Опять эпицентр кризиса в США. Снова хозяева Запада хотя выйти из кризиса путём большой войны и за чужой счёт — похоронить в глобальной смуте Россию и Китай, исламский мир (где уже есть очаг мировой войны — Ближневосточный фронт), окончательно подмять себя Старый свет, переформатировать Европу — Каталония — это только один из «звоночков». Снова США вооружают Японию. Хотят бросить японцев против Китая и России. Западу нужны ресурсы, богатства и территория России, так как теперь человечеству угрожает и биосферный, экологический кризис. Хозяевам Запада нужны ещё сравнительно девственные земли Русской Арктики, Сибири и Дальнего Востока, леса, реки, озера. Все наши богатства. Оставленные нам нашими пращурами, которые потом и кровью освоили и защитили такую огромную землю. Целый мир — русский мир. Западникам нужны ресурсы Руси, чтобы на планете окончательно победил инфернальный, неорабовладельческий новый мировой порядок. Всё повторяется на новом витке истории, с некоторыми изменениями. Как отмечал русский историк Василий Осипович Ключевский: «История — это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков.
В 1931 году Япония захватила Маньчжурию и вышла из Лиги Наций. Запад ограничился беззубыми протестами. Нацистскую Германию и милитаристскую Японию пестовали обрабатывали по схожей схеме. Пока их агрессия и экспансия шла в нужном направлении, их пестовали, поддерживали. Германия становилась западной «дубиной» Запада, а Япония — восточной. Они должны были одновременным ударом сокрушить советскую цивилизацию, которая несла в мир свет знания, создавала новое общество, которое могло поставить крест на господстве паразитарного западного проекта.
Хозяева Запада ликовали — у них снова получилось стравить русских с японцами. Япония вышла широким фронтом на границу с Советским Союзом. Стремительное развёртывание в Маньчжурии Квантунской армии остриём направленной на север, говорило о том, что Япония снова будет воевать с Россией. Во время оккупации Маньчжурии в Квантунской армии было всего 11,5 тыс. бойцов, а в 1935 году уже 134 тыс. солдат. Во главе Квантунской армии стояли самые отъявленные милитаристы, многие были ветеранами Русско-японской войны 1904-1905 гг. и участвовали в интервенции 1918-1922 гг. против России, которая не привела к решительному успеху. Они голодными глазами смотрели на русский Дальний Восток и другие земли. Москве пришлось в спешном порядке крепить рубежи на Дальнем Востоке. Была сделана попытка найти общий язык с японцами. В декабре 1931 года Москва предложила Токио подписать пакт о ненападении. В Токио думали год, затем сообщили, что время ещё «не созрело».
В самой Японии официальная пропаганда объясняла японцам, что Империя восходящего солнца только обороняется. Что «святая миссия Японии — установить мир на Востоке». «Новый порядок» во главе с Японией в Азии должен был привести к тому, что «японскими провинциями» стали бы Сибирь, Китай, Индия и регион Южных морей. В 1937 году Япония атаковала Китай, что также устраивало хозяев Запада. Ослабленный, расчлененный и разграбленный Китай, как и Россия — это мечта западников. Вместо лёгкой прогулки вышла затяжная война. Японцы вырезали китайцев сотнями тысяч, но завязли. Есть в этом заслуга и Москвы, которая поддерживала как правительство Чан Кайши, так и китайских коммунистов. Бойня в Китае в значительной мере поглотила энергию японских милитаристов.
США эта война устраивала. В декабре 1937 года японская морская авиация потопила на Янцзы американскую канонерку «Пэнаи», принимавшую на борт эвакуировавшихся сотрудников посольства США в осажденном японцами Нанкине. Американские дипломаты опешили от такой наглости японских милитаристов и были вне себя. Ситуацию сравнивали с потоплением броненосца «Мэн» в Гаване, что стало поводом для испано-американской войны. Ожидали, что США объявят войну Японии. Однако американское правительство приняло японские извинения и дело этим и закончилось. Вашингтон в это время занимал позицию «невмешательства» в войну Японии и Китая.
А Москва в это время оказывала масштабную помощь попавшему в беду соседу, хотя до этого отношения с Китаем были весьма сложными, включая агрессию китайских милитаристов и бандформирований. В августе 1937 года был подписан договор о ненападении между Китаем и СССР. Затем Москва открыла Китаю кредиты на 250 млн. долларов (в то время весьма серьёзная сумма). Только с октября по сентябрь 1938 года Китай получил из СССР сотни самолетов и орудий, десятки танков, тысячи пулеметов, большое количество боеприпасов, оборудования, военных материалов. Так как Япония блокировала китайское побережье, грузы из СССР везли по тогдашней «дороге жизни» — Синьцзянскому тракту в 3 тыс. км от Алма-Аты через Синьцзян до Ланьчжоу. Срочные грузы везли по воздуху.
Будущий маршал СССР и герой обороны Сталинграда В. И. Чуйков был главным военным советником при китайском вожде Чан Кайши и военным атташе СССР в Китае. Он отмечал, что Союз компенсировал потерянное китайской армией тяжелое вооружение и авиацию. Более того, русские воевали за китайцев. «В первый период войны, — писал Чуйков, — летчики-добровольцы из СССР приняли на себя главный удар японских воздушных армад. Более 200 советских летчиков отдали жизни за свободу и национальную независимость китайского народа».
Одновременно Москва крепила рубежи обороны на Дальнем Востоке. 1 июля 1938 года советские войска на Дальнем Востоке были преобразованы в Дальневосточный Краснознаменный фронт. Ситуация на советском Дальнем Востоке была крайне сложная, дело шло к войне. Японская военщина предприняла против СССР ряд провокаций. С 1936 года на границе Советского Союза было отмечено 231 нарушение, из них 35 крупных столкновений с применением оружия. Хищнический лов рыбы в советских территориальных водах в 1938 году принял невиданный размах. Сотни японских судов промышляли в советских водах под защитой эсминцев, разведывательных кораблей и субмарин. В августе 1938 году японские милитаристы попробовали на крепость советскую границу — у озера Хасан, выдвинув претензии на советские земли. Однако Красная Армия разбила японских разбойников. Японцы на некоторое время притихли.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8594390.html